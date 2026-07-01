КОРИНФСКИЙ ОРДЕР
КОРИНФСКИЙ ОРДЕР - один из трёх основных греческих ордеров архитектурных.
Впервые встречается в интерьере храма Аполлона в Бассах (около 430 года до н. э.; см. Вассе) как оформление отдельно стоящей колонны. Согласно Витрувию, Коринфский ордер изобрёл афинский скульптор Каллимах. Среди ранних примеров - полуколонны памятника Лисикрата в Афинах (около 335 года до н. э.).
Широкое распространение Коринфский ордер получил в эпоху эллинизма. В архитектуре Древнего Рима периода империи он применялся очень часто, импонируя пышностью и торжественностью форм. По своей сути Коринфский ордер представляет собой вариацию ионического ордера: в древне-греческих постройках коринфская колонна отличалась от ионической только рисунком капители; лишь ко времени имп. Августа в древне-римской архитектуре складывается характерная для Коринфский ордер форма антаблемента.
Коринфская база представляет собой аттический вариант базы ионической колонны (скоция, лежащая между двумя торусами, - см. в ст. Обломы архитектурные); иногда она может быть украшена рельефным орнаментом. Каннелюры (как правило, их 24) ствола колонны разделены дорожками. Шейки у коринфской колонны нет. Колоколообразная капитель покрыта двумя рядами листьев аканта, из которых вырастают стилизованные стебли этого растения, заканчивающиеся небольшими волютами. Её завершает профилированный абак; его слегка вогнутые стороны могут быть украшены по центру розетками или цветами аканта. Антаблемент Коринфского ордера состоит из архитрава, фриза и карниза. Архитрав разделён на три фасции; фриз может быть гладким или представлять собой непрерывную декорированную полосу. Карниз украшен дентикулами, а часто и модульонами, поддерживающими выносную плиту. На основе системы Коринфского ордера сформировался композитный ордер.