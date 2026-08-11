КОРНЕЛИЙ НЕПОТ

Корнелий Непот (лат. Cornelius Nepos) — римский историк и биограф .

Годы жизни точно не установлены: 109—29, 100—32 или 99—24 до н. э. В любом случае время его жизни пришлось на самый бурный период в истории Римской республики, характеризующийся гражданскими войнами и расцветом римской культуры и латинского языка одновременно. Современниками и близкими друзьями К. Н. были оратор и писатель Марк Туллий Цицерон , историк-антиквар Тит Помпоний Аттик , поэт Гай Валерий Катулл. К. Н. написал немало произведений, от которых сохранились большей частью одни названия. О многих из них известно из сочинений авторов императорской эпохи, в частности Авла Геллия (II в. н. э.): он упоминает сочинение К. Н. «Примеры», которое состояло из пяти книг и представляло собой сборник рассказов о человеческих добродетелях и пороках, а также «Хронику», где в нескольких книгах излагалась греко-римская история начиная с Гомера до современных автору событий. Перу К. Н. принадлежало сочинение «О жизни М. Цицерона» — биография оратора и политика, насчитывавшая несколько книг. Современному читателю К. Н. известен прежде всего как биограф. Самым известным его сочинением является труд «О знаменитых людях», где в 16 книгах представлена жизнь римских и греческих полководцев, законодателей, ораторов, философов, поэтов, историков, грамматиков. От этого сочинения до нас дошла только книга «О знаменитых иноземных полководцах», состоящая из 22 биографий, а также биографии Катона Старшего и Аттика, входившие в книгу «О римских историках». Биографии К. Н. отличает живой интерес к человеку, ценность которого как личности определяется его служением государству.

К. Н. считается родоначальником парных групп биографий, когда за книгой о греческих деятелях следует книга о римлянах. Подобные сочинения писали Марк Теренций Варрон и Тит Помпоний Аттик. Создавая серии параллельных биографий, К. Н., скорее всего, разделял характерное для римской интеллектуальной элиты того времени стремление собрать воедино лучшие достижения греко-римского мира во всех областях человеческой деятельности, тем самым продемонстрировав культурно-историческое единство этого мира. Принцип параллельного построения жизнеописаний знаменитых греков и римлян, как и состав персоналий, впоследствии был заимствован Плутархом .

Авторы более позднего времени уличали К. Н. в допущенных им ошибках, но в то же время отмечали, что приводимые им факты не совпадали с официальной версией римской исторической традиции.

Сочинения К. Н. имели широкую читательскую аудиторию, отличаясь изяществом языка и ясностью изложения.

Соч.: О знаменитых иноземных полководцах. Из книги о римских историках / Пер., ст. и комм. Н. Н. Трухиной. М., 1992.

Лит.: Альбрехт М., фон. История римской литературы / Пер. А. И. Любжина. Т. 1. М., 2002; Anselm S. Struktur und Transparenz: eine literaturwissenschaftliche Analyse der Feldherrnviten des Cornelius Nepos. Stuttgart, 2004.