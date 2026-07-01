КОРНЕЛЬ ТОМА
КОРНЕЛЬ ТОМА - французский драматург.
Член Французской академии (1685 год).
Младший брат П. Корнеля.
Учился в Руанском иезуитском коллеже, служил адвокатом в Руанском парламенте.
Дебютировал стихами «на случай», школьными драмами. Первый крупный успех снискала созданная в духе испанской комедии интриги пьеса Т. Корнеля «Случайные обязательства» («Engagements du hasard», поставлена 1649 год, издана 1651 год).
Т. Корнель - один из наиболее ярких придворных драматургов Людовика XIV. Его творчество, испытавшее влияние П. Корнеля, Ж. Расина, Ф. Кино, а также П. Кальдерона де ла Барки, Лопе Ф. де Веги Карпьо и др., отличает повышенное внимание к внешним постановочным эффектам, мелодраматизм, запутанность романтической интриги: трагедии «Тимократ» («Timocrate», пост. 1656 год), «Береника» («Bérénice», 1657 год), «Дарий» («Darius», 1659 год), «Антиох» («Antiochus», 1666 год), «Ариадна» («Ariadne», 1672 год) и др., комедии «Незнакомец» («L’inconnu», 1675 год), «Каменный пир» («Le festin de Pierre», 1679 год) и др., либретто опер «Психея» («Psych ́e», 1678 год), «Медея» («Médée», 1693 год) и др.
Активно сотрудничал с журналом «Mercure galant» (с 1681 года), принимал участие в редактировании и издании словарей Французской академии. Большой известностью пользовались разыскания Т. Корнеля в области истории и филологии, его перевод поэмы Овидия «Метаморфозы» (1698 год) и др.
Сочинения:
Œuvres. Gen., 1970. Vol. 1–9.