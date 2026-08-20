КОРНЕЛИУС ПЕТЕР ФОН

КОРНЕЛИУС ПЕТЕР ФОН - немецкий живописец .

Учил­ся у П. фон Лан­ге­ра в АХ в Дюс­сель­дор­фе (1798 - около 1805 годы), где пре­по­да­вал его отец, Ало­ис Кор­не­ли­ус (1748-1800 годы). В 1809-1811 годы жил во Франк­фур­те-на-Май­не, в 1811-1819 годы - в Ри­ме, где изу­чал жи­во­пись итальянского Воз­ро­ж­де­ния и вхо­дил в об­ще­ст­во на­за­рей­цев; в 1819-1821 годы ра­бо­тал при дво­ре в Мюн­хе­не. Ди­рек­тор дюс­сель­дорф­ской (1819-1825 годы), мюн­хен­ской (с 1825 года), бер­лин­ской (с 1841 года) Ака­де­мий ху­до­жеств.

В ран­них ра­бо­тах П.фон Корнелиус за­мет­но влия­ние шко­лы Ж.Л. Да­ви­да (« Одис­сей у По­ли­фе­ма», 1803 год, Ху­дожественный му­зей, Дюс­сель­дорф). По­сле пре­бы­ва­ния в Ита­лии П. фон Корнелиус об­ра­тил­ся к ху­дожественному опы­ту мас­те­ров итальянского и немецкого Воз­ро­ж­де­ния.

Один из главных пред­ста­ви­те­лей немецкого ро­ман­тиз­ма, он соз­да­вал мо­ну­мен­таль­ные фре­ски - ис­пол­нен­ные в ли­ней­но-гра­фической ма­не­ре и про­низан­ные те­ат­ра­ли­зо­ван­ным па­фо­сом ис­то­ри­че­ские, биб­лей­ские и ал­ле­го­рические сце­ны: в Па­лац­цо Дзук­ка­ри (или Ка­са-Бар­толь­ди), при­над­ле­жав­шем прус­ско­му кон­су­лу в Ри­ме Я.С. Бар­толь­ди (на те­му из ис­то­рии Ио­си­фа, 1816-1817 годы; ны­не - в Государственных му­зе­ях, Бер­лин); в Глип­то­те­ке (сю­же­ты из Ге­сио­да и «Илиа­ды» Го­ме­ра, 1820-1830 годы), Ста­рой пи­на­ко­те­ке (1826-1840 годы) и церкви Люд­виг­скир­хе («Страш­ный суд», 1830-1839 годы; все - в Мюн­хе­не); так­же кар­то­ны к не­осу­ще­ст­в­лён­ным рос­писям в бер­лин­ском се­мей­ном за­хо­ро­не­нии Го­ген­цол­лер­нов Кам­по-Сан­то (в т. ч. «Че­ты­ре всад­ни­ка Апо­ка­лип­си­са», около 1843 года, ны­не - в Государственных му­зе­ях, Бер­лин).

В зна­чительной ме­ре под­ра­жа­тель­ное, искусство П. фон Корнелиуса сыг­ра­ло, тем не ме­нее, важ­ную роль в воз­ро­ж­де­нии искусства мо­ну­мен­таль­ной фре­ски в XIX веке. Ис­пол­нял порт­ре­ты, пей­заж­ные ри­сун­ки с на­ту­ры, ил­лю­ст­ри­ро­вал кни­ги: «Фа­уст» И.В. Гё­те (ри­сун­ки 1808-1811 годы, из­да­ны в гра­ви­ро­ван­ном ви­де в 1816 году), «Песнь о Ни­бе­лун­гах» (гра­вю­ры на ме­ди, из­да­ны в 1817 году).

Его брат - жи­во­пи­сец Лам­берт Кор­не­ли­ус (1778-1823 годы).