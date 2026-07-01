КОРИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ

КОРИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец .

Народный художник СССР (1962 год), д. член АХ СССР (1958 год).

Сын по­том­ст­вен­но­го ико­но­пис­ца Дмит­рия Ни­ко­лае­ви­ча Ко­ри­на (?-1897 годы).

Учил­ся в ико­но­пис­ной шко­ле в Па­ле­хе (1903-1907 годы) у Е.И. Стя­го­ва, за­тем ра­бо­тал в ико­но­пис­ной па­ла­те при Дон­ском монастыре в Мо­ск­ве (1908-1911 годы). В 1911 году по­мо­гал М.В. Не­сте­ро­ву в ра­бо­те над рос­пи­сью церкви По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы Мар­фо-Ма­ри­ин­ской оби­те­ли; Не­сте­ров ока­зал влия­ние на всё по­сле­дую­щее твор­че­ст­во П.Д. Корина.

Учил­ся в МУЖВЗ (1912-1916 годы) у К.А. Ко­ро­ви­на, С.В. Ма­лю­ти­на, Л.О. Пас­тер­на­ка.

Пу­те­ше­ст­во­вал по Рос­сии (в 1916 году изу­чал древне-русские фре­ски в Рос­то­ве и Яро­слав­ле; в 1923 году по­се­тил Во­ло­гду, Ста­рую Ла­до­гу, Фе­ра­пон­тов мон., Великий Нов­го­род; в 1931 году - о. Ва­ла­ам).

В 1931 году по­зна­ко­мил­ся с М. Горь­ким и при его под­держ­ке в 1931-1932 годы со­вер­шил по­езд­ку [вме­сте с бра­том, жи­во­пис­цем и рес­тав­ра­то­ром Алек­сан­дром Дмит­рие­ви­чем Ко­ри­ным (1895-1986 годы)] в Гер­ма­нию, Ита­лию и Фран­цию; в 1935 годы по­бы­вал во Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Ру­ко­во­дил рес­тав­рационной мас­тер­ской ГМИИ (1932-1959 годы), где рес­тав­ри­ро­вал кар­ти­ны Дрез­ден­ской КГ (1945-1955 годы); в 1960-1964 годы был ху­дожественным ру­ково­ди­те­лем Государственной центральной ху­дожественной рес­тав­ра­ци­он­ной мас­тер­ской (ны­не Все­российский ху­дожественный на­уч­но-рес­тав­ра­ци­он­ный центр им. И.Э. Гра­ба­ря в Мо­ск­ве).

Про­из­ве­де­ни­ям П.Д. Корина при­су­щи стро­гость и точ­ность ри­сун­ка, мо­ну­мен­таль­ная цель­ность фор­мы, на­пря­жён­ность и на­сы­щен­ность цве­та (ху­дож­ник от­да­вал пред­поч­те­ние су­мрач­ной гам­ме хо­лод­ных то­нов). Про­грамм­ной ра­бо­той П.Д. Корина ста­ла кар­ти­на «Ре­к­ви­ем» (по пред­ло­же­нию М. Горь­ко­го ху­дож­ник из­ме­нил её название на «Русь ухо­дя­щая»; не окон­че­на), за­ду­ман­ная под впе­чат­ле­ни­ем по­хо­рон пат­ри­ар­ха Ти­хо­на (1925 год).

С 1926 года П.Д. Корин ра­бо­тал над эс­ки­за­ми к ней и мно­го­численными порт­рет­ны­ми этю­да­ми («Ми­тро­по­лит Три­фон», 1929 год; «Схим­ни­ца», 1930 год; «Отец и сын», 1931 год; «Игу­ме­нья», 1935 год, и др.; все - в До­ме-му­зее П.Д. Корина в Мо­ск­ве). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны П.Д. Корин соз­дал своё наи­бо­лее из­вест­ное про­из­ве­де­ние в ис­то­рическом жан­ре - трип­тих «Алек­сандр Нев­ский» (1942-1943 годы, ГТГ).

Во­ле­вая со­б­ран­ность, вы­со­кое ду­хов­ное на­пря­же­ние об­ра­зов, мощ­ная пла­стическая леп­ка фор­мы ха­рак­тер­ны для порт­ре­тов, ис­пол­нен­ных П.Д. Кориным, - М. Горь­ко­го (1932 год), Л.М. Ле­о­ни­до­ва, М.В. Не­сте­ро­ва (оба 1939 год), В.И. Ка­ча­ло­ва (1940год), К.Н. Игум­но­ва (1941-1943 годы), мар­ша­ла Г.К. Жу­ко­ва (1945 год), С.Т. Ко­нён­ко­ва (1947 год), М.С. Сарь­я­на, Р.Н. Си­мо­но­ва (оба 1956 год), Ку­кры­ник­сов (1958 год, все - в ГТГ), Р. Гут­ту­зо (1961 год, ГРМ). Ра­бо­тал в об­лас­ти мо­ну­мен­таль­но­го искусства (мо­за­ич­ные пла­фо­ны на ис­то­рические те­мы для стан­ции Московского мет­ро­по­ли­те­на «Ком­со­моль­ская-коль­це­вая»; эс­ки­зы вит­ра­жей для стан­ции «Но­во­сло­бод­ская», все 1951 год; и др.).

Ле­нин­ская премия (1963 год), Государственная премия СССР (1952 год). Зо­ло­тая ме­даль Все­мир­ной вы­ста­в­ки 1958 года в Брюс­се­ле. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1967 год). В 1971 году в Мо­скве от­крыт Дом-му­зей П.Д. Корина (фи­ли­ал ГТГ), где, на­ря­ду с про­из­ве­де­ния­ми ху­дож­ни­ка, раз­ме­ще­на его кол­лек­ция древне-русской ико­но­пи­си.

Сочинения:

Пись­ма из Ита­лии. М., 1981;

Об ис­кус­ст­ве. Ста­тьи. Пись­ма. Вос­по­ми­на­ния о ху­дож­ни­ке. М., 1988