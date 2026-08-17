КОРИБАНТЫ (др.-греч. Κορύβαντες, лат. Corybantes)

В древнегреческой мифологии спутники и служители Великой матери богов Реи-Кибелы.

Наименование «корибанты», по-видимому, догреческого происхождения (Beekes R. S. P. Etymological Dictionary of Greek. Leiden; Boston, 2010. P. 755). По мнению многих исследователей, культ корибантов имел малоазийские корни и носил экстатический характер. По одному из мифов, корибанты – дети Аполлона и музы Талии (Apollod., I, 3, 4).

Корибантов часто смешивали с куретами. И те, и другие – были около новорожденного Зевса в пещере на Крите, когда его мать Рея прятала младенца от отца Крона, пожиравшего свое потомство; они должны были шумными танцами, экстатическими криками, тимпанами и бряцанием оружия заглушить плач младенца (Diod., V, 70, 1; Strab., X, 3, 11, p. 468). Страбон описывает ритуальные танцы корибантов, куретов, тельхинов и др., сходных, по его мнению служителей, которых «считают чем-то вроде людей, боговдохновенных и пораженных вакхическим безумием, которые в образе служителей божества при совершении священных обрядов устрашают людей военной пляской, исполняемой в полном вооружении под шум и звон кимвалов, тимпанов и оружия в сопровождении флейты и воплей» (X, 3, 7, p. 466, пер. Г. А. Стратановского).

Корибанты, как и куреты, по сообщению Павсания , были изображены на рельефах, которые украшали храм Владычицы в Ликосуре в Аракадии (VIII, 37, 6).

Иллюстрация :

Куреты, исполняющие танцы вокруг младенца Зевса. Рисунок (Harrison J. E. Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion. Cambridge, 1912. P. 23).

Автор статьи: О.В. Кулишова