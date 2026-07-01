КОРНДОРФ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
КОРНДОРФ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский композитор.
Окончил Московскую консерваторию по классам композиции С.А. Баласаняна (1970 год; инструментовкой занимался у Ю.А. Фортунатова) и оперно-симфонического дирижирования Л.М. Гинзбурга (1979 год).
Преподавал теоретические дисциплины и инструментовку в Музыкальном училище при Московской консерватории (1969-1975 годы), в Московской консерватории (1972-1991 годы).
В 1991 году эмигрировал в Канаду; продолжал сочинять, позиционируя себя как продолжателя традиций русской культуры. Один из крупнейших композиторов своего поколения, сочинял в разных жанрах и техниках.
В 1980-е годы испытал влияние минимализма («Да!!», 1982 год; «Con sordino», 1984 год).
В 1990-е годы писал, по собственному определению, в «синтетическом» стиле, используя русский обиходный звукоряд («Continuum», 1991 год), элементы православного богослужебного пения (Квартет, 1992 год), принципы инструментального театра («Welcome!», «Get out!», оба 1995 год; Пассакалия для виолончели соло, 1997 год), полистилистику и коллаж (симфония № 4 «Музыка андерграунда», 1996 год) и др.
Среди сочинений: одноактная опера «Марина и Райнер» (Мюнхен, 1994 год); симфония № 3 (1989 год); для фортепиано - «Ярило» (1981 год), «Письмо В. Мартынову и Г. Пелецису» (1999 год). Премьеры многих сочинений Н.С. Корндорфа состоялись по инициативе и под управлением А.Н. Лазарева.
О.С. Лебедева