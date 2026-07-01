КОРИФЕЙ

КОРИФЕЙ - предводитель хора в дифирамбе и античной драме .

Вы­де­ле­ние корифея («гла­вы, за­пе­ва­лы») из хо­ра, ис­пол­няв­ше­го ди­фи­рам­бы, счи­та­ет­ся основным эта­пом в ста­нов­ле­нии жан­ра дра­мы и свя­зы­ва­ет­ся с дея­тель­но­стью Арио­на. Ди­фи­рам­би­че­ский хор, вы­сту­пав­ший на еже­год­ных музыкальных со­стя­за­ни­ях (му­си­че­ских аго­нах), обыч­но со­сто­ял из 50 уча­ст­ни­ков (хо­рев­тов) и об­ра­зо­вы­вал круг с корифеем в цен­тре; хор тра­ге­дии (от 12 до 15 человек) вы­страи­вал­ся на ор­хе­ст­ре пря­мо­уголь­ни­ком с Корифеем в се­ре­ди­не пер­вой ше­рен­ги, об­ра­щён­ной к зри­те­лям.

В дра­ме Корифея вы­пол­нял несколько функций: при вы­хо­де хо­ра на ор­хе­ст­ру дек­ла­ми­ро­вал час­ти хо­ро­вых пар­тий, на­пи­сан­ных мар­ше­вы­ми ана­пе­ста­ми; в эпи­со­ди­ях от ли­ца хо­ра уча­ст­во­вал в диа­ло­ге; несколько обоб­щаю­щих сти­хов корифея за­вер­ша­ли пред­сле­ние. При ис­пол­не­нии ли­рических час­тей корифей за­да­вал ритм и ме­ло­дию хо­ро­вых пе­сен и тан­цев.

Уже в ан­тич­но­сти сло­во «корифей» ста­ло упот­реб­лять­ся в смыс­ле «вы­со­чай­ший, вы­даю­щий­ся» в кон­тек­стах, где речь не идёт соб­ст­вен­но о хо­ре.

2) В ба­ле­те корифей (ко­ри­фей­ка) - тан­цов­щик (тан­цов­щи­ца) кор­де­ба­ле­та, вы­сту­паю­щий в пер­вой ли­нии и ис­пол­няю­щий отдельные не­боль­шие тан­цы; в му­зы­ке - ис­пол­ни­тель соль­ной во­каль­ной пар­тии в хо­ро­вом про­из­ве­де­нии (в этих зна­че­ни­ях тер­мин встре­ча­ет­ся ред­ко).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)