КОРГАНОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Корганов, Григорий Николаевич (30.07[11.08].1886, Тифлис — 20.09.1918, между станциями Перевал и Ахчи-Куйма, Закаспийская обл.) — российский политик, революционер.

Армянин. Увлекался идеями марксизма, когда учился в гимназии в Кутаиси. Был исключен из средней школы за участие в демонстрации. С 1905 — в социал-демократическом движении. Поступил на историко-филологический факультет Московского университета, однако был отчислен за радикальные взгляды. В 1911—1912 служил в армии, в 1912 продолжил учебу. Закончив университет в 1914, был вновь призван в армию в качестве офицера в связи с Первой мировой войной 1914—1918. Служил на Кавказском фронте. В мае 1917 был делегатом I съезда Кавказской армии в Тифлисе, где возглавлял большевистскую фракцию. В 1917 на II съезде (10—23 декабря) был избран председателем Краевого Совета Кавказской армии. Руководил отводом Кавказской армии и ее демобилизацией. В марте — апреле 1918 — один из руководителей Комитета революционной обороны Баку. Один из активных деятелей мартовских вооруженных столкновений в Баку. Участвовал в аресте нефтепромышленников и крупных землевладельцев города и его окрестностей. 25 апреля — 31 июля 1918 — комиссар военных и морских дел Совета народных комиссаров Бакинской коммуны 1918 . В июле 1918, во время наступления на Баку Кавказской исламской армии, руководил революционными войсками. После падения власти СНК в Баку, 14 августа 1918 бежал из города вместе с остальными руководителями Бакинской коммуны на пароходе. Был арестован в Красноводске и затем расстрелян с остальными 26 «бакинскими комиссарами».

Лит.: Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане. Документы и материалы 1917—1918 гг. Баку, 1957; Бурджалов Э. Двадцать шесть бакинских комиссаров. М., 1938; Шаумян Л. С. Двадцать шесть бакинских комиссаров. М., 1968; Шубин А. В. Бакинская коммуна и возникновение Азербайджанской республики: перекрестье факторов. // Европейские сравнительно-исторические исследования. М., 2014; Его же. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март 1918. М., 2017.