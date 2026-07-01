КОРИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ
КОРИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ - российский живописец.
Народный художник СССР (1962 год), д. член АХ СССР (1958 год).
Сын потомственного иконописца Дмитрия Николаевича Корина (?-1897 годы).
Учился в иконописной школе в Палехе (1903-1907 годы) у Е.И. Стягова, затем работал в иконописной палате при Донском монастыре в Москве (1908-1911 годы). В 1911 году помогал М.В. Нестерову в работе над росписью церкви Покрова Богородицы Марфо-Мариинской обители; Нестеров оказал влияние на всё последующее творчество П.Д. Корина.
Учился в МУЖВЗ (1912-1916 годы) у К.А. Коровина, С.В. Малютина, Л.О. Пастернака.
Путешествовал по России (в 1916 году изучал древне-русские фрески в Ростове и Ярославле; в 1923 году посетил Вологду, Старую Ладогу, Ферапонтов мон., Великий Новгород; в 1931 году - о. Валаам).
В 1931 году познакомился с М. Горьким и при его поддержке в 1931-1932 годы совершил поездку [вместе с братом, живописцем и реставратором Александром Дмитриевичем Кориным (1895-1986 годы)] в Германию, Италию и Францию; в 1935 годы побывал во Франции и Великобритании. Руководил реставрационной мастерской ГМИИ (1932-1959 годы), где реставрировал картины Дрезденской КГ (1945-1955 годы); в 1960-1964 годы был художественным руководителем Государственной центральной художественной реставрационной мастерской (ныне Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. И.Э. Грабаря в Москве).
Произведениям П.Д. Корина присущи строгость и точность рисунка, монументальная цельность формы, напряжённость и насыщенность цвета (художник отдавал предпочтение сумрачной гамме холодных тонов). Программной работой П.Д. Корина стала картина «Реквием» (по предложению М. Горького художник изменил её название на «Русь уходящая»; не окончена), задуманная под впечатлением похорон патриарха Тихона (1925 год).
С 1926 года П.Д. Корин работал над эскизами к ней и многочисленными портретными этюдами («Митрополит Трифон», 1929 год; «Схимница», 1930 год; «Отец и сын», 1931 год; «Игуменья», 1935 год, и др.; все - в Доме-музее П.Д. Корина в Москве). Во время Великой Отечественной войны П.Д. Корин создал своё наиболее известное произведение в историческом жанре - триптих «Александр Невский» (1942-1943 годы, ГТГ).
Волевая собранность, высокое духовное напряжение образов, мощная пластическая лепка формы характерны для портретов, исполненных П.Д. Кориным, - М. Горького (1932 год), Л.М. Леонидова, М.В. Нестерова (оба 1939 год), В.И. Качалова (1940год), К.Н. Игумнова (1941-1943 годы), маршала Г.К. Жукова (1945 год), С.Т. Конёнкова (1947 год), М.С. Сарьяна, Р.Н. Симонова (оба 1956 год), Кукрыниксов (1958 год, все - в ГТГ), Р. Гуттузо (1961 год, ГРМ). Работал в области монументального искусства (мозаичные плафоны на исторические темы для станции Московского метрополитена «Комсомольская-кольцевая»; эскизы витражей для станции «Новослободская», все 1951 год; и др.).
Ленинская премия (1963 год), Государственная премия СССР (1952 год). Золотая медаль Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. Награждён орденом Ленина (1967 год). В 1971 году в Москве открыт Дом-музей П.Д. Корина (филиал ГТГ), где, наряду с произведениями художника, размещена его коллекция древне-русской иконописи.
Сочинения:
Письма из Италии. М., 1981;
Об искусстве. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. М., 1988