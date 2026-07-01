КОРНДОРФ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

КОРНДОРФ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский композитор.

Окон­чил Московскую конс ерваторию по клас­сам ком­по­зи­ции С.А. Ба­ла­са­няна (1970 год; ин­ст­ру­мен­тов­кой за­ни­мал­ся у Ю.А. Фор­ту­на­то­ва) и опер­но-сим­фо­нического ди­ри­жи­ро­ва­ния Л.М. Гинз­бур­га (1979 год).

Пре­по­да­вал тео­ре­тические дис­ци­п­ли­ны и ин­ст­ру­мен­тов­ку в Музыкальном училище при Московской консерватории (1969-1975 годы), в Московской консерватории (1972-1991 годы).

В 1991 году эмиг­ри­ро­вал в Ка­на­ду; про­дол­жал со­чи­нять, по­зи­цио­ни­руя се­бя как про­дол­жа­те­ля тра­ди­ций русской куль­ту­ры. Один из круп­ней­ших ком­по­зи­то­ров сво­его по­ко­ле­ния, со­чи­нял в раз­ных жан­рах и тех­ни­ках.

В 1980-е годы ис­пы­тал влия­ние ми­ни­ма­лиз­ма («Да!!», 1982 год; «Con sor­di­no», 1984 год).

В 1990-е годы пи­сал, по собственному оп­ре­де­ле­нию, в «син­те­ти­че­ском» сти­ле, ис­поль­зуя русский оби­ход­ный зву­ко­ряд («Con­tinuum», 1991 год), эле­мен­ты пра­во­слав­но­го бо­го­слу­жеб­но­го пе­ния (Квар­тет, 1992 год), прин­ци­пы ин­ст­ру­мен­таль­но­го те­ат­ра («Welcome!», «Get out!», оба 1995 год; Пас­са­ка­лия для вио­лон­че­ли со­ло, 1997 год), по­ли­сти­ли­сти­ку и кол­лаж (сим­фо­ния № 4 «Му­зы­ка ан­дер­гра­ун­да», 1996 год) и др.

Сре­ди со­чи­не­ний: одно­акт­ная опе­ра «Ма­ри­на и Рай­нер» (Мюн­хен, 1994 год); сим­фо­ния № 3 (1989 год); для фортепиано - «Яри­ло» (1981 год), «Пись­мо В. Мар­ты­но­ву и Г. Пе­ле­ци­су» (1999 год). Пре­мье­ры многих со­чи­не­ний Н.С. Корндорфа со­стоя­лись по ини­циа­ти­ве и под управлением А.Н. Ла­за­ре­ва.

О.С. Ле­бе­де­ва