КОРНЕЛЬ ТОМА

КОРНЕЛЬ ТОМА - французский драматург .

Член Французской ака­де­мии (1685 год).

Млад­ший брат П. Кор­не­ля.

Учил­ся в Ру­ан­ском ие­зу­ит­ском кол­ле­же, слу­жил ад­во­ка­том в Ру­ан­ском пар­ла­мен­те .

Де­бю­ти­ро­вал сти­ха­ми «на слу­чай», школь­ны­ми дра­ма­ми. Пер­вый круп­ный ус­пех сни­ска­ла соз­дан­ная в ду­хе испанской ко­ме­дии ин­три­ги пье­са Т. Корнеля «Слу­чай­ные обя­за­тель­ст­ва» («Engagements du hasard», поставлена 1649 год, издана 1651 год).

Т. Корнель - один из наи­бо­лее яр­ких при­двор­ных дра­ма­тур­гов Лю­до­ви­ка XIV. Его твор­че­ст­во, ис­пы­тав­шее влия­ние П. Кор­не­ля, Ж. Ра­си­на, Ф. Ки­но, а так­же П. Каль­де­ро­на де ла Бар­ки, Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо и др., от­ли­ча­ет по­вы­шен­ное вни­ма­ние к внеш­ним по­ста­но­воч­ным эф­фек­там, ме­ло­дра­ма­тизм, за­пу­тан­ность ро­ман­тической ин­три­ги: тра­ге­дии «Ти­мо­крат» («Timocrate», пост. 1656 год), «Бе­ре­ни­ка» («Bérénice», 1657 год), «Да­рий» («Darius», 1659 год), «Ан­ти­ох» («An­tiochus», 1666 год), «Ари­ад­на» («Ariadne», 1672 год) и др., ко­ме­дии «Не­зна­ко­мец» («L’in­connu», 1675 год), «Ка­мен­ный пир» («Le festin de Pierre», 1679 год) и др., либ­рет­то опер «Пси­хея» («Psych ́e», 1678 год), «Ме­дея» («Médée», 1693 год) и др.

Ак­тив­но со­труд­ни­чал с журналом «Mercure ga­lant» (с 1681 года), при­ни­мал уча­стие в ре­дак­ти­ро­ва­нии и из­да­нии сло­ва­рей Французской ака­де­мии. Боль­шой из­вест­но­стью поль­зо­ва­лись ра­зы­ска­ния Т. Корнеля в об­лас­ти ис­то­рии и фи­ло­ло­гии, его пе­ре­вод по­эмы Ови­дия «Ме­та­мор­фо­зы» (1698 год) и др.

Сочинения:

Œuvres. Gen., 1970. Vol. 1–9.