КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА (1950 ‒ 1953 ГГ.)

Корейская война (1950 – 1953 гг.) – самый крупный из военных конфликтов, разразившихся после Второй мировой войны. Участники войны – Корейская Народно-Демократическая республика (Северная Корея), неофициально поддержанная Китайской Народной Республикой (КНР) и СССР, с одной стороны, и Республика Корея (Южная Корея) и войск ООН (львиную долю которых составляли контингенты, выставленные США, а остальную – британские, канадские, австралийские, новозеландские, южноафриканские, французские, бельгийские, нидерландские, люксембургские, греческие, турецкие, колумбийские, таиландские, филиппинские и эфиопские), с другой.

Война была начата Северной Кореей с целью захвата территории Южной Кореи и объединения всех корейских земель в одном государстве. Прошла два основных этапа – период активных маневренных боевых действий (июнь 1950 – июль 1951 г.) и период позиционной войны (июль 1951 – июль 1953 г.) – и завершилась подписанием перемирия (мирный договор не заключен и по сей день).

После освобождения в 1945 г. Кореи от японцев северная половина страны (до 38-й параллели) оказалась под контролем СССР, а южная – под контролем США. Обе стороны привели к власти лояльные им правительства, и в 1948-м Северная Корея стала Корейской Народно-демократической республикой (КНДР) во главе с коммунистом Ким Ир Сеном, а Южная Корея – Республикой Корея во главе с антикоммунистом Ли Сын Маном. Правительства обеих стран поставили своей целью объединение страны.

С санкции И.В. Сталина 25 июня 1950 г. вооруженные Советским Союзом войска КНДР вторглись в Южную Корею. В тот же день Совет безопасности ООН санкционировал отправку против агрессора войск ООН и на помощь Ли Сын Ману были направлены соединения войск США. Тем не менее южнокорейские и американские войска потерпели поражение, и к 20 августа северокорейцы заняли около 90 % территории Кореи. В руках их противников остался лишь так называемый Пусанский плацдарм.

Получив усиление, 15 сентября американско-южнокорейско-британские войска на Пусанском плацдарме перешли в успешное контрнаступление, а флот США высадил в тылу северокорейцев, в порту Инчхон, крупный десант. Благодаря этому к 8 октября войска ООН и южнокорейцы освободили Южную, а к концу октября заняли и почти всю Северную Корею (включая ее столицу Пхеньян).

Тогда 25 октября в бой были введены – под видом «китайских народных добровольцев» – крупные силы войск КНР. А СССР перебросил в КНР, на аэродромы близ границы с КНДР, 64-й истребительный авиакорпус. С ноября 1950 г. реактивные истребители МиГ-15, которыми он был оснащен (с опознавательными знаками ВВС КНДР), стали бороться с авиацией войск ООН над Северной Кореей. Истребительные авиадивизии, входившие в 64-й корпус, подвергались ротации; всего через войну в Корее последовательно прошли 28-я, 50-я и 151-я гвардейская, 303-я и 324-я, 97-я и 190-я, 32-я, 133-я и 216-я истребительные авиадивизии; прибывшие летом 1953 г. 37-я и 100-я в боях поучаствовать не успели. Все советские военнослужащие, сражавшиеся в Корее, официально считались северокорейскими.

В ноябре 1950 – январе 1951 г. превосходящие силы китайцев вытеснили южнокорейцев и войска ООН в Южную Корею и овладели ее столицей Сеулом. В результате контрнаступления войск Южной Кореи и ООН в конце февраля – марте их удалось отбросить за 38-ю параллель. 22 апреля – 21 мая китайцы, в свою очередь, предприняли успешное контрнаступление, но в конце мая – июне, в результате нового контрнаступления сил ООН и Южной Кореи, вынуждены были окончательно отступить за 38-ю параллель.

Маневренный период войны на этом закончился. Стало ясно, что в войне складывается патовая ситуация, когда ни одна из сторон не в состоянии добиться победы. Поэтому 8 июля 1951 г. в Кэсоне были начаты мирные переговоры, продолжавшиеся два года и затянувшиеся, в частности, из-за вопроса о репатриации военнопленных.

Все это время над КНДР продолжалась воздушная война. Обе стороны делали и попытки наступать на суше – не приводившие, однако, к сколько-нибудь заметным изменениям линии фронта.

Решающую роль в успехе мирных переговоров сыграла смерть в марте 1953 г. И.В. Сталина. Новое руководство СССР в лице прежде всего Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева взяло курс на ликвидацию конфликта, такой же курс пришлось взять и оставшейся без советской поддержки КНР, и 27 июля 1953 г. удалось, наконец, заключить соглашение о перемирии (не подписанное, однако, представителем Южной Кореи). Война закончилась восстановлением довоенного статус-кво.

США потеряли убитыми и умершими от ран более 33 000 военнослужащих, Республика Корея – около 250 000, КНДР – около 500 000, КНР – более 136 000 (по официальным данным; по другим оценкам – около миллиона). Погибли также не менее 600 000 мирных корейцев и 299 советских военнослужащих.