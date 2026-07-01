КОРХОГО
КОРХО́ГО - город на севере Кот-д’Ивуара.
Административный центр обл. Саван. Население 206,3 тыс. человек (2009 год). Расположен на шоссе, соединяющем города Одиенне и Феркеседугу.
Основан предположительно в XVIII веке. Крупный перевалочный пункт на торговом пути, соединявшем внутренние районы Северо-Западной Африки с Атлантическим побережьем.
С 1893 года в составе французских колонии Берег Слоновой Кости, с 1960 года - независимого государства Берег Слоновой Кости (с 1986 года Кот-д’Ивуар).
С 1994 года центр архиепископства. В годы гражданской войны 2002-2007 годов контролировался повстанцами, добивавшимися свержения президента Л. Гбагбо.
Отделение факультета филологии и гуманитарных наук Университета Кокоди в Абиджане. Педагогич. колледж. Музей Гбон Кулибали (1992 год; коллекция ремесленных изделий).
Корхого - центр сельско-хозяйственного района (рис, ямс, просо, сорго, кукуруза, маниок, хлопчатник, табак, овощи; животноводство). Рисо- и хлопкоочистка, текстильное производство, предприятия пищевой промышленности.
Художественные промыслы и ремёсла (деревянные скульптура, ткачество, изготовление украшений). ТЭС.