КОРК АВГУСТ ИВАНОВИЧ

Корк, Август Иванович (22.07[03.08].1887, дер. Ардлан (по др. сведениям, дер. Ардлакуля) Дерптского уезда Лифляндской губ., ныне Эстония — 12.06.1937, Москва) — российский и советский военный деятель, военный теоретик, подполковник (1917), командарм 2-го ранга (1935).

Член ВКП(б) с 1927. Член ЦИК СССР. Из крестьянской семьи. На военной службе с 1905. Окончил Чугуевское пехотное училище (1908), Императорскую Николаевскую военную академию(1914), военную школу летчиков-наблюдателей (1917). Во время Первой мировой войны служил на Западном фронте на штабных должностях, награжден несколькими орденами. В июне 1918 добровольно вступил в Красную армию и принял участие в Гражданской войне. Служил в оперативном отделе Всероссийского главного штаба, затем начальником оперативно-разведывательного отдела штаба 9-й армии. С декабря 1918 — консультант при народном комиссаре по военным делам Эстляндской трудовой коммуны , с февраля 1919 — начальник штаба Эстляндской армии. С июня 1919 помощник командующего 7-й армией, оборонявшей Петроград во время наступления Северного корпуса (с 19 июня — Северной армии) белого генерала А. П. Родзянко . С июля 1919 по октябрь 1920 (с незначительными перерывами) командовал 15-й армией Западного фронта, войска которой в августе 1919 провели Псковскую операцию и освободили Псков от эстонских национальных частей и отрядов С. Н. Булак-Балаховича. В сентябре — октябре 1919 15-я армия отражала наступление войск генерала Н. Н. Юденича на Петроград, после чего перешла в контрнаступление, завершившееся разгромом Северо-Западной армии. Весной и летом 1920 15-я армия входила в ударную группировку Западного фронта и действовала против 1-й польской армии, в июле освободила Молодечно и Лиду. В ходе Варшавской операции 1920 форсировала р. Неман и Нарев и вышла к р. Вкра севернее Варшавы, но в последующем была вынуждена отступить на восток. Осенью 1920 обороняла подступы к Минску. С октября 1920 по май 1921 — командующий 6-й армией, войска которой нанесли главный удар на перекопском направлении при разгроме войск П. Н. Врангеля . Главком С. С. Каменев считал К. лучшим командармом на Западном фронте. За успешно проведенные в ходе Гражданской войны операции награжден двумя орденами Красного Знамени (1919, 1920) и высшим знаком отличия — Почетным революционным оружием (1920). В 1922—1923 — командующий Туркестанским фронтом, руководил военными операциями против басмачества в Средней Азии. Командовал войсками ряда округов, в 1928—1929 — военный атташе СССР в Германии. Окончил Германскую военную академию (1928). С 1934 член Военного совета при наркоме обороны СССР. С сентября 1935 по май 1937 — начальник Военной академии им. М. В. Фрунзе. Автор ряда работ по актуальным вопросам обучения и воспитания войск, военной теории и истории (о военной доктрине, стратегии и тактике, об операциях Гражданской войны и др.). Участник разработки Временного Полевого устава РККА 1936. Являлся сторонником военно-политического союза с Францией против А.Гитлера. По итогам боевой подготовки в 1935 Московский военный округ, которым руководил К., был признан худшим, отстающим от других округов. Арестован 12 мая 1937. Вместе с М. Н. Тухачевским , с которым они неоднократно вместе служили и которого К. поддерживал по принципиальным вопросам военного строительства (были сторонниками кардинальной технической реорганизации Красной армии), ему были предъявлены обвинения в измене Родине, шпионаже в пользу иностранных разведок и участии в военно-фашистском заговоре. Виновным себя признал. Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР приговорен к смертной казни и расстрелян. Реабилитирован посмертно 31 января 1957.

Лит.: Август Корк: Документы и материалы. Таллин, 1981; Горелик Я. М. Август Корк // Вопросы истории. 1987. № 7. С. 173—178; Нагаев И. М., Тархова Н. С. Командарм 2-го ранга А. И. Корк // Военно-исторический журнал. 1987. № 8. С. 88—91; Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. М., 1988; Черушев Н. С. 1937 год: Элита Красной армии на голгофе. М., 2003; Печенкин А. А. Сталин и Военный совет. М., 2007.