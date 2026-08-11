КОРФУ ИНЦИДЕНТ 1923

Корфу инцидент 1923 — первый серьезный военно-дипломатический кризис в греко-итальянских отношениях, связанный с захватом греческого о. Корфу войсками фашистской Италии 31 августа.

Предлогом для итальянской агрессии послужило убийство 27 августа 1923 в Эпире членов итальянской делегации по разграничению албано-греческой границы во главе с итальянским генералом Э. Теллини, политическим оппонентом Б. Муссолини . Греческое внешнеполитическое ведомство, после срочно проведенного греческими властями расследования, сообщило о виновности нескольких уголовников из числа жителей-албанцев. Однако тот факт, что у убитых ничего не было похищено, порождал подозрения в политическом характере преступления. Итальянские власти 29 августа обвинили в произошедшем греческую сторону и потребовали, чтобы греческий военно-морской флот продемонстрировал особое уважение итальянскому флагу, а греческое правительство согласилось на участие в расследовании итальянского военного прокурора, а также участие итальянских представителей в работе суда над теми, кто будет признан виновным с заранее утвержденным смертным приговором для них и денежной компенсацией в размере 50 млн лир, суммой, которая рассматривалась греческим правительством как нереально огромная. Греческая сторона частично согласилась на ряд требований, отвергнув большинство из них, найдя в них ущемление национального суверенитета. Современники событий, а затем и более поздние исследователи, полагали, что Э. Теллини был убит по приказу Б. Муссолини наемными убийцами, для того чтобы не только избавиться от генерала, но и использовать произошедшее как предлог для территориального захвата стратегически важного о. Корфу. После итальянской бомбардировки, в результате которой погибли помимо греческих военнослужащих 15 армянских беженцев из Анатолии, включая детей, итальянские войска высадились на острове. 1 сентября 1923 Греция обратилась с жалобой на действия Италии в Совет Лиги Наций и благодаря активному давлению, оказанному Великобританией, увидевшей в действиях Б. Муссолини опасность расширения сферы влияния фашистской Италии в Средиземноморье, 23 сентября 1923 итальянские войска покинули о. Корфу.

Лит.: Argiolas T. Corfù — 1923. Roma, 1973; Barros J. The Corfu Incident of 1923: Mussolini and The League of Nations. New York, 1965; GiannasiА. L’eccidio Tellini. Da Gianina all’occupazione di Corfù (agosto-settembre 1923). Roma, 2007; Shpuza R. Vrasja e general Telenit dhe rrjedhimet e saj. Konflikti italo-grek (gusht-shtator 1923) // Studime Historike. 2003. №3/4;ΔαφνήςΓ. Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923—1940. Αθήνα, 1997. Τ. Α΄;Παπαφλωράτος Ιω. Η Ελληνοϊταλική κρίση του 1923. Το επεισόδιο Tellini / Κέρκυρας. Αθήνα, 2009.