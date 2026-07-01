КОРЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (КНДР)

КОРЕ́Я, Корейская Народно-Демократическая Республика - КНДР.

Об­щие све­де­ния

Го­су­дар­ст­во в Восточной Азии, в северной час­ти Ко­рей­ско­го п-ова (Ко­рея) и час­тич­но на ма­те­ри­ке. На за­па­де омы­ва­ет­ся во­да­ми Жёл­то­го моря, на вос­то­ке - Япон­ско­го моря (об­щая про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии 2495 км). На се­ве­ре гра­ни­чит с Ки­та­ем и Рос­си­ей (по р. Ту­ман­ган), на юге с Рес­пуб­ли­кой Ко­рея.

Площадь 122,8 тыс. км2. Население 23,9 млн.человек (2009 год).

Сто­ли­ца - Пхень­ян. Официальный язык - ко­рей­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - во­на .

В административном от­но­ше­нии тер­ри­то­рия КНДР со­сто­ит из 9 про­вин­ций, од­но­го го­ро­да и од­но­го рай­она цен­траль­но­го под­чи­не­ния (табл.). Осо­бый административный ста­тус име­ют специальные эко­но­мические зо­ны - Кэ­сон­ская (пров. Юж. Хван­хэ) и Кым­ган­ская (пров. Кан­вон­до), а так­же го­род осо­бо­го под­чи­не­ния Намп­хо (пров. Юж. Пхё­нан).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

КНДР - уни­тар­ное го­су­дар­ст­во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 27 декабря 1972 года. Фор­ма прав­ле­ния - со­циа­ли­стическая рес­пуб­ли­ка.

Со­глас­но Кон­сти­ту­ции выс­ший ор­ган государственной вла­сти - од­но­па­лат­ное Вер­хов­ное народное со­б­ра­ние (ВНС), из­би­рае­мое на 5 лет. К пол­но­мо­чи­ям ВНС от­но­сит­ся: пра­во на­зна­чать и от­зы­вать пред. Комитета обо­ро­ны и его за­мес­ти­те­лей; ут­вер­жде­ние государственного пла­на раз­ви­тия народного хо­зяй­ст­ва и государственного бюд­же­та; ра­ти­фи­ка­ция и де­нон­сация ме­ж­ду­народного до­го­во­ров; при­ня­тие за­ко­нов; осу­ще­ст­в­ле­ние кон­тро­ля за ис­пол­не­ни­ем кон­сти­ту­ции и др. В пе­ри­од ме­ж­ду сес­сия­ми ВНС его ра­бо­той ру­ко­во­дит пре­зи­ди­ум ВНС. Предселатель пре­зи­диу­ма упол­но­мо­чен пред­став­лять го­су­дар­ст­во во внутренних и внеш­них по­ли­тических от­но­ше­ни­ях, вру­чать и при­ни­мать ве­ри­тель­ные гра­мо­ты по­слов и ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­те­лей, про­муль­ги­ро­вать за­ко­ны и т. п.

Осо­бое ме­сто в сис­те­ме ор­га­нов государственной вла­сти КНДР за­ни­ма­ет Государственный комитет обо­ро­ны. Со­глас­но Кон­сти­ту­ции Государственного комитета обо­ро­ны «яв­ля­ет­ся выс­шим во­ен­ным ру­ко­во­дя­щим ор­га­ном го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти КНДР и ор­га­ном об­ще­го управ­ле­ния обо­ро­ной го­су­дар­ства». В его функ­ции вхо­дит: ру­ко­во­д­ство все­ми воо­руженными си­ла­ми и обо­рон­ным строи­тель­ст­вом государства; на­зна­че­ние и ос­во­бо­ж­де­ние от долж­но­сти главынх во­енных кад­ров; уч­ре­ж­де­ние во­ин­ских зва­ний и при­свое­ние ге­не­раль­ских и бо­лее вы­со­ких во­ин­ских зва­ний; в чрез­вы­чай­ных слу­ча­ях - объ­яв­ле­ние во­енного по­ло­же­ния и из­да­ние при­ка­за о мо­би­ли­за­ции. Ко­ми­тет воз­глав­ля­ет пред­се­да­тель.

Выс­ший административно-ис­пол­нительный ор­ган государственной вла­сти - пра­ви­тель­ст­во. Ка­би­нет со­сто­ит из пред­се­да­те­ля, заместителя пред­се­да­те­ля, ми­ни­ст­ров. Под­от­чё­тен ВНС.

Ве­ду­щей по­ли­тической пар­ти­ей яв­ля­ет­ся Тру­до­вая пар­тия Ко­реи. В рам­ках Еди­но­го де­мо­кра­тического отеческого фрон­та с ней бло­ки­ру­ют­ся Де­мо­кра­тическая пар­тия и Пар­тия Чхон­до­гё-Чхо­ну­дан (Пар­тия мо­ло­дых дру­зей ре­ли­гии не­бес­но­го пу­ти).

При­ро­да

Бе­ре­га.

Бе­ре­га Япон­ско­го моря го­ри­стые, пре­имущественно аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные и аб­ра­зи­он­но-бух­то­вые. Наи­бо­лее удоб­ные для су­до­ход­ст­ва ши­ро­ко от­кры­тые бух­ты (зал. Чо­сан­ман, бух­та Кён­сон­ман) на­хо­дят­ся на се­ве­ро-вос­то­ке КНДР. Силь­но из­ре­зан­ные бе­ре­га Жёл­то­го м. на севе­ро-за­па­де - низ­мен­ные, пес­ча­ные, к югу от г. Намп­хо - риа­со­вые.

Рель­еф.

Около 4/5 тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют го­ры. На се­ве­ре про­сти­ра­ют­ся Се­ве­ро-Ко­рей­ские го­ры, в рель­е­фе ко­то­рых сво­до­во-бло­ко­вые хреб­ты (Хам­гён, Пуд­жол­лён, Кан­нам, Чо­гю­рён и др.) че­реду­ют­ся с об­шир­ны­ми плос­ко­горь­я­ми (Кэ­ма и др.). Хреб­ты сред­не­гор­ные, кру­то­склон­ные, из­ре­за­ны глу­бо­ки­ми ущель­я­ми. Плос­ко­го­рья (высота до 1000 м), пред­став­ляю­щие со­бой древ­нюю по­верх­ность вы­рав­ни­ва­ния, рас­чле­не­ны сла­бее. На се­ве­ро-вос­то­ке у гра­ни­цы с Ки­та­ем на­хо­дит­ся ба­заль­то­вое плос­ко­го­рье Чан­бай­шань с выс­шей точ­кой КНДР - вул­ка­ном Пэк­ту­сан (Бай­то­ушань), 2750 м. На вос­то­ке Ко­рей­ско­го п-ова под­ни­ма­ют­ся асим­мет­рич­ные сво­до­во-склад­ча­то-бло­ко­вые Вос­точ­но-Ко­рей­ские го­ры, об­ра­зо­ван­ные сис­те­мой па­рал­лель­ных гор­ных це­пей, ори­ен­ти­ро­ван­ных с се­ве­ро-за­па­да на юго-вос­ток (хреб­ты Пук­тэ­бон, Ма­син­нён и др.). От Вос­точ­но-Ко­рей­ских гор на за­пад от­хо­дят от­ро­ги (хре­бет Мё­рак и др.), рас­чле­няю­щие западную часть Ко­рей­ско­го п-ова на рав­нин­ные и гор­ные уча­ст­ки. Низ­ко­вы­сот­ные хол­мы и кря­жи высотой до 954 м (го­ра Ку­воль­сан) мес­та­ми под­хо­дят к по­бе­режью Жёл­то­го мо­ря.

Наи­бо­лее круп­ные рав­ни­ны сфор­ми­ро­ва­лись вдоль по­бе­ре­жий: Пхень­ян­ская на западном по­бе­ре­жье Ко­рей­ско­го п-ова и Хам­хын­ская у Вос­точ­но-Ко­рей­ско­го за­ли­ва.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Большая часть тер­ри­то­рии от­но­сит­ся к северо-восточной пе­ри­фе­рии древ­ней Ки­тай­ско-Ко­рей­ской плат­фор­мы. Ар­хей­ские ком­плек­сы фун­да­мен­та (гней­сы, кри­стал­лические слан­цы, гра­ни­тои­ды, по­ро­ды зе­ле­но­ка­мен­ных поя­сов) ши­ро­ко раз­ви­ты на се­ве­ро-за­па­де и за­па­де стра­ны, где об­ра­зу­ют отдельные мас­си­вы и ряд вы­сту­пов фун­да­мен­та в пре­де­лах позд­не­до­кем­брий­ско-ран­не­ме­зо­зой­ского Пхён­нам­ско­го про­ги­ба. Ниж­не­про­те­ро­зой­ский ком­плекс фун­да­мен­та (ме­та­мор­фи­зов. оса­доч­но-вул­ка­но­ген­ные об­ра­зо­ва­ния, гра­ни­тои­ды) сла­га­ет склад­ча­тую зо­ну на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны. Оса­доч­ный че­хол плат­фор­мы в Пхён­нам­ском про­ги­бе вклю­ча­ет тол­щу мел­ко­вод­но-мор­ских тер­ри­ген­ных и кар­бо­нат­ных по­род верх­не­го про­те­ро­зоя - ор­до­ви­ка, при­бреж­но-мор­скую уг­ле­нос­ную се­рию кар­бо­на - ниж­ней пер­ми и кон­ти­нен­таль­ную крас­но­цвет­ную пач­ку верх­ней пер­ми - триа­са. В ме­зо­зое че­хол плат­фор­мы был за­тро­нут склад­ча­ты­ми де­фор­ма­ция­ми, раз­дроб­лен и в ря­де мест про­рван ин­тру­зия­ми. На край­ний се­ве­ро-вос­ток за­хо­дит склад­ча­тая зо­на гер­цин­ско­го воз­рас­та, об­ра­зо­ван­ная тер­ри­ген­ны­ми и вул­ка­но­ген­ны­ми тол­ща­ми кар­бо­на и пер­ми. В пе­ри­од ме­зо­зой­ско-кай­но­зой­ской тек­то­но­маг­ма­тической ак­ти­ви­за­ции воз­ник­ли на­ло­жен­ные, пре­имущественно сбро­со­вые впа­ди­ны (Кан­ге, Кильч­чу-Мёнч­хон и др.), за­пол­нен­ные уг­ле­нос­ны­ми тер­ри­ген­ны­ми, мес­та­ми вул­ка­но­ген­ны­ми по­ро­да­ми. Нео­ген-чет­вер­тич­ный вул­ка­низм про­явил­ся на край­нем се­ве­ре стра­ны (плос­ко­го­рье Чан­бай­шань, дей­ст­вую­щий стра­то­вул­кан Пэк­ту­сан).

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые КНДР - ру­ды ме­ди, зо­ло­та, свин­ца, цин­ка, вольф­ра­ма, мо­либ­де­на, же­ле­за; уголь, маг­не­зит, гра­фит, пи­рит, флюо­рит. Основные ме­сто­ро­ж­де­ния мед­ных pyд (Хе­сан в пров. Ян­ган­до и др.) со­сре­дото­че­ны на се­ве­ре стра­ны. Наи­бо­лее круп­ные зо­ло­то­руд­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ло­ка­ли­зу­ют­ся в про­вин­ци­ях Сев. Хван­хэ, Юж. Пхё­нан, Сев. Пхё­нан, Юж. Хам­гён. Большая часть ме­сто­ро­ж­де­ний свин­цо­во-цин­ко­вых pyд на­хо­дит­ся на се­ве­ре, се­ве­ро-вос­то­ке и в центр. час­ти стра­ны; значительные за­па­сы руд скон­цен­три­ро­ва­ны в ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Ком­док и Сан­гок (пров. Юж. Хам­гён), а так­же На­гён (пров. Юж. Хван­хэ). B по­ли­ме­тал­лических ме­сто­ро­ж­де­ни­ях от­но­ше­ние Pb:Zn ко­леб­лет­ся от 2:1 до 1:5; по­пут­ные ком­по­нен­ты - Ag, Sb, Cd, Bi, Ge, Ga, Au, Cu, Sn. Наи­бо­лее круп­ное ме­сто­ро­ж­де­ние вольф­ра­мо­вых pyд - Ман­нён (пров. Сев. Хван­хэ), мо­либ­де­но­вых руд - Пу­сон (пров. Юж. Хам­гён). Ha тер­ри­то­рии КНДР из­вест­но боль­шое чис­ло ме­сто­ро­ж­де­ний же­лез­ных pyд, важ­ней­шие из ко­то­рых рас­по­ло­же­ны на се­ве­ро-вос­то­ке (напр., Му­сан в пров. Сев. Хам­гён) и на за­па­де [Ыл­люль (Ын­нрур)]. Гл. уголь­ные (ан­тра­ци­то­вые) ме­сто­ро­ж­де­ния ло­ка­ли­зу­ют­ся в пров. Юж. Пхё­нан к се­ве­ру и вос­то­ку от г. Пхень­ян (Сунч­хон, Токч­хон, Он­сон, Кэч­хон, Анд­жу, Пукч­хан и др.); наи­бо­лее круп­ные бу­ро­уголь­ные ме­сто­ро­ж­де­ния - в про­вин­ци­ях Сев. Хам­гён и Юж. Пхё­нан. Зна­чи­тель­ны за­па­сы магнезитa, за­клю­чён­ные в ме­сто­ро­ж­де­ни­ях на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны (напр., ме­сто­ро­ж­де­ние близ г. Танч­хон). Ме­сто­ро­ж­де­ния гра­фи­та (напр., Йо­нан) и флюо­ри­та (напр., Чхон­сок­ту­ри) на­хо­дят­ся на юго-за­па­де стра­ны; ме­сто­рож­де­ния пи­ри­та - на се­ве­ро-вос­то­ке. Так­же име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния руд хро­ма, мар­ган­ца, ко­баль­та, ни­ке­ля; апа­ти­та, таль­ка, ба­ри­та, слю­ды (мус­ко­ви­та и фло­го­пи­та), ас­бе­ста, као­ли­на, диа­то­ми­тов, це­мент­ных из­вест­ня­ков, кир­пич­ных и ог­не­упор­ных глин, квар­це­вых пес­ков и др.

Кли­мат.

Для тер­ри­то­рии ха­рак­те­рен уме­рен­ный мус­сон­ный кли­мат. В северной час­ти от­чёт­ли­во вы­ра­же­ны чер­ты кон­ти­нен­таль­но­сти кли­ма­та: зи­мой сю­да с се­ве­ра и се­ве­ро-за­па­да по­сту­па­ет воз­дух из ази­ат. ан­ти­ци­кло­на (кон­ти­нен­таль­ный мус­сон), при­но­ся­щий хо­лод­ную, яс­ную и сухую по­го­ду. Восточное по­бе­ре­жье те­п­лее за­пад­но­го, т. к. Вос­точ­но-Ко­рей­ские го­ры ог­ра­ж­да­ют его от влия­ния хо­лод­но­го кон­ти­нен­таль­но­го мус­со­на. Ср. темп-ры ян­ва­ря от -21 °C на се­ве­ре (в го­рах мо­ро­зы мо­гут дос­ти­гать -40 °C) до -7 °C на юге. В Се­ве­ро-Ко­рей­ских го­рах зи­мой фор­ми­ру­ет­ся ус­той­чи­вый снеж­ный по­кров. Средние температуры са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (ав­гу­ста, мес­та­ми - ию­ля или ию­ня) раз­ли­ча­ют­ся не­зна­чи­тель­но: от 22 °C на се­ве­ре до 24 °C на юге. С лет­ним мор. мус­со­ном свя­за­ны обиль­ные осад­ки, б. ч. ко­то­рых вы­па­да­ет с ию­ня по сен­тябрь. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков воз­рас­та­ет на рав­ни­нах с се­ве­ра на юг (600-1400 мм) и с вы­со­той в го­рах (900-1000 мм). В кон­це ле­та и осе­нью зна­чит. часть тер­ри­то­рии под­вер­же­на воз­дей­ст­вию тай­фу­нов.

Внут­рен­ние во­ды.

Реч­ная сеть гус­тая. Большая часть тер­ри­то­рии при­над­ле­жит бас­сей­ну Жёл­то­го мо­ря. Основные ре­ки: Ам­нок­кан (Ялуц­зян) на се­ве­ро-за­па­де (дли­на 790 км) и Тэ­дон­ган на за­па­де (ок. 400 км). В Япон­ское м. впа­да­ют пре­им. ко­рот­кие гор­ные ре­ки, а так­же од­на из круп­ней­ших в стра­не - Ту­ман­ган, про­те­каю­щая вдоль северо-восточной гра­ни­цы КНДР (дли­на св. 520 км). Круп­ные ре­ки на зна­чит. про­тя­же­нии су­до­ход­ны. Большая часть рек име­ет до­ж­де­вое или сне­го­во-до­ж­де­вое пи­та­ние; на се­ве­ре многие ре­ки за­мер­за­ют. Для всех рек ха­рак­тер­ны ми­нимальные рас­хо­ды зи­мой, максимальные рас­хо­ды и вы­со­кий уро­вень во­ды ле­том.

Тер­ри­то­рия бо­га­та гид­ро­энер­ге­тическими ре­сур­са­ми. Во мно­гих реч­ных бас­сей­нах осу­ще­ст­в­ле­ны мно­го­це­ле­вые гид­ро­тех­нич. про­ек­ты для ре­гу­ли­ро­ва­ния ко­ле­ба­ний реч­но­го сто­ка, раз­ви­тия ир­ри­га­ции, во­до­обес­пе­че­ния и гид­ро­энер­ге­ти­ки. Круп­ней­шее во­до­хра­ни­ли­ще - Суп­хун­хо на р. Ам­нок­кан (пол­ный объ­ём 12 км3). В ни­зовь­ях рек во­ды ин­тен­сив­но ис­поль­зу­ют­ся для оро­ше­ния, для че­го со­ору­же­но мно­же­ст­во не­боль­ших ир­ри­гационных во­до­хра­ни­лищ; оро­ша­ет­ся 73% па­хот­ных зе­мель.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы оце­ни­ва­ют­ся в 77 км3. На ка­ж­до­го жи­те­ля стра­ны при­хо­дит­ся 3,4 тыс. м3 во­ды в год. На хо­зяйственные ну­ж­ды рас­хо­ду­ет­ся 22% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов. Основным по­тре­би­те­лем во­ды яв­ля­ет­ся сельское хозяйство, на его до­лю при­хо­дит­ся 73% ис­поль­зуе­мой во­ды, промышленные пред­при­ятия по­треб­ля­ют 16%, на ну­ж­ды ком­му­наль­но-бы­то­во­го во­до­снаб­же­ния идёт 11%.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. В со­ста­ве фло­ры около 3 тыс. ви­дов выс­ших рас­те­ний, в т. ч. 10% эн­де­мич­ных ви­дов. В про­шлом большая часть тер­ри­то­рии бы­ла по­кры­та ле­са­ми, ко­то­рые бы­ли поч­ти пол­но­стью све­де­ны в XX веке. Современная ле­си­стость со­став­ля­ет 68% за счёт мас­штаб­ных ле­со­по­са­док; ко­рен­ные ле­са со­хра­ни­лись в основном в гор­ных рай­онах. На гус­то­на­се­лён­ных и ин­тен­сив­но ос­воен­ных рав­ни­нах гос­под­ству­ет куль­тур­ная рас­ти­тель­ность. Вы­руб­ки ле­сов при­ве­ли к ак­ти­ви­за­ции эро­зии почв и уси­ле­нию на­вод­не­ний. Осу­ще­ст­в­ля­ют­ся про­грам­мы по вос­ста­нов­ле­нию ле­сов.

В ниж­нем поя­се Се­ве­ро-Ко­рей­ских гор (до высоты 500-800 м) рас­про­стра­не­ны ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные, пре­им. ду­бо­вые ле­са на бу­ро­зё­мах. Вы­ше гос­под­ству­ют хвой­но-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са с при­ме­сью ели, со­сны, ко­рей­ско­го кед­ра, с бо­га­тым под­лес­ком; име­ют­ся круп­ные мас­си­вы хвой­ных ле­сов (ело­вых, пих­то­вых и ли­ст­вен­нич­ных) на гор­ных ил­лю­ви­аль­но-же­ле­зи­стых под­зо­лах. На плос­ко­го­рье Кэ­ма про­из­ра­ста­ют цен­ные кед­ро­во-пих­то­вые ле­са из со­сны кед­ро­вой ко­рей­ской и пих­ты цель­но­ли­ст­ной. Верх­няя гра­ни­ца ле­са про­хо­дит на высоте около 2000 м. Скло­ны наи­бо­лее вы­со­ких хреб­тов за­ни­ма­ют кри­во­ле­сья из бе­рё­зы ка­мен­ной, за­рос­ли кед­ро­во­го стла­ни­ка, со­об­ще­ст­ва с уча­сти­ем ро­до­ден­д­ро­на, сме­няю­щие­ся вы­ше 2500 м мо­хо­во-ли­шай­ни­ко­вы­ми тун­д­ра­ми и аль­пий­ски­ми лу­га­ми. Ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са Вос­точ­но-Ко­рей­ских гор от­ли­ча­ют­ся бoльшим ви­до­вым раз­но­об­ра­зи­ем: здесь про­из­ра­ста­ют неск. ви­дов ду­бов, лип, клё­нов, ясе­ней и др. по­ро­ды. Вы­ше 1500-2000 м пре­об­ла­да­ют ело­во-пих­то­вые ле­са.

Из круп­ных мле­ко­пи­таю­щих (об­щее чис­ло ви­дов св. 100, под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния 12) в труд­но­дос­туп­ных лес­ных рай­онах встре­ча­ют­ся вне­сён­ные в Крас­ную кни­гу МСОП амур­ский тигр, ле­о­пард, бе­ло­гру­дый мед­ведь; из ко­пыт­ных - ус­су­рий­ский пят­ни­стый олень, го­рал, ка­бар­га. Рас­про­стра­не­ны ли­си­ца, волк, вы­дра и др. На­счи­ты­ва­ет­ся 138 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц (25 - под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния). Осо­бен­но бо­га­та ор­ни­то­фау­на при­бреж­ных зон (ца­п­ли, жу­равль да­ур­ский и др., аи­сты, гу­си, ут­ки, чай­ки, бак­ла­ны и др.). На северо-восточном по­бе­ре­жье встре­ча­ет­ся бе­ло­пле­чий ор­лан. На тер­ри­то­рии оби­та­ют 20 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся и 17 ви­дов зем­но­вод­ных. При­бреж­ные во­ды от­ли­ча­ют­ся бо­га­ты­ми био­ло­гическими ре­сур­са­ми. Из мно­го­численных ви­дов рыб, оби­таю­щих в ре­ках и при­бреж­ных во­дах мо­рей, про­мы­сло­вое зна­че­ние име­ют мин­тай, скум­брия, ту­нец, сельдь и др. Важ­ны­ми объ­ек­та­ми про­мыс­ла яв­ля­ют­ся так­же кра­бы, кре­вет­ки, мор­ские ежи, мол­лю­ски, тре­пан­ги.

Соз­да­но св. 30 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий раз­но­го ран­га, за­ни­маю­щих 2,6% пло­ща­ди стра­ны. Тер­ри­то­рии двух за­по­вед­ни­ков от­не­се­ны к био­сфер­ным ре­зер­ва­там ЮНЕСКО (го­ра Пэк­ту­сан и го­ра Ку­воль­сан). Дос­та­точ­но бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для со­хра­не­ния ме­сто­оби­та­ний ди­ких жи­вот­ных име­ют­ся в 4-ки­ло­мет­ро­вой по­ло­се де­ми­ли­та­ри­зованные зо­ны вдоль 38° с. ш. Меж­ду КНДР и Рос­си­ей за­клю­че­но дву­сто­рон­нее со­гла­ше­ние об ох­ра­не ми­гри­рую­щих птиц.

На­се­ле­ние

По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­се­ле­ния - ко­рей­цы (99,7%), про­жи­ва­ют так­же ки­тай­цы (0,2%), есть не­боль­шие груп­пы филиппинцев, мон­го­лов, рус­ских, вьет­нам­цев и др.

Рост чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (14,3 млн. человек в 1971 году; около 18 млн. человек в 1980 году; 20,5 млн. человек в 1993 году; 22,7 млн. человек в 2003 году) за­мед­ля­ет­ся главным образом за счёт сни­же­ния ро­ж­дае­мо­сти. Сред­не­го­до­вой при­рост на­се­ле­ния со­кра­ща­ет­ся: 2,6% в 1960-х годах; 1,2% в 1970-х годах; 1,1% в 1993-2003 годы; 0,73% в 2008 году. Ро­ж­дае­мость 14,6 на 1000 жителей, смерт­ность 7,3 на 1000 жителей; мла­ден­че­ская смерт­ность вы­со­кая - 21,86 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2008 год). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти около 2 де­тей на 1 жен­щи­ну. Внеш­ние ми­гра­ции прак­ти­че­ски от­сут­ст­ву­ют. Со второй половины 1990-х годов по­лу­чи­ла раз­ви­тие не­ле­галь­ная эмиг­ра­ция, гл. обр. бег­ст­во в Ки­тай (по оцен­кам, в при­гра­нич­ных рай­онах Ки­тая про­жи­ва­ет от 100 до 300 тыс. им­ми­гран­тов из КНДР), Рес­пуб­ли­ку Ко­рея (че­рез тре­тьи стра­ны; все­го св. 10 тыс. человек на конец 2007 года). Не­кон­тро­ли­руе­мое пе­ре­ме­ще­ние тру­до­вых ре­сур­сов внут­ри стра­ны фак­ти­че­ски за­пре­ще­но. До­ля де­тей до 15 лет 22,9%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 лет) - 68,2%, в воз­рас­те 65 лет и стар­ше - 8,8% (2008 год). В средем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 95 муж­чин. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 72,2 го­да (муж­чи­ны - 69,5, жен­щи­ны - 75,1 го­да; 2008 год).

КНДР от­ли­ча­ет­ся от­но­си­тель­но вы­со­кой ср. плот­но­стью на­се­ле­ния - 194,7 чел./км2 (2009 год). Наи­бо­лее гус­то за­се­лены про­вин­ции сто­лич­ная Южного Пхё­нан (339,2 чел./км2) и Южной Хван­хэ (299,7 чел./км2); наи­ме­нее плот­но - гор­ные провинции Ян­ган­до (47,0 чел./км2) и Ча­ган­до (68,5 чел./км2) на се­ве­ре стра­ны. До­ля городского на­се­ле­ния свыше 60% (2007 год; 45% в 1963 году; 18% в 1953 году). Круп­ней­шие го­ро­да (тыс. человек, 2009 год): Пхень­ян (3198,9), Хам­хын (580,9), Намп­хо (467,0), Хын­нам (359,6), Кэ­сон (351,5), Вон­сан (340,2), Чхонд­жин (329,4), Си­ный­джу (285,9), Хэд­жу (227,2), Кан­ге (207,8), Кимч­хэк (197,6), Са­ри­вон (161,1), Сон­ним (158,4).

Сре­ди ра­бо­таю­щих в промышленности и сфе­ре ус­луг за­ня­то около 63%, в сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве - около 37%. Дан­ные об уров­не без­ра­бо­ти­цы не пуб­ли­ку­ют­ся.

Ре­ли­гия

Со­глас­но официальной ста­ти­сти­ке (2008 год), в КНДР 30 тыс. ве­рую­щих (0,12% от все­го на­се­ле­ния стра­ны), из них буд­ди­стов - 10 тыс., про­тес­тан­тов -12 тыс., ка­то­ли­ков - 3 тыс. Ре­прес­сив­ная гос. по­ли­ти­ка при­ве­ла к прак­ти­че­ски пол­ной ли­к­ви­да­ции ре­лигиозной ор­га­ни­за­ций. При этом Кон­сти­ту­ция КНДР га­ран­ти­ру­ет сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния и от­прав­ле­ния ре­лигиозных куль­тов. По офиц. дан­ным, на тер­ри­то­рии стра­ны бо­лее 60 буд­дий­ских, неск. про­тес­тант­ских, ка­то­ли­че­ских и один пра­во­слав­ный храм (ос­вя­щён в 2006 году). Офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 5 ре­лигиозных объ­е­ди­не­ний: Со­юз буд­ди­стов Кореи, Со­юз хри­сти­ан Кореи, Общество ка­то­ли­ков Кореи, общество Чхон­до­гё (см. так­же Ко­рей­ские син­кре­ти­че­ские куль­ты), Пра­во­слав­ный комитет Кореи (2002 год). Име­ют­ся све­де­ния о дея­тель­но­сти под­поль­ных ре­лигиозных об­щин, од­на­ко дос­то­вер­ная ин­фор­ма­ция о них от­сут­ст­ву­ет. Об­щее ру­ко­во­дство ре­лигиозными ор­га­ни­за­ция­ми осу­ще­ст­в­ля­ет Со­вет ве­рую­щих Кореи (с 1989 года), яв­ляю­щий­ся чле­ном Все­мир­ной кон­фе­рен­ции ре­ли­гии и ми­ра (WCRP) и Ази­атской кон­фе­рен­ции ре­ли­гии и ми­ра (ACRP).

Ис­то­ри­че­ский очерк

КНДР в 1948-1994 годы. Корейской Народная-Де­мо­кра­тическая Рес­пуб­ли­ка об­ра­зо­ва­лась 9 сентября 1948 года [см. в ст. Ко­рея (государство до 1948 года)]. Пост пред. Ка­би­не­та ми­ни­ст­ров за­нял Ким Ир Сен. Кон­сти­ту­ция (всту­пи­ла в си­лу в день про­воз­гла­ше­ния КНДР) за­кре­пи­ла сло­жив­шую­ся на се­ве­ре Ко­рей­ско­го п-ова в 1945-1948 годы сис­те­му государственного управ­ле­ния, а так­же ре­зуль­та­ты про­ве­дён­ных в эти го­ды со­ци­аль­но-эко­но­мич. пре­об­ра­зо­ва­ний.

СССР ус­та­но­вил ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с КНДР 12 октября 1948 года. Вслед за ним её при­зна­ли вост.-ев­роп. стра­ны нар. де­мо­кра­тии, 6 октября1949 года - КНР. В мар­те 1949 года Мо­ск­ву по­се­ти­ла северо-корейская пар­тий­но-пра­ви­тельств. де­ле­га­ция во гла­ве с Ким Ир Се­ном. Бы­ло под­пи­са­но Со­гла­ше­ние об эко­но­мическом и куль­тур­ном со­труд­ни­че­ст­ве, по ко­то­ро­му СССР обя­зал­ся пре­до­ста­вить КНДР круп­ные кре­ди­ты (св. 800 млн. руб.).

По окон­ча­нии Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годы основной за­да­чей пра­ви­тель­ст­ва КНДР ста­ло вос­ста­нов­ле­ние раз­ру­шен­но­го хо­зяй­ст­ва, в т. ч. пу­тём осу­ще­ст­в­ле­ния со­циа­ли­стич. пре­об­ра­зо­ва­ний. 3-лет­ний план раз­ви­тия нар. хо­зяй­ст­ва (1954-1956 годы), ут­вер­ждён­ный Вер­хов­ным нар. со­б­ра­ни­ем (ВНС) в апреле 1954 года, пре­ду­смат­ри­вал дос­ти­же­ние до­во­ен­но­го уров­ня, а так­же зна­чит. ре­кон­ст­рук­цию промышленности и сельско-хозяйственного про­изводства. В но­ябре 1954 года пле­нум ЦК Тру­до­вой пар­тии Ко­реи (ТПК) при­нял ре­ше­ние о на­ча­ле кол­лек­ти­ви­за­ции (за­вер­ше­на к 1959 году), в апреле 1956 года - ин­ду­ст­риа­ли­за­ции. Был раз­ра­бо­тан 5-лет­ний план раз­ви­тия народного хо­зяй­ст­ва (1956-1961 годы; в 1960 году пра­ви­тель­ст­во зая­ви­ло о дос­роч­ном вы­пол­не­нии пя­ти­лет­ки).

Главынми парт­нё­ра­ми КНДР в этот пе­ри­од яв­ля­лись Советский Со­юз и КНР. В 1959 году КНДР под­пи­са­ла с ни­ми со­гла­ше­ния о со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти мир­но­го ис­поль­зо­ва­ния ядер­ной энер­гии, а за­тем до­го­во­ры о друж­бе, со­труд­ни­че­ст­ве и вза­им­ной по­мо­щи (6 июля 1961 год - с СССР; 11 июля 1961 год - с КНР).

Ус­пе­хи в вос­ста­нов­ле­нии хо­зяй­ст­ва спо­соб­ст­во­ва­ли ут­вер­жде­нию ру­ко­во­дя­щей ро­ли ТПК в управ­ле­нии стра­ной. В конце 1950-х - начале 1960-х годов в хо­де борь­бы за власть не­сколь­ких со­пер­ни­чаю­щих груп­пи­ро­вок в ру­ко­во­дстве ТПК по­бе­ду одер­жа­ли сто­рон­ни­ки Ким Ир Се­на, ко­то­рые ста­ли ак­тив­но под­чёр­ки­вать его роль в пар­ти­зан­ском дви­же­нии 1930-х годов Ук­ре­п­ле­ние ав­то­ри­те­та Ким Ир Се­на со­про­во­ж­да­лось кри­ти­кой по­ли­тического кур­са КПСС и не­ко­то­рым ог­ра­ни­че­ни­ем эко­но­мических и во­енных свя­зей с СССР.

В сентябре 1961 года со­сто­ял­ся 4-й съезд ТПК, на ко­то­ром бы­ли одоб­ре­ны основные на­прав­ле­ния 7-лет­не­го пла­на со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия КНДР. Од­на­ко к 1967 году план не был вы­пол­нен, в т. ч. из-за пе­ре­рас­пре­де­ле­ния зна­чительных средств на во­енное строи­тель­ст­во (ас­сиг­но­ва­ния на во­ен. це­ли уве­ли­чи­лись с ус­та­нов­ле­ни­ем в Рес­пуб­ли­ке Ко­рея во­енного ре­жи­ма в 1961 году); ТПК при­ня­ла ре­ше­ние про­длить се­ми­лет­ку до 1970 года. В начале 1970-х годов тем­пы эко­но­миче раз­ви­тия стра­ны про­дол­жа­ли па­дать.

КНДР совместно с Ки­та­ем осу­ди­ла советскую по­ли­ти­ку мир­но­го со­су­ще­ст­во­ва­ния с За­па­дом. С середины 1960-х годов она за­ни­ма­ла не­за­ви­си­мую по­зи­цию в кон­флик­те ме­ж­ду СССР и КНР, что по­зво­ли­ло ей по­лу­чать эко­но­мич. по­мощь от обе­их стран. 4 июля1972 года пред­ста­ви­те­ли КНДР и Рес­пуб­ли­ки Ко­рея под­пи­са­ли Со­вме­ст­ное за­яв­ле­ние, оп­ре­де­лив­шее ус­ло­вия воз­мож­но­го объ­е­ди­не­ния стра­ны (без вме­ша­тель­ст­ва внеш­них сил, мир­ным пу­тём и на ос­но­ве национальной кон­со­ли­да­ции).

В 1972 году при­ня­та но­вая Кон­сти­ту­ция КНДР, ко­то­рой был вве­дён пост пре­зи­ден­та стра­ны, рас­по­ла­гав­ше­го ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми (пер­вым пре­зи­ден­том стал Ким Ир Сен). Вме­сто ли­к­ви­ди­ро­ван­ных Пре­зи­диу­ма ВНС, а так­же Ка­би­не­та ми­ни­ст­ров бы­ли соз­да­ны Центральные народные комитет (ЦНК) и Административный со­вет во гла­ве с пре­мьер-ми­ни­ст­ром. В 1974 году ЦНК при­нял за­кон об от­ме­не всех на­ло­гов. В 1970-х годах официональной идео­ло­ги­ей КНДР про­воз­гла­ше­на док­три­на чуч­хе.

В 1970-х годах в КНДР ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись ядер­ные ис­сле­до­ва­ния. В 1974 году она всту­пи­ла в МАГАТЭ и об­ра­ти­лась к КНР за по­мо­щью в реа­ли­за­ции ядер­ных про­грамм.

В первой половине 1980-х годов ру­ко­во­дство КНДР при­ня­ло про­грам­му раз­ви­тия эко­но­ми­ки (т. н. де­сять эко­но­мических вы­сот), пре­ду­смат­ри­вав­шую уве­ли­че­ние в 3-4 раза про­изводства основных ви­дов промышленной про­дук­ции. Од­на­ко два 7-лет­них пла­на (1978-1984, 1987-1993 годы) не бы­ли вы­пол­не­ны. В ус­ло­ви­ях эко­но­мического кри­зи­са, а так­же рез­ко­го обо­ст­ре­ния от­но­ше­ний с США КНДР по­пы­та­лась до­бить­ся рас­ши­ре­ния свя­зей с СССР, КНР и стра­на­ми Вост. Ев­ро­пы, а так­же с Рес­пуб­ли­кой Ко­рея. В 1984 году Ким Ир Сен пред­при­нял по­езд­ки в СССР, ГДР, Венг­рию, Поль­шу, Ру­мы­нию, Бол­га­рию и Юго­сла­вию, в хо­де ко­то­рых под­пи­сал со­гла­ше­ния о раз­ви­тии со­труд­ни­че­ст­ва. В 1985 году КНДР при­сое­ди­ни­лась к До­го­во­ру о не­рас­про­стра­не­нии ядер­но­го ору­жия (ДНЯО), в 1991 году бы­ла при­ня­та в ООН.

В 1991 году со­стоя­лись пе­ре­го­во­ры пре­мьер-ми­ни­ст­ров КНДР и Рес­пуб­ли­ки Ко­рея, за­вер­шив­шие­ся одоб­ре­ни­ем двух меж­пра­ви­тельственных до­ку­мен­тов: Дек­ла­ра­ции о безъ­я­дер­ном ста­ту­се Ко­рей­ско­го п-ова и Со­гла­ше­ния о при­ми­ре­нии, не­на­па­де­нии, об­ме­нах и со­труд­ни­че­ст­ве.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов в ус­ло­ви­ях кру­ше­ния со­циа­лиз­ма в стра­нах Ев­ро­пы глаыные за­да­чей ру­ко­во­дства КНДР ста­ло со­хра­не­ние су­ще­ст­вую­ще­го в стра­не строя. В 1993 гоу при­ня­ты за­ко­ны об иностранных ин­ве­сти­ци­ях, пред­при­ни­ма­тель­ст­ве, сво­бод­ных эко­но­мических зо­нах.

В январе 1992 гоа пред­ста­ви­те­ли КНДР и МАГАТЭ под­пи­са­ли со­гла­ше­ние. В хо­де про­ве­рок, про­ве­дён­ных в мес­тах хра­не­ния ра­дио­ак­тив­ных от­хо­дов в г. Нён­бён, ко­мис­сия МАГАТЭ вы­яви­ла не­со­от­вет­ст­вие ме­ж­ду за­яв­лен­ным пра­ви­тель­ст­вом КНДР и фак­тич. ко­ли­че­ст­вом ядер­ных ма­те­риа­лов. В от­вет на тре­бо­ва­ния раз­ре­шить об­сле­до­ва­ние двух объ­ек­тов, не за­яв­лен­ных Пхень­я­ном в ка­че­ст­ве ядер­ных, КНДР 12 марта 1993 года зая­ви­ла о вы­хо­де из ДНЯО. В октябре 1994 года в Же­не­ве ме­ж­ду КНДР и США бы­ло под­пи­са­но Ра­моч­ное со­гла­ше­ние по уре­гу­ли­ро­ва­нию ядер­но­го кри­зи­са, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым США обя­за­лись нор­ма­ли­зо­вать от­но­шения с КНДР, по­стро­ить два ре­ак­то­ра на лёг­кой во­де, осу­ще­ст­в­лять по­став­ки в КНДР энер­го­но­си­те­лей (500 тыс. т ма­зу­та еже­год­но), а Пхень­ян - за­мо­розить, а за­тем де­мон­ти­ро­вать гра­фи­то­вые ре­ак­то­ры и вновь при­сое­ди­нить­ся к ДНЯО.

КНДР пос­ле 1994 года. В ию­ле 1994 года по­сле смер­ти Ким Ир Се­на ру­ко­во­ди­те­лем стра­ны стал его сын Ким Чен Ир. В 1995 году он объ­я­вил о про­ве­де­нии по­ли­ти­ки сон­гун, в рам­ках ко­то­рой пер­во­сте­пен­ное зна­че­ние при­да­ва­лось ук­ре­п­ле­нию обо­ро­но­спо­соб­но­сти КНДР в ин­те­ре­сах за­щи­ты су­ще­ст­вую­ще­го об­ществ. строя. В 1997 году Ким Чен Ир за­нял пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК ТПК. В 1998 году бы­ли вне­сены по­прав­ки в Кон­сти­ту­цию, уп­разд­ня­лись долж­ность пре­зи­ден­та КНДР, ЦНК, Адм. со­вет, рас­ши­ря­лись пол­но­мо­чия Государственного комитета обо­ро­ны, по­лу­чив­ше­го ста­тус выс­ше­го во­енного ор­га­на государственной вла­сти, вос­ста­нав­ли­ва­лись Пре­зи­ди­ум ВНС и Ка­би­нет ми­ни­ст­ров. Ким Ир Сен был объ­яв­лен «веч­ным пре­зи­ден­том» КНДР.

В 1990-х годах тем­пы эко­но­мич. раз­ви­тия КНДР про­дол­жа­ли сни­жать­ся. В 1987-1998 годы ВВП со­кра­тил­ся с 22 до 9 млрд. долл. В 1995-1997 годы в стра­не раз­ра­зил­ся го­лод, вы­зван­ный рез­ким со­кра­ще­ни­ем по­сле сти­хий­ных бед­ст­вий уро­жая зер­но­вых, главным образом ри­са. След­ст­ви­ем эко­но­мич. кри­зи­са ста­ла бы­ст­рая де­ин­ду­ст­риа­ли­за­ция стра­ны. Не­смот­ря на бед­ст­вен­ное по­ло­же­ние на­се­ле­ния, пра­ви­тель­ст­во КНДР про­дол­жа­ло ши­ро­ко фи­нан­си­ро­вать во­енное строи­тель­ст­во. 31 июля 1998 года оно про­ве­ло ис­пы­та­ния трёх­сту­пен­ча­той бал­ли­стические ра­ке­ты (про­ле­те­ла над тер­ри­то­ри­ей Япо­нии и упа­ла в Ти­хом ок.).

В ию­не 2000 года со­стоя­лась встре­ча ли­деров КНДР и Рес­пуб­ли­ки Ко­рея Ким Чен Ира и Ким Дэ Чжу­на. Она за­вер­ши­лась под­пи­са­ни­ем 15 июня 2000 году Со­вме­ст­ной дек­ла­ра­ции Севера и Юга, ко­то­рая за­фик­си­ро­ва­ла обо­юд­ную го­тов­ность до­би­вать­ся мир­но­го объ­е­ди­не­ния Ко­реи на ос­но­ве пред­ло­же­ния КНДР о соз­да­нии кон­фе­де­ра­ции и южно-корейского про­ек­та об об­ра­зо­ва­нии Корейского со­об­ще­ст­ва.

В 2002 и 2004 годы в Пхень­я­не про­шли пере­го­во­ры пре­мьер-министр Япо­нии Ко­ид­зу­ми Дзюнъ­и­ти­ро с Ким Чен Иром. Япо­ния при­нес­ла официальные из­ви­не­ния за ко­ло­ни­аль­ную по­ли­ти­ку в Ко­рее, вы­ра­зи­ла го­тов­ность ока­зать эко­но­мическое и фи­нан­со­вое со­дей­ст­вие КНДР. Северо-корейское ру­ко­во­дство, со сво­ей сто­ро­ны, при­зна­ло при­ча­ст­ность к по­хи­ще­нию японских гра­ж­дан в 1970-1980-х годах. Впо­след­ст­вии, од­на­ко, диа­лог ме­ж­ду КНДР и Япо­ни­ей был пре­рван.

В 2002 году в рам­ках т. н. государственных ме­ро­прия­тий ру­ко­во­дство КНДР про­ве­ло ряд пре­обра­зо­ва­ний в сфе­ре эко­но­ми­ки. В стра­не бы­ли вы­пу­ще­ны об­ли­га­ции гос­зай­мов, вве­дён ры­ноч­ный курс во­ны, пром. пред­при­яти­ям и сельско-хозяйственным коо­пе­ра­ти­вам пре­дос­тав­ле­но пра­во са­мо­стоя­тель­но рас­по­ря­жать­ся про­дук­ци­ей, про­из­ве­дён­ной сверх пла­на.

Пра­ви­тель­ст­во КНДР 13 декабря 2002 года объ­яви­ло о во­зоб­нов­ле­нии ядер­ной про­грам­мы и на­ме­ре­нии вер­нуть­ся к строи­тель­ст­ву ядер­но­го ре­ак­то­ра. 10 января 2003 года оно за­яви­ло о вы­хо­де КНДР из ДНЯО, 12 мая 2003 года де­нон­си­ро­ва­ло Дек­ла­ра­цию о «де­нук­леа­ри­за­ции» Ко­рей­ско­го п-ова. С це­лью по­ли­тич. уре­гу­ли­ро­ва­ния ядер­но­го кри­зи­са пред­ста­ви­те­ли КНР, КНДР, США, Рес­пуб­ли­ки Ко­рея, РФ и Япо­нии ини­ции­ро­ва­ли про­ве­де­ние шес­ти­сто­рон­них пе­ре­го­во­ров (пер­вый ра­унд со­сто­ял­ся в августе 2003 года). 19 сентября 2005 года бы­ло при­ня­то Со­вме­ст­ное за­яв­ле­ние, за­фик­си­ро­вав­шее на­ме­ре­ние уча­ст­ни­ков пе­ре­го­во­ров до­би­вать­ся «де­нук­леа­ри­за­ции» Ко­рей­ско­го п-ова без при­ме­не­ния си­лы. По­пыт­ки США ока­зать дав­ле­ние на КНДР (за­мо­ра­жи­ва­ние сев.-кор. сче­тов в бан­ке «Delta Asia» и др.) вы­зва­ли от­вет­ную ре­ак­цию Пхень­я­на. 9 октября 2006 года КНДР объ­я­ви­ла об ис­пы­та­нии ядер­но­го уст­рой­ст­ва. Ре­ше­ни­ем Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН 14 октября 2006 года в от­но­ше­нии КНДР бы­ли вве­де­ны ме­ж­ду­народные санк­ции.

Про­гресс в уре­гу­ли­ро­ва­нии ядер­но­го кри­зи­са на Ко­рей­ском п-ове был до­стиг­нут в феврале и октябре 2007 года в хо­де но­вых шес­ти­сто­рон­них пе­ре­го­во­ров, со­сто­яв­ших­ся в Пе­ки­не. Их уча­ст­ни­ки раз­ра­бо­та­ли про­грам­му со­вме­ст­ных дей­ст­вий по «де­нук­леа­ри­за­ции» КНДР. К конце 2008 года был в основном за­вер­шён вы­вод из ра­бо­че­го со­стоя­ния северо-корейских ядер­ных объ­ек­тов в Нён­бё­не, КНДР пре­дос­та­ви­ла дек­ла­ра­цию о сво­их ядер­ных про­грам­мах. США в октябре 2008 года ис­клю­чи­ли КНДР из спи­ска стран - спон­со­ров ме­ж­ду­народного тер­ро­риз­ма, вы­ве­ли её из-под дей­ст­вия за­ко­на о тор­гов­ле с вра­ж­деб­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми, про­дол­жи­ли по­став­ки Пхень­я­ну ма­зу­та и пре­дос­тав­ле­ние других ви­дов ком­пен­са­ци­он­ной по­мо­щи.

В октябре 2007 года в Пхень­я­не со­сто­ял­ся 2-й меж­ко­рей­ский сам­мит, в хо­де ко­то­ро­го бы­ла дос­тиг­ну­та до­го­во­рён­ность о за­ме­не со­гла­ше­ния 1953 года, за­вер­шив­ше­го Корейскую вой­ну, мир­ным до­го­во­ром, со­гла­со­ва­ны пла­ны по рас­ши­ре­нию эко­но­мического и гу­ма­ни­тар­но­го со­труд­ни­че­ст­ва двух корейских го­су­дарств. В 2008 году по­сле при­хо­да к вла­сти в Рес­пуб­ли­ке Ко­рея но­вой ад­ми­ни­ст­ра­ции во гла­ве с Ли Мён Ба­ком, ко­то­рая раз­ви­тие от­но­ше­ний с КНДР по­ста­ви­ла в за­ви­си­мость от её ядер­ного ра­зо­ру­же­ния, кон­так­ты ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми на офиц. уров­не пре­кра­ти­лись.

5 апреля 2009 года КНДР осу­щест­ви­ла за­пуск бал­ли­стической ра­ке­ты со спут­ни­ком на бор­ту. 14 апреля 2009 года Со­вет Бе­зо­пас­но­сти ООН осу­дил это дейст­вие как на­ру­шаю­щее пункт 5 ре­зо­лю­ции ООН № 1718, тре­бую­щей от КНДР при­оста­но­вить все ви­ды дея­тель­но­сти, свя­зан­ные с её про­грам­мой по бал­ли­стическим ра­ке­там. В от­вет ру­ко­вод­ст­во КНДР вышло из ше­сти­сто­рон­них пе­ре­го­во­ров и во­зоб­но­вило раз­ви­тие ядер­ной энер­ге­ти­ки и сил ядер­но­го сдер­жи­ва­ния.

Пра­во­вой ба­зой от­но­ше­ний Российской Фе­де­ра­ции с КНДР яв­ля­ют­ся До­го­вор о друж­бе, доб­ро­со­сед­ст­ве и со­труд­ни­че­ст­ве 2000 года, а так­же Пхень­ян­ская и Мо­с­ков­ская дек­ла­ра­ции, под­пи­сан­ные со­ответ­ст­вен­но в ию­ле 2000 и августе 2001 годов. Дек­ла­ра­ции оп­ре­де­ля­ют основные прин­ци­пы дву­сто­рон­них от­но­ше­ний, вклю­чая во­про­сы внеш­ней по­ли­ти­ки, обо­ро­ны, без­о­пас­но­сти, эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва и тор­гов­ли. РФ ока­зы­ва­ет КНДР гу­мани­тар­ную и эко­но­мическую по­мощь. Дей­ст­ву­ет Меж­пра­ви­тельственная ко­мис­сия по эко­но­мическим и на­учно-тех­ническим воп­ро­сам. То­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду РФ и КНДР со­став­ля­ет около 100 млн. долл. США (2007 год).

Хо­зяй­ст­во

В эко­но­ми­ке КНДР про­во­дит­ся курс «опо­ры на соб­ст­вен­ные си­лы» (при­оритет­ным счи­та­ет­ся раз­ви­тие тя­жё­лой промышленности). С 2002 года на­блю­дал­ся при­рост ВВП (1,2% в 2002 году; 2,9% в 2005 году). При этом со­хра­ня­ет­ся ост­рая не­хват­ка элек­тро­энер­гии, сы­рья и разл. ма­те­риа­лов, пром. обо­ру­до­ва­ния и про­до­воль­ст­вия; б. ч. про­из­водственной мощ­но­стей из­но­ше­на.

С середины 2000-х годов соз­да­ют­ся мно­го­численные со­вме­ст­ные пред­при­ятия (осо­бен­но с ком­па­ния­ми Ки­тая и Рес­пуб­ли­ки Ко­рея) в бан­ков­ском сек­то­ре, су­до­ход­ст­ве, про­изводстве фар­ма­цев­тической про­дук­ции, по­тре­би­тель­ских то­ва­ров.

С 1960 года официальные ста­ти­стические дан­ные не пуб­ли­ку­ют­ся, все све­де­ния име­ют оце­ноч­ный ха­рак­тер (ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ций, южно-корейские дан­ные). Объ­ём ВВП около 40 млрд. долл. (2008 год, по па­ри­те­ту по­купа­тель­ной спо­соб­но­сти), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния ок. 1800 долл. В струк­ту­ре ВВП до­ля промышленности 43,1%, сфе­ры ус­луг - 33,6%, сельского хозяйства - 23,3% (2002 год). В 2008 году при­рост ВВП был от­ри­ца­тель­ным (-1,1%).

Про­мыш­лен­ность.

Ве­ду­щие от­рас­ли - до­бы­ча ми­нерального сы­рья, элек­тро­энер­ге­ти­ка, ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние, хи­ми­че­ская, це­мент­ная, лес­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая. Важ­ное ме­сто за­ни­ма­ет про­изводство про­дук­ции во­енного на­зна­че­ния.

Объ­ё­мы до­бы­чи ка­мен­но­го уг­ля со­кра­ща­ют­ся (50 млн. т в 1990 году, в основном ан­тра­цит; 15 млн. т в 2002 году). Основной рай­он - За­пад­ный (Анд­жу­ский) бас­сейн; до­бы­ча ве­дёт­ся так­же на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны, в пров. Юж. Хам­гён (раз­рез Йон­хын). До­бы­ча бу­ро­го уг­ля около 25-30 млн. т в год; ок. 80% обес­печи­ва­ет Се­вер­ный бу­ро­уголь­ный бас­сейн (пров. Сев. Хам­гён).

Про­изводство элек­тро­энер­гии 21,72 млрд. кВт·ч (2007 год; 55,5 млрд. в 1990 году). Ос­но­ву элек­тро­энер­ге­ти­ки со­став­ля­ют ГЭС и ТЭС, ра­бо­таю­щие на уг­ле. Кас­ка­ды ГЭС соз­да­ны на р. Тэ­рён­ган (Точ­хон­ский кас­кад; об­щая мощ­ность 750 тыс. кВт) и при­то­ках р. Ту­ман­ган (ком­плекс из трёх ГЭС «Со­ду­су», об­щая мощ­ность 482 тыс. кВт). Круп­ней­шие ГЭС: «Кым­ган­сан» (пров. Кан­вон­до, 800 тыс. кВт, пер­вая оче­редь сда­на в 1996), Суп­хун­хо (близ г. Чхон­су, 700 тыс. кВт) и Ун­бон­хо (на р. Ам­нок­кан, 400 тыс. кВт). Круп­ней­шие ТЭС (ра­бо­та­ют на уг­ле) - Пукч­хан­ская (1,69 млн. кВт; 1969–85, в 2004 году пу­щен но­вый энер­го­блок), «Чхонч­хон­ган» (близ Анд­жу; 1,2 млн. кВт; 1979-1989 годы). ТЭЦ дей­ст­ву­ют в го­ро­дах Пхень­ян (Пхень­ян­ская, 500 тыс. кВт, и др.), Сунч­хон (400 тыс. кВт), Сон­бон (200 тыс. кВт) и др.

КНДР ис­пы­ты­ва­ет силь­ный де­фи­цит элек­тро­энер­гии; бы­то­вое энер­го­снаб­же­ние (за ис­клю­че­ни­ем Пхень­я­на) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с пе­ре­боя­ми. Сис­те­мы и се­ти элек­тро­снаб­же­ния ус­та­ре­ли и силь­но из­но­ше­ны. В 2007 году энер­го­сис­те­ма КНДР со­еди­не­на но­вой ЛЭП Кэ­сон - Мун­сан с энер­го­сис­те­мой Рес­пуб­ли­ки Ко­рея.

Неф­те­про­дук­ты в не­зна­чительном объ­ё­ме им­пор­ти­ру­ют­ся че­рез морские пор­ты (в т. ч. Сон­бон, где дей­ст­ву­ет неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод ус­та­нов­лен­ной мощ­но­стью 1 млн. т неф­ти в год), а так­же по­сту­пают по неф­те­про­во­ду из Ки­тая (Да­цин - Шэнь­ян - Дань­дун) в рай­он Си­ный­джу, где функ­цио­ни­ру­ет НПЗ «По­нхва» (мощ­ность 2,5 млн. т в год). Во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов в стра­ну на без­воз­мезд­ной ос­но­ве еже­год­но по­сту­па­ло около 500 тыс. т неф­те­про­дук­тов из стран Ближ­не­го Вос­то­ка; в 2006-2008 годы нефть и неф­те­про­дук­ты на­ча­ли по­сту­пать из Рес­пуб­ли­ки Ко­рея и Ки­тая (в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции за пре­кра­ще­ние и сво­ра­чи­ва­ние ядер­ной про­грам­мы КНДР).

Сырь­е­вой ба­зой чёр­ной ме­тал­лур­гии слу­жат два круп­ных ме­сто­ро­ж­де­ния же­лез­ной ру­ды - Му­сан (пров. Сев. Хам­гён, к се­ве­ро-за­па­ду от Чхонд­жи­на) и Ыл­люль (Ын­нрур; к юго-за­па­ду от Намп­хо). На ме­сто­ро­ж­де­нии Му­сан до­бы­ча ру­ды ве­дёт­ся от­кры­тым спо­со­бом; дей­ст­ву­ют две обо­га­тительные фаб­ри­ки, с ко­то­рых же­ле­зо­руд­ный кон­цен­трат по кон­вей­е­ро­про­во­ду (дли­ной 98 км) по­сту­па­ет на ме­тал­лур­гические за­во­ды Чхонд­жи­на, а так­же вы­во­зит­ся в Ки­тай. Ру­да с ме­сто­ро­ж­де­ния Ыл­люль (еже­год­ная до­бы­ча около 2,5 млн. т) по­сту­па­ет на ме­тал­лур­гический за­вод «Хван­хэ» в г. Сон­ним и на ста­ле­литей­ный за­вод в Кан­со (к се­ве­ру от Намп­хо). Объ­ём вы­плав­ки ста­ли со­краща­ет­ся (4,2 млн. т в 1990; 1,5 млн. т в 2002). Круп­ные пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии дей­ст­ву­ют в го­ро­дах Чхон­д­жин, Кимчхэк, Сонним, Намп­хо; за­вод по про­из-ву фер­ро­спла­вов в Пу­рё­не (пров. Сев. Хам­гён).

В КНДР до­бы­ва­ют ру­ды цвет­ных ме­тал­лов (цин­ка, свин­ца, ме­ди, ни­ке­ля, вольф­ра­ма и мо­либ­де­на). В конце 1980-х годов еже­год­но до­бы­ва­лось около 100-110 тыс. т цин­ко­вой и около 65 тыс. т свин­цо­вой ру­ды. Гл. центр до­бы­чи свин­цо­во-цин­ко­вых руд – Ком­док (свин­цо­во-цин­ко­вый руд­ник; пров. Юж. Хам­гён), руд ме­ди - Хе­сан (пров. Ян­ган­до; ок. 10 тыс. т кон­цен­тра­та в год, около 80% всей мед­ной ру­ды; 51% ак­ций руд­ни­ка вы­ку­п­ле­но кит. сто­ро­ной), ни­ке­ля - Кап­сан, Ун­хын (пров. Ян­ган­до), Ман­док (пров. Юж. Хам­гён); мо­либ­де­на - Ко­сан (пров. Кан­вон­до). До­бы­ча зо­ло­та ве­дёт­ся в рай­оне Вон­са­на (пров. Кан­вон­до), Ун­са­не (пров. Сев. Пхё­нан) и Хве­ча­не (пров. Юж. Пхёнан). Осн. цен­тры цвет­ной ме­тал­лур­гии - Намп­хо, Мунч­хон (пров. Кан­вон­до; цин­ко­пла­виль­ный за­вод «Кым­ган»), Хэд­жу (пла­виль­ный за­вод цвет­ных ме­тал­лов), Мун­п­хён, Танч­хон (к юго-за­па­ду от Кимч­хэ­ка; вы­плав­ка цин­ка и свин­ца).

Ма­ши­но­строе­ние в основном ори­ен­ти­ро­ва­но на про­изводство воо­ру­же­ний, во­енной тех­ни­ки и бо­е­при­па­сов. Вы­пус­ка­ют­ся различные ви­ды арт­стрел­ко­во­го воо­ру­же­ния (арт. и зе­нит­ные ору­дия, ми­но­мё­ты, пу­ле­мё­ты, ав­то­ма­ты и др.), а так­же тан­ки, ра­ке­ты сред­ней и ма­лой даль­но­сти, во­ен. ко­раб­ли, под­вод­ные лод­ки, во­енные ав­то­мо­би­ли и др. Цен­тры ВПК главным образом рас­по­ло­же­ны в не­боль­ших го­ро­дах в гор­ных и пред­гор­ных рай­онах се­ве­ра (Ку­сон, Хич­хон, Кан­ге, Самд­жи­ён и др.) и се­ве­ро-вос­то­ка (Ын­дык, Чхонд­жин и др.) стра­ны, а так­же в рай­оне Пхень­я­на, Вон­са­на. На­ряду с во­ен­ной, ма­ши­но­стро­ит. пред­при­ятия вы­пус­ка­ют про­дук­цию гражд. на­зна­че­ния. Про­из-во гор­но­руд­но­го обо­ру­до­ва­ния в го­ро­дах На­нам (к за­па­ду от Чхон­д­жи­на; за­вод гор­но­руд­но­го обо­ру­до­ва­ния «10 Мая»), Сукч­хон, Анд­жу (ре­монт обо­ру­до­ва­ния), Хве­рён; энер­го­обо­ру­до­ва­ния, элек­тро­тех­нич. про­дук­ции 0 в Тэ­а­не, Хам­хы­не, Пхень­я­не; элек­трон­ных из­де­лий - в Пхень­я­не, Намп­хо, Сон­бо­не; стан­ков - в Пхень­я­не, Хич­хо­не, Ку­со­не, Чхонд­жи­не, Хам­хы­не, Хве­рёне, Чонч­хо­не. Про­изводство до­рож­но-стро­ительной тех­ни­ки в Си­ный­джу (за­вод «Ра­кон» - экс­ка­ва­то­ры, кра­ны, гид­рав­лич. обо­ру­до­ва­ние), сельско-хозяйственной тех­ни­ки - в го­ро­дах Ки­ян (трак­то­ра, буль­до­зе­ры), Чхун­сон, Пхень­ян, Хэд­жу (зап­ча­сти к трак­то­рам), Са­ри­вон, Чхонд­жин; ле­со­за­го­то­вительной тех­ни­ки - в Хе­са­не; тек­стиль­но­го обо­ру­до­ва­ния - в Пхень­я­не. Транс­порт­ное ма­ши­но­строе­ние пред­став­ле­но про­из-вом элек­тро­во­зов (Пхень­ян и Тэ­ан), ло­ко­мо­ти­вов (Вон­сан), железно-дорожных ва­го­нов (Вон­сан, Хам­хын, Чхонд­жин), су­дов (Чхонд­жин, Вон­сан, Намп­хо, Хын­нам, Хэд­жу), ав­то­мо­би­лей (за­вод гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей «Сын­ри» в г. Токч­хон; ав­то­сбо­роч­ный за­вод «Пхён­хва» в Намп­хо - лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли, пи­ка­пы, не­боль­шие гру­зо­ви­ки; часть про­дук­ции идёт на экс­порт; ав­то­сбо­роч­ный за­вод в Пхён­со­не), трол­лей­бу­сов (за­во­ды в Пхень­я­не, Чхонд­жи­не), ав­то­бу­сов (за­вод «Чип­сам» в Чхонд­жи­не), ве­ло­си­пе­дов (за­во­ды в го­ро­дах Сонч­хон, Пхень­ян).

Круп­ней­шие цен­тры хи­мической промышленности: Хын­нам (про­изводство син­те­тических во­ло­кон, ми­нер. удоб­ре­ний, син­те­тический смол, син­те­тическая кау­чу­ка, кау­стической со­ды, кра­си­те­лей), На­мхын (неф­те­хи­мический ком­би­нат близ г. Анд­жу; эти­лен, по­ли­эти­лен, мо­че­ви­на и др.), Са­ри­вон (пров. Сев. Хван­хэ; ка­лий­ные удоб­ре­ния), Чхонд­жин (фос­фор­ные удоб­ре­ния, хи­мич. во­лок­на), Сунч­хон (азот­ные удоб­ре­ния), Хвасон (Мён­ган), Танч­хон (фос­фор­ные удоб­ре­ния), Аод­жи (Енан­ский хи­мический за­вод; ам­ми­ак), Чхон­су, Пхень­ян, Хэд­жу (су­пер­фос­фат), Си­ный­джу (ра­стит. во­лок­но на ос­но­ве ка­мы­ша). Про­изводство ре­зи­но­тех­нич. про­дук­ции в Пхень­я­не, ав­то­мо­биль­ных шин - в Ма­нп­хо (Ам­нок­кан­ский за­вод), Пхень­я­не и Ын­хва; фар­ма­цев­тических из­де­лий – в Хам­хы­не, Сунч­хо­не, Кан­ге и Пхень­я­не.

Про­из-во це­мен­та 4 млн. т (2002 год; 7,6 млн. т в 1990 году). Круп­ней­шие це­мент­ные за­во­ды - в го­ро­дах Сын­хо­ри и Сан­вон (к юго-вос­то­ку от Пхень­я­на), Хэд­жу, Сунч­хон, Токч­хон, Ко­му­сан; кир­пич­ные – в го­ро­дах Анд­жу, Пхи­хён, Хам­хын, Танч­хон (в т. ч. ог­не­упо­ры). Ве­ду­щие пред­при­ятия сте­коль­ной промышленности в Намп­хо, Хич­хо­не и Тэа­не; фар­фо­ро­вой - в Кён­со­не; ке­ра­ми­че­ской - в Кэ­со­не, Хам­хы­не (Хын­сан­ский за­вод).

Ле­со­за­го­тов­ки (ок. 600 тыс. м3 в год) ве­дут­ся в основном в гор­ных рай­онах на се­ве­ре стра­ны (бо­лее по­ло­ви­ны со­сре­до­то­че­но в пров. Ян­ган­до), от­ку­да дре­ве­си­на по­сту­па­ет на пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие за­во­ды в го­ро­дах Кан­ге, Хе­сан, Кильч­чу, Хам­хын, Си­ный­джу, Пхень­ян (про­из-во пи­ло­ма­те­риа­лов 200-300 тыс. м3 в год). Цен­тры цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности - Хэд­жу, Кильч­чу, Хве­рён, Хе­сан.

Тек­стиль­ная промышленнсть: шел­ко­пря­диль­ные и шел­ко­ткац­кие фаб­ри­ки - в го­ро­дах Анд­жу, Пакч­хон, Пхень­ян, Кан­ге, Йон­бён, Намп­хо (в при­го­ро­де Тэ­сон), Си­ный­джу, Сонч­хон, Хич­хон; про­изводство шер­стя­ных тка­ней - в Си­ный­джу и Хам­хы­не. Вы­пуск швей­ных и три­ко­таж­ных из­де­лий - в го­ро­дах Пхень­ян, Вон­сан, На­нам, Пхён­вон, Пхён­сон, Си­ный­джу, Анд­жу, Кан­ге, Ко­вон, Хам­хын, Тэ­ан; обу­ви – в Пхень­яне, Хэд­жу, Сунч­хоне, Си­ный­джу, Хын­на­ме, Пхён­со­не, Са­ри­во­не, Хе­са­не, Сак­чу. Фаб­ри­ки по про­изводству национальных су­ве­ни­ров в Кэ­со­не и Пхён­со­не.

Пи­ще­вая промышленность пред­став­ле­на ри­со­очи­сти­тель­ной (прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но), му­ко­моль­ной (гл. цен­тры - Пхень­ян, Пукч­хан, Хам­хын), са­хар­ной (б. ч. за­во­дов вдоль северо-восточного по­бе­ре­жья), ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей и ры­бо­кон­серв­ной (Вон­сан, Синп­хо, Чхонд­жин, Сон­бон). Цен­тры ви­но­де­лия - Кан­ге; пи­во­ва­ре­ния - Вон­сан, Пхень­ян; про­изводства та­бач­ных из­де­лий - Йон­сон, Сунч­хон, Сон­бон.

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

В начале XXI века об­ра­ба­ты­ва­ет­ся около 14% тер­ри­то­рии стра­ны (ок. 20% в начале 1990-х годов); основные мас­си­вы ис­поль­зуе­мых зе­мель - на рав­нинах западных и восточных по­бе­ре­жий. В 1980-2000-е годы на за­со­лён­ных и за­суш­ли­вых уча­ст­ках по­бе­ре­жья Жёл­то­го м., а так­же в за­суш­ли­вых рай­онах про­вин­ций Юж. Хван­хэ, Юж. Пхё­нан про­во­ди­лись ин­тен­сив­ные ир­ри­гационные ра­бо­ты. К началу 2000-х годов оро­ша­лось около 70% па­хот­ных зе­мель (дли­на ир­ри­гационных ка­на­лов около 40 тыс. км).

В 1960-1990-е годы пре­об­ла­да­ли круп­ные государственные и коо­пе­ра­тив­ные хо­зяй­ст­ва. Ин­тен­сив­ное ис­поль­зо­ва­ние ми­неральных удоб­ре­ний (вно­си­лись на 97% пло­ща­дей по­лив­ных ри­со­вых по­лей) при­ве­ло к де­гра­да­ции почв и за­гряз­не­нию по­верх­но­ст­ных вод. С середины 1990-х годов рез­ко со­кра­ти­лись ис­поль­зо­ва­ние сельско-хозяйственной тех­ни­ки и объ­ё­мы вно­си­мых удоб­ре­ний; к началу XXI века поч­ти все сельско-хозяйственных ра­бо­ты ве­лись вруч­ную. С на­ча­лом ре­форм в 2002 году вме­сто кол­лек­тив­ных хо­зяйств на­ча­ли соз­да­вать се­мей­ные и ча­ст­ные пред­при­ятия. При­род­ные ка­так­лиз­мы середины 1990-х - начала 2000-х годов (в т. ч. за­су­хи 1995, 2000, 2001, 2006, 2008 годов; на­вод­не­ние 2007 года) при­ве­ли к ост­рой не­хват­ке про­до­воль­ст­вия (пик при­шёл­ся на 1996-1997 годы). Про­до­вольственная по­мощь КНДР ока­зы­ва­ли стра­ны Западной Ев­ро­пы, США, Рес­пуб­ли­ка Ко­рея и Япо­ния; с 2006 года без­воз­мезд­ная по­мощь по­сту­па­ет из Рес­пуб­ли­ки Ко­рея и Ки­тая (б. ч. на­прав­ля­ет­ся на снаб­же­ние ар­мии).

Тра­ди­ци­он­но наи­бо­лее раз­ви­то рас­те­ние­вод­ст­во, в основном про­изводство зер­но­вых. Главные куль­ту­ры - рис (площадь ри­со­вых по­лей 840 тыс. га; сбор ри­са 1,83 млн. т в 2007 году по южно-корейским дан­ным) и ку­ку­ру­за (1,6 млн. т в 2007 году). Об­щий сбор про­до­вольственных куль­тур 4,1 млн. т (2007 год; 5,7 млн. т в 2008 году, оцен­ка ФАО; по­треб­но­сти оце­ни­ва­ют­ся в 6,5 млн. т). Основной рай­он зем­ле­де­лия - западные рав­ни­ны (вы­ра­щи­ва­ют рис, ку­ку­ру­зу, пше­ни­цу, яч­мень, бо­бо­вые куль­ту­ры, сою). В северной час­ти стра­ны вы­ра­щи­ва­ют овёс, рожь, про­со, сор­го, гао­лян. На вост. по­бе­ре­жье до­ми­ни­ру­ет сельское хозяйство при­го­род­но­го ти­па. Основные тех­нические куль­ту­ры - хлоп­чат­ник (основной рай­он – пров. Южная Хван­хэ), са­хар­ная свёк­ла (до­ли­на р. Тэ­дон­ган, се­вер пров. Сев. Хам­гён), та­бак (про­вин­ции Юж. Пхё­нан, Сев. Хван­хэ, юг пров. Кан­вон­до); из мас­лич­ных наи­бо­лее распро­стра­не­ны под­сол­неч­ник, кун­жут, рапс. Кар­то­фель вы­ра­щи­ва­ют в сев. час­ти стра­ны (осо­бен­но в про­вин­ци­ях Сев. Хам­гён и Ян­ган­до), ба­тат - в юж­ной. Еже­год­но со­би­ра­ют по 2-3 уро­жая ка­пус­ты (в основных в про­вин­ци­ях Ян­ган­до, Сев. Хам­гён, Юж. Хам­гён, Ча­ган­до), то­ма­тов, огур­цов, чес­но­ка, ты­к­вы, редь­ки.

На западных рав­ни­нах и в пред­горь­ях вы­ра­щи­ва­ют яб­ло­ни, гру­ши, аб­ри­ко­сы, пер­си­ки, сли­ву, виш­ню. Круп­ные пло­до­водч. хо­зяй­ст­ва рас­по­ло­же­ны в ок­ре­ст­но­стях го­ро­дов Пхень­ян, Сукч­хон, Онч­хон, Хванд­жу, Пон­сан. Шел­ко­ви­цу куль­ти­ви­ру­ют по­все­ме­ст­но (основные рай­оны - Юж. Пхё­нан, Ча­ган­до). Тра­диц. сбор жень­ше­ня (в рай­оне г. Кэ­сон и на юго-вос­то­ке пров. Юж. Хван­хэ), ле­кар­ст­вен­ных трав (в гор­ных рай­онах на се­ве­ре стра­ны).

По­го­ло­вье (млн. го­лов, 2007 год, оцен­ка): сви­ней 3,2, коз 2,7, круп­но­го ро­га­то­го ско­та 0,57, овец 0,17, пти­цы около 21. Вбли­зи боль­ших го­ро­дов и круп­ных пром. пред­при­ятий дей­ст­ву­ют пти­це­водч. фаб­ри­ки (круп­ней­шие – в рай­оне Пхень­я­на) и сви­но­ком­плек­сы. Про­из-во мя­са 300–400 тыс. т в год (ок. 75% - сви­ни­на). Круп­ный ро­га­тый скот ис­поль­зу­ется в осн. как тяг­ло­вая си­ла для сельско-хозяйственных ра­бот. На пла­то Кэ­ма раз­ви­то ов­це­вод­ст­во. В 2000-е годы по­строе­ны мно­го­числ. мел­кие ко­зо­водческие фер­мы (про­из­во­дят мя­со, мас­ло, сыр), а так­же ком­плекс­ные жи­вот­но­водч. ба­зы.

Ле­са за­ни­ма­ют окоо 4,3 млн. га, из них не­дос­туп­ны для ле­со­за­го­то­вок ок. 3,7 млн. га. Во второй половине 1990-х годов осу­ще­ст­в­ля­лись мас­со­вые вы­руб­ки (в т. ч. для ото­пле­ния до­мов); в начале 2000-х годов пред­при­ни­ма­ют­ся ме­ры по ле­со­вос­ста­нов­ле­нию, рас­ши­ре­нию ле­со­по­са­док.

Лов ры­бы ве­дёт­ся в Япон­ском и Жёл­том мо­рях (морской улов 268,7 тыс. т в 2007 году, в основном мин­тай, ива­си, сай­да, сар­ди­на, сельдь, ту­нец, мак­рель; 1,6 млн. т в 1984 году). До­бы­ча мо­ре­про­дук­тов (кре­вет­ки, каль­ма­ры, ось­ми­но­ги, уст­ри­цы, кра­бы, тре­пан­ги, мор­ские во­до­рос­ли и др.; 3,6 млн. т в 1986 году) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в основном в Жёл­том мо­ре. Ры­бо­ло­вец­кий флот на­счи­ты­ва­ет ок. 40 тыс. не­боль­ших и сред­них су­дов. Раз­ви­то пру­до­вое хо­зяй­ст­во: раз­во­дят в основном кар­па, ка­над­скую фо­рель (близ го­ро­дов Пхень­ян, Куд­жан, Намп­хо и др.).

Сек­тор ус­луг.

Национальный банк КНДР - Центрльный банк Ко­реи «Чо­сон» (1946 год), обес­пе­чи­ва­ет де­неж­ны­ми сред­ст­ва­ми те­ку­щие опе­ра­ции, со­став­ля­ет государственный бюд­жет; име­ет­ся 227 ме­ст­ных пред­ста­ви­тельств во всех про­вин­ци­ях, го­ро­дах и уез­дах. Тор­го­вый банк (1959 год) об­слу­жи­ва­ет внеш­не­тор­го­вые опе­ра­ции. Дей­ст­ву­ют так­же спец. бан­ки, обес­пе­чи­ваю­щие ме­ж­ду­нар. сдел­ки отд. ком­па­ний. К середине 2000-х годов соз­да­ны тор­го­во-эко­но­мическая зо­на «Ра­сон» (Рад­жин - Сон­бон), спе­ци­аль­ные эко­но­мические зо­ны Кэ­сон­ская (1-я оче­редь Кэ­сон­ско­го промышленного пар­ка сда­на в декабре 2004 года; к 2008 году в нём дей­ст­во­ва­ли 72 южно-корейской фир­мы, на пред­при­яти­ях ко­то­рых бы­ло за­ня­то около 30 тыс. се­ве­ро­ко­рей­цев) и Кым­ган­сан­ская (ту­ри­сти­че­ская), Намп­хо.

Ту­ризм не по­лу­чил ши­ро­ко­го раз­ви­тия; въезд ино­стран­цев в КНДР ог­ра­ни­чен. В 2002 году КНДР по­се­ти­ло около 400 тыс. человек (в основном из Рес­пуб­ли­ки Ко­рея, Ки­тая, Рос­сии, Япо­нии), до­хо­ды от ту­риз­ма со­ста­ви­ли ок. 150 млн. долл. Специальные оте­ли для иностранных ту­ри­стов име­ют­ся в наи­бо­лее по­се­щае­мых го­ро­дах: Пхень­я­не (13 оте­лей), Вон­са­не, Намп­хо, Кэ­со­не, Хам­хы­не, тор­го­во-эко­но­мической зо­не «Ра­сон» (6 оте­лей), а так­же в го­рах Мёхян. В 1998 году по ини­циа­ти­ве южно-корейской ком­па­нии «Hyundai Asan» на­чал дей­ст­во­вать меж­ко­рей­ский про­ект раз­ви­тия ту­риз­ма в рай­оне гор Кым­ган­сан. В 2005-2008 годы со­з­да­на но­вая ту­ри­ст­ская зо­на в рай­оне вул­ка­на Пэк­ту­сан (со­ору­жа­ет­ся гор­но­лыж­ный центр, от­крыт ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Самд­жи­ён, ку­да вы­пол­ня­ет­ся пря­мой рейс из Се­ула). Внутренний ту­ризм пред­став­лен в основном «крас­ным ту­риз­мом» (по­се­ще­ние мест ре­во­лю­ци­он­ной сла­вы, свя­зан­ных с дея­тель­но­стью Ким Ир Се­на и Ким Чен Ира) и ле­чеб­но-оз­до­ро­ви­тель­ным.

Транс­порт.

Большая часть пе­ре­во­зок гру­зов и пас­са­жи­ров осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по же­лез­ным до­ро­гам. Про­тя­жён­ность же­лез­ных до­рог 5,24 тыс. км (2006 год, оцен­ка), из них элек­три­фи­ци­ро­ва­но 3,5 тыс. км (2000 год). Сеть же­лез­ных до­рог наи­бо­лее гус­та на за­пад­ных рав­ни­нах, бо­лее раз­ре­же­на на се­ве­ре и край­нем юго-вос­то­ке. Круп­ней­шие железно-дорожные уз­лы: Пхень­ян, Чхонд­жин; сре­ди дру­гих - Хам­хын, Вон­сан, Са­ри­вон, Намп­хо, Си­ный­джу.

Раз­ви­тие ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та (около 12% гру­зо­пе­ре­во­зок) сдер­жи­ва­ет­ся в т. ч. де­фи­ци­том то­п­ли­ва (в круп­ных го­ро­дах ши­ро­ко рас­про­стра­нён ве­ло­си­пед­ный транс­порт, в т. ч. трёх­ко­лёс­ные гру­зо­вые ве­ло­си­пе­ды). По национальным дан­ным, об­щая про­тя­жён­ность ав­то­мо­биль­ных до­рог (вклю­чая грун­то­вые) 75,5 тыс. км (по др. источ­ни­кам, ок. 25,5 тыс. км, в т. ч. 1,7 тыс. км с усо­вер­шен­ст­во­ван­ным ас­фаль­то­вым и бе­тон­ным по­кры­ти­ем; середина 2000-х годов). В 1970-2000-е годы по­строе­ны ско­ро­ст­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли (ав­то­стра­ды; дли­на 653 км) к гл. объ­ектам ту­риз­ма (в т. ч. транс­ко­рей­ская ав­то­до­ро­га в го­рах Кым­ган­сан, 2003 год). В 2009 году всту­пил в си­лу за­прет на экс­плуа­та­цию ав­то­мо­би­лей японского про­изводства (в 2007 году около 95% ав­то­пар­ка КНДР со­став­ля­ли японские ав­то­мо­би­ли).

Морским транс­пор­том вы­пол­ня­ет­ся большая часть внеш­не­тор­го­вых пе­ре­во­зок, а так­же ка­бо­таж­ные пе­ре­воз­ки. Морской тор­го­вый флот вклю­ча­ет (2007 год) 171 морское тор­го­вое суд­но (св. 1000 рег.бр.-т ка­ж­дое), в т. ч. 131 гру­зо­вое, 14 неф­тя­ных тан­ке­ров, 4 реф­ри­же­ра­то­ра. Об­щая про­пу­ск­ная спо­соб­ность пор­тов восточного по­бе­ре­жья 18,7 млн. т, за­пад­но­го - 10,6 млн. т (до­ля в пе­ре­воз­ках со­от­вет­ст­вен­но 58,4% и 41,6%). Гру­зо­обо­рот круп­ней­ших пор­тов (млн. т в год, оцен­ка): Намп­хо 7,5; Чхонд­жин 8; Хын­нам 4; Над­жин 3. Об­щая про­тя­жён­ность су­до­ход­ных реч­ных пу­тей 2253 км; не­боль­шие су­да кур­си­ру­ют по ниж­не­му те­че­нию р. Тэ­дон­ган (от Намп­хо до Пхень­я­на), р. Чхонч­хон­ган, р. Ам­нок­кан и р. Ту­ман­ган.

Име­ет­ся 77 аэ­ро­пор­тов, в 36 из них взлёт­но-по­са­доч­ная по­ло­са с твёр­дым по­кры­ти­ем (в Су­на­не и Самд­жиё­не дли­ной св. 3 км). Главный ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Су­нан (об­слу­жи­ва­ет Пхень­ян; ре­гу­ляр­ные рей­сы вы­пол­ня­ют­ся нац. авиа­ком­па­ни­ей «Air Koryo»). Внутренние воз­душ­ные ли­нии дей­ст­ву­ют не­ре­гу­ляр­но. Мет­ро­по­ли­тен в Пхень­я­не.

Внеш­няя тор­гов­ля.

Стои­мость экс­пор­та 1466 млн. долл., им­пор­та 2979 млн. долл. (2006 год; по южно-корейским оцен­кам, со­от­вет­ст­вен­но 950 млн. долл. и 2050 млн. долл.). Основные ста­тьи экс­пор­та - ан­тра­цит, же­ле­зо­руд­ный кон­цен­трат, сталь, цвет­ные ме­тал­лы (элек­тро­лит­ные медь, сви­нец, цинк, вольф­рам), зо­ло­то, це­мент, шёлк и шёл­ко­вые из­де­лия, мо­ре­про­дук­ты; им­пор­та - нефть и неф­те­про­дук­ты, кок­сую­щий­ся уголь, дре­ве­си­на, про­до­воль­ст­вие (главынм образом рис), про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (в т. ч. элек­трон­ные из­де­лия), ми­нер. удоб­ре­ния. Круп­ней­ший тор­го­вый парт­нёр - Ки­тай (ок. 70% объ­ё­ма тор­гов­ли в 2007 году); сре­ди дру­гих - Рес­пуб­ли­ка Ко­рея (по­став­ля­ет рис, ми­нер. удоб­ре­ния и др.; многие южно-корейские то­ва­ры по­па­да­ют в КНДР че­рез Ки­тай), Рос­сия.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руженные си­лы (ВС) КНДР (официальное название - Народные воо­руженные си­лы) со­сто­ят из ре­гу­ляр­ных ВС [Корейская народная ар­мия (КНА; св. 1,1 млн. чел., 2008 год), а так­же вой­ска Мин-ва нар. безо­пас­но­сти и Министерства охра­ны государственной безо­пас­но­сти (все­го 189 тыс. чел.)] и ре­зерв­ных ком­по­нен­тов (4,7 млн. чел., 2008 год). К ре­зер­ву при­пи­са­на Ра­бо­че-кре­сть­ян­ская крас­ная гвар­дия (ок. 3,5 млн. чел.) - вое­ни­зированное фор­ми­ро­ва­ние, ор­га­ни­зо­ван­ное по тер­ри­то­ри­аль­но­му прин­ци­пу, не­ко­то­рые её под­раз­де­ле­ния не име­ют ору­жия. Вой­ска ми­ни­стерств нар. безо­пас­но­сти и ох­ра­ны государственной безо­пас­но­сти в мир­ное вре­мя под­чи­не­ны со­от­вет­ст­вую­щим ми­ни­ст­рам, в во­ен­ное - ис­поль­зу­ют­ся по пла­нам ГШ КНА. Ос­но­ву ВС со­став­ля­ет КНА, ко­то­рая вклю­ча­ет Су­хо­пут­ные вой­ска (СВ), ВВС и ПВО и ВМФ. Во­енной го­до­вой бюд­жет 2,3 млрд. долл. (2006 год, оцен­ка).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим КНА (фак­ти­че­ски все­ми ВС) яв­ля­ет­ся пред. Государственного комитета обо­ро­ны (ГКО), ко­ор­ди­ни­рую­щий и объ­е­ди­няю­щий все по­ли­тические, эко­но­мические и во­енные ме­ры в ин­те­ре­сах обес­пе­че­ния безо­пас­но­сти. Не­по­сред­ст­вен­ное ру­ко­во­дство ВС осу­ще­ст­в­ля­ет ми­нистр Народного ВС (обо­ро­ны) че­рез ГШ КНА (ко­то­рый так­же вы­пол­ня­ет роль шта­ба СВ), шта­бы ВВС и ПВО и ВМФ.

СВ (950 тыс. чел.) яв­ля­ют­ся ос­но­вой ВС и ор­га­ни­за­ци­он­но све­де­ны в 20 кор­пу­сов (1 бро­не­тан­ко­вый, 4 ме­ха­ни­зи­ро­ван­ных, 12 пе­хот­ных, 2 ар­тил­ле­рий­ских и 1 обо­ро­ны сто­ли­цы), в со­ста­ве ко­то­рых - 27 пехотных ди­ви­зий, 15 тан­ко­вых, 14 ме­ха­ни­зированных бри­гад, бри­га­да опе­ра­тив­но-так­тических ра­кет, 21 арт. бри­га­да, 9 бри­гад РСЗО, ра­кет­ный полк так­тич. ра­кет. В СВ так­же вхо­дит ко­ман­до­ва­ние войск спец. на­зна­че­ния (88 тыс. чел.): 14 бри­гад снай­пе­ров (в т. ч. 2 возд.-де­сант­ные и 2 ам­фи­бий­ные, на пла­ваю­щих де­сант­но-вы­са­доч­ных сред­ст­вах), 9 лёг­ких пех. бри­гад, 17 раз­ве­ды­ват. ба­таль­о­нов, 8 ба­таль­о­нов спец. на­зна­че­ния «бю­ро раз­вед­ки». Ре­зерв СВ (600 тыс. чел.): 40 пех. ди­ви­зий и 18 пех. бри­гад. На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся св. 3,5 тыс. ос­нов­ных и св. 560 лёг­ких тан­ков, 2,5 тыс. БТР и др. бро­ни­ров. ма­шин, 10,4 тыс. арт. ору­дий (в т. ч. 4,4 тыс. ору­дий са­мо­ход­ной ар­тил­ле­рии), 2,5 тыс. РСЗО, 7,5 тыс. ми­но­мё­тов, 11 тыс. зе­нит­ных арт. ус­та­но­вок, ок. 10 тыс. ПЗРК, ПУ ПТУР и др.

ВВС и ПВО (110 тыс. человек) све­де­ны в ко­ман­до­ва­ния (бое­вой авиа­ции, ПВО и ПВО сто­ли­цы), в со­ста­ве ко­то­рых - 4 авиационные ди­ви­зии, отдельные авиационные пол­ки (ис­тре­би­тель­ные, бом­бар­ди­ро­воч­ные, транс­порт­ные, вер­то­лёт­ные), 19 зе­нит­ных ра­кет­ных бри­гад. Воо­ру­же­ние: 590 бое­вых, 318 транс­порт­ных и 215 учеб­ных са­мо­лё­тов; 306 вер­то­лё­тов (в т. ч. 24 бое­вых и 202 под­держ­ки); св. 3 тыс. ПЗРК; 350 ПУ ЗРК; несколько бес­пи­лот­ных ЛА. Основной во­енно-воздушной ба­зы: Су­нан, Вон­сан, Кэч­хон, Сунч­хон, Хам­хын, Хванд­жу, Ый­джу.

ВМФ КНДР (ок. 46 тыс. человек) ор­га­ни­за­ци­он­но све­дён в 2 фло­та, в со­ста­ве ко­то­рых - бри­га­ды, ди­ви­зио­ны ко­раб­лей и ка­те­ров, час­ти бе­ре­го­вых ра­кет­но-арт. войск. Флот: ок. 75 ПЛ (в т. ч. 32 ма­лых и св. 20 сверх­ма­лых), 3 фре­га­та УРО, 5 ма­лых про­ти­во­ло­доч­ных ко­раб­лей, 34 ра­кет­ных ка­те­ра, св. 155 пат­руль­ных ка­те­ров, св. 130 де­сант­ных ка­те­ров на возд. по­душ­ке, 24 траль­щи­ка, 8 плав­баз сверх­ма­лых ПЛ, 4 гид­ро­гра­фич. суд­на. Бе­ре­го­вая обо­ро­на: 2 пол­ка ПУ про­ти­во­ко­ра­бель­ных ра­кет, бук­си­руе­мые 122- и 152-мм ору­дия, 130-мм ору­дия на ста­цио­нар­ных по­зи­ци­ях. Осн. во­ен.-мор. ба­зы и пунк­ты ба­зи­ро­ва­ния: Намп­хо, Та­са­до, Чха­хо, Та­са­ри, Че­до­ри, Над­жин, Чхонд­жин.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по при­зы­ву. Про­дол­жи­тель­ность сроч­ной служ­бы в СВ 5-12 лет, в ВВС - 3-4 го­да, в ВМФ - 5-10 лет, обя­за­тель­ные во­ен. сбо­ры до 40 лет, за­тем служ­ба в Ра­бо­че-кре­сть­ян­ской крас­ной гвар­дии до 60 лет. Офи­цер­ские кад­ры го­то­вят­ся в осн. в национальных учеб­ных за­ве­де­ни­ях.

Здра­во­охра­не­ние

В КНДР на 100 тыс. жителей при­хо­дит­ся 410 вра­чей, 934 ли­ца среднего медицинского пер­со­на­ла и аку­ше­рок, 40 сто­ма­то­ло­гов, 135 фар­ма­цев­тов (2004 год); боль­нич­ных ко­ек - 13,6 на 10 тыс. жителей (2001 год). Рас­ходы на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 3,5% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 85,6%, ча­ст­ный сек­тор - 14,4%) (2006 год). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей, за­ко­на­ми о народном здра­во­охра­не­нии (1980 год), об ох­ра­не дет­ст­ва и вос­пи­та­нии де­тей, об ок­ру­жаю­щей сре­де (1986 год), о со­ци­аль­ной за­щи­те (1951, 1978, 2008 годы). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния ори­ен­ти­ро­ва­на на медицинскую про­фи­лак­ти­ку и ук­ре­п­ле­ние все­об­щей бес­плат­ной медицинской по­мо­щи. Для все­го на­се­ле­ния дей­ст­ву­ет сис­те­ма се­мей­но­го вра­ча. Административный кон­троль осу­ще­ст­в­ля­ет Министерство здра­во­охра­не­ния. Медицинская по­мощь, вклю­чаю­щую те­ра­пию, пе­ди­ат­рию, хи­рур­гию, аку­шер­ст­во и ги­не­ко­ло­гию, нар. ко­рей­скую ме­ди­ци­ну и сто­ма­то­ло­гию, ока­зы­ва­ют 433 боль­ни­цы, 7 тыс. по­ли­кли­ник на центральном и про­вин­ци­аль­ном уров­нях (в т. ч. спе­циа­ли­зи­ро­ван­ные кли­ни­ки, цен­тры ма­те­рин­ст­ва, дет­ские боль­ни­цы) (2004 год). В стра­не су­ще­ст­ву­ют са­ни­тар­ные ин­спек­ции, ко­то­рые осу­ще­ст­в­ля­ют кон­троль за ин­фек­ционны­ми за­бо­лева­ния­ми. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны диа­рей­ные, ост­рые рес­пи­ра­тор­ные ин­фек­ции, ма­ля­рия, ту­бер­ку­лёз, бо­лез­ни не­дос­та­точ­но­сти пи­та­ния. Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния - сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния, ин­фек­ции, зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния. Баль­нео­ло­гические ку­рор­ты Вэ­кым­кан, Ок­хо­дон, Чу-Уль и др.

Спорт

Олим­пий­ский комитет соз­дан в 1953 году, при­знан МОК в 1957 году. В 1964 году спорт­смены КНДР впер­вые при­ня­ли уча­стие в Олим­пий­ских зим­них иг­рах в Ин­сб­ру­ке, там же конь­ко­беж­ка Пил Хва Хан ста­ла пер­вой спорт­смен­кой в ис­то­рии стра­ны (и пер­вой жен­щи­ной в Азии), удо­сто­ен­ной олим­пий­ской на­гра­ды (се­реб­ря­ная ме­даль на дис­тан­ции 3000 м).

На Олим­пиа­дах 1964 года (То­кио) и 1968 года (Ме­хи­ко) спорт­сме­ны КНДР не вы­сту­па­ли, про­тес­туя про­тив ре­ше­ния МОК о на­име­но­ва­нии олим­пий­ской ко­ман­ды «Се­вер­ная Ко­рея»; в Олим­пиа­дах 1984 года (Лос-Анд­же­лес) и 1988 года (Се­ул) так­же не при­ни­ма­ли уча­стия.

Все­го на Олим­пий­ских иг­рах (1972-2008 годы) спорт­сме­ны КНДР за­вое­ва­ли 10 зо­ло­тых, 12 се­реб­ря­ных и 19 брон­зо­вых ме­да­лей; пер­вую зо­ло­тую ме­даль вы­иг­рал в стрель­бе из ма­ло­ка­ли­бер­ной вин­тов­ки Ли Хо Джун, ус­та­но­вив в Мюн­хе­не (1972 год) но­вый ми­ро­вой ре­корд (599 оч­ков из 600). В Пе­ки­не (2008 год) две зо­ло­тые ме­да­ли за­вое­ва­ли жен­щи­ны - Пак Хён Сук (тя­жё­лая ат­ле­ти­ка, ве­со­вая ка­те­го­рия 63 кг) и Хон Ун Джон (спор­тив­ная гим­на­сти­ка, опор­ный пры­жок). На Олим­пий­ских зим­них иг­рах (1964-2006 годы) спорт­сме­ны КНДР за­вое­ва­ли од­ну се­реб­ря­ную и од­ну брон­зо­вую на­гра­ду.

Сре­ди других из­вест­ных спорт­сме­нов: Син Ким Дан - не­од­но­крат­ная ре­корд­смен­ка ми­ра в бе­ге на 400 м и 800 м в конце 1950-х годов - начало 1960-х годов.

Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные в стра­не ви­ды спор­та: ко­манд­ные - фут­бол, во­лей­бол, бас­кет­бол, ганд­бол; ин­ди­ви­ду­аль­ные - бокс, борь­ба, ве­ло­си­пед­ный спорт, спор­тив­ная гим­на­сти­ка, лёг­кая и тя­жё­лая ат­ле­ти­ка, стрель­ба из лу­ка, фех­то­ва­ние, греб­ля на бай­дар­ках и ка­ноэ, на­столь­ный тен­нис, стрель­ба пу­ле­вая.

В 1966 году сбор­ная ко­ман­да КНДР де­бю­ти­ро­ва­ла на чем­пио­на­те ми­ра по фут­бо­лу в Ве­ли­ко­бри­та­нии и во­шла в вось­мёр­ку луч­ших ко­манд, сыг­рав в груп­по­вом тур­ни­ре вни­чью с ко­ман­дой Чи­ли и вы­иг­рав у ко­ман­ды Ита­лии (1:0). В 1/4 фи­на­ла сбор­ная КНДР ве­ла со счё­том 3:0 в мат­че с Пор­ту­га­ли­ей, но в ито­ге про­иг­ра­ла 3:5. Жен­ская сбор­ная КНДР по фут­бо­лу - чем­пи­он Азии 2001, 2003 и 2008 годы, уча­ст­ни­ца чем­пио­на­тов ми­ра 1999, 2003 и 2007 годы (луч­ший ре­зуль­тат - 1/4 фи­на­ла в 2007) и Олим­пий­ских игр 2008 года.

К 1973 году в Пхень­я­не по­стро­ен мно­го­функ­цио­наль­ный Дво­рец спор­та вме­сти­мо­стью св. 20 тыс. мест, где про­во­дят­ся нац. и ме­ж­ду­нар. со­стя­за­ния. В начале 1980-х годов там же по­строе­ны круп­ные ста­дио­ны: «Rungrado May Day Stadium» (150 тыс. мест) и «Kim Il-Sung Sta­dium» (70 тыс. мест).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Из­да­ют­ся 11 еже­днев­ных га­зет об­щим ти­ра­жом до 5 млн. экз. (2006 год). Большая часть пе­рио­дической из­да­ний яв­ля­ет­ся ор­га­на­ми Тру­до­вой пар­тии Ко­реи (ТПК). Ве­ду­щие об­ще­на­цио­наль­ные га­зе­ты (все - в Пхень­яне; вы­хо­дят еже­днев­но): «Минд­жу Чо­сон» («Де­мо­кра­ти­че­ская Ко­рея»; ор­ган Вер­хов­но­го нар. со­б­ра­ния и Ка­би­не­та ми­ни­ст­ров; вы­хо­дит с 1946 года, ти­раж ок. 200 тыс. экз.), «Но­дон син­мун» («Ра­бо­чая га­зе­та»; ор­ган ЦК ТПК; с 1945 года, ок. 1,5 млн. экз.), «Чо­сон ин­мин­гун» («Ко­рей­ская на­род­ная ар­мия»; ор­ган Мин-ва нар. воо­руж. сил КНДР; с 1948 года) , «Но­дон чхон­нен» («Тру­до­вая мо­ло­дёжь»; ор­ган ЦК Сою­за со­циа­ли­стической тру­до­вой мо­ло­дё­жи; с 1946 года, ок. 800 тыс. экз.). Для рас­про­стра­не­ния за гра­ни­цей пред­на­зна­че­на газета «Pyongyang Times» (с 1983, 2 раза в не­де­лю; из­да­ёт­ся на иностранных язы­ках). Сре­ди ве­ду­щих жур­на­лов (все – в Пхень­яне): «Кыл­лод­жа» («Тру­дя­щий­ся»; тео­ре­тич. ор­ган ЦК ТПК; с 1946 года, еже­ме­сяч­но; ок. 300 тыс. экз.), «Чхол­ли­ма» («Кры­ла­тый конь»; с 1959 года, еже­ме­сяч­но). Во­про­сы литературы и искусства ос­ве­ща­ет журнал «Чо­сон есуль» («Ко­рей­ское ис­кус­ст­во»; Пхень­ян). На иностр. язы­ках из­да­ют­ся жур­на­лы (все - в Пхень­яне): «Ko­rea» (с 1956 года, еже­ме­сяч­но, на английском, китайском, русском, французском и испанском язы­ках), «Korea Today» (еже­ме­сяч­но, на корейском, русском, английском, французском, испанском и китайском язы­ках). Ра­дио­веща­ние с 1945 года, ны­не осу­ще­ст­вля­ет­ся Центральной ра­дио­стан­ци­ей КНДР и Пхень­ян­ской ра­дио­стан­ци­ей. Те­ле­ви­де­ние с 1967 года, дей­ст­ву­ет Центральное те­ле­ви­де­ние КНДР (с 1967 года) и Кэ­сон­ское те­ле­ви­де­ние (с 1971 года). Част­ных ра­дио- и те­ле­ви­зи­он­ных ком­па­ний нет. Государственное ин­фор­мационное агент­ст­во – Центральное те­ле­граф­ное агент­ст­во Ко­реи (ЦТАК; Пхень­ян; ос­но­ва­но в 1946 году), пре­дос­тав­ля­ет га­зе­там, ра­дио и те­ле­ви­де­нию све­де­ния о внутренней и ме­ж­ду­народной си­туа­ции.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­кии куль­ту­ры

С 1975 года в стра­не дей­ст­ву­ет все­об­щее обя­за­тель­ное бес­плат­ное 11-лет­нее обу­че­ние, вклю­чаю­щее од­но­го­дич­ное до­школь­ное и 10-лет­нее школь­ное об­ра­зова­ние (4-лет­нее на­чаль­ное и 6-лет­нее сред­нее), со­че­таю­щее об­щее сред­нее обра­зо­ва­ние с профессионально-тех­ни­че­ским. До­шко­ль­ным обу­че­ни­ем ох­ва­че­но 45% де­тей, на­чаль­ным - 93%, сред­ним - 69%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 99% (2008 год). С 1991 года осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ре­фор­ма сис­те­мы выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния; основной рег­ла­мен­ти­рую­щий до­ку­мент - Про­ект ре­фор­мы выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния (1995 год). В сис­те­му ву­зов вхо­дят уни­вер­си­те­ты, учи­тель­ские и тех­нические иниверситеты, спе­циа­ли­зированные кол­лед­жи. Главыне на­учные уч­ре­ж­де­ния, ву­зы, биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся в Пхень­я­не, в т. ч. АН (1952 год), Университет им. Ким Ир Се­на (1946 год).

Ли­те­ра­ту­ра

Литература КНДР по­сле 1948 года об­ра­ти­лась к те­ме по­строе­ния но­во­го государства и про­па­ган­де идей со­циа­лиз­ма (Сон Ён, Пак Се Ён). В Пхень­я­не был об­ра­зо­ван Северо-корейский со­юз литературы и ис­кусств (1946 год); его основыне дея­те­ли - ли­те­ра­то­ры, пе­ре­шед­шие с Юга на Се­вер по по­ли­тическим убе­ж­де­ни­ям (Ли Ги Ён, Хан Со Ря и др.). В пер­вые го­ды су­ще­ст­во­ва­ния КНДР по­я­ви­лись по­этич. про­из­ве­де­ния, по­свя­щён­ные доб­ле­сти советских вои­нов (Пак Пхар Ян, Чо Ки Чхон). Литература пе­рио­да Корейской вой­ны 1950-1953 годов и пер­вых по­сле­во­ен­ных лет кон­цен­три­ро­ва­лась на про­бле­мах по­след­ст­вий вой­ны, вос­ста­нов­ле­ния хо­зяй­ст­ва. Сле­дуя опы­ту сов. лит-ры, пи­са­тели КНДР об­ра­ти­лись к пуб­ли­ци­сти­ке и очер­ко­вой литературе. Пре­об­ла­да­ли опи­са­ния под­ви­гов про­стых лю­дей в ты­лу и на фрон­те (Пён Хи Гын, Ли Тон Джун); поя­ви­лись про­из­ве­де­ния, про­слав­ляв­шие Ким Ир Се­на как ру­ко­во­ди­те­ля ре­во­люц. борь­бы (Ли Хи Чхан и др.). По­эзия так­же но­си­ла пуб­ли­ци­стич. ха­рак­тер (Пак А Джи, Ли Чон Гу, Ли Чон Суль). Литература второй половины XX века, рас­смат­ри­вае­мая как сред­ст­во пар­тий­ной про­па­ган­ды, раз­ви­ва­ет идеи чуч­хе (Ли Пён Су, Ли Тон Джун, Пён Хи Гын), кри­тику­ет ка­пи­та­лизм в Рес­пуб­ли­ке Ко­рея (Ом Хын Соп). Наи­бо­лее из­вест­ные про­из­ве­де­ния - ро­ма­ны «Цве­точ­ни­ца», «Мо­ре кро­ви», соз­дан­ные кол­лек­ти­вом ав­то­ров и во­пло­щаю­щие об­раз ра­бо­че­го клас­са на фо­не ре­во­люционной борь­бы про­тив японской аг­рес­сии.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

По­сле окон­ча­ния Корейской вой­ны 1950-1953 годов раз­ви­тие ар­хи­тек­ту­ры в КНДР оп­ре­де­ля­лось за­да­чей ре­кон­ст­рук­ции и вос­ста­нов­ле­ния по­стра­дав­ших от во­енных дей­ст­вий го­ро­дов: в них соз­да­ва­лись но­вые центр. рай­оны с ан­самб­ля­ми административных и об­щественых зда­ний, а так­же стро­ив­шие­ся по ти­по­вым про­ек­там жи­лые мас­си­вы и объ­ек­ты ин­фра­струк­ту­ры. В 1950-х - начале 1960-х годов бы­ли ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны го­ро­да Хам­хын, Вон­сан, Са­ри­вон и др. В 1953 раз­ра­бо­тан ген­план Пхень­я­на (ар­хи­тек­то­ры Кан Чо Хван и др.), ос­но­ван­ный на прин­ци­пах зо­ни­ро­ва­ния. Со­глас­но это­му пла­ну был соз­дан но­вый ан­самбль центральной час­ти го­ро­да, вклю­чаю­щий в се­бя ком­плекс во­кза­ла (1957 год), Боль­шой те­атр (1960 год, ар­хи­тек­то­ры Ким Чон Хи и др.), гл. про­спект с Центр. му­зе­ем ре­во­лю­ции (1960 год) и мо­ну­мен­том Чхол­ли­ма (1961 год, скульп­тор Пак Чи Хон и др.), пло­щадь Ким Ир Се­на с административными зда­ния­ми, и др. Эти по­строй­ки, за­час­тую спро­ек­ти­ро­ван­ные при уча­стии спе­циа­ли­стов из со­циа­ли­стических стран, пред­став­ля­ют со­бой ва­ри­ант советского нео­клас­си­циз­ма, до­пол­нен­ный эле­мен­та­ми тра­диционной корейской ар­хи­тек­ту­ры.

Со второй половины 1960-х годов основной архитектурный стиль КНДР ме­ня­ет­ся: по­строй­ки от­ли­ча­ют ла­ко­нич­ность и функ­цио­наль­ность форм, прак­ти­че­ски ис­че­за­ют де­кор и от­сыл­ки к ис­то­рич. тра­ди­ции, ши­ре ис­поль­зу­ются современные стро­ительные тех­но­ло­гии и ма­те­риа­лы (же­ле­зо­бе­тон): Университет им. Ким Ир Се­на (1960-1970-е годы), Дво­рец спор­та (1968-1973 годы; оба - в Пхень­я­не). С начала 1980-х годов зда­ния вновь де­мон­ст­ри­ру­ют де­ко­ра­тив­ное оформ­ле­ние и бо­лее сво­бод­ное ком­по­зи­ци­он­ное ре­ше­ние, опи­раю­щие­ся на на­цио­наль­ные (На­род­ный дво­рец учё­бы, 1982 год) или клас­сические тра­ди­ции (Три­ум­фаль­ная ар­ка в па­мять национально-ос­во­бо­дительной борь­бы про­тив японских за­хват­чи­ков, 1982 год; оба в- Пхень­я­не). Так­же по­яв­ля­ют­ся со­ору­же­ния, спро­ек­ти­ро­ван­ные под влия­ни­ем современной западной ар­хи­тек­ту­ры (пар­ные не­бо­скрё­бы гос­ти­ни­цы «Ко­рё», 1985 год; отель «Рю­гён», с 1987 года; ста­ди­он им. 1-го Мая на о. Рун­на­до, 1989 год; все - в Пхень­я­не).

Изо­бра­зительное ис­кус­ст­во в го­ды вой­ны 1950-1953 годов в основном бы­ло пред­став­ле­но аги­тационными фор­ма­ми: пла­ка­та­ми и лис­тов­ка­ми, за­час­тую вы­пол­нен­ны­ми в са­ти­рическом клю­че. В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од вновь воз­ро­ж­да­ет­ся на­хо­див­шая­ся в упад­ке в пе­ри­од японского вла­ды­че­ст­ва корейская тра­диционная жи­во­пись ту­шью и во­дя­ны­ми крас­ка­ми: как пей­заж и жанр «цве­ты - пти­цы» (ху­дож­ни­ки Чха Дэ До, Ли Сок Хо), так и ис­то­рической и бы­то­вой жан­ры (Ким Ён Чжун, Ли Пхаль Чхан). Про­из­ве­де­ния бы­то­во­го жан­ра, а так­же по­лот­на ху­дож­ни­ков, ра­бо­тав­ших в тех­ни­ке мас­ля­ной жи­во­пи­си (Ким Ин Квон, Чон Гван Чхоль), близ­ки по ду­ху со­циа­ли­сти­че­ско­му реа­лиз­му. То же от­но­сит­ся к гра­фи­ке (в основном к гра­вю­ре на де­ре­ве) и скульп­ту­ре: боль­шин­ст­во ра­бот в этих об­лас­тях, как и в жи­во­пи­си мас­лом, поч­ти не не­сут в се­бе сле­дов влия­ния корейской ху­дожественной тра­ди­ции, це­ли­ком опи­ра­ясь на прин­ци­пы реа­ли­стического ев­ропейского ис­кус­ст­ва.

Де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство, в ко­то­ром со­хра­нив­шие­ся с древ­но­сти при­ё­мы со­че­та­ют­ся с но­вым уров­нем тех­нического ис­пол­не­ния, пред­став­ле­но ке­ра­ми­кой и фар­фо­ром, резь­бой по кос­ти и де­ре­ву, пле­те­ни­ем из во­ло­кон бам­бу­ка и тра­вы, а так­же из­го­тов­ле­ни­ем ла­ко­вых из­де­лий.

Му­зы­ка

В пер­вые го­ды су­ще­ст­во­ва­ния государства музыкальная куль­ту­ра бы­ла пред­став­ле­на главным образом мас­со­вой пес­ней, зна­чительное вни­ма­ние уде­ля­лось об­ра­бот­кам корейских народных пе­сен. Ве­ду­щие жан­ры музыкального те­ат­ра - чхан­гык (клас­сическая музыкальная дра­ма) и ка­гык (совр. опе­ра, соз­дан­ная на ос­но­ве национальных тра­ди­ций и опы­та русского и ев­ропейского те­ат­ра; ком­по­зи­то­ры Ли Мён Сан, Хван Хак Кын). Центр музыкальной жиз­ни КНДР - Пхень­ян. В 1945 году здесь ос­но­ван Боль­шой сим­фо­нический ор­кестр (ны­не Государственный сим­фо­нический ор­кестр), ре­пер­ту­ар ко­то­ро­го тра­ди­ци­он­но вклю­ча­ет национально-пат­рио­тические про­из­ве­де­ния. В 1948 году опе­рой «Ска­за­ние о де­вуш­ке Чхун­хян» Ли Мён Са­на от­крыт Государственный ху­дожественный те­атр; сре­ди пер­вых по­ста­но­вок - «Ска­за­ние о де­вуш­ке Сим Чхон» Ли Мён Са­на (1949 год), «Он­даль» (1948 год), «Сне­го­пад в го­рах» (1950 год) Хван Хак Кы­на, «Кар­мен» Ж. Би­зе (1950 год). Во вре­мя Корейской вой­ны 1950-1953 годов в под­зем­ном за­ле го­ры Мо­ран­бон (зда­ние те­ат­ра бы­ло раз­ру­ше­но при бом­бар­ди­ров­ке) по­став­ле­ны советская опе­ра «Мо­ло­дая гвар­дия» Ю.С. Мей­ту­са (1952 год), пат­рио­тической корейской опе­ры «Моя вы­со­та» Ли Гон У, «Фло­то­во­дец Ли Сун Син» Пак Тон Си­ля (по пье­се Сон Ёна); при уча­стии те­ат­раль­но­го ор­ке­ст­ра ис­пол­ня­лись ора­то­рия «Ре­ка Хан­ган» Ли Гон У, кан­та­та «К по­бе­де» Ли Джо Ро­ка. В 1955 году от­кры­то но­вое зда­ние Государственного ху­дожественного те­ат­ра, ко­то­рый про­дол­жа­ет ос­та­вать­ся ве­ду­щим музыкальным те­ат­ром КНДР, сре­ди его по­ста­но­вок - современной опе­ры и дра­мы чхан­гык (сре­ди ав­то­ров - Ли Мён Сан, Хам Хон Гын, Ан Ги Ок, Син До Сон, Ким Чин Ен, Чо Сан Сон), а так­же рус. клас­сич. опе­ры. В 1949 году соз­да­ны ора­то­рия «Ре­ка Ам­нок­кан» Ким Ок Со­на, му­зы­ка к ба­ле­ту «Ска­за­ние о кре­по­сти Пан­я­воль» Чхве Ок Са­ма. В 1949 году в Пхень­я­не ос­но­ва­на кон­сер­ва­то­рия, в 1953 году - Со­юз ком­по­зи­то­ров КНДР. В 1955 году ор­га­ни­зо­ва­на Государственная фи­лар­мо­ния, зна­чительное ме­сто в музыкальной жиз­ни стра­ны за­ня­ли Ан­самбль пес­ни и пля­ски Корейской народной ар­мии, Пхень­ян­ский ан­самбль пес­ни и тан­ца «Ман­су­дэ», Ан­самбль корейского народного ин­ст­ру­мен­тов. Пат­рио­тические пес­ни и мар­ши (со­че­та­ют тра­диционную ме­ло­дическую ос­но­ву и стиль сов. мас­со­вых пе­сен) со­про­во­ж­да­ют государственные празд­не­ст­ва. Ши­ро­ко бы­ту­ют ли­рические пес­ни в ду­хе советской эс­т­ра­ды 1930-х годов, ста­ла по­пу­ляр­ной ги­та­ра. Сре­ди ком­по­зи­то­ров - ав­то­ров пе­сен, опер, ба­ле­тов, сим­фо­нической и ка­мер­ной му­зы­ки: Ли Мён Сан, Син До Сон, Мун Гён Ок, Ким Ён Гю, Чо Гиль Сок. Сре­ди ис­пол­ни­те­лей: пев­цы - Ким Ван У, Син Юн Гун, Ким Чин Гук (в западном сти­ле), Ан Хе Ён, Ким Чон Хва, Пак Пон Сок (в тра­диц. сти­ле); ин­ст­румен­та­ли­сты - пиа­нист Пэк Ун Бок, скри­пач Пэк Но Сан; в тра­диционном сти­ле иг­ра­ли Ан Ги Ок (12-струн­ная цит­ра кая­гым), Чха Хак Чхоль (по­пе­реч­ная флей­та чот­тэ), Ю Чжэ Бок (2-струн­ный смыч­ко­вый хэ­гым), Ки Ман Су (6-струн­ная цит­ра ко­мун­го). Сре­ди му­зы­ко­ве­дов - Пак Тон Силь, Ким Ги Гон, Юн Дон Су. Ре­гу­ляр­но про­во­дит­ся тра­диционный Ап­рель­ский фес­ти­валь ис­кусств. В 1985 году в Пхень­я­не про­шёл фес­ти­валь му­зы­ки корейского ком­по­зи­то­ра Юн И Са­на, в 1989 году - 13-й Все­мир­ный фес­ти­валь мо­ло­дё­жи и сту­ден­тов.

В конце 1980-х годов в музыкальную куль­ту­ру про­ник­ли эле­мен­ты западной поп-му­зы­ки. В Пхень­я­не га­ст­ро­ли­ру­ют му­зы­кан­ты из Рес­пуб­ли­ки Ко­рея, Рос­сии и др. стран; в 2008 году со­стоя­лось пер­вое в ис­то­рии КНДР высту­п­ле­ние сим­фо­нич. кол­лек­ти­ва из США - Нью-Йорк­ско­го фи­лар­мо­нич. ор­ке­ст­ра.

Те­атр и та­нец

В 1947 году в Пхень­я­не бы­ли соз­да­ны Государственый те­атр (позд­нее Государственный дра­ма­тический те­атр) и учи­ли­ще при нём, в 1948 году - Пхень­ян­ский городской те­атр, в 1949 году - Мо­ло­дёж­ный те­атр, Ра­бо­чий те­атр и др. В конце 1940-х - начале 1950-х годов воз­ник ряд те­ат­ров, при­пи­сан­ных к ми­ни­стер­ст­вам и ве­дом­ст­вам (труп­пы Мин-ва транс­пор­та, Министерства внутренних дел, Корейской народной ар­мии, Кре­сть­ян­ский те­атр и т. п.). Те­ат­раль­ные кол­лек­ти­вы поя­ви­лись так­же во мно­гих про­вин­ци­ях. Во вре­мя Корейской вой­ны 1950-1953 годов соз­да­ва­лись мо­биль­ные бри­га­ды, вы­сту­пав­шие в во­ин­ских час­тях. По­сле вой­ны в Пхень­я­не по­стро­и­ли те­атр «Мо­ран­бон», в 1960 году от­крыл­ся Боль­шой те­атр. Пер­вый Государственный театр ку­кол был от­крыт в Пхень­я­не в 1948 году. С 1953 года в боль­шин­ст­ве про­вин­ций су­ще­ст­ву­ют не­боль­шие ста­цио­нар­ные те­ат­ры ку­кол, при­зван­ные вос­пи­ты­вать де­тей в ду­хе идей чуч­хе.

В 1946 году в Пхень­я­не от­кры­лась тан­це­валь­ная сту­дия, с 1952 года - Государственная ба­лет­ная сту­дия под руководством Цой Сын Хи. В 1949 году поя­вил­ся пер­вый мо­ну­мен­таль­ный ба­лет на ис­то­ричекую те­му «Ска­за­ние о кре­по­сти Па­ня­воль» Чхве Ок Са­ма (в ос­но­ве сю­же­та со­бы­тия эпо­хи Сил­ла). Сре­ди по­ста­но­вок сту­дии: «Ска­за­ние о кре­по­сти Са­до­сон» Чхве Ок Са­ма (1953 год), «Под яс­ным не­бом» Чхве Ок Са­ма, Ли Со­ка, Ким Мун Со­на (1956 год). В 1948 году в Пхень­я­не об­ра­зо­ван Государственный ху­дожественный те­атр, где ста­ви­лись ба­ле­ты корейских ком­по­зи­то­ров (Хван Хак Кы­на, Ким Ён Гю, Им Гын Мё­на и др.). Вид­ным хо­рео­гра­фом и пе­да­го­гом, ав­то­ром книг о клас­сич. и нар. тан­це ста­ла дочь Цой Сын Хи - Ан Сон Хи. Во мно­гих про­вин­ци­ях соз­да­ны ста­цио­нар­ные музыкально-хо­рео­гра­фические кол­лек­ти­вы, где ста­вят­ся ба­лет­ные спек­так­ли, со­че­таю­щие нац. и ев­роп. тра­ди­ции. Те­ат­ра­ли­зо­ван­ные тан­це­валь­ные пред­став­ле­ния про­хо­дят в рам­ках мно­го­днев­но­го празд­ни­ка «Ари­ран». В Пхень­я­не ра­бо­та­ют музыкальные и дра­ма­тические те­ат­ры: Ху­дожественный те­атр «Ман­су­дэ», Вос­точ­но-пхень­ян­ский Боль­шой те­атр, Государственный дра­ма­тический те­атр «Чхол­ли­ма», Ху­дож. те­атр «По­нхва» и др. Зна­чит. вклад в те­ат­раль­ное и тан­це­валь­ное искусство вне­сли Ким Ван У, Ю Ын Ген, Ван Сен Хва, Цой Ен Ай, Тен Дек Вон, Ким Дях Ын, У Голь Сон и др.

В 1947 году в Пхень­я­не ос­но­ва­на ки­но­сту­дия (с 1948 года государственная; с 1958 года Корейская ки­но­сту­дия ху­дожественных и до­ку­мен­таль­ных филь­мов). Пер­вый сня­тый в КНДР пол­но­мет­раж­ный фильм - «Моя Ро­ди­на» (1949 год, режиссер Кан Хон Сик). На про­тя­же­нии 1950-х годов фор­ми­ро­вал­ся спе­ци­фический стиль северо-корейского ки­не­ма­то­гра­фа, со­че­таю­щий жан­ро­во-те­ма­тические сте­рео­ти­пы со­циа­ли­стического реа­лиз­ма, ме­ло­дра­ма­тического ин­то­на­ции ран­не­го кор. ки­но и тра­диционного по­ве­ден­че­ские ка­но­ны, ос­но­ван­ные на эти­ке кон­фу­ци­ан­ст­ва. В 1959 году осу­ще­ст­в­ле­на пер­вая в КНДР эк­ра­ни­за­ция - «Ска­за­ние о Чхун­хян» (реж. Юн Ён Гю). Ба­зо­вы­ми жан­ра­ми ки­но КНДР 1950-1960-х годах ста­ли ис­то­ри­ко-ре­во­лю­ци­он­ный (кар­ти­ны об ан­ти­япон­ской пар­ти­зан­ской борь­бе, о Корейской вой­не 1950-1953 годов), про­из­вод­ст­вен­ный (филь­мы о со­циа­ли­стическом строи­тель­ст­ве), шпи­он­ский (филь­мы о борь­бе с ла­зут­чи­ка­ми и ди­вер­сан­та­ми). В 1970-х - начало 1980-х годов поя­ви­лись ди­дак­тической ко­ме­дии, эк­ра­ни­за­ции бел­лет­ри­стических со­чи­не­ний Ким Ир Се­на («Цве­точ­ни­ца», ре­жис­сё­ры Чхве Ик Кю и Пак Хак), мно­го­се­рий­ные ки­но­эпо­пеи («Не­из­вест­ные ге­рои», ре­жис­сё­ры Ю Хо Сон и Чхве Нам Сон, - о ра­бо­те северо-корейских аген­тов в Се­уле, 20 се­рий, 1978-1981 годы), филь­мы о раз­де­лён­ных семь­ях, де­мон­ст­ри­рую­щие тя­го­ты жиз­ни со­оте­че­ст­вен­ни­ков в Рес­пуб­ли­ке Ко­рея и пре­иму­ще­ст­ва жиз­ни в КНДР («Близ­не­цы», ре­жис­сё­ры Пак Хак и Ам Гиль Сон). Идео­ло­гом и ку­ра­то­ром от­рас­ли стал Ким Чен Ир, со­чи­не­ния ко­то­ро­го («О ки­но­ис­кус­ст­ве», 1973 год, и др.) оп­ре­де­ля­ют цен­но­ст­ную шка­лу северо-корейского ки­но. В ос­но­ве боль­шин­ст­ва филь­мов - сю­жет­ные кон­ст­рук­ции ме­ло­дра­мы, но лю­бов­ный кон­фликт ни­ве­ли­ро­ван, его за­ме­ща­ет идея не­раз­рыв­но­сти уз ме­ж­ду ин­ди­ви­дом и во­ж­дём, пер­со­ни­фи­ци­рую­щим пат­рио­тический иде­ал. Про­па­ган­ди­ру­ют­ся цен­но­сти кол­лек­ти­виз­ма, са­мо­от­вер­жен­ное слу­же­ние нац. идее чуч­хе.

В 1980-х годах поя­ви­лись кос­тюм­ные кар­ти­ны с эле­мен­та­ми бое­вых ис­кусств («Хон Гиль Дон», реж. Ким Гиль Ын, 1986 год), филь­мы о спор­те. Соз­да­ва­лись со­вме­ст­ные соверо-корейские лен­ты («Се­кун­да на под­виг» Э. М. Ураз­бае­ва и Ом Гиль Со­на, 1986 год, «Бе­рег спа­се­ния», ре­жис­сё­ры Арья Жан Ба­то Ц. Да­ши­ев и Рю Хо Сон, 1991 год). Бы­ли пред­при­ня­ты по­пыт­ки мо­дер­ни­за­ции сев.-кор. ки­не­ма­то­гра­фа. Зна­чит. вклад в этот про­цесс внёс Син Сан Ок (ре­жис­сёр юж.-кор. ки­но, по­хи­щен­ный аген­та­ми спец­служб в 1978 году, на­силь­ст­вен­но удер­жи­вал­ся в КНДР до 1986 года). Он соз­дал кос­тюм­ные филь­мы («О моя лю­бовь» по «Ска­за­нию о Чхун­хян», 1985 год), дра­мы («Соль», 1985 год, пр. Мкф в Мо­ск­ве) и пер­вый в КНДР фильм в жан­ре ска­зоч­ной фан­та­сти­ки («Пуль­га­са­ри», 1985 год, спе­цэф­фек­ты осу­ще­ст­в­ле­ны японскими спе­циа­ли­ста­ми). Круп­ней­шим про­ек­том 1990-х годов ста­ла 56-се­рий­ная эпо­пея «На­ция и судь­ба».

Сре­ди филь­мов конца 1990-х - начала 2000-х годов: «Зем­ля че­ло­ве­че­ской люб­ви» (1999 год, реж. Ли Кван Ам), «На зе­лё­ном ков­ре ста­дио­на» (2001 год, реж. Рим Чхан Бом), «Днев­ник школь­ни­цы» (2006 год, реж. Чан Ин Хак), ани­мационный фильм «Им­пе­рат­ри­ца Чун» (2005 год). Ки­не­ма­то­гра­фические кад­ры го­то­вит Пхень­ян­ский интитут те­ат­ра и ки­но (ос­но­ван в 1959 году). С 1987 года в Пхень­я­не про­во­дит­ся Фес­ти­валь ки­но не­при­сое­ди­нив­ших­ся и раз­ви­ваю­щих­ся стран.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)