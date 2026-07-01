КОРНЕЛИУС ПЕТЕР
КОРНЕЛИУС ПЕТЕР - немецкий композитор, поэт и музыкальный критик.
Из семьи актёров. В юности был актёром и скрипачом в театре Майнца, с труппой которого в 1841 году посетил Англию.
В 1845-1848 годы брал уроки композиции у З. Дена в Берлине.
Писал музыкально-критические статьи для берлинских журналов «Echo» и «Modesspiegel». В 1852-1858 годы жил в Веймаре, где познакомился с Ф. Листом, примкнул к веймарской школе. Сотрудничал в журнале «Neue Zeitschrift für Musik», пропагандируя творческие принципы Листа и Г. Берлиоза.
В 1859-1864 годы жил в Вене.
В 1865 году поселился в Мюнхене, где преподавал композицию в Королевской высшей школе музыки. Был другом Р. Вагнера.
В Веймаре были исполнены оперы П. Корнелиуса «Багдадский цирюльник» (1858 год, одна из лучших немецких комических опер XIX века) и «Сид» (1865 год, по П. Корнелю и И.Г. Гердеру, обе - на собственное либретто).
В песнях П. Корнелиуса (в т. ч. в цикле «Рождественские песни», 1856 год) отмечаются признаки позднеромантического стиля. Автор вокальных дуэтов, хоров (в т. ч. «Реквием» на слова К.Ф. Хеббеля, «Бетховенская песнь», «3 любовных хора», «Песня всадника», «Отцовская могила», часть из них - на собственные тексты), церковно-католических сочинений (в т. ч. Месса для женского хора, «Absolve Domine» и Реквием для мужского хора).
Поэтический талант и техника П. Корнелиуса проявились в сборнике стихотворений (1861 год), переводах на немецкий язык сонетов А. Мицкевича, а также эквиритмических переводах либретто опер К.В. Глюка («Ифигения в Авлиде», «Альцеста», «Ифигения в Тавриде», «Армида»), А.Г. Рубинштейна («Сибирские охотники»), текстов вокальных сочинений Берлиоза («Лелио, или Возвращение к жизни», «Бенвенуто Челлини», «Детство Христа»).
Сочинения:
Literarische Werke. Lpz., 1904–1905. Bd 1–4;
Gesammelte Aufsätze: Gedanken über Musik und Theater, Poesie und bildende Kunst / Hrsg. von J. Deaville, G. Wagner. Mainz, 2004.
Musikalische Werke / Hrsg. von M. Hasse. Lpz., [1905–1906]. Bd 1–5.