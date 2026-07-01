КОРЕЙСКИЕ СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ

КОРЕ́ЙСКИЕ СИНКРЕТИ́ЧЕСКИЕ КУ́ЛЬТЫ - общее название группы религиозных течений, возникших на Корейском полуострове во второй половине XIX - середине XX веков.

Корейские синкретические культы в раз­ной сте­пе­ни со­че­та­ют в се­бе эле­мен­ты хри­сти­ан­ст­ва, кон­фу­ци­ан­ст­ва , буд­диз­ма и дао­сиз­ма с корейскими тра­диционными ве­ро­ва­ния­ми.

Ста­рей­шим и круп­ней­шим сре­ди корейских синкретических культов яв­ля­ет­ся воз­ник­шая в 1860-х годах сек­та чхон­до­гё, са­мым из­вест­ным за пре­де­ла­ми Ко­рей­ско­го п-ова куль­том счи­та­ет­ся Цер­ковь объ­е­ди­не­ния Сан Мён Му­на. Другие круп­ные корейские синкретические культы - вон-буд­дизм, чхон­сан­гё, тэд­жон­гё, чан­мул­гё («ре­ли­гия хо­лод­ной во­ды»), чхонд­жок, как­се­до. Об­щая чис­лен­ность по­сле­до­ва­те­лей корейских синкретических культов в начале XXI века оце­ни­ва­ет­ся в 15 млн. человек, главынм образом в КНДР и Рес­пуб­ли­ке Ко­рея.

Ве­ро­уче­ния корейских синкретических культов весь­ма раз­но­об­раз­ны, од­на­ко их объ­е­ди­ня­ет несколько об­щих по­сту­ла­тов. Так, в боль­шин­ст­ве корейские синкретические культы ко­рей­цев счи­та­ют бо­го­из­бран­ным или имею­щим ис­клю­чи­тель­ный путь на­ро­дом, а са­ма Ко­рея (без раз­де­ле­ния на КНДР и Рес­пуб­ли­ку Ко­рея) рас­смат­ри­ва­ет­ся как ме­сто, где в пер­вую оче­редь на­сту­пит рай на зем­ле, обыч­но име­нуе­мый «по­сле­не­бес­ной эрой». При этом «по­сле­не­бес­ной эре» про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся про­дол­жаю­щая­ся ны­не «до­не­бес­ная эра» - пе­ри­од ду­хов­ной де­гра­да­ции.

За ред­ким ис­клю­че­ни­ем для корейских синкретических культов ха­рак­тер­на тер­пи­мость к другим ре­ли­гиозным те­че­ни­ям, хо­тя не­ко­то­рые из них, в пер­вую оче­редь Цер­ковь объ­е­ди­не­ния, ак­тив­но за­ни­ма­ют­ся про­зе­ли­тиз­мом. Не­ред­ко в док­три­нах корейских синкретических культов за­мет­ны ан­ти­япон­ские на­строе­ния.

Ос­но­ва­те­ли корейских синкретических культов обыч­но по­чи­та­ют­ся в них как про­ро­ки или да­же как спа­си­те­ли все­го че­ло­ве­че­ст­ва. Куль­то­вая прак­ти­ка корейских синкретических культов в це­лом сход­на с про­тес­тант­ской (со­б­ра­ния, на ко­то­рых чи­та­ют­ся про­по­ве­ди и др.), в ря­де куль­тов осо­бую роль в об­ря­дах иг­ра­ет во­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)