КОРФ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

КОРФ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - барон, российский государственный и военный деятель.

Из ро­да Кор­фов.

В 1832 году за­чис­лен в па­жи к Вы­со­чай­ше­му дво­ру. Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1849 года), вы­пу­щен в л.-гв. Пре­об­ра­жен­ский полк.

По­мощ­ник на­чаль­ни­ка (1857-1858 годы), на­чаль­ник (с 1861 года) Офи­цер­ской стрел­ко­вой шко­лы. С 1859 года уча­ст­во­вал в Кавказской вой­не 1817-1864 годы, при взя­тии ау­ла Ве­де­но «бро­сил­ся на штурм во гла­ве охот­ни­ков», ра­нен (за храб­рость на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни).

Комагдующий 99-го пехотного пол­ка (1865-1866 годы), начальник шта­ба Риж­ско­го ВО (1866-1869 годы), командующий л.-гв. Ли­тов­ско­го пол­ка (1869-1874 годы), 1-й бри­га­ды 3-й гвардии пехотной ди­ви­зии (1873-1874 годы). Ко­мандующий (1874-1878 годы), за­тем начальник (1878-1879 годы) 34-й пехотной ди­ви­зии, начальник 13-й пехотной ди­ви­зии (1879-1884 годы). Генерал-адъ­ю­тант (1879 год). Главный рас­по­ря­ди­тель по ис­треб­ле­нию фил­лок­се­ры в Кры­му (1880-1881 годы). При­амур­ский генерал-гу­бер­на­тор и ко­мандующий вой­ска­ми При­амур­ско­го ВО (1884-1893 годы), од­но­вре­мен­но вой­ско­вой на­каз­ной ата­ман При­амур­ских ка­зачь­их войск (1887-1893 годы).

По ини­циа­ти­ве А.Н. Корфа в При­аму­рье бы­ли со­зва­ны съез­ды «све­ду­щих лю­дей» (1885, 1887, 1893 годы), ре­ко­мен­да­ции ко­то­рых по управ­ле­нию ма­ло­ос­во­ен­ным кра­ем учи­ты­ва­лись им. Под руководством А.Н. Корфа раз­ра­бо­та­на про­грам­ма ос­вое­ния края на 8-10 лет (1887 год), ко­то­рая пре­ду­смат­ри­ва­ла уси­ле­ние морских и су­хо­пут­ных сил на Даль­нем Вос­то­ке, при­вле­че­ние ту­да русских пе­ре­се­лен­цев, под­дер­жа­ние пра­во­сла­вия, уве­ли­че­ние средств на народное об­ра­зо­ва­ние, сни­же­ние цен на то­ва­ры пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти, под­дер­жа­ние дру­же­ских от­но­ше­ний с со­сед­ни­ми го­су­дар­ст­ва­ми и др.

На­стаи­вал на вос­соз­да­нии Кам­чат­ской области. По его ини­циа­ти­ве при­ня­то «Уч­ре­ж­де­ние управ­ления При­амур­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва» (1892 год), ко­то­рое пре­дос­та­ви­ло генерал-гу­бер­на­то­ру но­вые пра­ва: оп­ре­де­лять размер об­роч­ной по­да­ти с ино­стран­цев, при­ни­мать ки­тай­цев и ко­рей­цев в российское под­дан­ст­во, раз­ре­шать ка­бо­таж иностранных су­дов и об­ла­гать их осо­бы­ми сбо­ра­ми.

А.Н. Корф спо­соб­ст­во­вал пе­ре­се­ле­нию кре­сть­ян из Ев­ропейской Рос­сии в Юж­но-Ус­су­рий­ский край мо­рем на па­ро­хо­дах Доб­ро­воль­но­го фло­та, раз­ви­тию су­до­ход­ст­ва на р. Амур, ле­со­раз­ра­бо­ток, рыб­ных про­мы­слов и зо­ло­то­до­бы­чи, ор­га­ни­за­ции морских пе­ре­во­зок из Вла­ди­во­сто­ка и Ни­ко­ла­ев­ска (ны­не Ни­ко­ла­евск-на-Аму­ре) в Япо­нию, Ко­рею и Ки­тай, строи­тель­ст­ву пер­во­го уча­ст­ка Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли (Ус­су­рий­ской железной дороги), раз­ви­тию пра­во­слав­но­го мис­сио­нер­ст­ва, со­ору­же­нию в Ха­ба­ров­ске со­бо­ра Ус­пе­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри, соз­да­нию Общества изу­че­ния Амур­ско­го края (1884 год, Вла­ди­во­сток). При его под­держ­ке на­ча­та раз­вед­ка уг­ля в При­мо­рье и неф­ти на о. Са­ха­лин. А.Н. Корф жерт­во­вал сред­ст­ва на про­ве­де­ние на­учной экс­пе­ди­ций, воз­бу­дил во­прос об ох­ра­не ко­ти­ков Ко­ман­дор­ских о-вов от пол­но­го ис­треб­ле­ния про­мыш­лен­ни­ка­ми.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1889 год) и др.

Имя А.Н. Корфа но­сят железнодорожная стан­ция в Ха­ба­ров­ском крае и по­сё­лок на восточном по­бе­режье Кам­чат­ки.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

О ви­но­де­лии в Кры­му. Сим­фе­ро­поль, 1882;

Крат­кий очерк При­амур­ско­го края. Ха­ба­ров­ка, 1891.