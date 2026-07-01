КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

КОРНЕ́ЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский флейтист, дирижёр, педагог .

Окон­чил Московскую консерваторию как флей­тист (1952 год, классы В.Н. Цы­би­на и Ю.Г. Ягу­ди­на) и ди­ри­жёр (1979 год, класс Б.Э. Хай­ки­на).

Пер­вая премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са им. А. Рей­хи (Пра­га, 1953 год).

В 1949-1977 годы иг­рал в Боль­шом сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре Все­со­юз­но­го ра­дио и Центрального те­ле­ви­де­ния; в 1955 году ор­га­ни­зо­вал Ан­самбль со­лис­тов при этом ор­ке­ст­ре, был его художественным руководителем и ди­ри­жё­ром.

Со­лист Московской фи­лар­мо­нии (с 1995 года), при­нял уча­стие в соз­да­нии Ка­мер­но­го ор­кест­ра фи­лар­мо­нии. Один из ве­ду­щих отечественых ис­пол­ни­те­лей второй половины XX века

Вы­ступа­ет с кон­цер­та­ми, иг­рал в ан­самб­ле с И.А. Бра­у­до, А.Ф. Ге­ди­ке, Э.Г. Ги­лель­сом, Т.П. Ни­ко­лае­вой, Л.Н. Обо­ри­ным, Д.Ф. Ой­ст­ра­хом, С.Т. Рих­те­ром, М.Л. Рос­тро­по­ви­чем, Квар­те­том име­ни Бет­хо­ве­на и др.

Пер­вый испол­ни­тель ря­да про­из­ве­де­ний Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча , С.С. Про­кофь­е­ва, А.И. Ха­ча­ту­ря­на, Д.Б. Ка­ба­лев­ско­го, Т.Н. Хрен­ни­ко­ва. Ему по­свя­ще­ны флей­то­вые кон­цер­ты М.С. Вайн­бер­га, Д.И. Кри­виц­ко­го, Е.О. Фир­со­вой, со­на­ты Э.В. Де­ни­со­ва, О.В. Так­та­ки­шви­ли, Ю.Г. Крей­на и др. Осу­ще­ст­вил мно­го ау­дио­за­пи­сей.

Член прав­ле­ния и председатель сек­ции ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов Ме­ж­ду­народного сою­за музыкальных дея­те­лей. С 1954 года пре­по­да­ёт в Музыкальном училище при Московской консерватории, с 1962 года - в Московской консерватории (с 1993 года профессор), с 1999 года профессор Му­зы­каль­но-пе­да­го­гического института им. М.М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва.

Государственная премия РФ (1991 год).