КОРЕЙСКИЕ СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
КОРЕ́ЙСКИЕ СИНКРЕТИ́ЧЕСКИЕ КУ́ЛЬТЫ - общее название группы религиозных течений, возникших на Корейском полуострове во второй половине XIX - середине XX веков.
Корейские синкретические культы в разной степени сочетают в себе элементы христианства, конфуцианства, буддизма и даосизма с корейскими традиционными верованиями.
Старейшим и крупнейшим среди корейских синкретических культов является возникшая в 1860-х годах секта чхондогё, самым известным за пределами Корейского п-ова культом считается Церковь объединения Сан Мён Муна. Другие крупные корейские синкретические культы - вон-буддизм, чхонсангё, тэджонгё, чанмулгё («религия холодной воды»), чхонджок, какседо. Общая численность последователей корейских синкретических культов в начале XXI века оценивается в 15 млн. человек, главынм образом в КНДР и Республике Корея.
Вероучения корейских синкретических культов весьма разнообразны, однако их объединяет несколько общих постулатов. Так, в большинстве корейские синкретические культы корейцев считают богоизбранным или имеющим исключительный путь народом, а сама Корея (без разделения на КНДР и Республику Корея) рассматривается как место, где в первую очередь наступит рай на земле, обычно именуемый «посленебесной эрой». При этом «посленебесной эре» противопоставляется продолжающаяся ныне «донебесная эра» - период духовной деградации.
За редким исключением для корейских синкретических культов характерна терпимость к другим религиозным течениям, хотя некоторые из них, в первую очередь Церковь объединения, активно занимаются прозелитизмом. Нередко в доктринах корейских синкретических культов заметны антияпонские настроения.
Основатели корейских синкретических культов обычно почитаются в них как пророки или даже как спасители всего человечества. Культовая практика корейских синкретических культов в целом сходна с протестантской (собрания, на которых читаются проповеди и др.), в ряде культов особую роль в обрядах играет вода.