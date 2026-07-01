КОРФ ПАВЕЛ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ

КОРФ ПАВЕЛ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ - барон, российский политический и общественный деятель.

Штабс-ка­пи­тан (1860 год), тайный советник (1911 год). Из ро­да Кор­фов.

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (ему при­над­ле­жа­ло 8908,2 га зем­ли).

Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1854 году).

Слу­жил в л.-гв. Се­мё­нов­ском пол­ку (1854-1860 годы). Ми­ро­вой по­сред­ник (с 1861 года), уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1866-1875 годов) Шлис­сель­бург­ско­го у. Санкт-Пе­тербургской губернии. С 1865 года глас­ный Шлис­сель­бург­ско­го уезд­но­го и Санкт-Пе­тербургского гу­берн­ско­го зем­ских соб­ра­ний, член Шлис­сель­бург­ской уезд­ной (1865-1867 годы) и председатель Санкт-Пе­тербургской гу­берн­ской (1868-1878 годы) зем­ских управ.

Спо­соб­ст­во­вал до­рож­но­му строи­тель­ст­ву в Санкт-Пе­тербургской губернии, раз­ви­тию зем­ско­го стра­хо­ва­ния и на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния, при нём от­кры­та зем­ская учи­тель­ская шко­ла (1872 год, Санкт-Пе­тер­бург). Член Санкт-Пе­тербургской городской ду­мы (1873-1897 годы). Городской го­ло­ва Санкт-Пе­тер­бур­га (1878-1881 годы).

В 1892 году П.Л. Корф от­крыл в сво­ём име­нии Ири­нов­ка в Шлис­сель­бург­ском у. тор­фо­бри­кет­ную фаб­ри­ку (дей­ст­во­ва­ла до 1911 года), со­еди­нил её с Санкт-Пе­тер­бур­гом уз­ко­ко­лей­ной же­лез­ной до­ро­гой . Член (1869-1885 годы), пре­зи­дент (1885-1894 годы), за­тем почетный член ВЭО. В 1880-е годы под­дер­жал идею ре­гу­ляр­но­го со­зы­ва пред­ста­ви­те­лей всех земств Рос­сии в ка­че­ст­ве сво­его ро­да пред­ста­вительственного ор­га­на; за­тем вы­сту­пал за по­сте­пен­ное рас­ши­ре­ние прав и функ­ций зем­ст­ва при час­тич­ном объ­е­ди­не­нии функ­ций зем­ст­ва и ме­ст­ных ад­ми­ни­стра­ций. Счи­тал, что во­лость как ис­кусственное уч­ре­ж­де­ние не­об­хо­ди­мо уп­разд­нить; наи­бо­лее це­ле­со­об­раз­ную фор­му ор­га­ни­за­ции сель­ско­го на­се­ле­ния видел в сель­ском об­ще­ст­ве.

Уча­ст­ник зем­ско-го­род­ско­го съез­да (май 1905 года, Мо­ск­ва), при­мкнул к его кон­сер­ва­тив­но­му кры­лу, из­бран в со­став де­ле­га­ции съез­да, при­ня­той императором Ни­ко­ла­ем II 6(19) июня 1905 года в Пе­тер­го­фе во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов и при­звав­шей к ско­рей­ше­му вве­де­нию в Рос­сии народного пред­ста­ви­тель­ст­ва.

Уча­ст­ник со­ве­ща­ний по вы­ра­бот­ке за­кона о вы­бо­рах в Государственную ду­му (декабрь 1905 год, Пе­тер­гоф), вы­сту­пал за со­слов­ное пред­ста­ви­тель­ст­во в ней.

Один из ос­но­ва­те­лей пар­тии «Со­юз 17 ок­тяб­ря», председатель (1905-1906 годы), член (с 1907 года) Санкт-Пе­тербургского от­де­ла её ЦК.

Член Государственного со­ве­та по вы­бо­рам от Санкт-Пе­тербургского зем­ст­ва (1906-1912 годы), при­мы­кал к груп­пе цен­тра. Один из ос­но­ва­те­лей и член Со­вета стар­шин Клу­ба об­щественных дея­те­лей в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1905 год).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Бли­жай­шие ну­ж­ды ме­ст­но­го управ­ле­ния. СПб., 1888;

О зна­че­нии же­лез­ных до­рог в де­ле под­дер­жа­ния на­ше­го эко­но­ми­че­ско­го по­ло­же­ния. СПб., 1889;

По по­во­ду не­уро­жая ны­неш­не­го го­да. СПб., 1891;

По­езд­ка в не­уро­жай­ные ме­ст­но­сти Кур­ской гу­бер­нии. СПб., 1892;

Одес­ский дом тру­до­лю­бия // Тру­до­вая по­мощь. 1901. № 2;

Яро­слав­ское об­ще­ст­во тру­до­вой по­мо­щи // Там же. 1902. № 5.