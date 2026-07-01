КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
КОРНЕ́ЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский флейтист, дирижёр, педагог.
Окончил Московскую консерваторию как флейтист (1952 год, классы В.Н. Цыбина и Ю.Г. Ягудина) и дирижёр (1979 год, класс Б.Э. Хайкина).
Первая премия Международного конкурса им. А. Рейхи (Прага, 1953 год).
В 1949-1977 годы играл в Большом симфоническом оркестре Всесоюзного радио и Центрального телевидения; в 1955 году организовал Ансамбль солистов при этом оркестре, был его художественным руководителем и дирижёром.
Солист Московской филармонии (с 1995 года), принял участие в создании Камерного оркестра филармонии. Один из ведущих отечественых исполнителей второй половины XX века
Выступает с концертами, играл в ансамбле с И.А. Браудо, А.Ф. Гедике, Э.Г. Гилельсом, Т.П. Николаевой, Л.Н. Обориным, Д.Ф. Ойстрахом, С.Т. Рихтером, М.Л. Ростроповичем, Квартетом имени Бетховена и др.
Первый исполнитель ряда произведений Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского, Т.Н. Хренникова. Ему посвящены флейтовые концерты М.С. Вайнберга, Д.И. Кривицкого, Е.О. Фирсовой, сонаты Э.В. Денисова, О.В. Тактакишвили, Ю.Г. Крейна и др. Осуществил много аудиозаписей.
Член правления и председатель секции духовых инструментов Международного союза музыкальных деятелей. С 1954 года преподаёт в Музыкальном училище при Московской консерватории, с 1962 года - в Московской консерватории (с 1993 года профессор), с 1999 года профессор Музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова.
Государственная премия РФ (1991 год).