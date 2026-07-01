КОРФ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРФ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - барон, российский педагог, земский деятель, публицист.
Из рода Корфов.
По окончании Александровского лицея (1854 года) служил в Министерстве юстиции, с 1856 года в отставке. Активный участник земского движения: с 1867 года член, затем председатель уездного училищного совета в Александровке (ныне г. Запорожье).
Создал тип одноклассной сельской земской школы с 3-годичным сроком обучения, разработал методику ведения занятия одним учителем одновременно с 3 отделениями школы. Специально для сельской школы написал учебную книгу «Наш друг» (1871 год) - дополнение к «Родному слову» К.Д. Ушинского.
Н.А. Корф сам устраивал школы, обучал учителей, давал образцовые уроки. За время деятельности в Александровском земстве (1867-1872 годы) и уезде было открыто около 100 школ.
Тип сельской школы, созданной Н.А. Корфом, распространился в других земских губерниях. Издаваемые Н.А. Корфом «Отчёты Александровского уездного училищного совета» (вып. 1-5) освещали организацию совета, обязанности его членов и попечителей школ, порядок открытия народных училищ и их программы, планы школьных зданий и др.
Разрабатывая принципы народной школы, указывал, что множеству национальных типов населения необходимы соответствующие типы школ, критиковал Положение о начальных народных школах 1874 года, не предусматривавшее вариативности типов начальной школы.
Деятельность Н.А. Корфа вызвала враждебное отношение со стороны Министерства народного просвещения, которое стремилось ограничить земскую самостоятельность в школьном деле; в 1872 году на земских выборах он был забаллотирован и уехал в Швейцарию, где продолжал писать об образовании в российских народных школах («Наши педагогические вопросы», т. 1–2, 1882-1886 годы); в 1880 году вернулся в Россию.
Сочинения:
Земский вопрос. (О народном образовании). СПб., 1867;
Наше школьное дело. Сб. статей по училищеведению. М., 1873;
Русская начальная школа. Руководство для земских гласных и учителей сельских школ. 6-е изд. СПб., 1879;
Руководство к обучению грамоте (по звуковому способу). 7-е изд. СПб., 1880