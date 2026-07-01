КОРФ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОРФ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - барон, российский государственный и военный деятель.
Из рода Корфов.
В 1832 году зачислен в пажи к Высочайшему двору. Окончил Пажеский корпус (1849 года), выпущен в л.-гв. Преображенский полк.
Помощник начальника (1857-1858 годы), начальник (с 1861 года) Офицерской стрелковой школы. С 1859 года участвовал в Кавказской войне 1817-1864 годы, при взятии аула Ведено «бросился на штурм во главе охотников», ранен (за храбрость награждён орденом Св. Георгия 4-й степени).
Комагдующий 99-го пехотного полка (1865-1866 годы), начальник штаба Рижского ВО (1866-1869 годы), командующий л.-гв. Литовского полка (1869-1874 годы), 1-й бригады 3-й гвардии пехотной дивизии (1873-1874 годы). Командующий (1874-1878 годы), затем начальник (1878-1879 годы) 34-й пехотной дивизии, начальник 13-й пехотной дивизии (1879-1884 годы). Генерал-адъютант (1879 год). Главный распорядитель по истреблению филлоксеры в Крыму (1880-1881 годы). Приамурский генерал-губернатор и командующий войсками Приамурского ВО (1884-1893 годы), одновременно войсковой наказной атаман Приамурских казачьих войск (1887-1893 годы).
По инициативе А.Н. Корфа в Приамурье были созваны съезды «сведущих людей» (1885, 1887, 1893 годы), рекомендации которых по управлению малоосвоенным краем учитывались им. Под руководством А.Н. Корфа разработана программа освоения края на 8-10 лет (1887 год), которая предусматривала усиление морских и сухопутных сил на Дальнем Востоке, привлечение туда русских переселенцев, поддержание православия, увеличение средств на народное образование, снижение цен на товары первой необходимости, поддержание дружеских отношений с соседними государствами и др.
Настаивал на воссоздании Камчатской области. По его инициативе принято «Учреждение управления Приамурского генерал-губернаторства» (1892 год), которое предоставило генерал-губернатору новые права: определять размер оброчной подати с иностранцев, принимать китайцев и корейцев в российское подданство, разрешать каботаж иностранных судов и облагать их особыми сборами.
А.Н. Корф способствовал переселению крестьян из Европейской России в Южно-Уссурийский край морем на пароходах Добровольного флота, развитию судоходства на р. Амур, лесоразработок, рыбных промыслов и золотодобычи, организации морских перевозок из Владивостока и Николаевска (ныне Николаевск-на-Амуре) в Японию, Корею и Китай, строительству первого участка Транссибирской магистрали (Уссурийской железной дороги), развитию православного миссионерства, сооружению в Хабаровске собора Успения Божией Матери, созданию Общества изучения Амурского края (1884 год, Владивосток). При его поддержке начата разведка угля в Приморье и нефти на о. Сахалин. А.Н. Корф жертвовал средства на проведение научной экспедиций, возбудил вопрос об охране котиков Командорских о-вов от полного истребления промышленниками.
Награждён орденом Св. Александра Невского (1889 год) и др.
Имя А.Н. Корфа носят железнодорожная станция в Хабаровском крае и посёлок на восточном побережье Камчатки.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
О виноделии в Крыму. Симферополь, 1882;
Краткий очерк Приамурского края. Хабаровка, 1891.