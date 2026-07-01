КОРФЫ

КОРФЫ - дворянский , баронский и графский род.

Про­ис­хо­дит из Вест­фа­лии; под 1241 годом в ис­точ­ни­ках упо­мя­нут ры­царь Ген­рих Корф, вла­де­лец зе­мель в граф­ст­ве Марк. Около 1476 года его по­то­мок - Кла­ус (Ни­ко­ла­ус) Корф по­се­лил­ся в Кур­лян­дии, по­лу­чив в лен ме­ст­ность в при­хо­де Дур­бен от гер­мей­сте­ра Б. фон дер Бор­ха. Его сы­но­вья Кла­ус II (ум. 1551) и Хри­сто­фор I (ум. по­сле 1541) ста­ли ро­до­на­чаль­ни­ка­ми двух ос­нов­ных вет­вей Корфов - «Пре­кульн» и «Тре­кен». Вну­ки Клау­са II - Гер­гард II (ум. по­сле 1622) и Хри­сто­фор III (ум. ме­ж­ду 1624 и 1631) ста­ли ос­но­ва­те­ля­ми ли­ний «Ас­ви­кен» и «Тер­гельн». По­то­мок Хри­сто­фо­ра I в 4-м по­ко­ле­нии - Ни­ко­ла­ус (XVII в.) стал ро­до­на­чаль­ни­ком ли­нии «Са­тин­ген». Ря­дом ука­зов роcсийского Се­на­та 1853-1876 годов за пред­ста­ви­те­ля­ми раз­ных вет­вей ро­да ут­вер­ждён ба­рон­ский ти­тул.

По­то­мок ос­но­ва­те­ля вет­ви «Пре­кульн» Кла­у­са II Кор­фа в 6-м по­ко­ле­нии - Н. Ан­дре­е­вич Корф. По­то­мок Клау­са II Кор­фа в 8-м по­ко­ле­нии - Карл Ни­ко­лае­вич (Карл Ни­ко­ла­ус) [28.6.1748 - 11(23).2.1814], тайный советник (1795), ка­мер­гер кур­лянд­ско­го дво­ра (1770), пиль­тен­ский ланд­рат (1783-1799), пиль­тен­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1790-1796), кур­лянд­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1796-1797, 1801-1814). Его сын - Фё­дор Кар­ло­вич (Фрид­рих Ни­ко­ла­ус Ге­орг) [5(16).4.1773 - 30.8(11.9).1823], генерал-лейтенант (1812), генерал-адъ­ю­тант (1810), на­чал служ­бу в лейб-гвардии Кон­ном пол­ку (1787-1794), уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года (за штурм Пра­ги, пред­ме­стья Вар­ша­вы, на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия IV сте­пе­ни), командир (1800-1801), шеф (1801-1814) Псков­ско­го дра­гун­ско­го (с 1812 года ки­ра­сир­ско­го) пол­ка, в хо­де рус­ско-прус­ско-фран­цуз­ской вой­ны 1806-1807 годов от­ли­чил­ся в Прёй­сиш-Эй­лау­ском сра­же­нии 1807 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия III сте­пе­ни) и сра­же­нии под Гут­штад­том (1807; в 1808 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с ал­ма­за­ми с над­пи­сью «За храб­рость»), начальник 2-й кавалерийской ди­ви­зии (1810-1812), командир 2-го ре­зерв­но­го кавалерийского кор­пу­са (1812, 1816-1823), во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года ко­ман­до­вал арь­ер­гар­дом 1-й Западной ар­мии, в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года ру­ко­во­дил дей­ст­вия­ми двух кавалерийских кор­пу­сов, ус­пеш­но от­ра­жая ата­ки про­тив­ни­ка, уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов: ко­ман­до­вал 2-м, 3-м кавалерийскими кор­пу­са­ми, а за­тем всей ка­ва­ле­ри­ей Си­лез­ской ар­мии (от­ли­чил­ся в сра­же­нии под Ле­вен­бер­гом и др.), начальник 2-й дра­гун­ской ди­ви­зии (1814-1816).

По­то­мок Клау­са II Кор­фа так­же в 8-м по­ко­ле­нии - Ан­д­рей Фё­до­ро­вич (Ген­рих Уль­рих Ка­зи­мир) [1(12).5.1765 - 18(30).11.1823], тайный советник (1819), учил­ся в Лейп­циг­ском, Гёт­тин­ген­ском и Страс­бург­ском университетах, с 1786 года на прусской служ­бе, ка­мер­гер прусского дво­ра (1792), с 1797 года на российской служ­бе, ви­це-пре­зи­дент (1797-1804), пре­зи­дент (1804-1819) Юс­тиц-кол­ле­гии лиф­лянд­ских, эс­т­лянд­ских и фин­лянд­ских дел, се­на­тор (с 1819 года). Его сын - М.А. Корф, воз­ве­дён с по­том­ст­вом в граф­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии ука­зом императора Алек­сан­д­ра II от 1(13) января 1872 года. Двою­род­ный брат М.А. Кор­фа - Фё­дор Фё­до­ро­вич [20.10 (1.11).1813 - 14.9.1853], статский советник (1847), 2-й сек­ре­тарь российской мис­сии в Те­ге­ра­не (1834-1835), за­тем слу­жил в Министерстве фи­нан­сов (1835-1837, 1840-1846), во 2-м от­деле­нии Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии (с 1837 года), редактор газеты «Рус­ский ин­ва­лид» (1848-1852); с 1838 года пе­ча­тал­ся в журнале «Со­вре­мен­ник» и др. из­да­ни­ях; ав­тор книги «Вос­по­ми­на­ния о Пер­сии 1834-1835» (1838), сборника «По­вес­ти» (1838), ро­ма­нов «Пе­ре­ро­ж­де­ние» (1840), «Суд в Ре­вель­ском ма­ги­ст­ра­те» (ч. 1-2, 1841; о борь­бе эс­т­лянд­ско­го ры­цар­ст­ва про­тив го­род­ско­го ку­пе­че­ст­ва в XVI веке), «Как лю­ди бо­га­те­ют» («Со­вре­мен­ник», 1847, № 8-9), а так­же ко­ме­дий «Бе­лая ка­ме­лия», «Че­му быть, то­го не ми­но­вать», «Брас­лет и про­чее» (все 1851, поставлена в 1851 году) и др. Из де­тей М.А. Кор­фа наи­бо­лее из­вес­тен граф Мо­дест Мо­де­сто­вич [30.6 (12.7).1842 - но­ябрь 1933], це­ре­мо­ний­мей­стер Императорского дво­ра, с 1867 года рас­про­стра­нял в Рос­сии уче­ние еван­гель­ских хри­сти­ан, один из ос­но­ва­те­лей Общества по­ощре­ния ду­хов­но-нрав­ст­вен­но­го чте­ния (1876-1884), в 1884 году вы­слан из Рос­сии, про­жи­вал в Швей­ца­рии. Трою­род­ные бра­тья М.М. Кор­фа: А.Н. Корф, П.Л. Корф, Н. Алек­сан­д­ро­вич Корф. Сын Ф.Ф. Кор­фа - Ана­то­лий Фё­до­ро­вич [10(22).11.1842 - 28.1(10.2).1917], действительный тайный советние (1910), председатель Там­бов­ско­го ок­руж­но­го су­да (1875-1883), департамента Ви­лен­ской су­деб­ной па­ла­ты (1883-1889), стар­ший председатель Одес­ской су­деб­ной па­ла­ты (1889-1894), с 1894 года се­на­тор уго­лов­но­го кас­са­ци­он­но­го департамента, член Государственного со­ве­та по на­зна­че­нию (1910-1917), при­мы­кал в нём к пра­вой груп­пе, член Осо­бо­го со­ве­ща­ния по пе­ре­смот­ру ус­та­нов­лен­ных для ох­ра­ны ис­клю­чительных за­ко­но­по­ло­же­ний (1905-1906), член Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да (1907-1909), ря­да осо­бых ко­мис­сий, в том числе Осо­бой ко­мис­сии о пре­об­ра­зо­ва­нии ме­ст­но­го су­да (1910), член со­ве­та Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества (1899). Сын А.Н. Кор­фа - Ни­ко­лай Ан­д­рее­вич [27.9(9.10).1866 - 14.10.1924], генерал-майор (1914), уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов, заведующий пе­чат­ной и кар­то­гра­фической ча­стью Во­енно-ис­то­рической ко­мис­сии по опи­са­нию русско-японской вой­ны Главного управ­ле­ния Генерального штаба (1906-1910), командир 17-го стрелкового пол­ка (с 1910). Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны, от­ли­чил­ся в Вос­точ­но-Прус­ской опе­ра­ции 1914 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия IV сте­пе­ни), позд­нее командир бри­га­ды 65-й пехотной ди­ви­зии, командир 40-й пехотной ди­ви­зии (апрель/май – июнь 1917). В начале 1920-х годов жил в эмиг­ра­ции в Бол­га­рии, член прав­ле­ния Шип­кин­ско­го сою­за русских ин­ва­ли­дов. Из­вест­ный во­енный пи­са­тель, ав­тор ра­бот «Об­щее вве­де­ние в стра­те­гию, по­ни­мае­мую в об­шир­ном смыс­ле. Этю­ды по фи­ло­со­фии во­ен­ных на­ук» (1897), «Связь во­ен­ных на­ук с об­ще­ст­вен­ны­ми» (1897), «О вос­пи­та­нии во­ли во­ен­но­на­чаль­ни­ков» (1906), «К под­го­тов­ке пе­хо­ты» (1914) и др. Его двою­род­ный брат - Се­мён Ни­ко­лае­вич [10(22).7.1854 - 1920], действительный статский советник (1901), штал­мей­стер (1912), гу­бер­на­тор Лом­жин­ской (1897-1907, до 1901 исполняющий должность) и Вар­шав­ской (1907-1914) гу­бер­ний.

По­том­ки Клау­са II Кор­фа в 10-м по­ко­ле­нии, бра­тья: Ни­ко­лай Ива­но­вич (Ни­ко­ла­ус Ио­ганн Ру­дольф) [23.6(4.7).1793 - 10(22).10.1869], генерал от артиллерии (1851), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года, в том числе сра­же­ний при Ви­теб­ске, Бо­ро­ди­но (кон­ту­жен), Ма­ло­яро­слав­це и др., за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, командир 5-й лейб-гвардии пе­шей ба­та­рей­ной ро­ты (с 1820 года), гвардейской и гре­на­дер­ской артиллерийской бри­га­ды Ре­зерв­но­го кор­пу­са (1823-1831), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, от­ли­чил­ся при взя­тии Вар­ша­вы (1831, на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия III сте­пе­ни), её ко­мендант (август/сентябрь - сентябрь 1831 года), во­енный начальник Под­ляс­ко­го вое­вод­ст­ва (сентябрь 1831 - март 1835 года), начальник 2-й улан­ской ди­ви­зии (1835-1842), 1-й дра­гун­ской ди­ви­зии (1842), ди­рек­тор Департамента во­енных по­се­ле­ний (1842-1852), ин­спек­тор всей ар­тил­лерии (1852-1856), спо­соб­ст­во­вал при­ня­тию на воо­ру­же­ние российской ар­мии на­рез­ных ру­жей и ор­га­ни­за­ции их про­изводства в Рос­сии, то­ва­рищ генерал-фельд­цейх­мей­сте­ра (с 1856 года), член Государственного со­ве­та (с 1856 года); Алек­сандр Ива­но­вич (Алек­сандр Эвальд) [29.7(9.8).1794 - 15(27).10.1855], генерал-лейтенант (1850), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов (в 1831 году на­гра­ж­дён зо­ло­той по­лу­саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), командир 2-й бри­га­ды 2-й дра­гун­ской ди­ви­зии (с 1838 года), за­тем начальник 1-й лёг­кой кавалерийской ди­ви­зии; Фёдор Ива­но­вич (Фрид­рих Тео­дор Виль­гельм) [16(27).11.1796 - 17(29).9.1858], от­став­ной штабс-ка­пи­тан (1823), де­каб­рист, член Сою­за бла­го­ден­ст­вия; Егор Ива­но­вич (Ге­орг Па­вел) [29.10(10.11).1800 - 1880], статский советник (1850), во­лын­ский (1841-1842) и по­доль­ский (1842-1843) ви­це-гу­бер­на­тор, позд­нее председатель По­доль­ской ка­зён­ной па­ла­ты; Па­вел Ива­но­вич (Па­уль Ло­ренц) [10(22).2.1803 - 6(18).4.1867], генерал-лейтенант (1856), генерал-адъ­ю­тант (1862), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов (в 1831 году на­гра­ж­дён зо­ло­той по­лу­саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), командир лейб-гвардии Во­лын­ско­го пол­ка (1849-1853), 6-й гвардейской пехотной бри­га­ды (1853-1854), исполняющий обязанности на­чаль­ни­ка (1854-1855), начальник (с 1855 года ) 3-й гвардейской пехотной ди­ви­зии, начальник Вар­шав­ско­го гвардейского от­ря­да (1862-1863), ко­мандующий вой­ска­ми Вар­шав­ско­го военного округа (1863-1867), ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов. Из сы­но­вей Н.И. Кор­фа наи­бо­лее из­вест­ны: Кон­стан­тин Ни­колае­вич [25.7(6.8).1832 - 17(29).12.1895], действительный тайный советник (1895), обер-гоф­мей­стер (1895), ди­рек­тор по хо­зяйственной час­ти Ни­ко­ла­ев­ско­го си­рот­ско­го института и Алек­сан­д­рин­ско­го си­рот­ско­го до­ма (1859-1880), почетный опе­кун Санкт-Пе­тербургского при­сут­ст­вия Опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии (с 1880 года), ди­рек­тор по хо­зяйственной час­ти Ма­ри­ин­ской боль­ни­цы для бед­ных и Алек­сан­д­рин­ской жен­ской боль­ни­цы в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1881-1884), вла­дел име­ния­ми Вай­ва­ра (Эс­т­лянд­ская губерния) и Рас­ку­ли­цы (Санкт-Пе­тербургская губерния); Алек­сандр Ни­ко­лае­вич (Алек­сандр Зе­нон) [11(23).9.1833 - 26.10(8.11).1903], генерал-лейтенант (1884), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов, командир 9-го гу­сар­ско­го Ки­ев­ско­го пол­ка (в 1877 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), командир 1-й бри­га­ды 12-й кавалерийской ди­ви­зии (1878-1881), член Главного комитета по уст­рой­ст­ву и об­ра­зо­ва­нию войск (1881-1884). Сын П.И. Кор­фа - Па­вел Пав­ло­вич [22.4(4.5).1845 - 9.8.1935], действительный тайный советник (1912), обер-це­ре­мо­ний­мей­стер (1912), ру­ко­во­ди­тель (обер-це­ре­мо­ний­мей­стер) це­ре­мо­ни­аль­ной час­ти Министерства императорского дво­ра (1899-1917), глава Экс­пе­ди­ции це­ре­мо­ни­аль­ных дел (1912-1917).

По­то­мок Клау­са II Кор­фа в 11-м по­ко­ле­нии - Дмит­рий Ни­ко­лае­вич [3(15).6.1881 - 29.8.1924], кор­чев­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (с 1905 года), доб­ро­воль­цем уча­ст­во­вал в русско-японской вой­не 1904-1905 годов, в том числе в Ляо­ян­ском, Ша­хэй­ском, Мук­ден­ском сра­же­ниях, де­пу­тат 4-й Государственной ду­мы от Твер­ской губернии (с 1912 года), член фрак­ции русских на­цио­на­листов и уме­рен­но пра­вых, с августа 1915 года - в груп­пе сто­рон­ни­ков П.Н. Ба­ла­шё­ва, член ря­да дум­ских ко­мис­сий, сек­ре­тарь Ко­мис­сии об охо­те (с декабря 1912 года), с на­ча­лом Первой ми­ро­вой вой­ны вновь на во­енной служ­бе, 19 июля (1 августа) 1915 года уво­лен в от­став­ку, пос­ле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в эмиг­ра­ции в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев.

По­то­мок ос­но­ва­те­ля вет­ви «Тре­кен» Хри­сто­фо­ра I Кор­фа в 13-м по­ко­ле­нии - Се­силь (Це­ци­лий, Се­мён) Ар­ту­ро­вич [13(25).12.1866 - 9.8.1934], генерал-майор (1915), командир 5-го гу­сар­ско­го Алек­сан­д­рий­ско­го пол­ка (1910-1915), уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны, командир 1-й бри­га­ды 6-й кавалерийской ди­ви­зии (с 1915 года), за от­ли­чия на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским ору­жи­ем (1916). Пос­ле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в эмиг­ра­ции в Гер­ма­нии, член Объ­е­ди­не­ния 5-го гу­сар­ско­го Алек­сан­д­рий­ско­го пол­ка.

По­то­мок Хри­сто­фо­ра I Кор­фа в 14-м по­ко­ле­нии - Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич [19.2(2.3).1876 - 7.3.1924], юрист, окон­чил Императорское учи­ли­ще пра­во­ве­де­ния (1898), профессор русского государственного пра­ва и ме­ж­ду­народного пра­ва Гель­синг­форс­ско­го университета (с 1905 года), ав­тор мо­но­гра­фий «Дво­рян­ст­во и его со­слов­ное управ­ле­ние за сто­ле­тие 1762-1855 го­дов» (1906), «Фе­де­ра­лизм» (1908; 2-е издание, 1917), «Ис­то­рия рус­ской го­су­дар­ст­вен­но­сти» (1908), «Ад­ми­ни­ст­ра­тив­ная юс­ти­ция в Рос­сии» (книги 1-2, 1910) и др., со­труд­ник Но­во­го эн­цик­ло­пе­ди­че­ско­го сло­ва­ря Брок­гау­за и Еф­ро­на, в эмиг­ра­ции в США, профессор Ко­лум­бий­ско­го университета в Нью-Йор­ке (с 1918 года), ав­тор ра­бот «Внеш­няя по­ли­ти­ка Рос­сии в по­след­ние 50 лет» («Russia’s foreign relations du­ring the last half century», 1922), «Власть и ре­во­лю­ция в Рос­сии» («Autocracy and revolution in Russia», 1923) и др., председатель Русской ака­де­мической груп­пы в США. Его сын - Сер­гей Сер­гее­вич (Сер­гей Алек­сандр) [23.5(5.6).1906 - 1.12.1989], американский фи­зик и ас­тро­ном, окон­чил Прин­стон­ский университет, доктор фи­зи­ки (1931), в 1932-1940 годах ра­бо­тал в об­сер­ва­то­рии Ма­унт-Уил­сон, Ка­ли­фор­ний­ском тех­но­ло­гическом институте, Институте Кар­не­ги в Ва­шинг­то­не, Ис­сле­до­ва­тель­ском цен­тре Бар­то­ла, в 1941-1989 годах пре­по­да­вал в Нью-Йорк­ском университете (штат­ный профессор в 1946-1972 годах), пре­зи­дент Клу­ба ис­сле­до­ва­те­лей (1955-1958), Американского гео­гра­фического общества (1966-1971), Нью-Йорк­ской Академии наук (1972), спе­циа­лист в об­лас­ти ис­сле­до­ва­ния кос­мических лу­чей с ис­поль­зо­ва­ни­ем воздушных ша­ров, са­мо­лё­тов и вы­со­ко­гор­ных об­сер­ва­то­рий, ав­тор многих тру­дов на английском языке, в том числе «Счёт­чи­ки элек­тро­нов и ядер­ных час­тиц» («Electron and nuclear counters», 1946, русский перевод, 1947), «Элек­трон и ядер­ная фи­зика» («Electron and nuclear physics», 1948, with J.B. Hoag), «Ат­мо­сфер­ные ней­тро­ны» («At­mospheric neu­trons», 1979).

По­то­мок ос­но­ва­те­ля ли­нии «Тер­гельн» Хри­сто­фо­ра III Кор­фа в 4-м по­ко­ле­нии - И.А. Корф. По­то­мок Хри­сто­фо­ра III Кор­фа в 7-м по­ко­ле­нии - Ва­си­лий Сер­гее­вич (Виль­гельм Эду­ард) [6(18).1.1807 - 23.12.1883], генерал-лейтенант (1858), генерал-адъ­ю­тант (1854), в 1838-1855 годах со­сто­ял при великих князь­ях Ни­ко­лае Ни­ко­лае­ви­че (Стар­шем) и Ми­хаи­ле Ни­ко­лае­ви­че, в 1854-1855 годах уча­ст­во­вал в Крым­ской вой­не 1853-1856 годов, управ­ляю­щий гоф­мей­стер­ской ча­стью великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча (c 1855 года), с 1866 года в дли­тель­ном от­пус­ке.

Род Корфов за­пи­сан в дво­рян­ские мат­ри­ку­лы Кур­лянд­ской (1631), Эс­т­лянд­ской (1836, 1862) и Лиф­лянд­ской (1864) гу­бер­ний, а так­же в 5-ю часть ро­до­слов­ных книг Во­ро­неж­ской, Московской, Псков­ской, Санкт-Пе­тербургской, Твер­ской и Харь­ков­ской гу­бер­ний.

Иллюстрации:

Герб ба­рон­ско­го ро­да Кор­фов. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)