КОРМЛЕНИЕ
КОРМЛЕНИЕ - форма функционирования институтов управления и суда в Древне-русском государстве.
Русских землях и княжествах, Руссийском государстве в середине XI-XVI веках. Лица, пожалованные князьями-суверенами соответствующими должностями (наместник, волостель, тиун, ключник и др.), содержались в период исполнения своих обязанностей за счёт натуральных поборов (мясо, хлеб, корм для лошадей), повинностей, денежных взиманий и пошлин с местного податного населения. Такие порядки отражали складывание средневековых государствено-административных структур, когда под началом князей представители привилегированных военно-служилых слоёв, как престижных их групп (члены Государева двора, обладатели думных чинов), так и массовых (см. в ст. Дворянство), имели право и обязанность соучастия в реализации властных, главным образом административно-судебных, прерогатив. В социально-экономическом плане кормления служили материальной базой (в середине XI - первой трети XV веков - главной) для воспроизводства указанных групп общества (их социальное качество наряду с кормлением обеспечивалось светским землевладением, как вотчинным, так и условным, значение которого возрастало со второй половины XIV века). Термин «кормление» известен по сохранившимся документальным источникам с середины XIV века, по летописным - с конца XIV века.
Генетически кормление восходит к княжескому полюдью и к более поздним княжеским объездам городов, в ходе которых князья осуществляли свои властные прерогативы. Принцип сбора с местного населения продуктов и денег представителями княжеской власти при выполнении ими разовых или периодически повторявшихся поручений фиксируется в середине XI века, в правление киевского князя Ярослава Владимировича Мудрого. Такой порядок был затем законодательно оформлен в Русской правде. Формирование в конце XI-XII веков административно-судебного деления территорий княжеств на города (места пребывания князей-суверенов или их наместников) и волости (управлявшиеся волостелями), эволюция форм функционирования местных институтов власти (от «проездного» суда наместников к их постоянной деятельности в стационарных резиденциях) сопровождались складыванием системы кормления, прежде всего в личных княжеских владениях, в т. ч. в т. н. путях (конюшенном, стольничьем, сокольничьем, чашничьем), восходящих к рубежу XII и XIII веков. Наибольшее распространение и максимальное разнообразие кормления получили во второй половине XIV - середине XVI веков.
Существовало три объекта кормления.
Первый - города и волости великих и удельных княжеств. Согласно имеющимся данным, во второй половине XV - середине XVI веков в кормление отдавались св. 110 городов, около 30 из которых нередко делились на половины или другие доли в качестве самостоятельного кормелния [в т. ч. Москва, Новгород, Псков (с 1510 года), Великие Луки (с 1478 года ), Вологда, Галич, Дмитров, Кострома, Нижний Новгород, Переяславль, Путивль (с 1500 года), Руса (с начала XVI века Старая Руса), Переяславль-Рязанский, Серпухов], более 20 городов управлялись обычно представителями высшей знати, преимущественно членами Боярской думы [Владимир, Москва, Новгород, Псков, Смоленск (с 1514 года), Вязьма, Коломна, Кострома, Переяславль-Рязанский и др.]. Административно-судебная подведомственность сельских местностей гор. наместникам была различной в зависимости от их удалённости от города, характера правонарушений, происхождения и статуса жалуемых кормлению лиц и других факторов. Подавляющее большинство волостей представляли собой отдельные кормления, причём крупные волости делились на половины, а небольшие соединялись в одно кормление.
Вторым объектом являлись должности: управленческие в собственных владениях великих и удельных князей (с конца XV века именовались дворцовыми); приказного типа; прямых княжеских представителей. Из управительских кормлений более частыми были: предоставления кормления «на ключ» (т. е. назначение великокняжеским приказчиком в ряд городов с сельской округой, где находились великокняжеские владения); назначение великокняжеским дворским (во Владимире); на те или др. должности в великокняжеских или княжеских путях в ряде уездов; на должность великокняжеского (княжеского) тиуна в отдельных городах и т. п.
Третьим объектом кормления было право на взимание (главным образом в городах, но также и в сельских местностях) отдельных фискальных сборов, торговых и иных пошлин, в т. ч. торгово-проезжих, собиравшихся самими кормленщиками или же получаемых ими от административных лиц и представителей населения («поворотное», «полавочное», «мех», «писчее»).
По мере значительного увеличения численности рядовых членов военно-служилых групп во второй половине XV века, изменений в структурах и генеалогическом составе Государева двора, образования единой территории Русского государства и постепенной централизации институтов власти в нём, кормления стали жаловаться более ограниченному кругу лиц - всем членам Государева двора, дворовым детям боярским, а также преуспевшим на военной службе городовым детям боярским (в последнем случае кормления были формой материального поощрения и повышения социального статуса рядовых дворян).
Процедура получения кормления включала: подачу служилым человеком челобитной о пожаловании кормления (лично князю, а с конца XV века чаще княжеским дьякам, ведавшим кормлением), выдачу жалованной грамоты на кормления. Известны два типа таких грамот, различавшихся по объёму судебных прав кормленщика. Отдельные грамоты содержали дополнительные пожалования - право держать корчму, иметь своего праведчика (осуществлял доставку свидетелей на судебные заседания, доставлял «судных мужей» в суд более высокой инстанции), взимать некоторые пошлины (мыт, «конское пятно» и др.). Кроме того, выдавались особые грамоты (с середины XVI века - доходные списки), в которых фиксировались сроки и нормы взиманий денежных и натуральных «кормов». При необходимости кормленщик получал отдельный документ, временно отменявший судебные иммунитеты местных светских и церковных землевладельцев («грамота на грамотчики»). Отношения населения с кормленщиками регулировались также уставными наместничьими грамотами (выдавались по инициативе местных жителей) и статьями Судебников XV-XVI веков.
Кормление давалось обычно на 1-2 года, порой на 3-5 лет, а в исключит. случаях на более длительный срок. За военные или дипломатические заслуги, иногда по др. мотивам кормления продлевалось, как правило, на 1-2 года или сразу после его окончания, или после перерыва (от 6 мес до 2 лет). Получение жалованной грамоты на кормление и «наезд» служилого человека на кормление обычно разделял период от 1 до 3 лет и более, причём «наезду» непосредственно предшествовала указная грамота прежнему кормленщику с распоряжением о его «съезде» с кормлением. Смерть кандидата на кормление в период ожидания или во время кормления нередко приводила к передаче кормления «за долг» его родным братьям или сыновьям. С последней четверти XV века учётом кормления и кормленщиков, выдачей документов и их фиксацией в специальных книгах ведали особые комиссии дьяков («кормленые дьяки»).
Кормленщика при «наезде на кормление» сопровождал штат помощников из числа его холопов. Кормленщик и его люди имели право на один ненормированный «корм» при «наезде на кормление» («кто что принесёт») и три нормированных (на Рождество Христово, Пасху и Петров день). В указных грамотах предусматривалась возможность замены натуральных поборов денежными по воле кормленщика, причём нормы денежных эквивалентов различались в зависимости от категории населения (у черносошных крестьян были выше более чем на 20%). Сумма доходов от кормления сильно варьировалась в зависимости от численности податного населения (от 6-7 до 40-50 руб. и более за весь срок Кормления) и резко возрастала при пожаловании кормленщику права держать корчму и права на взимание ряда пошлин. Первоначально сбор кормов или денег осуществляли люди кормленщика, позднее эту операцию производили представители местного населения. К середине XVI века некоторые кормления уже отдавались на откуп.
На практике функционирование системы кормления заметно отличалось от зафиксированных в грамотах правил и норм. Распространённым был четвёртый регулярный «корм» осенью (на праздник Покрова Богородицы); кормленщика обычно сопровождала семья (члены которой, как правило, получали подношения), а иногда и собственной дворецкий, которому также шли «корма». В пользу кормленщика с приходских или общинных пиров-братчин в дни престольных и иных празднеств нередко взималась «явка» в натуральной форме (пиво, мёд, брага) или собирались деньги. Отдельно оплачивались поездки кормленщика по управляемой им территории. Население также обязывалось возводить, ремонтировать и обслуживать двор кормленщика. Известны случаи отработок населения на кормленщиков. Пошлины от судебных процессов нередко превосходили доходы собственно от кормления. Злоупотребления кормленщиков именно в сфере суда были наиболее болезненными для всех групп местного населения, они вызывали в первой половине XVI века многочисленные челобитья в адрес великого князя.
Не позднее второй четверти XVI века обозначился кризис системы кормления. Количество кормлений заметно отставало от роста численности привилегированных групп с традиционным правом на получение кормление, а дробление кормлений или перевод их на откуп привели к тому, что кормления перестали в достаточной мере обеспечивать содержание кормленщиков. Широкое распространение церковного, а также светского вотчинного и условного землевладения с судебным иммунитетом сокращало источники доходов кормленщиков от суда и порождало конфликты между кормленщиками и землевладельцами. Это нередко требовало согласованного вмешательства ряда центральных органов власти, а в результате управление системой кормления усложнялось, становилось громоздким и обременительным. Ослабляло влияние кормленщиков и привлечение великокняжеской властью ещё с конца XV века представителей податного населения (прежде всего горожан, черносошных и дворцовых крестьян) к соучастию в суде кормленщиков в качестве «судных мужей» (при разбирательстве дела в более высокой инстанции подтверждали соответствие выданной по итогам суда кормленщика «правой грамоты» ходу судебного процесса), к организации и сбору разл. платежей (в т. ч. поступавших самим кормленщикам).
С развитием поместной системы ускорилось формирование уездных (городовых) корпораций детей боярских с общими материальными и служилыми интересами. Их представители назначались городовыми приказчиками, избирались губными старостами (см. Губная реформа 1530-1550-х годов; Губные учреждения), что ограничило сферу управления кормленщиков.
В большинстве районов государства система кормления прекратила существование в ходе проведения земской реформы 1555-1556 годов. Кормление как форма управления сохранялось во второй половине XVI века в приграничных регионах на западе и юге страны (к югу от среднего и нижнего течения Оки), в зонах воен. действий и на завоёванных или присоединяемых территориях.