КОРНЕЛИЯ

Корнелия (II в. до н. э.) — дочь Сципиона Африканского , жена консула 177 и 163, цензора 169 Тиберия Семпрония Гракха, мать плебейских трибунов Тиберия и Гая Гракхов .

Изображается в античной традиции как образцовая матрона, после смерти мужа не искавшая нового брака (так называемая univira) и будто бы даже отвергнувшая предложение Птолемея (VIII?) стать его женой, а посвятившая себя воспитанию детей. Согласно легенде, удерживала Гая от крайних мер в политике, но после гибели сыновей позаботилась о сохранении достойной памяти о них.

Лит.: Dixon S. Cornelia, Mother of Gracchi. London, 2007.