КОРНЕЛИЙ СИЗЕННА (лат. Lucius Cornelius Sisenna)

Римский политический деятель и историк.

Луций Корнелий Сизенна был приверженцем Суллы . В 78 г. он был претором, после претуры управлял Сицилией, в 70 г. до н.э. он выступал защитником на процессе Гая Верреса. Во время войны с пиратами Гнея Помпея он был его легатом, в 67 г. до н.э. Помпей отправил его с поручением на Крит, где Сизенна заболел и вскоре скончался.

Корнелию Сизенне принадлежит «История» (Historiae), состоявшая, по крайней мере, из 12 книг. Он продолжил сочинение Семпрония Азеллиона , закончившееся около 91 г. до н.э. Большое место в изложение занимали Союзническая война и борьба Мария и Суллы. Вероятно, сочинение завершалось смертью Суллы. Историографический образец Сизенны – Клитарх с его романом об Александре; он активно пользуется средствами выражения эллинистической историографии: драматической манерой повествования, снами, отступлениями, речами и пр. Сизенна заботится о композиции материала и изысканности языка. Сизенна оказал влияние на Тита Ливия ; он упоминается Веллеем Патеркулом и на него ссылаются архаисты.

Сизенна составил комментарии к комедиям Плавта, а кроме того, перевел на латынь «Милетские истории» Аристида.