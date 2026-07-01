КОРНЕЛЛСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОРНЕЛЛСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из крупнейших негосударственных многопрофильных университетов США.

Ос­но­ван в 1865 году (от­крыт в 1868 году) в г. Ита­ка (штат Нью-Йорк) по ини­циа­ти­ве се­на­то­ров шта­та Э. Кор­нел­ла и Э. Уай­та.

Фи­нан­си­ру­ет­ся ча­ст­ны­ми фон­да­ми и ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей шта­та. Корнеллский университет - пер­вый университет США, до­пус­тив­ший со­вме­ст­ное обу­че­ние муж­чин и жен­щин.

При университете бы­ли от­кры­ты: кол­лед­жи - сельского хозяйства и на­ук о жиз­ни (1874 год, современное название с 1971 года), ин­же­нер­ный (1870 год), ар­хи­тек­ту­ры , иск-ва и про­ек­ти­ро­ва­ния (1871 год), ве­те­ри­нар­ной ме­ди­ци­ны (1894 год), ме­ди­цин­ский (1898 год) и др.; шко­лы - пра­ва (1887 год), ме­недж­мен­та (1946 год), медицинских на­ук (1952 год) и др. Все кол­лед­жи и шко­лы университета поль­зу­ют­ся ши­ро­кой ав­то­но­ми­ей: са­мо­стоя­тель­но оп­ре­де­ля­ют ака­де­мические про­грам­мы, ус­та­нав­ли­ва­ют собственные сис­те­мы оце­нок и пр.

В раз­ное вре­мя в Корнеллском университете пре­по­да­ва­ли или учи­лись Х. Блум, Н. Ви­нер, К. Вон­не­гут, В. В. На­бо­ков, Б. Спок, американские ас­т­ро­фи­зи­ки Э. Сол­пи­тер, Т. Голд, пре­зи­дент Ку­бы в 1913-1921 годы М. Ме­но­каль, пре­зи­дент Тай­ва­ня в 1988-2000 годы Ли Дэнху­эй, ас­тро­но­мы Ф. Дрейк, К. Са­ган, ас­тро­нав­ты НАСА М. Дже­мисон, Э. Лу, Д. То­мас и др., бо­лее 40 лау­реа­тов Нобе­лев­ской пр емии: Х. Бе­те, Дж. Бидл, Дж. Вейн, В. Дю Ви­ньо, Г. Гас­сер, Ш. Глэ­шоу, П. Де­бай, Б. Мак- Клин­ток, И. Ра­би, Дж. Сам­нер, Г. Тау­бе, Р. Фейн­ман, П. Фло­ри, Р. Фо­гель, Р. Хол­ли и др.

В струк­ту­ре университета (2008 год): 14 кол­лед­жей и школ, в т. ч. медицинский кол­ледж в Ка­та­ре (2001 год, от­крыт в 2004 году); св. 100 научно-исследовательских ин­сти­ту­тов и ла­бо­ра­то­рий, в т. ч. ин­сти­ту­ты со­ци­аль­ных и эко­но­мических ис­сле­до­ва­ний (1981 год), африканского раз­ви­тия (1987 год), ге­ном­но­го мно­го­об­ра­зия (1998 год), гло­баль­но­го раз­ви­тия (2001 год), со­ци­аль­ных на­ук (2004 год), кле­точ­ной и мо­ле­ку­ляр­ной био­ло­гии (2007 год); об­сер­ва­то­рия в Аре­си­бо (Пу­эр­то-Ри­ко, 1963 год); круп­ная биб­лио­те­ка, вклю­чаю­щая 20 фи­лиа­лов (7,5 млн. то­мов, св. 8 млн. мик­ро­филь­мов и мик­ро­фи­шей, 440 тыс. кар­то­гра­фич. из­да­ний и др.); ста­рей­шее уни­вер­си­тет­ское издательство США «Cornell Uni­versity Press» (1869 год); Му­зей их­тиоло­гии (1865 год), Ху­дожественный му­зей Г. Джон­со­на (1973 год).

Вы­пус­ка­ет га­зе­ты: «Сornell Dai­ly Sun» (1880 год), «Cornell Review» (1986 год), «Cornell Chro­nicle» (1996 год).

Обу­ча­ют­ся около 21 тыс. сту­ден­тов.

Корнеллский университет вхо­дит в груп­пу элит­ных американских уни­вер­си­те­тов, т. н. Ли­гу плю­ща.

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