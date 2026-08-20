КОРНЕЛИУС ПЕТЕР ФОН
КОРНЕЛИУС ПЕТЕР ФОН - немецкий живописец.
Учился у П. фон Лангера в АХ в Дюссельдорфе (1798 - около 1805 годы), где преподавал его отец, Алоис Корнелиус (1748-1800 годы). В 1809-1811 годы жил во Франкфурте-на-Майне, в 1811-1819 годы - в Риме, где изучал живопись итальянского Возрождения и входил в общество назарейцев; в 1819-1821 годы работал при дворе в Мюнхене. Директор дюссельдорфской (1819-1825 годы), мюнхенской (с 1825 года), берлинской (с 1841 года) Академий художеств.
В ранних работах П.фон Корнелиус заметно влияние школы Ж.Л. Давида («Одиссей у Полифема», 1803 год, Художественный музей, Дюссельдорф). После пребывания в Италии П. фон Корнелиус обратился к художественному опыту мастеров итальянского и немецкого Возрождения.
Один из главных представителей немецкого романтизма, он создавал монументальные фрески - исполненные в линейно-графической манере и пронизанные театрализованным пафосом исторические, библейские и аллегорические сцены: в Палаццо Дзуккари (или Каса-Бартольди), принадлежавшем прусскому консулу в Риме Я.С. Бартольди (на тему из истории Иосифа, 1816-1817 годы; ныне - в Государственных музеях, Берлин); в Глиптотеке (сюжеты из Гесиода и «Илиады» Гомера, 1820-1830 годы), Старой пинакотеке (1826-1840 годы) и церкви Людвигскирхе («Страшный суд», 1830-1839 годы; все - в Мюнхене); также картоны к неосуществлённым росписям в берлинском семейном захоронении Гогенцоллернов Кампо-Санто (в т. ч. «Четыре всадника Апокалипсиса», около 1843 года, ныне - в Государственных музеях, Берлин).
В значительной мере подражательное, искусство П. фон Корнелиуса сыграло, тем не менее, важную роль в возрождении искусства монументальной фрески в XIX веке. Исполнял портреты, пейзажные рисунки с натуры, иллюстрировал книги: «Фауст» И.В. Гёте (рисунки 1808-1811 годы, изданы в гравированном виде в 1816 году), «Песнь о Нибелунгах» (гравюры на меди, изданы в 1817 году).
Его брат - живописец Ламберт Корнелиус (1778-1823 годы).