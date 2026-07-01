КОРИЯМА
КОРИЯМА - город в Японии, в префектуре Фукусима, имеет статус центрального города.
Население 340,5 тыс. человек (2009 год). Расположен на востоке о. Хонсю, на р. Абукума.
Важный транспортный узел. В Корияме пересекаются скоростные автострады «Тохоку» (Кавагути - Аомори; 1973-1975 годы) и «Банъэцу» (Иваки - Ниигата; 1990-1995 годы). Железодорожная станция на линии «Тохоку» (Токио - Хатинохе; 1982 год) высокоскоростной железной дороги «Синкансен». Международный аэропорт Фукусима (в 25 км к югу от Кориямы, в г. Сукагава).
Время основания неизвестно. В период Эдо (1603-1868 годы) носил названия Асака, известен как почтовая станция. Быстро развивался в эпоху Мэйдзи. Статус города получил в 1924 году после объединения с поселением Одавара. «Народный дом» с часовой башней (1990-е годы), Городской центр культур (1990-е годы).
В Корияме - Центр биохимических исследований компании «Nitto Boseki». Университеты: Корияма (женский; 1947 год), инженерный факультет университета Нихон (1947 год), Оу (1972 год; негосударственный).
Музеи: городской исторической материалов, исторического Асака (в здании 1889 года; история системы образования), «Бунгаку-но мори» (литературный музей и мемориал Масао Кумэ), городской художественный (1992 год; в т. ч. произведения британского искусства), старинных кимоно. Многофункциональный выставочный комплекс «Big Palette Fukushima» (1998 год).
Кирияма - крупный торговый центр, «коммерческая столица префектуры Фукусима». Предприятия электронной («Clarion Manufacturing "Protech"», «Mitsubishi Electric Corporation», «Hitachi Telecom Technologies», JVC, «Asahi Glass Koriyama Electronic Materials»), химич. («Mitsubishi Plastics»), текстильной, пищевой (саке, кондитерские изделия) пром-сти. Произ-во аккумуляторных батарей («Sony Energy Devices»), переносной строительной и садовой техники, фармацевтической продукции для домашних животных, стекловолокна. Разработка компьютерных программ («Fukushima Computer System», SAMTEC).
На территории, административно подчинённой Корияме, - южный берег оз. Инавасиро (площадь озера 103,3 км2, одно из крупнейших пресноводных озёр Японии) - центр туризма и отдыха; гора Айдзу-Нунобики (высота 1081 м) с крупнейшей в стране ветровой электростанцией (33 ветрогенератора общей мощностью 66 МВт), в её предгорьях - курорт с горячими источниками Бандай-Атами.
А.Г. Хропов