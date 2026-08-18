КОРНЕЛЬ ДЕ ЛИОН
КОРНЕЛЬ ДЕ ЛИОН - французский живописец-портретист нидерландского происхождения.
О периоде обучения и юности художника ничего не известно. Работал в Лионе с 1533 года. Выявление в конце 1970-х годов авторства портрета Пьера Эмерика (1534 год, Лувр, Париж) позволило объединить в единый корпус произведений Корнеля де Лион целый ряд близких к нему по стилистическим характеристикам портретов (всего около 160), находящихся во многих собраниях Европы и США.
В 1533 году в Лионе Корнель де Лион исполнил портрет (не сохр.) королевы Элеоноры, второй жены короля Франциска I; в последующие годы приобрёл известность как придворный живописец сначала дофина (с 1541 года), позднее - королей Генриха II (1548 год), Франциска II и Карла IX; получил в 1547 году французское подданство. В 1551 году венецианский посол Дж. Капелло описал увиденные им в мастерской художника портреты членов королевской семьи; в 1564 году королева Екатерина Медичи посетила художника и восхищалась собственным портретом. Придворная аристократия и богатая лионская буржуазия также обеспечивали мастера заказами портретов; некоторые из них были выгравированы Ж. Ровилем уже в 1553 году для книги «Promptuarium iconum», изданной в Лионе. Около 1569 года семья Конеля де Лиона перешла из кальвинизма в католичество.
Продолжая портретную традицию Ж. Перреаля, Корнель де Лион, несомненно, испытал влияние фламандской школы и Й. ван Клеве. Все его портреты выполнены маслом на деревянной доске; как правило, они малого формата, фон - всегда нейтральный (голубоватый или оливковый). На протяжении всего творчества художник сохраняет приверженность определённой композиционной схеме (поворот головы в 3/4, реже - анфас, при боковом рассеянном освещении слева).
Лучшие портреты Корнеля де Лиона отмечены не столько проникновением в характер модели, сколько эффектной фиксацией её сиюминутного состояния - выражения лица и взгляда; быстрые мазки, тончайшие лессировки оставляют впечатление большой живости и непосредственности при очевидном сходстве, так высоко ценившемся заказчиками.
Среди портретов: Анн де Монморанси, маршал Франции (1530-е годы, Музей изящных искусств, Бостон), Екатерина Медичи (1536 год, частное собрание), Клеман Маро (?) (ок. 1550 года, Лувр), «Женский портрет» (королева Клод ?) (ок. 1540 года, ГМИИ), Шарль де Ларошфуко (1550-1555 годы, Лувр).
Иллюстрации:
Корнель де Лион. Портрет Габриеллы де Рошешуар (?). 1550-е гг. Музей Конде (Шантийи). Архив БРЭ.