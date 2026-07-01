КОРФ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОРФ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - барон, российский педагог , земский деятель, публицист.

Из ро­да Кор­фов.

По окон­ча­нии Алек­сан­д­ров­ско­го ли­цея (1854 года) слу­жил в Министерстве юс­ти­ции , с 1856 года в от­став­ке. Ак­тив­ный уча­ст­ник зем­ско­го дви­же­ния: с 1867 года член, за­тем председатель уезд­но­го учи­лищ­но­го со­ве­та в Алек­сан­д­ров­ке (ны­не г. За­по­ро­жье).

Соз­дал тип од­но­класс­ной сель­ской зем­ской шко­лы с 3-го­дич­ным сро­ком обу­че­ния, раз­ра­бо­тал ме­то­ди­ку ве­де­ния за­ня­тия од­ним учи­те­лем од­но­вре­мен­но с 3 от­де­ле­ния­ми шко­лы. Спе­ци­аль­но для сель­ской шко­лы на­пи­сал учеб­ную книгу «Наш друг» (1871 год) - до­пол­не­ние к «Род­но­му сло­ву» К.Д. Ушин­ско­го.

Н.А. Корф сам уст­раи­вал шко­лы, обу­чал учи­те­лей, да­вал об­раз­цо­вые уро­ки. За вре­мя дея­тель­но­сти в Алек­сан­д­ров­ском зем­ст­ве (1867-1872 годы) и уез­де бы­ло от­кры­то около 100 школ.

Тип сель­ской шко­лы, со­здан­ной Н.А. Корфом, рас­про­стра­нил­ся в других зем­ских гу­бер­ни­ях. Из­да­вае­мые Н.А. Корфом «От­чё­ты Алек­сан­д­ров­ско­го уезд­но­го учи­лищ­но­го со­ве­та» (вып. 1-5) ос­ве­ща­ли ор­га­ни­за­цию со­ве­та, обя­зан­но­сти его чле­нов и по­пе­чи­те­лей школ, по­ря­док от­кры­тия на­род­ных учи­лищ и их про­грам­мы, пла­ны школь­ных зда­ний и др.

Раз­ра­ба­ты­вая прин­ци­пы на­род­ной шко­лы, ука­зы­вал, что мно­же­ст­ву национальных ти­пов на­се­ле­ния не­об­хо­ди­мы со­от­вет­ст­вую­щие ти­пы школ, кри­ти­ко­вал По­ло­же­ние о на­чаль­ных на­род­ных шко­лах 1874 года, не пре­ду­смат­ри­вав­шее ва­риа­тив­но­сти ти­пов на­чаль­ной шко­лы.

Дея­тель­ность Н.А. Корфа вы­зва­ла вра­ж­деб­ное от­но­ше­ние со сто­ро­ны Министерства народного про­све­ще­ния, ко­то­рое стре­ми­лось ог­ра­ни­чить зем­скую са­мо­стоя­тель­ность в школь­ном де­ле; в 1872 году на зем­ских вы­бо­рах он был за­бал­ло­ти­ро­ван и уе­хал в Швей­ца­рию, где про­дол­жал пи­сать об об­ра­зо­ва­нии в российских на­род­ных шко­лах («На­ши пе­да­го­ги­чес­кие во­про­сы», т. 1–2, 1882-1886 годы); в 1880 году вер­нул­ся в Рос­сию.

Сочинения:

Зем­ский во­прос. (О на­род­ном об­ра­зо­ва­нии). СПб., 1867;

На­ше школь­ное де­ло. Сб. ста­тей по учи­ли­ще­ве­де­нию. М., 1873;

Рус­ская на­чаль­ная шко­ла. Ру­ко­во­дство для зем­ских глас­ных и учи­те­лей сель­ских школ. 6-е изд. СПб., 1879;

Ру­ко­во­дство к обу­че­нию гра­мо­те (по зву­ко­во­му спо­со­бу). 7-е изд. СПб., 1880