КОРИНФСКИЙ КОНГРЕСС

Коринфский конгресс — конгресс, созванный Филиппом II в Коринфе зимой 338/337 до н. э. с целью закрепить гегемонию в Греции после победы над антимакедонской коалицией при Херонее .

Был создан Коринфский союз, объединивший большую часть греческих государств на Балканах (кроме Спарты ). Между участниками союза был объявлен «общий мир», запрещалось вмешательство в их внутренние дела и смена государственного строя. Филипп был провозглашен гегемоном — военным и политическим лидером союза. Также был создан союзный совет — синедрион. На второй сессии конгресса в 337 была объявлена война Персии, а Филипп назначен для ее ведения стратегом-автократором.

Лит.: Фролов Э. Д. Коринфский конгресс 338/7 г. до н. э. и объединение Эллады // Вестник древней истории. 1974. № 1. С. 45—62.