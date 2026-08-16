КОРФ ИОГАНН АЛЬБРЕХТ

КОРФ ИОГАНН АЛЬБРЕХТ - барон, российский государственный деятель , дипломат .

Д. тайный советник (1762 год). Из ро­да Кор­фов.

По­сле окон­ча­ния Йен­ско­го университета ка­мер-юн­кер при дво­ре кур­лянд­ской гер­цо­ги­ни, за­тем российской императрицы Ан­ны Ива­нов­ны, в 1730 году в со­ста­ве её сви­ты прие­хал в Рос­сию. Камергер (с 1731 года).

По по­ру­че­нию Э.И. Би­ро­на в 1732-1734 годы го­то­вил его из­бра­ние гер­цо­гом кур­лянд­ским. С юно­сти ин­те­ре­со­вал­ся нау­ка­ми, со­брал биб­лио­те­ку (около 35 тыс. то­мов) и кол­лек­цию ар­хив­ных до­ку­мен­тов.

В 1734-1740 годы пре­зи­дент Пе­тербургской АН (на­зна­чен по ини­циа­ти­ве Би­ро­на), на­хо­див­шей­ся в упад­ке при всту­п­ле­нии И.А. Корфа в долж­ность. На­ла­дил ра­бо­ту Кон­фе­рен­ции АН, упо­ря­до­чил фи­нан­сы, за­ло­жил ос­но­вы спе­циа­ли­за­ции в АН, соз­дав Российское со­б­ра­ние (в 1743 году пре­об­ра­зо­ва­но в Пе­ре­во­дче­ский департамент), Ма­те­ма­тическую кон­фе­рен­цию и Гео­гра­фический департаментт.

При И.А. Корфе в АН по­сту­пи­ли кол­лек­ции и биб­лио­те­ка Я.В. Брю­са.

По ини­циа­ти­ве И.А. Корфа в Ака­де­мическом университете в 1735 году бы­ли при­ня­ты М.В. Ло­мо­но­сов и другие уча­щие­ся Сла­вя­но-гре­ко-латинской ака­де­мии, не­ко­то­рые из них в 1736 году для про­дол­же­ния об­ра­зо­ва­ния на­прав­ле­ны в Гер­ма­нию.

Ор­га­ни­зо­вал ра­бо­ту по сбо­ру кар­то­гра­фического ма­те­риа­ла и со­став­ле­нию «Ат­ла­са Рос­сий­ской им­пе­рии» (издан в 1745 году). Ока­зы­вал со­дей­ст­вие Вто­рой Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции под руководством В.И. Бе­рин­га (см. в ст. Ака­де­ми­че­ские экс­пе­ди­ции). С 1740 года И.А. Корф на­хо­дил­ся на ди­пло­ма­тической служ­бе, но не по­ры­вал свя­зей с АН, по­сы­лал кни­ги для неё, по­мо­гал российским учё­ным за гра­ни­цей.

В 1740–46 рос. чрезвычайный по­слан­ник в Ко­пен­га­ге­не, в 1746-1748 годы в Сток­голь­ме, в 1748-1766 годы чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Ко­пен­га­ге­не. В 1762 году в Бер­ли­не и Ко­пен­га­ге­не вёл пе­ре­го­во­ры о воз­мож­ном по­сред­ни­че­ст­ве Прус­сии в раз­ре­ше­нии российско-датского кон­флик­та, воз­ник­ше­го в свя­зи с объ­яв­ле­ни­ем императором Пет­ром III вой­ны Да­нии за Шлез­виг-Голь­штейн.

В 1764 году пред­ло­жил императрице Ека­те­ри­не II со­здать обо­ро­нительный со­юз го­су­дарств Северо-Восточной Ев­ро­пы про­тив ка­то­лических дер­жав - Свя­щен­ной Римской им­пе­рии и Фран­ции (про­ект соз­да­ния т. н. Се­вер­ной сис­те­мы со­став­лен Н.И. Па­ни­ным).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.