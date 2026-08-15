КОРФ МОДЕСТ АНДРЕЕВИЧ

КОРФ МОДЕСТ АНДРЕЕВИЧ - барон, граф, российский государтсвенный деятель , историк, библиограф.

Д. тайнный советник (1872 год), почетный член Пе­тербургской АН (1852 год). Из ро­да Кор­фов.

Окон­чил Цар­ско­сель­ский ли­цей (1817 год; ав­тор вос­по­ми­на­ний о нём), за­тем на государственной служ­бе. Стар­ший чи­нов­ник по со­став­ле­нию гражд. за­ко­нов во 2-м от­де­ле­нии Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии (1826-1831 годы); под руководством М.М. Спе­ран­ско­го, ока­зав­ше­го боль­шое влия­ние на М.А. Корфа как государственного дея­те­ля, под­го­то­вил 5-й том «Сво­да за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии» (1832 год). И. д. управ­ляю­ще­го (1831-1832 годы), управ­ляю­щий (1832-1834 годы) де­ла­ми Комитета ми­ни­ст­ров. Статс-сек­ре­тарь (1834 год). И. д. государственного се­к­ре­та­ря (1834-1839 годы), государственный сек­ре­тарь (1839-1843 годы), член Государственного со­ве­та (с 1843 года, в 1864-1872 годы председатель Департамента за­ко­нов).

До­ве­рен­ное ли­цо императора Ни­ко­лая I. В 1840-1860-х годах пре­по­да­вал юри­дическую нау­ки сы­новь­ям им­пе­ра­то­ров Ни­ко­лая I (вел. князь­ям Кон­стан­ти­ну, Ни­ко­лаю и Ми­хаи­лу Ни­ко­лае­ви­чам) и Алек­сан­д­ра II (великим князь­ям Ни­ко­лаю, Алек­сан­д­ру и Вла­ди­ми­ру Алек­сан­д­ро­ви­чам). Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния (1848 год), член, за­тем в 1855 году председатель Комитета для выс­ше­го над­зо­ра за ду­хом и на­прав­ле­ни­ем пе­ча­тае­мых в Рос­сии про­из­ве­де­ний («Бу­тур­лин­ский ко­ми­тет»), по­сле во­ца­ре­ния императора Алек­сан­д­ра II был ини­циа­то­ром его уп­разд­не­ния. В 1840-1850-х годах член сек­рет­ных ко­ми­те­тов по кре­сть­ян­ским де­лам, в т. ч. Сек­рет­но­го (с 1858 года Глав­но­го) комитета по кре­сть­ян­ско­му де­лу (1857-1861 годы).

Ди­рек­тор Императорской пуб­лич­ной библиотеки в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ны­не РНБ; 1849-1861 годы). М.А. Корф пре­вра­тил биб­лио­те­ку в один из цен­тров отечественной куль­ту­ры. До­бил­ся её пе­ре­во­да из под­чи­не­ния Министерству народного про­све­ще­ния в под­чи­не­ние Министерству императорского дво­ра (1850 год), что по­зво­ли­ло вдвое уве­ли­чить её фи­нан­си­ро­ва­ние, рас­ши­рить по­куп­ку книг (фон­ды биб­лио­те­ки при М.А. Корфе пре­вы­си­ли 1 млн. экз.) и уве­ли­чить штат (с 7 до не­сколь­ких де­сят­ков со­труд­ни­ков).

Усо­вер­шен­ст­во­вал сис­те­му об­слу­жи­ва­ния чи­та­те­лей, до­бил­ся строи­тель­ст­ва но­во­го кор­пу­са биб­лио­те­ки с чи­таль­ным за­лом (1860-1862 годы; «зал Со­боль­щи­ко­ва» - по име­ни арх. В.И. Со­боль­щи­ко­ва), зна­чи­тель­но улуч­шил ин­терье­ры биб­лио­те­ки (в част­но­сти, был соз­дан «Ка­би­нет Фа­у­ста» – го­ти­чес­кий зал с ред­ки­ми кни­га­ми). В 1850 году ос­но­вал От­де­ле­ние «Рос­си­ка» - со­б­ра­ние иностраных книг о Рос­сии (в 1861 году зал От­де­ле­ния на­зван «за­лой ба­ро­на Кор­фа»). Ре­фор­ми­ро­вал сис­те­му биб­лио­теч­ных ка­та­ло­гов; уч­ре­дил рос­пись отечественных жур­на­лов и книг в кар­точ­ной фор­ме, со­вер­шен­ст­во­вал учёт всех из­да­вав­ших­ся книг (в т. ч. не­ле­галь­ных) в Рос­сии, си­сте­му по­ступ­ле­ния в биб­лио­те­ку обя­зательных эк­зем­п­ля­ров от всех из­да­тельств и книг из-за гра­ни­цы, за­пре­щён­ных цен­зу­рой к рас­про­ст­ра­не­нию в Рос­сии.

М.А. Корф со­дей­ст­вовал при­об­ре­те­нию биб­лио­те­кой цен­ных книж­ных со­б­ра­ний, в ча­ст­но­сти П.Ф. Ка­ра­ба­но­ва, «Древ­ле­хра­ни­ли­ща» М.П. По­го­ди­на (оба 1852 год), со­б­ра­ния И.П. Ка­ра­тае­ва (1861 год) и др. В 1859 году со­ста­вил пер­вый «Ре­естр про­из­ве­де­ни­ям "Воль­ной рус­ской кни­го­пе­чат­ни"» (с 1853 по 1857 годы) А.И. Гер­це­на. Совместно с В.Ф. Одо­ев­ским М.А. Корф со­дей­ст­во­вал пе­ре­во­ду из Санкт-Пе­тер­бур­га в Мо­ск­ву Ру­мян­цев­ско­го му­зея и соз­да­нию Московской пуб­лич­ной библиотеки (ны­не РГБ; 1861 год), пе­ре­дал ту­да мно­го­численные дуб­ле­ты из фон­дов Императорской пуб­лич­ной библиотеки. Глав­но­управ­ляю­щий 2-м от­де­ле­ни­ем Собственного Его Императорского Величества кан­це­ля­рии (1861-1864 годы).

С 1872 года в от­став­ке.

Ав­тор офи­ци­оз­ных тру­дов «Ис­то­ри­че­ское опи­са­ние 14 де­каб­ря 1825 го­да и пред­шед­ших ему со­бы­тий» (1848 год; кни­га из­да­на ти­ра­жом 25 экз. для чле­нов императрской фа­ми­лии, пе­ре­из­да­на для уз­ко­го кру­га лиц в 1854 году, для сво­бод­ной про­да­жи - в 1857 годы под названием «Вос­ше­ст­вие на пре­стол им­пе­ра­то­ра Ни­ко­лая I»; пе­ре­ве­де­на на мн. иностранные язы­ки), «Жизнь гра­фа Спе­ран­ско­го» (т. 1–2, 1861 год; пол­ная Де­ми­дов­ская премия Пе­тербургской АН), био­гра­фий российских и ев­ропейских мо­нар­хов, в т. ч. кни­ги об императоре Ива­не VI Ан­то­но­ви­че «Бра­ун­швейг­ское се­мей­ст­во» (на­пи­са­на на ос­но­ве ру­ко­пи­си В.В. Ста­со­ва, опубликовано в 1917 году, пе­ре­из­да­на в 1993 году и 2007 году). С 1856 года ру­ко­во­дил сбо­ром ма­те­риа­лов по ис­то­рии цар­ст­во­ва­ния императора Ни­ко­лая I (со­б­ра­но 92 то­ма, пе­ре­дан­ных за­тем в Русское ис­то­рическое общество, од­ним из уч­ре­ди­те­лей ко­то­ро­го был М.А. Корф). Член ВЭО (1853 год).

Ав­тор вос­по­ми­на­ний [«Из за­пи­сок ба­ро­на (впо­след­ст­вии гра­фа) М.А. Кор­фа», опубликован в журнале «Pусская ста­ри­на», 1899-1900, 1904 годы; отдельное из­да­ние - «За­пис­ки», 2003 год].

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1846 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1851 год), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1859 год), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1867 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1870 год) и др.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Ба­рон И. А. Корф. СПб., 1847.