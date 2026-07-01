КОРФ ПАВЕЛ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ
КОРФ ПАВЕЛ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ - барон, российский политический и общественный деятель.
Штабс-капитан (1860 год), тайный советник (1911 год). Из рода Корфов.
Крупный землевладелец (ему принадлежало 8908,2 га земли).
Окончил Пажеский корпус (1854 году).
Служил в л.-гв. Семёновском полку (1854-1860 годы). Мировой посредник (с 1861 года), уездный предводитель дворянства (1866-1875 годов) Шлиссельбургского у. Санкт-Петербургской губернии. С 1865 года гласный Шлиссельбургского уездного и Санкт-Петербургского губернского земских собраний, член Шлиссельбургской уездной (1865-1867 годы) и председатель Санкт-Петербургской губернской (1868-1878 годы) земских управ.
Способствовал дорожному строительству в Санкт-Петербургской губернии, развитию земского страхования и начального образования, при нём открыта земская учительская школа (1872 год, Санкт-Петербург). Член Санкт-Петербургской городской думы (1873-1897 годы). Городской голова Санкт-Петербурга (1878-1881 годы).
В 1892 году П.Л. Корф открыл в своём имении Ириновка в Шлиссельбургском у. торфобрикетную фабрику (действовала до 1911 года), соединил её с Санкт-Петербургом узкоколейной железной дорогой. Член (1869-1885 годы), президент (1885-1894 годы), затем почетный член ВЭО. В 1880-е годы поддержал идею регулярного созыва представителей всех земств России в качестве своего рода представительственного органа; затем выступал за постепенное расширение прав и функций земства при частичном объединении функций земства и местных администраций. Считал, что волость как искусственное учреждение необходимо упразднить; наиболее целесообразную форму организации сельского населения видел в сельском обществе.
Участник земско-городского съезда (май 1905 года, Москва), примкнул к его консервативному крылу, избран в состав делегации съезда, принятой императором Николаем II 6(19) июня 1905 года в Петергофе во время Революции 1905-1907 годов и призвавшей к скорейшему введению в России народного представительства.
Участник совещаний по выработке закона о выборах в Государственную думу (декабрь 1905 год, Петергоф), выступал за сословное представительство в ней.
Один из основателей партии «Союз 17 октября», председатель (1905-1906 годы), член (с 1907 года) Санкт-Петербургского отдела её ЦК.
Член Государственного совета по выборам от Санкт-Петербургского земства (1906-1912 годы), примыкал к группе центра. Один из основателей и член Совета старшин Клуба общественных деятелей в Санкт-Петербурге (1905 год).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Ближайшие нужды местного управления. СПб., 1888;
О значении железных дорог в деле поддержания нашего экономического положения. СПб., 1889;
По поводу неурожая нынешнего года. СПб., 1891;
Поездка в неурожайные местности Курской губернии. СПб., 1892;
Одесский дом трудолюбия // Трудовая помощь. 1901. № 2;
Ярославское общество трудовой помощи // Там же. 1902. № 5.