КОРНЕЛЛСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОРНЕЛЛСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из крупнейших негосударственных многопрофильных университетов США.
Основан в 1865 году (открыт в 1868 году) в г. Итака (штат Нью-Йорк) по инициативе сенаторов штата Э. Корнелла и Э. Уайта.
Финансируется частными фондами и администрацией штата. Корнеллский университет - первый университет США, допустивший совместное обучение мужчин и женщин.
При университете были открыты: колледжи - сельского хозяйства и наук о жизни (1874 год, современное название с 1971 года), инженерный (1870 год), архитектуры, иск-ва и проектирования (1871 год), ветеринарной медицины (1894 год), медицинский (1898 год) и др.; школы - права (1887 год), менеджмента (1946 год), медицинских наук (1952 год) и др. Все колледжи и школы университета пользуются широкой автономией: самостоятельно определяют академические программы, устанавливают собственные системы оценок и пр.
В разное время в Корнеллском университете преподавали или учились Х. Блум, Н. Винер, К. Воннегут, В. В. Набоков, Б. Спок, американские астрофизики Э. Солпитер, Т. Голд, президент Кубы в 1913-1921 годы М. Менокаль, президент Тайваня в 1988-2000 годы Ли Дэнхуэй, астрономы Ф. Дрейк, К. Саган, астронавты НАСА М. Джемисон, Э. Лу, Д. Томас и др., более 40 лауреатов Нобелевской премии: Х. Бете, Дж. Бидл, Дж. Вейн, В. Дю Виньо, Г. Гассер, Ш. Глэшоу, П. Дебай, Б. Мак- Клинток, И. Раби, Дж. Самнер, Г. Таубе, Р. Фейнман, П. Флори, Р. Фогель, Р. Холли и др.
В структуре университета (2008 год): 14 колледжей и школ, в т. ч. медицинский колледж в Катаре (2001 год, открыт в 2004 году); св. 100 научно-исследовательских институтов и лабораторий, в т. ч. институты социальных и экономических исследований (1981 год), африканского развития (1987 год), геномного многообразия (1998 год), глобального развития (2001 год), социальных наук (2004 год), клеточной и молекулярной биологии (2007 год); обсерватория в Аресибо (Пуэрто-Рико, 1963 год); крупная библиотека, включающая 20 филиалов (7,5 млн. томов, св. 8 млн. микрофильмов и микрофишей, 440 тыс. картографич. изданий и др.); старейшее университетское издательство США «Cornell University Press» (1869 год); Музей ихтиологии (1865 год), Художественный музей Г. Джонсона (1973 год).
Выпускает газеты: «Сornell Daily Sun» (1880 год), «Cornell Review» (1986 год), «Cornell Chronicle» (1996 год).
Обучаются около 21 тыс. студентов.
Корнеллский университет входит в группу элитных американских университетов, т. н. Лигу плюща.