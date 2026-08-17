КОРИННА

КОРИННА - древне-греческая поэтесса .

Со­глас­но со­об­ще­ни­ям ан­тич­ных ав­то­ров (Плу­тарх, Пав­са­ний) и ви­зантийским ис­точ­ни­кам (сло­варь Су­да), Коринна - ав­тор пя­ти книг хо­ро­вой ме­ли­ки, бы­ла со­вре­мен­ни­цей Пин­да­ра и по­бе­ж­да­ла его на по­этических со­стя­за­ни­ях.

Од­на­ко многие учё­ные на ос­но­ва­нии лин­гвис­тических дан­ных да­ти­ру­ют тек­сты Коринны бо­лее позд­ним вре­ме­нем (III-II века до н. э.).

Про­из­ве­де­ния Коринны со­хра­ни­лись лишь фраг­мен­тар­но в египетских па­пи­ру­сах II века (об­на­ру­же­ны в 1906 году); они на­пи­са­ны на эо­лий­ском диа­лек­те, по­свя­ще­ны ме­ст­ным бе­о­тий­ским ми­фо­ло­гич. сю­же­там; пред­на­зна­ча­лись для пуб­лич­но­го хо­ро­во­го ис­пол­не­ния.

По­эзия Коринны бы­ла по­пу­ляр­на в Ри­ме, её це­ни­ли Ови­дий и Про­пер­ций.