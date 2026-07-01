КОРХОГО

КОРХО́ГО - город на севере Кот-д’Ивуара.

Административный центр обл. Са­ван. Население 206,3 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на шос­се, со­еди­няю­щем го­ро­да Оди­ен­не и Фер­ке­се­ду­гу.

Ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в XVIII веке. Круп­ный пе­ре­ва­лоч­ный пункт на тор­го­вом пу­ти, со­еди­няв­шем внутренние рай­оны Северо-Западной Аф­ри­ки с Ат­лан­тическим по­бе­режь­ем.

С 1893 года в со­ста­ве французских ко­ло­нии Бе­рег Сло­но­вой Кос­ти, с 1960 года - не­за­ви­си­мо­го государства Бе­рег Сло­но­вой Кос­ти (с 1986 года Кот-д’Ивуар).

С 1994 года центр архи­епи­скоп­ст­ва . В го­ды гражданской вой­ны 2002-2007 годов кон­тро­ли­ро­вал­ся по­встан­ца­ми, до­би­вав­ши­ми­ся свер­же­ния пре­зи­ден­та Л. Гбаг­бо.

От­де­ле­ние факультета фи­ло­ло­гии и гу­ма­ни­тар­ных на­ук Университета Ко­ко­ди в Аби­джа­не. Пе­да­го­гич. кол­ледж. Му­зей Гбон Ку­ли­ба­ли (1992 год; кол­лек­ция ре­мес­лен­ных из­де­лий).

Корхого - центр сельско-хозяйственного рай­она (рис, ямс, про­со, сор­го, куку­ру­за, ма­ни­ок, хлоп­чат­ник, та­бак, ово­щи; жи­вот­но­вод­ст­во). Ри­со- и хлоп­ко­очи­ст­ка, тек­стиль­ное про­изводство, пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности.

Ху­дожественные про­мыс­лы и ре­мёс­ла (де­ревянные скульп­ту­ра, тка­че­ст­во, из­го­тов­ле­ние ук­ра­ше­ний). ТЭС.

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