КОРИЯМА

КОРИЯМА - город в Японии, в префектуре Фукусима, имеет статус центрального города.

Население 340,5 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на вос­то­ке о. Хон­сю, на р. Абу­ку­ма.

Важ­ный транс­порт­ный узел. В Корияме пе­ре­се­ка­ют­ся ско­ро­ст­ные ав­то­стра­ды «То­хо­ку» (Ка­ва­гу­ти - Ао­мо­ри; 1973-1975 годы) и «Банъ­э­цу» (Ива­ки - Нии­га­та; 1990-1995 годы). Ж елезодорожная стан­ция на ли­нии «То­хо­ку» (То­кио - Ха­ти­но­хе; 1982 год) вы­со­ко­ско­ро­ст­ной железной дороги «Син­кан­сен». Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Фу­ку­си­ма (в 25 км к югу от Кориямы, в г. Су­ка­га­ва).

Вре­мя ос­но­ва­ния не­из­вест­но. В пе­ри­од Эдо (1603-1868 годы) но­сил названия Аса­ка, из­вес­тен как поч­то­вая стан­ция. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся в эпо­ху Мэйд­зи. Ста­тус го­ро­да по­лу­чил в 1924 году по­сле объ­е­ди­не­ния с по­се­ле­ни­ем Ода­ва­ра. «На­род­ный дом» с ча­со­вой баш­ней (1990-е годы), Городской центр куль­тур (1990-е годы).

В Корияме - Центр био­хи­мических ис­сле­до­ва­ний ком­па­нии «Nitto Boseki». Уни­вер­си­те­ты: Ко­рия­ма (жен­ский; 1947 год), ин­же­нер­ный факультет университета Ни­хон (1947 год), Оу (1972 год; не­го­су­дар­ст­вен­ный).

Му­зеи: го­род­ской ис­то­рической ма­те­риа­лов, ис­то­рического Аса­ка (в зда­нии 1889 года; ис­то­рия сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния), «Бун­га­ку-но мо­ри» (литературный му­зей и ме­мо­ри­ал Ма­сао Ку­мэ), городской ху­до­же­ст­вен­ный (1992 год; в т. ч. про­из­ве­де­ния британского искусства), ста­рин­ных ки­мо­но. Мно­го­функ­цио­наль­ный вы­ста­воч­ный ком­плекс «Big Palette Fuku­shi­ma» (1998 год).

Кирияма - круп­ный тор­го­вый центр , «ком­мер­че­ская сто­ли­ца пре­фек­ту­ры Фу­ку­си­ма». Пред­при­ятия элек­трон­ной («Cla­rion Manufacturing "Protech"», «Mitsu­bishi Electric Corporation», «Hitachi Telecom Technologies», JVC, «Asa­hi Glass Koriyama Electronic Ma­terials»), хи­мич. («Mitsubishi Plastics»), тек­стиль­ной, пи­ще­вой (са­ке, кон­ди­тер­ские из­де­лия) пром-сти. Про­из-во ак­ку­му­ля­тор­ных ба­та­рей («Sony Energy Devices»), пе­ре­нос­ной стро­ительной и са­до­вой тех­ни­ки, фар­ма­цев­тической про­дук­ции для до­маш­них жи­вот­ных, стек­ло­во­лок­на. Раз­ра­бот­ка ком­пь­ю­тер­ных про­грамм («Fukushima Com­puter System», SAMTEC).

На тер­ри­то­рии, ад­ми­ни­ст­ра­тив­но под­чи­нён­ной Корияме, - южный бе­рег оз. Ина­ва­си­ро (площадь озе­ра 103,3 км2, од­но из круп­ней­ших пре­сно­вод­ных озёр Япо­нии) - центр ту­риз­ма и от­ды­ха; го­ра Айд­зу-Ну­но­би­ки (высота 1081 м) с круп­ней­шей в стра­не вет­ро­вой элек­тро­стан­ци­ей (33 вет­ро­ге­не­ра­то­ра об­щей мощ­но­стью 66 МВт), в её пред­горь­ях - ку­рорт с го­ря­чи­ми ис­точ­ни­ка­ми Бан­дай-Ата­ми.

А.Г. Хро­пов

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)