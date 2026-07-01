КОРФЫ
КОРФЫ - дворянский, баронский и графский род.
Происходит из Вестфалии; под 1241 годом в источниках упомянут рыцарь Генрих Корф, владелец земель в графстве Марк. Около 1476 года его потомок - Клаус (Николаус) Корф поселился в Курляндии, получив в лен местность в приходе Дурбен от гермейстера Б. фон дер Борха. Его сыновья Клаус II (ум. 1551) и Христофор I (ум. после 1541) стали родоначальниками двух основных ветвей Корфов - «Прекульн» и «Трекен». Внуки Клауса II - Гергард II (ум. после 1622) и Христофор III (ум. между 1624 и 1631) стали основателями линий «Асвикен» и «Тергельн». Потомок Христофора I в 4-м поколении - Николаус (XVII в.) стал родоначальником линии «Сатинген». Рядом указов роcсийского Сената 1853-1876 годов за представителями разных ветвей рода утверждён баронский титул.
Потомок основателя ветви «Прекульн» Клауса II Корфа в 6-м поколении - Н. Андреевич Корф. Потомок Клауса II Корфа в 8-м поколении - Карл Николаевич (Карл Николаус) [28.6.1748 - 11(23).2.1814], тайный советник (1795), камергер курляндского двора (1770), пильтенский ландрат (1783-1799), пильтенский уездный предводитель дворянства (1790-1796), курляндский губернский предводитель дворянства (1796-1797, 1801-1814). Его сын - Фёдор Карлович (Фридрих Николаус Георг) [5(16).4.1773 - 30.8(11.9).1823], генерал-лейтенант (1812), генерал-адъютант (1810), начал службу в лейб-гвардии Конном полку (1787-1794), участвовал в подавлении Польского восстания 1794 года (за штурм Праги, предместья Варшавы, награждён орденом Святого Георгия IV степени), командир (1800-1801), шеф (1801-1814) Псковского драгунского (с 1812 года кирасирского) полка, в ходе русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов отличился в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 года (награждён орденом Святого Георгия III степени) и сражении под Гутштадтом (1807; в 1808 году награждён золотой саблей с алмазами с надписью «За храбрость»), начальник 2-й кавалерийской дивизии (1810-1812), командир 2-го резервного кавалерийского корпуса (1812, 1816-1823), во время Отечественной войны 1812 года командовал арьергардом 1-й Западной армии, в Бородинском сражении 1812 года руководил действиями двух кавалерийских корпусов, успешно отражая атаки противника, участник заграничных походов российской армии 1813-1814 годов: командовал 2-м, 3-м кавалерийскими корпусами, а затем всей кавалерией Силезской армии (отличился в сражении под Левенбергом и др.), начальник 2-й драгунской дивизии (1814-1816).
Потомок Клауса II Корфа также в 8-м поколении - Андрей Фёдорович (Генрих Ульрих Казимир) [1(12).5.1765 - 18(30).11.1823], тайный советник (1819), учился в Лейпцигском, Гёттингенском и Страсбургском университетах, с 1786 года на прусской службе, камергер прусского двора (1792), с 1797 года на российской службе, вице-президент (1797-1804), президент (1804-1819) Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел, сенатор (с 1819 года). Его сын - М.А. Корф, возведён с потомством в графское достоинство Российской империи указом императора Александра II от 1(13) января 1872 года. Двоюродный брат М.А. Корфа - Фёдор Фёдорович [20.10 (1.11).1813 - 14.9.1853], статский советник (1847), 2-й секретарь российской миссии в Тегеране (1834-1835), затем служил в Министерстве финансов (1835-1837, 1840-1846), во 2-м отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии (с 1837 года), редактор газеты «Русский инвалид» (1848-1852); с 1838 года печатался в журнале «Современник» и др. изданиях; автор книги «Воспоминания о Персии 1834-1835» (1838), сборника «Повести» (1838), романов «Перерождение» (1840), «Суд в Ревельском магистрате» (ч. 1-2, 1841; о борьбе эстляндского рыцарства против городского купечества в XVI веке), «Как люди богатеют» («Современник», 1847, № 8-9), а также комедий «Белая камелия», «Чему быть, того не миновать», «Браслет и прочее» (все 1851, поставлена в 1851 году) и др. Из детей М.А. Корфа наиболее известен граф Модест Модестович [30.6 (12.7).1842 - ноябрь 1933], церемониймейстер Императорского двора, с 1867 года распространял в России учение евангельских христиан, один из основателей Общества поощрения духовно-нравственного чтения (1876-1884), в 1884 году выслан из России, проживал в Швейцарии. Троюродные братья М.М. Корфа: А.Н. Корф, П.Л. Корф, Н. Александрович Корф. Сын Ф.Ф. Корфа - Анатолий Фёдорович [10(22).11.1842 - 28.1(10.2).1917], действительный тайный советние (1910), председатель Тамбовского окружного суда (1875-1883), департамента Виленской судебной палаты (1883-1889), старший председатель Одесской судебной палаты (1889-1894), с 1894 года сенатор уголовного кассационного департамента, член Государственного совета по назначению (1910-1917), примыкал в нём к правой группе, член Особого совещания по пересмотру установленных для охраны исключительных законоположений (1905-1906), член Верховного уголовного суда (1907-1909), ряда особых комиссий, в том числе Особой комиссии о преобразовании местного суда (1910), член совета Человеколюбивого общества (1899). Сын А.Н. Корфа - Николай Андреевич [27.9(9.10).1866 - 14.10.1924], генерал-майор (1914), участник русско-японской войны 1904-1905 годов, заведующий печатной и картографической частью Военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны Главного управления Генерального штаба (1906-1910), командир 17-го стрелкового полка (с 1910). Участник Первой мировой войны, отличился в Восточно-Прусской операции 1914 года (награждён орденом Святого Георгия IV степени), позднее командир бригады 65-й пехотной дивизии, командир 40-й пехотной дивизии (апрель/май – июнь 1917). В начале 1920-х годов жил в эмиграции в Болгарии, член правления Шипкинского союза русских инвалидов. Известный военный писатель, автор работ «Общее введение в стратегию, понимаемую в обширном смысле. Этюды по философии военных наук» (1897), «Связь военных наук с общественными» (1897), «О воспитании воли военноначальников» (1906), «К подготовке пехоты» (1914) и др. Его двоюродный брат - Семён Николаевич [10(22).7.1854 - 1920], действительный статский советник (1901), шталмейстер (1912), губернатор Ломжинской (1897-1907, до 1901 исполняющий должность) и Варшавской (1907-1914) губерний.
Потомки Клауса II Корфа в 10-м поколении, братья: Николай Иванович (Николаус Иоганн Рудольф) [23.6(4.7).1793 - 10(22).10.1869], генерал от артиллерии (1851), участник Отечественной войны 1812 года, в том числе сражений при Витебске, Бородино (контужен), Малоярославце и др., заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, командир 5-й лейб-гвардии пешей батарейной роты (с 1820 года), гвардейской и гренадерской артиллерийской бригады Резервного корпуса (1823-1831), участник подавления Польского восстания 1830-1831 годов, отличился при взятии Варшавы (1831, награждён орденом Святого Георгия III степени), её комендант (август/сентябрь - сентябрь 1831 года), военный начальник Подляского воеводства (сентябрь 1831 - март 1835 года), начальник 2-й уланской дивизии (1835-1842), 1-й драгунской дивизии (1842), директор Департамента военных поселений (1842-1852), инспектор всей артиллерии (1852-1856), способствовал принятию на вооружение российской армии нарезных ружей и организации их производства в России, товарищ генерал-фельдцейхмейстера (с 1856 года), член Государственного совета (с 1856 года); Александр Иванович (Александр Эвальд) [29.7(9.8).1794 - 15(27).10.1855], генерал-лейтенант (1850), участник подавления Польского восстания 1830-1831 годов (в 1831 году награждён золотой полусаблей с надписью «За храбрость»), командир 2-й бригады 2-й драгунской дивизии (с 1838 года), затем начальник 1-й лёгкой кавалерийской дивизии; Фёдор Иванович (Фридрих Теодор Вильгельм) [16(27).11.1796 - 17(29).9.1858], отставной штабс-капитан (1823), декабрист, член Союза благоденствия; Егор Иванович (Георг Павел) [29.10(10.11).1800 - 1880], статский советник (1850), волынский (1841-1842) и подольский (1842-1843) вице-губернатор, позднее председатель Подольской казённой палаты; Павел Иванович (Пауль Лоренц) [10(22).2.1803 - 6(18).4.1867], генерал-лейтенант (1856), генерал-адъютант (1862), участник подавления Польского восстания 1830-1831 годов (в 1831 году награждён золотой полусаблей с надписью «За храбрость»), командир лейб-гвардии Волынского полка (1849-1853), 6-й гвардейской пехотной бригады (1853-1854), исполняющий обязанности начальника (1854-1855), начальник (с 1855 года ) 3-й гвардейской пехотной дивизии, начальник Варшавского гвардейского отряда (1862-1863), командующий войсками Варшавского военного округа (1863-1867), активно участвовал в подавлении Польского восстания 1863-1864 годов. Из сыновей Н.И. Корфа наиболее известны: Константин Николаевич [25.7(6.8).1832 - 17(29).12.1895], действительный тайный советник (1895), обер-гофмейстер (1895), директор по хозяйственной части Николаевского сиротского института и Александринского сиротского дома (1859-1880), почетный опекун Санкт-Петербургского присутствия Опекунского совета Ведомства учреждений императрицы Марии (с 1880 года), директор по хозяйственной части Мариинской больницы для бедных и Александринской женской больницы в Санкт-Петербурге (1881-1884), владел имениями Вайвара (Эстляндская губерния) и Раскулицы (Санкт-Петербургская губерния); Александр Николаевич (Александр Зенон) [11(23).9.1833 - 26.10(8.11).1903], генерал-лейтенант (1884), участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, командир 9-го гусарского Киевского полка (в 1877 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), командир 1-й бригады 12-й кавалерийской дивизии (1878-1881), член Главного комитета по устройству и образованию войск (1881-1884). Сын П.И. Корфа - Павел Павлович [22.4(4.5).1845 - 9.8.1935], действительный тайный советник (1912), обер-церемониймейстер (1912), руководитель (обер-церемониймейстер) церемониальной части Министерства императорского двора (1899-1917), глава Экспедиции церемониальных дел (1912-1917).
Потомок Клауса II Корфа в 11-м поколении - Дмитрий Николаевич [3(15).6.1881 - 29.8.1924], корчевский уездный предводитель дворянства (с 1905 года), добровольцем участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов, в том числе в Ляоянском, Шахэйском, Мукденском сражениях, депутат 4-й Государственной думы от Тверской губернии (с 1912 года), член фракции русских националистов и умеренно правых, с августа 1915 года - в группе сторонников П.Н. Балашёва, член ряда думских комиссий, секретарь Комиссии об охоте (с декабря 1912 года), с началом Первой мировой войны вновь на военной службе, 19 июля (1 августа) 1915 года уволен в отставку, после Октябрьской революции 1917 года в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев.
Потомок основателя ветви «Трекен» Христофора I Корфа в 13-м поколении - Сесиль (Цецилий, Семён) Артурович [13(25).12.1866 - 9.8.1934], генерал-майор (1915), командир 5-го гусарского Александрийского полка (1910-1915), участник Первой мировой войны, командир 1-й бригады 6-й кавалерийской дивизии (с 1915 года), за отличия награждён Георгиевским оружием (1916). После Октябрьской революции 1917 года в эмиграции в Германии, член Объединения 5-го гусарского Александрийского полка.
Потомок Христофора I Корфа в 14-м поколении - Сергей Александрович [19.2(2.3).1876 - 7.3.1924], юрист, окончил Императорское училище правоведения (1898), профессор русского государственного права и международного права Гельсингфорсского университета (с 1905 года), автор монографий «Дворянство и его сословное управление за столетие 1762-1855 годов» (1906), «Федерализм» (1908; 2-е издание, 1917), «История русской государственности» (1908), «Административная юстиция в России» (книги 1-2, 1910) и др., сотрудник Нового энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, в эмиграции в США, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке (с 1918 года), автор работ «Внешняя политика России в последние 50 лет» («Russia’s foreign relations during the last half century», 1922), «Власть и революция в России» («Autocracy and revolution in Russia», 1923) и др., председатель Русской академической группы в США. Его сын - Сергей Сергеевич (Сергей Александр) [23.5(5.6).1906 - 1.12.1989], американский физик и астроном, окончил Принстонский университет, доктор физики (1931), в 1932-1940 годах работал в обсерватории Маунт-Уилсон, Калифорнийском технологическом институте, Институте Карнеги в Вашингтоне, Исследовательском центре Бартола, в 1941-1989 годах преподавал в Нью-Йоркском университете (штатный профессор в 1946-1972 годах), президент Клуба исследователей (1955-1958), Американского географического общества (1966-1971), Нью-Йоркской Академии наук (1972), специалист в области исследования космических лучей с использованием воздушных шаров, самолётов и высокогорных обсерваторий, автор многих трудов на английском языке, в том числе «Счётчики электронов и ядерных частиц» («Electron and nuclear counters», 1946, русский перевод, 1947), «Электрон и ядерная физика» («Electron and nuclear physics», 1948, with J.B. Hoag), «Атмосферные нейтроны» («Atmospheric neutrons», 1979).
Потомок основателя линии «Тергельн» Христофора III Корфа в 4-м поколении - И.А. Корф. Потомок Христофора III Корфа в 7-м поколении - Василий Сергеевич (Вильгельм Эдуард) [6(18).1.1807 - 23.12.1883], генерал-лейтенант (1858), генерал-адъютант (1854), в 1838-1855 годах состоял при великих князьях Николае Николаевиче (Старшем) и Михаиле Николаевиче, в 1854-1855 годах участвовал в Крымской войне 1853-1856 годов, управляющий гофмейстерской частью великого князя Николая Николаевича (c 1855 года), с 1866 года в длительном отпуске.
Род Корфов записан в дворянские матрикулы Курляндской (1631), Эстляндской (1836, 1862) и Лифляндской (1864) губерний, а также в 5-ю часть родословных книг Воронежской, Московской, Псковской, Санкт-Петербургской, Тверской и Харьковской губерний.
Иллюстрации:
Герб баронского рода Корфов. Архив БРЭ.
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