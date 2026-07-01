КОРНЕЛИУС ПЕТЕР

КОРНЕЛИУС ПЕТЕР - немецкий композитор, поэт и музыкальный критик.

Из семьи ак­тё­ров. В юно­сти был ак­тё­ром и скри­па­чом в те­ат­ре Майн­ца, с труп­пой ко­то­ро­го в 1841 году по­се­тил Ан­глию.

В 1845-1848 годы брал уро­ки ком­по­зи­ции у З. Де­на в Бер­ли­не.

Пи­сал музыкально-кри­тические ста­тьи для бер­лин­ских жур­на­лов «Echo» и «Modes­spiegel». В 1852-1858 годы жил в Вей­ма­ре, где по­зна­ко­мил­ся с Ф. Лис­том , примк­нул к вей­мар­ской шко­ле. Со­труд­ни­чал в журнале «Neue Zeitschrift für Musik», про­па­ган­ди­руя творческие прин­ци­пы Лис­та и Г. Бер­лио­за.

В 1859-1864 годы жил в Ве­не.

В 1865 году по­се­лил­ся в Мюн­хе­не, где пре­по­да­вал ком­по­зи­цию в Ко­ро­лев­ской выс­шей шко­ле му­зы­ки. Был дру­гом Р. Ваг­не­ра.

В Вей­ма­ре бы­ли ис­пол­не­ны опе­ры П. Корнелиуса «Ба­г­дад­ский ци­рюль­ник» (1858 год, од­на из луч­ших немецких ко­мических опер XIX века) и «Сид» (1865 год, по П. Кор­нелю и И.Г. Гер­де­ру, обе - на собственное либ­рет­то).

В пес­нях П. Корнелиуса (в т. ч. в цик­ле «Ро­ж­де­ст­вен­ские пес­ни», 1856 год) от­ме­ча­ют­ся при­зна­ки позд­не­ро­ман­тического сти­ля. Ав­тор во­каль­ных ду­этов, хо­ров (в т. ч. «Рек­ви­ем» на сло­ва К.Ф. Хеб­бе­ля, « Бет­хо­вен­ская песнь», «3 лю­бов­ных хо­ра», «Пес­ня всад­ни­ка», «От­цов­ская мо­ги­ла», часть из них - на собственные те­кс­ты), цер­ков­но-ка­то­лических со­чи­не­ний (в т. ч. Мес­са для жен­ско­го хо­ра, «Absolve Do­mine» и Рек­ви­ем для муж­ско­го хо­ра).

По­этический та­лант и тех­ни­ка П. Корнелиуса про­яви­лись в сборнике сти­хо­тво­ре­ний (1861 год), пе­ре­во­дах на немецкий язык со­не­тов А. Миц­ке­ви­ча, а так­же эк­ви­рит­мических пе­ре­во­дах либ­рет­то опер К.В. Глю­ка («Ифи­ге­ния в Ав­ли­де», «Аль­це­ста», «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де», «Ар­ми­да»), А.Г. Ру­бин­штейн­а («Си­бир­ские охот­ни­ки»), те­кс­тов во­каль­ных со­чи­не­ний Бер­лио­за («Ле­лио, или Воз­вра­ще­ние к жиз­ни», «Бен­ве­ну­то Чел­ли­ни», «Дет­ст­во Хри­ста»).

Сочинения:

Literarische Werke. Lpz., 1904–1905. Bd 1–4;

Gesammelte Aufsätze: Gedanken über Mu­sik und Theater, Poesie und bildende Kunst / Hrsg. von J. Deaville, G. Wagner. Mainz, 2004.

Musikalische Werke / Hrsg. von M. Hasse. Lpz., [1905–1906]. Bd 1–5.