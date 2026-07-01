КОРИНФСКИЙ ОРДЕР

КОРИНФСКИЙ ОРДЕР - один из трёх основных греческих ордеров архитектурных .

Впер­вые встре­ча­ет­ся в ин­терь­е­ре хра­ма Апол­ло­на в Бас­сах (около 430 года до н. э.; см. Вас­се) как оформ­ле­ние от­дель­но стоя­щей ко­лон­ны . Со­глас­но Вит­ру­вию, Коринфский ордер изо­брёл афин­ский скульп­тор Кал­ли­мах. Сре­ди ран­них при­ме­ров - по­лу­ко­лон­ны па­мят­ни­ка Ли­си­кра­та в Афи­нах (около 335 года до н. э.).

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние Коринфский ордер по­лу­чил в эпо­ху эл­ли­низ­ма . В ар­хи­тек­ту­ре Древ­не­го Ри­ма пе­рио­да им­пе­рии он при­ме­нял­ся очень час­то, им­по­ни­руя пыш­но­стью и тор­же­ст­вен­но­стью форм. По сво­ей су­ти Коринфский ордер пред­став­ля­ет со­бой ва­риа­цию ио­ни­че­ско­го ор­де­ра: в древне-греческих по­строй­ках ко­ринф­ская ко­лон­на от­ли­ча­лась от ио­ни­че­ской толь­ко ри­сун­ком ка­пи­те­ли; лишь ко вре­ме­ни имп. Ав­гу­ста в древне-римской ар­хи­тек­ту­ре скла­ды­ва­ется ха­рак­тер­ная для Коринфский ордер фор­ма ан­таб­ле­мен­та.

Ко­ринф­ская ба­за пред­став­ля­ет со­бой ат­ти­че­ский ва­ри­ант ба­зы ио­ни­че­ской ко­лон­ны (ско­ция, ле­жа­щая ме­ж­ду дву­мя то­ру­са­ми, - см. в ст. Об­ло­мы ар­хи­тек­тур­ные); ино­гда она мо­жет быть ук­ра­ше­на рель­еф­ным ор­на­мен­том. Кан­не­лю­ры (как пра­ви­ло, их 24) ство­ла ко­лон­ны раз­де­ле­ны до­рож­ка­ми. Шей­ки у ко­ринф­ской ко­лон­ны нет. Ко­ло­ко­ло­об­раз­ная ка­пи­тель по­кры­та дву­мя ря­да­ми ли­сть­ев акан­та, из ко­то­рых вы­рас­та­ют сти­ли­зо­ван­ные стеб­ли это­го рас­те­ния, за­кан­чи­ваю­щие­ся не­боль­ши­ми во­лю­та­ми. Её за­вер­ша­ет про­фи­ли­ро­ван­ный абак; его слег­ка во­гну­тые сто­ро­ны мо­гут быть ук­ра­ше­ны по цен­тру ро­зет­ка­ми или цве­та­ми акан­та. Ан­таб­ле­мент Коринфского ордера со­сто­ит из ар­хи­тра­ва, фри­за и кар­ни­за. Ар­хи­трав раз­де­лён на три фас­ции; фриз мо­жет быть глад­ким или пред­став­лять со­бой не­пре­рыв­ную де­ко­ри­ро­ван­ную по­ло­су. Кар­низ ук­ра­шен ден­ти­ку­ла­ми, а час­то и мо­дуль­о­на­ми, под­дер­жи­ваю­щи­ми вы­нос­ную пли­ту. На ос­но­ве сис­те­мы Коринфского ордера сфор­ми­ро­вал­ся ком­по­зит­ный ор­дер.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)