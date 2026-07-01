КОРНЕЛИЙ ДОЛАБЕЛЛА ПУБЛИЙ

Корнелий Долабелла, Публий (лат. Publius Cornelius Dolabella) (76 или 69 — лето 43 до н. э.) — римский политический деятель и военачальник. Происходил из патрицианского рода.

Около 52 дважды привлекался к суду, но был оправдан благодаря защите Цицерона , на дочери которого Туллии женился в 50 до н. э. после развода с первой женой, хотя Цицерон и не одобрял этот брак (закончился разводом в 46). Участвовал в гражданской войне на стороне Цезаря , командовал флотом на Адриатике, откуда был вытеснен помпеянцами; уговаривал в письмах Цицерона поддержать Цезаря. Участвовал в битве при Фарсале . Перешел в плебеи, был избран в плебейские трибуны на 47 до н. э. и предложил отмену долгов и снижение квартирной платы, что вызвало массовые беспорядки, жестоко подавленные Марком Антонием . Прощенный Цезарем, участвовал в африканской кампании 47—46, легат Цезаря во время испанской кампании 45 до н. э. Ложно обвинялся в заговоре против Цезаря, хотя позднее из политических соображений объявил о своем участии в нем. Консул-суффект 44 до н. э., один из учредителей и членов комиссии по распределению земли между ветеранами Цезаря. Подавил восстание Лжемария. Получил на 5 лет полномочия проконсула в Сирии, куда отправился осенью 44. Захватил провинцию Азия и казнил ее проконсула Г. Требония — участника заговора против Цезаря, за что сенат объявил его врагом. В Сирии действовал неудачно (часть его армии перешла на сторону республиканцев), был осажден Кассием в Лаодикее и покончил с собой.

Лит.: Münzer F. Cornelius (141) // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Hbd 7. Stuttgart, 1900. Sp. 1300—1308; Dettenhofer М. Н. Perdita Iuventus. Zwischen den Generationen von Caesar und Augustus. München, 1992.