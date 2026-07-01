КОРИФЕЙ
КОРИФЕЙ - предводитель хора в дифирамбе и античной драме.
Выделение корифея («главы, запевалы») из хора, исполнявшего дифирамбы, считается основным этапом в становлении жанра драмы и связывается с деятельностью Ариона. Дифирамбический хор, выступавший на ежегодных музыкальных состязаниях (мусических агонах), обычно состоял из 50 участников (хоревтов) и образовывал круг с корифеем в центре; хор трагедии (от 12 до 15 человек) выстраивался на орхестре прямоугольником с Корифеем в середине первой шеренги, обращённой к зрителям.
В драме Корифея выполнял несколько функций: при выходе хора на орхестру декламировал части хоровых партий, написанных маршевыми анапестами; в эписодиях от лица хора участвовал в диалоге; несколько обобщающих стихов корифея завершали предсление. При исполнении лирических частей корифей задавал ритм и мелодию хоровых песен и танцев.
Уже в античности слово «корифей» стало употребляться в смысле «высочайший, выдающийся» в контекстах, где речь не идёт собственно о хоре.
2) В балете корифей (корифейка) - танцовщик (танцовщица) кордебалета, выступающий в первой линии и исполняющий отдельные небольшие танцы; в музыке - исполнитель сольной вокальной партии в хоровом произведении (в этих значениях термин встречается редко).