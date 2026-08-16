КОРИНФ (др.-греч. Κόρινθος, лат. Corinthus)

Крупный дорийский город в Северо-восточном Пелопоннесе , центр области Коринфия, владевший двумя портами: Лехеем в Коринфском заливе и Кенхреями в Сароническом заливе.

Древнейшее поселение на территории Коринфа, возникшее в XIII в. до н. э., было уничтожено в ходе так называемого дорийского вторжения и новое поселение, просуществовавшее вплоть до римского завоевания, было основано ок. 900 г. до н. э. Согласно античной традиции основателем Коринфа и, правившей в нем, царской династии был предводитель отдельного дорийского отряда Алет из рода Гераклидов . Расположенный близ Истма (Коринфского перешейка) на пересечении сухопутных и морских коммуникаций Эгеиды, Коринф в очень раннее время развился в крупный экономический центр и уже в гомеровскую эпоху имел репутацию «богатого» поселения (Ноm. I1., 570).

После свержения в 747 г. до н. э. последнего царя Телеста, в Коринфе утвердилось олигархическое правление рода Бакхиадов . Правящий клан, возводивший свое происхождение к пятому коринфскому царю Бакхису, полностью монополизировал власть, не допуская к управлению представителей других знатных родов. В правление Бакхиадов Коринф стал лидером в торговле с Западным Средиземноморьем, экспортируя прежде всего керамику и изделия из бронзы. В числе первых коринфяне приняли участие в колонизационном движении греков и основали ряд колоний , крупнейшими из которых были Сиракузы (733 г. до н. э.), и Керкира (733 или 708 г. до н. э.). В 657 г. до н. э. в результате переворота к власти в городе пришел тиран Кипсел . Установленный последним тиранический режим удерживал власть в городе более 70 лет (657 – 585 гг. до н. э.). При сыне и преемнике первого тирана Перианде Коринф стал одним из влиятельнейших полисов Греции. Периандр, предпринимавший многочисленные походы, завоевал остров Керкиру, ряд областей в Северо-западной Греции и построил на Истме знаменитый диолк – вымощенную каменными плитами дорогу, по которой транспортировали корабли между Сароническим и Коринфским заливами. Влияние Периандра было настолько велико, что его имя включили в список «Семи мудрецов» . Но вскоре после его смерти, племянник Периандра, Псамметих, унаследовавший его власть, был свергнут и в Коринфе утвердилась умеренная олигархия.

Новое правительство в 582 г. до н. э. учредило (или восстановило, прерванные при тиранах) Истмийские игры, проводившиеся раз в два года на территории святилища Посейдона Истмийского . В очень раннее время Коринф вступил в союзнические отношения со Спартой и стал одним из первых членов, сложившегося к середине VI в. до н. э. под руководством спартанцев Пелопоннесского союза . Вместе с тем до середины V в. до н. э. коринфяне сохраняли дружественные отношения с Афинами и даже предоставили им корабли во время войны с Эгиной.

Во время греко-персидских войн коринфяне вошли в общеэллинский союз и активно участвовали во всех кампаниях греков против персов. В середине V в. до н. э. вследствие распространения афинского влияния на области коринфских интересов Коринф стал одним из активнейших противников Афин. Столкновения коринфян с афинянами из-за Керкиры и Потидеи привели в конечном итоге к общегреческой Пелопоннесской войне (421 – 404 гг. до н. э.). После поражения в ней Афин коринфяне настаивали на полном уничтожении побежденного противника. Однако, вскоре ситуация изменилась. Насаждение Спартой своей гегемонии в Греции заставило Коринф объединиться с Афинами и Беотией и начать против спартанцев войну, получившую название Коринфской (395 – 386 гг. до н. э.).

Около 392 г. до н. э. при помощи аргосцев в Коринфе была установлено демократическое правление, однако, по окончании войны власть вновь перешла к олигархии. После победы Македонии над греческой коалицией в 337 г. до н. э. в Коринфе состоялся общегреческий конгресс, одним из результатов которого было объявление войны Персии. В 243 г. до н. э. Коринф вступил в Ахейский союз и впоследствии стал главным городом этой федерации. После разгрома Ахейского союза римлянами в 146 г. до н. э. город был разрушен консулом Луцием Муммием. В 44 г. до н. э. Коринф был восстановлен в качестве римской колонии с названием Colonia Laus Iulia Corinthiensis и в 27 г. до н. э. стал главным городом провинции Ахайя. В 50-е гг. н. э. апостол Павел основал в Коринфе одну из первых христианских общин. Начиная с 1896 г. на территории древнего Коринфа ежегодно производит раскопки Американская школа классических исследований (American School of Classical Studies at Athens). Результаты археологических исследований опубликованы в 20-ти томном издании «Коринф».

Иллюстрации :

1. Коринф. Храм Аполлона;

2. Коринф. Храм Аполлона и Акрокоринф;

3. План Коринфа

Автор статьи: С.М. Жестоканов