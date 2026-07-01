КОРИБАНТ (др.-греч. Κορύβας, лат. Corybas)

В древнегреческой мифологии сын Иасиона и богини Кибелы (Diod., V, 49, 2).

Диодор упоминает Корибанта в рассказе о свадьбе Кадма и Гармонии, свадьбе, которая по его замечанию, была первой (т.е. еще до знаменитой свадьбы Пелея и Фетиды), на которую были приглашены все боги (V, 49). Об этом событии сообщают и другие античные авторы (Pind. Pyth., III, 88-94; Apollod., III, 4, 2). Диодор называет среди гостей и брата Гармонии Иасиона, который, согласно традиции, научил людей земледелию. Диодор называет среди гостей и брата Гармонии Иасиона, который, согласно традиции, научил людей земледелию. По Диодору, именно на этом пиру он встретился с Деметрой, которая его полюбила и от которой получил в дар зерна пшеницы. Иасион женился на Кибеле и стал отцом Корибанта, который затем прославил мать и распространял мистерии обряды в ее честь. Корибант дал свое имя корибантам – посвященным, которые исполняют ритуалы в честь его матери Кибелы, впадая в экстатическое состояние.

Женой Корибанта была Фива, дочь Киликса (IV, 49, 3); его дочерью традиция называет Иду (IV, 60, 3).

Иллюстрация :

Танец корибантов. Рисунок (William Smith’s A Dictionary of Greek and Roman Antiquites (1870), s.v. Saltatio).

Автор статьи: О.В. Кулишова