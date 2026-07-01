КОРЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (КНДР)
КОРЕ́Я, Корейская Народно-Демократическая Республика - КНДР.
Общие сведения
Государство в Восточной Азии, в северной части Корейского п-ова (Корея) и частично на материке. На западе омывается водами Жёлтого моря, на востоке - Японского моря (общая протяжённость береговой линии 2495 км). На севере граничит с Китаем и Россией (по р. Туманган), на юге с Республикой Корея.
Площадь 122,8 тыс. км2. Население 23,9 млн.человек (2009 год).
Столица - Пхеньян. Официальный язык - корейский. Денежная единица - вона.
В административном отношении территория КНДР состоит из 9 провинций, одного города и одного района центрального подчинения (табл.). Особый административный статус имеют специальные экономические зоны - Кэсонская (пров. Юж. Хванхэ) и Кымганская (пров. Канвондо), а также город особого подчинения Нампхо (пров. Юж. Пхёнан).
Государственный строй
КНДР - унитарное государство. Конституция принята 27 декабря 1972 года. Форма правления - социалистическая республика.
Согласно Конституции высший орган государственной власти - однопалатное Верховное народное собрание (ВНС), избираемое на 5 лет. К полномочиям ВНС относится: право назначать и отзывать пред. Комитета обороны и его заместителей; утверждение государственного плана развития народного хозяйства и государственного бюджета; ратификация и денонсация международного договоров; принятие законов; осуществление контроля за исполнением конституции и др. В период между сессиями ВНС его работой руководит президиум ВНС. Предселатель президиума уполномочен представлять государство во внутренних и внешних политических отношениях, вручать и принимать верительные грамоты послов и дипломатических представителей, промульгировать законы и т. п.
Особое место в системе органов государственной власти КНДР занимает Государственный комитет обороны. Согласно Конституции Государственного комитета обороны «является высшим военным руководящим органом государственной власти КНДР и органом общего управления обороной государства». В его функции входит: руководство всеми вооруженными силами и оборонным строительством государства; назначение и освобождение от должности главынх военных кадров; учреждение воинских званий и присвоение генеральских и более высоких воинских званий; в чрезвычайных случаях - объявление военного положения и издание приказа о мобилизации. Комитет возглавляет председатель.
Высший административно-исполнительный орган государственной власти - правительство. Кабинет состоит из председателя, заместителя председателя, министров. Подотчётен ВНС.
Ведущей политической партией является Трудовая партия Кореи. В рамках Единого демократического отеческого фронта с ней блокируются Демократическая партия и Партия Чхондогё-Чхонудан (Партия молодых друзей религии небесного пути).
Природа
Берега.
Берега Японского моря гористые, преимущественно абразионно-аккумулятивные и абразионно-бухтовые. Наиболее удобные для судоходства широко открытые бухты (зал. Чосанман, бухта Кёнсонман) находятся на северо-востоке КНДР. Сильно изрезанные берега Жёлтого м. на северо-западе - низменные, песчаные, к югу от г. Нампхо - риасовые.
Рельеф.
Около 4/5 территории занимают горы. На севере простираются Северо-Корейские горы, в рельефе которых сводово-блоковые хребты (Хамгён, Пуджоллён, Каннам, Чогюрён и др.) чередуются с обширными плоскогорьями (Кэма и др.). Хребты среднегорные, крутосклонные, изрезаны глубокими ущельями. Плоскогорья (высота до 1000 м), представляющие собой древнюю поверхность выравнивания, расчленены слабее. На северо-востоке у границы с Китаем находится базальтовое плоскогорье Чанбайшань с высшей точкой КНДР - вулканом Пэктусан (Байтоушань), 2750 м. На востоке Корейского п-ова поднимаются асимметричные сводово-складчато-блоковые Восточно-Корейские горы, образованные системой параллельных горных цепей, ориентированных с северо-запада на юго-восток (хребты Пуктэбон, Масиннён и др.). От Восточно-Корейских гор на запад отходят отроги (хребет Мёрак и др.), расчленяющие западную часть Корейского п-ова на равнинные и горные участки. Низковысотные холмы и кряжи высотой до 954 м (гора Кувольсан) местами подходят к побережью Жёлтого моря.
Наиболее крупные равнины сформировались вдоль побережий: Пхеньянская на западном побережье Корейского п-ова и Хамхынская у Восточно-Корейского залива.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Большая часть территории относится к северо-восточной периферии древней Китайско-Корейской платформы. Архейские комплексы фундамента (гнейсы, кристаллические сланцы, гранитоиды, породы зеленокаменных поясов) широко развиты на северо-западе и западе страны, где образуют отдельные массивы и ряд выступов фундамента в пределах позднедокембрийско-раннемезозойского Пхённамского прогиба. Нижнепротерозойский комплекс фундамента (метаморфизов. осадочно-вулканогенные образования, гранитоиды) слагает складчатую зону на северо-востоке страны. Осадочный чехол платформы в Пхённамском прогибе включает толщу мелководно-морских терригенных и карбонатных пород верхнего протерозоя - ордовика, прибрежно-морскую угленосную серию карбона - нижней перми и континентальную красноцветную пачку верхней перми - триаса. В мезозое чехол платформы был затронут складчатыми деформациями, раздроблен и в ряде мест прорван интрузиями. На крайний северо-восток заходит складчатая зона герцинского возраста, образованная терригенными и вулканогенными толщами карбона и перми. В период мезозойско-кайнозойской тектономагматической активизации возникли наложенные, преимущественно сбросовые впадины (Канге, Кильччу-Мёнчхон и др.), заполненные угленосными терригенными, местами вулканогенными породами. Неоген-четвертичный вулканизм проявился на крайнем севере страны (плоскогорье Чанбайшань, действующий стратовулкан Пэктусан).
Важнейшие полезные ископаемые КНДР - руды меди, золота, свинца, цинка, вольфрама, молибдена, железа; уголь, магнезит, графит, пирит, флюорит. Основные месторождения медных pyд (Хесан в пров. Янгандо и др.) сосредоточены на севере страны. Наиболее крупные золоторудные месторождения локализуются в провинциях Сев. Хванхэ, Юж. Пхёнан, Сев. Пхёнан, Юж. Хамгён. Большая часть месторождений свинцово-цинковых pyд находится на севере, северо-востоке и в центр. части страны; значительные запасы руд сконцентрированы в месторождениях Комдок и Сангок (пров. Юж. Хамгён), а также Нагён (пров. Юж. Хванхэ). B полиметаллических месторождениях отношение Pb:Zn колеблется от 2:1 до 1:5; попутные компоненты - Ag, Sb, Cd, Bi, Ge, Ga, Au, Cu, Sn. Наиболее крупное месторождение вольфрамовых pyд - Маннён (пров. Сев. Хванхэ), молибденовых руд - Пусон (пров. Юж. Хамгён). Ha территории КНДР известно большое число месторождений железных pyд, важнейшие из которых расположены на северо-востоке (напр., Мусан в пров. Сев. Хамгён) и на западе [Ыллюль (Ыннрур)]. Гл. угольные (антрацитовые) месторождения локализуются в пров. Юж. Пхёнан к северу и востоку от г. Пхеньян (Сунчхон, Токчхон, Онсон, Кэчхон, Анджу, Пукчхан и др.); наиболее крупные буроугольные месторождения - в провинциях Сев. Хамгён и Юж. Пхёнан. Значительны запасы магнезитa, заключённые в месторождениях на северо-востоке страны (напр., месторождение близ г. Танчхон). Месторождения графита (напр., Йонан) и флюорита (напр., Чхонсоктури) находятся на юго-западе страны; месторождения пирита - на северо-востоке. Также имеются месторождения руд хрома, марганца, кобальта, никеля; апатита, талька, барита, слюды (мусковита и флогопита), асбеста, каолина, диатомитов, цементных известняков, кирпичных и огнеупорных глин, кварцевых песков и др.
Климат.
Для территории характерен умеренный муссонный климат. В северной части отчётливо выражены черты континентальности климата: зимой сюда с севера и северо-запада поступает воздух из азиат. антициклона (континентальный муссон), приносящий холодную, ясную и сухую погоду. Восточное побережье теплее западного, т. к. Восточно-Корейские горы ограждают его от влияния холодного континентального муссона. Ср. темп-ры января от -21 °C на севере (в горах морозы могут достигать -40 °C) до -7 °C на юге. В Северо-Корейских горах зимой формируется устойчивый снежный покров. Средние температуры самого тёплого месяца (августа, местами - июля или июня) различаются незначительно: от 22 °C на севере до 24 °C на юге. С летним мор. муссоном связаны обильные осадки, б. ч. которых выпадает с июня по сентябрь. Среднегодовое количество осадков возрастает на равнинах с севера на юг (600-1400 мм) и с высотой в горах (900-1000 мм). В конце лета и осенью значит. часть территории подвержена воздействию тайфунов.
Внутренние воды.
Речная сеть густая. Большая часть территории принадлежит бассейну Жёлтого моря. Основные реки: Амноккан (Ялуцзян) на северо-западе (длина 790 км) и Тэдонган на западе (ок. 400 км). В Японское м. впадают преим. короткие горные реки, а также одна из крупнейших в стране - Туманган, протекающая вдоль северо-восточной границы КНДР (длина св. 520 км). Крупные реки на значит. протяжении судоходны. Большая часть рек имеет дождевое или снегово-дождевое питание; на севере многие реки замерзают. Для всех рек характерны минимальные расходы зимой, максимальные расходы и высокий уровень воды летом.
Территория богата гидроэнергетическими ресурсами. Во многих речных бассейнах осуществлены многоцелевые гидротехнич. проекты для регулирования колебаний речного стока, развития ирригации, водообеспечения и гидроэнергетики. Крупнейшее водохранилище - Супхунхо на р. Амноккан (полный объём 12 км3). В низовьях рек воды интенсивно используются для орошения, для чего сооружено множество небольших ирригационных водохранилищ; орошается 73% пахотных земель.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы оцениваются в 77 км3. На каждого жителя страны приходится 3,4 тыс. м3 воды в год. На хозяйственные нужды расходуется 22% имеющихся водных ресурсов. Основным потребителем воды является сельское хозяйство, на его долю приходится 73% используемой воды, промышленные предприятия потребляют 16%, на нужды коммунально-бытового водоснабжения идёт 11%.
Почвы, растительный и животный мир. В составе флоры около 3 тыс. видов высших растений, в т. ч. 10% эндемичных видов. В прошлом большая часть территории была покрыта лесами, которые были почти полностью сведены в XX веке. Современная лесистость составляет 68% за счёт масштабных лесопосадок; коренные леса сохранились в основном в горных районах. На густонаселённых и интенсивно освоенных равнинах господствует культурная растительность. Вырубки лесов привели к активизации эрозии почв и усилению наводнений. Осуществляются программы по восстановлению лесов.
В нижнем поясе Северо-Корейских гор (до высоты 500-800 м) распространены широколиственные, преим. дубовые леса на бурозёмах. Выше господствуют хвойно-широколиственные леса с примесью ели, сосны, корейского кедра, с богатым подлеском; имеются крупные массивы хвойных лесов (еловых, пихтовых и лиственничных) на горных иллювиально-железистых подзолах. На плоскогорье Кэма произрастают ценные кедрово-пихтовые леса из сосны кедровой корейской и пихты цельнолистной. Верхняя граница леса проходит на высоте около 2000 м. Склоны наиболее высоких хребтов занимают криволесья из берёзы каменной, заросли кедрового стланика, сообщества с участием рододендрона, сменяющиеся выше 2500 м мохово-лишайниковыми тундрами и альпийскими лугами. Широколиственные леса Восточно-Корейских гор отличаются бoльшим видовым разнообразием: здесь произрастают неск. видов дубов, лип, клёнов, ясеней и др. породы. Выше 1500-2000 м преобладают елово-пихтовые леса.
Из крупных млекопитающих (общее число видов св. 100, под угрозой исчезновения 12) в труднодоступных лесных районах встречаются внесённые в Красную книгу МСОП амурский тигр, леопард, белогрудый медведь; из копытных - уссурийский пятнистый олень, горал, кабарга. Распространены лисица, волк, выдра и др. Насчитывается 138 видов гнездящихся птиц (25 - под угрозой исчезновения). Особенно богата орнитофауна прибрежных зон (цапли, журавль даурский и др., аисты, гуси, утки, чайки, бакланы и др.). На северо-восточном побережье встречается белоплечий орлан. На территории обитают 20 видов пресмыкающихся и 17 видов земноводных. Прибрежные воды отличаются богатыми биологическими ресурсами. Из многочисленных видов рыб, обитающих в реках и прибрежных водах морей, промысловое значение имеют минтай, скумбрия, тунец, сельдь и др. Важными объектами промысла являются также крабы, креветки, морские ежи, моллюски, трепанги.
Создано св. 30 охраняемых природных территорий разного ранга, занимающих 2,6% площади страны. Территории двух заповедников отнесены к биосферным резерватам ЮНЕСКО (гора Пэктусан и гора Кувольсан). Достаточно благоприятные условия для сохранения местообитаний диких животных имеются в 4-километровой полосе демилитаризованные зоны вдоль 38° с. ш. Между КНДР и Россией заключено двустороннее соглашение об охране мигрирующих птиц.
Население
Подавляющее большинство населения - корейцы (99,7%), проживают также китайцы (0,2%), есть небольшие группы филиппинцев, монголов, русских, вьетнамцев и др.
Рост численности населения (14,3 млн. человек в 1971 году; около 18 млн. человек в 1980 году; 20,5 млн. человек в 1993 году; 22,7 млн. человек в 2003 году) замедляется главным образом за счёт снижения рождаемости. Среднегодовой прирост населения сокращается: 2,6% в 1960-х годах; 1,2% в 1970-х годах; 1,1% в 1993-2003 годы; 0,73% в 2008 году. Рождаемость 14,6 на 1000 жителей, смертность 7,3 на 1000 жителей; младенческая смертность высокая - 21,86 на 1000 живорождённых (2008 год). Показатель фертильности около 2 детей на 1 женщину. Внешние миграции практически отсутствуют. Со второй половины 1990-х годов получила развитие нелегальная эмиграция, гл. обр. бегство в Китай (по оценкам, в приграничных районах Китая проживает от 100 до 300 тыс. иммигрантов из КНДР), Республику Корея (через третьи страны; всего св. 10 тыс. человек на конец 2007 года). Неконтролируемое перемещение трудовых ресурсов внутри страны фактически запрещено. Доля детей до 15 лет 22,9%, лиц трудоспособного возраста (15-64 лет) - 68,2%, в возрасте 65 лет и старше - 8,8% (2008 год). В средем на 100 женщин приходится 95 мужчин. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 72,2 года (мужчины - 69,5, женщины - 75,1 года; 2008 год).
КНДР отличается относительно высокой ср. плотностью населения - 194,7 чел./км2 (2009 год). Наиболее густо заселены провинции столичная Южного Пхёнан (339,2 чел./км2) и Южной Хванхэ (299,7 чел./км2); наименее плотно - горные провинции Янгандо (47,0 чел./км2) и Чагандо (68,5 чел./км2) на севере страны. Доля городского населения свыше 60% (2007 год; 45% в 1963 году; 18% в 1953 году). Крупнейшие города (тыс. человек, 2009 год): Пхеньян (3198,9), Хамхын (580,9), Нампхо (467,0), Хыннам (359,6), Кэсон (351,5), Вонсан (340,2), Чхонджин (329,4), Синыйджу (285,9), Хэджу (227,2), Канге (207,8), Кимчхэк (197,6), Саривон (161,1), Сонним (158,4).
Среди работающих в промышленности и сфере услуг занято около 63%, в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве - около 37%. Данные об уровне безработицы не публикуются.
Религия
Согласно официальной статистике (2008 год), в КНДР 30 тыс. верующих (0,12% от всего населения страны), из них буддистов - 10 тыс., протестантов -12 тыс., католиков - 3 тыс. Репрессивная гос. политика привела к практически полной ликвидации религиозной организаций. При этом Конституция КНДР гарантирует свободу вероисповедания и отправления религиозных культов. По офиц. данным, на территории страны более 60 буддийских, неск. протестантских, католических и один православный храм (освящён в 2006 году). Официально зарегистрировано 5 религиозных объединений: Союз буддистов Кореи, Союз христиан Кореи, Общество католиков Кореи, общество Чхондогё (см. также Корейские синкретические культы), Православный комитет Кореи (2002 год). Имеются сведения о деятельности подпольных религиозных общин, однако достоверная информация о них отсутствует. Общее руководство религиозными организациями осуществляет Совет верующих Кореи (с 1989 года), являющийся членом Всемирной конференции религии и мира (WCRP) и Азиатской конференции религии и мира (ACRP).
Исторический очерк
КНДР в 1948-1994 годы. Корейской Народная-Демократическая Республика образовалась 9 сентября 1948 года [см. в ст. Корея (государство до 1948 года)]. Пост пред. Кабинета министров занял Ким Ир Сен. Конституция (вступила в силу в день провозглашения КНДР) закрепила сложившуюся на севере Корейского п-ова в 1945-1948 годы систему государственного управления, а также результаты проведённых в эти годы социально-экономич. преобразований.
СССР установил дипломатические отношения с КНДР 12 октября 1948 года. Вслед за ним её признали вост.-европ. страны нар. демократии, 6 октября1949 года - КНР. В марте 1949 года Москву посетила северо-корейская партийно-правительств. делегация во главе с Ким Ир Сеном. Было подписано Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве, по которому СССР обязался предоставить КНДР крупные кредиты (св. 800 млн. руб.).
По окончании Корейской войны 1950-1953 годы основной задачей правительства КНДР стало восстановление разрушенного хозяйства, в т. ч. путём осуществления социалистич. преобразований. 3-летний план развития нар. хозяйства (1954-1956 годы), утверждённый Верховным нар. собранием (ВНС) в апреле 1954 года, предусматривал достижение довоенного уровня, а также значит. реконструкцию промышленности и сельско-хозяйственного производства. В ноябре 1954 года пленум ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) принял решение о начале коллективизации (завершена к 1959 году), в апреле 1956 года - индустриализации. Был разработан 5-летний план развития народного хозяйства (1956-1961 годы; в 1960 году правительство заявило о досрочном выполнении пятилетки).
Главынми партнёрами КНДР в этот период являлись Советский Союз и КНР. В 1959 году КНДР подписала с ними соглашения о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии, а затем договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (6 июля 1961 год - с СССР; 11 июля 1961 год - с КНР).
Успехи в восстановлении хозяйства способствовали утверждению руководящей роли ТПК в управлении страной. В конце 1950-х - начале 1960-х годов в ходе борьбы за власть нескольких соперничающих группировок в руководстве ТПК победу одержали сторонники Ким Ир Сена, которые стали активно подчёркивать его роль в партизанском движении 1930-х годов Укрепление авторитета Ким Ир Сена сопровождалось критикой политического курса КПСС и некоторым ограничением экономических и военных связей с СССР.
В сентябре 1961 года состоялся 4-й съезд ТПК, на котором были одобрены основные направления 7-летнего плана социально-экономического развития КНДР. Однако к 1967 году план не был выполнен, в т. ч. из-за перераспределения значительных средств на военное строительство (ассигнования на воен. цели увеличились с установлением в Республике Корея военного режима в 1961 году); ТПК приняла решение продлить семилетку до 1970 года. В начале 1970-х годов темпы экономиче развития страны продолжали падать.
КНДР совместно с Китаем осудила советскую политику мирного сосуществования с Западом. С середины 1960-х годов она занимала независимую позицию в конфликте между СССР и КНР, что позволило ей получать экономич. помощь от обеих стран. 4 июля1972 года представители КНДР и Республики Корея подписали Совместное заявление, определившее условия возможного объединения страны (без вмешательства внешних сил, мирным путём и на основе национальной консолидации).
В 1972 году принята новая Конституция КНДР, которой был введён пост президента страны, располагавшего широкими полномочиями (первым президентом стал Ким Ир Сен). Вместо ликвидированных Президиума ВНС, а также Кабинета министров были созданы Центральные народные комитет (ЦНК) и Административный совет во главе с премьер-министром. В 1974 году ЦНК принял закон об отмене всех налогов. В 1970-х годах официональной идеологией КНДР провозглашена доктрина чучхе.
В 1970-х годах в КНДР активизировались ядерные исследования. В 1974 году она вступила в МАГАТЭ и обратилась к КНР за помощью в реализации ядерных программ.
В первой половине 1980-х годов руководство КНДР приняло программу развития экономики (т. н. десять экономических высот), предусматривавшую увеличение в 3-4 раза производства основных видов промышленной продукции. Однако два 7-летних плана (1978-1984, 1987-1993 годы) не были выполнены. В условиях экономического кризиса, а также резкого обострения отношений с США КНДР попыталась добиться расширения связей с СССР, КНР и странами Вост. Европы, а также с Республикой Корея. В 1984 году Ким Ир Сен предпринял поездки в СССР, ГДР, Венгрию, Польшу, Румынию, Болгарию и Югославию, в ходе которых подписал соглашения о развитии сотрудничества. В 1985 году КНДР присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в 1991 году была принята в ООН.
В 1991 году состоялись переговоры премьер-министров КНДР и Республики Корея, завершившиеся одобрением двух межправительственных документов: Декларации о безъядерном статусе Корейского п-ова и Соглашения о примирении, ненападении, обменах и сотрудничестве.
В конце 1980-х - начале 1990-х годов в условиях крушения социализма в странах Европы глаыные задачей руководства КНДР стало сохранение существующего в стране строя. В 1993 гоу приняты законы об иностранных инвестициях, предпринимательстве, свободных экономических зонах.
В январе 1992 гоа представители КНДР и МАГАТЭ подписали соглашение. В ходе проверок, проведённых в местах хранения радиоактивных отходов в г. Нёнбён, комиссия МАГАТЭ выявила несоответствие между заявленным правительством КНДР и фактич. количеством ядерных материалов. В ответ на требования разрешить обследование двух объектов, не заявленных Пхеньяном в качестве ядерных, КНДР 12 марта 1993 года заявила о выходе из ДНЯО. В октябре 1994 года в Женеве между КНДР и США было подписано Рамочное соглашение по урегулированию ядерного кризиса, в соответствии с которым США обязались нормализовать отношения с КНДР, построить два реактора на лёгкой воде, осуществлять поставки в КНДР энергоносителей (500 тыс. т мазута ежегодно), а Пхеньян - заморозить, а затем демонтировать графитовые реакторы и вновь присоединиться к ДНЯО.
КНДР после 1994 года. В июле 1994 года после смерти Ким Ир Сена руководителем страны стал его сын Ким Чен Ир. В 1995 году он объявил о проведении политики сонгун, в рамках которой первостепенное значение придавалось укреплению обороноспособности КНДР в интересах защиты существующего обществ. строя. В 1997 году Ким Чен Ир занял пост генерального секретаря ЦК ТПК. В 1998 году были внесены поправки в Конституцию, упразднялись должность президента КНДР, ЦНК, Адм. совет, расширялись полномочия Государственного комитета обороны, получившего статус высшего военного органа государственной власти, восстанавливались Президиум ВНС и Кабинет министров. Ким Ир Сен был объявлен «вечным президентом» КНДР.
В 1990-х годах темпы экономич. развития КНДР продолжали снижаться. В 1987-1998 годы ВВП сократился с 22 до 9 млрд. долл. В 1995-1997 годы в стране разразился голод, вызванный резким сокращением после стихийных бедствий урожая зерновых, главным образом риса. Следствием экономич. кризиса стала быстрая деиндустриализация страны. Несмотря на бедственное положение населения, правительство КНДР продолжало широко финансировать военное строительство. 31 июля 1998 года оно провело испытания трёхступенчатой баллистические ракеты (пролетела над территорией Японии и упала в Тихом ок.).
В июне 2000 года состоялась встреча лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ира и Ким Дэ Чжуна. Она завершилась подписанием 15 июня 2000 году Совместной декларации Севера и Юга, которая зафиксировала обоюдную готовность добиваться мирного объединения Кореи на основе предложения КНДР о создании конфедерации и южно-корейского проекта об образовании Корейского сообщества.
В 2002 и 2004 годы в Пхеньяне прошли переговоры премьер-министр Японии Коидзуми Дзюнъитиро с Ким Чен Иром. Япония принесла официальные извинения за колониальную политику в Корее, выразила готовность оказать экономическое и финансовое содействие КНДР. Северо-корейское руководство, со своей стороны, признало причастность к похищению японских граждан в 1970-1980-х годах. Впоследствии, однако, диалог между КНДР и Японией был прерван.
В 2002 году в рамках т. н. государственных мероприятий руководство КНДР провело ряд преобразований в сфере экономики. В стране были выпущены облигации госзаймов, введён рыночный курс воны, пром. предприятиям и сельско-хозяйственным кооперативам предоставлено право самостоятельно распоряжаться продукцией, произведённой сверх плана.
Правительство КНДР 13 декабря 2002 года объявило о возобновлении ядерной программы и намерении вернуться к строительству ядерного реактора. 10 января 2003 года оно заявило о выходе КНДР из ДНЯО, 12 мая 2003 года денонсировало Декларацию о «денуклеаризации» Корейского п-ова. С целью политич. урегулирования ядерного кризиса представители КНР, КНДР, США, Республики Корея, РФ и Японии инициировали проведение шестисторонних переговоров (первый раунд состоялся в августе 2003 года). 19 сентября 2005 года было принято Совместное заявление, зафиксировавшее намерение участников переговоров добиваться «денуклеаризации» Корейского п-ова без применения силы. Попытки США оказать давление на КНДР (замораживание сев.-кор. счетов в банке «Delta Asia» и др.) вызвали ответную реакцию Пхеньяна. 9 октября 2006 года КНДР объявила об испытании ядерного устройства. Решением Совета Безопасности ООН 14 октября 2006 года в отношении КНДР были введены международные санкции.
Прогресс в урегулировании ядерного кризиса на Корейском п-ове был достигнут в феврале и октябре 2007 года в ходе новых шестисторонних переговоров, состоявшихся в Пекине. Их участники разработали программу совместных действий по «денуклеаризации» КНДР. К конце 2008 года был в основном завершён вывод из рабочего состояния северо-корейских ядерных объектов в Нёнбёне, КНДР предоставила декларацию о своих ядерных программах. США в октябре 2008 года исключили КНДР из списка стран - спонсоров международного терроризма, вывели её из-под действия закона о торговле с враждебными государствами, продолжили поставки Пхеньяну мазута и предоставление других видов компенсационной помощи.
В октябре 2007 года в Пхеньяне состоялся 2-й межкорейский саммит, в ходе которого была достигнута договорённость о замене соглашения 1953 года, завершившего Корейскую войну, мирным договором, согласованы планы по расширению экономического и гуманитарного сотрудничества двух корейских государств. В 2008 году после прихода к власти в Республике Корея новой администрации во главе с Ли Мён Баком, которая развитие отношений с КНДР поставила в зависимость от её ядерного разоружения, контакты между двумя странами на офиц. уровне прекратились.
5 апреля 2009 года КНДР осуществила запуск баллистической ракеты со спутником на борту. 14 апреля 2009 года Совет Безопасности ООН осудил это действие как нарушающее пункт 5 резолюции ООН № 1718, требующей от КНДР приостановить все виды деятельности, связанные с её программой по баллистическим ракетам. В ответ руководство КНДР вышло из шестисторонних переговоров и возобновило развитие ядерной энергетики и сил ядерного сдерживания.
Правовой базой отношений Российской Федерации с КНДР являются Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянская и Московская декларации, подписанные соответственно в июле 2000 и августе 2001 годов. Декларации определяют основные принципы двусторонних отношений, включая вопросы внешней политики, обороны, безопасности, экономического сотрудничества и торговли. РФ оказывает КНДР гуманитарную и экономическую помощь. Действует Межправительственная комиссия по экономическим и научно-техническим вопросам. Товарооборот между РФ и КНДР составляет около 100 млн. долл. США (2007 год).
Хозяйство
В экономике КНДР проводится курс «опоры на собственные силы» (приоритетным считается развитие тяжёлой промышленности). С 2002 года наблюдался прирост ВВП (1,2% в 2002 году; 2,9% в 2005 году). При этом сохраняется острая нехватка электроэнергии, сырья и разл. материалов, пром. оборудования и продовольствия; б. ч. производственной мощностей изношена.
С середины 2000-х годов создаются многочисленные совместные предприятия (особенно с компаниями Китая и Республики Корея) в банковском секторе, судоходстве, производстве фармацевтической продукции, потребительских товаров.
С 1960 года официальные статистические данные не публикуются, все сведения имеют оценочный характер (междунар. организаций, южно-корейские данные). Объём ВВП около 40 млрд. долл. (2008 год, по паритету покупательной способности), в расчёте на душу населения ок. 1800 долл. В структуре ВВП доля промышленности 43,1%, сферы услуг - 33,6%, сельского хозяйства - 23,3% (2002 год). В 2008 году прирост ВВП был отрицательным (-1,1%).
Промышленность.
Ведущие отрасли - добыча минерального сырья, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, цементная, лесная и деревообрабатывающая. Важное место занимает производство продукции военного назначения.
Объёмы добычи каменного угля сокращаются (50 млн. т в 1990 году, в основном антрацит; 15 млн. т в 2002 году). Основной район - Западный (Анджуский) бассейн; добыча ведётся также на северо-востоке страны, в пров. Юж. Хамгён (разрез Йонхын). Добыча бурого угля около 25-30 млн. т в год; ок. 80% обеспечивает Северный буроугольный бассейн (пров. Сев. Хамгён).
Производство электроэнергии 21,72 млрд. кВт·ч (2007 год; 55,5 млрд. в 1990 году). Основу электроэнергетики составляют ГЭС и ТЭС, работающие на угле. Каскады ГЭС созданы на р. Тэрёнган (Точхонский каскад; общая мощность 750 тыс. кВт) и притоках р. Туманган (комплекс из трёх ГЭС «Содусу», общая мощность 482 тыс. кВт). Крупнейшие ГЭС: «Кымгансан» (пров. Канвондо, 800 тыс. кВт, первая очередь сдана в 1996), Супхунхо (близ г. Чхонсу, 700 тыс. кВт) и Унбонхо (на р. Амноккан, 400 тыс. кВт). Крупнейшие ТЭС (работают на угле) - Пукчханская (1,69 млн. кВт; 1969–85, в 2004 году пущен новый энергоблок), «Чхончхонган» (близ Анджу; 1,2 млн. кВт; 1979-1989 годы). ТЭЦ действуют в городах Пхеньян (Пхеньянская, 500 тыс. кВт, и др.), Сунчхон (400 тыс. кВт), Сонбон (200 тыс. кВт) и др.
КНДР испытывает сильный дефицит электроэнергии; бытовое энергоснабжение (за исключением Пхеньяна) осуществляется с перебоями. Системы и сети электроснабжения устарели и сильно изношены. В 2007 году энергосистема КНДР соединена новой ЛЭП Кэсон - Мунсан с энергосистемой Республики Корея.
Нефтепродукты в незначительном объёме импортируются через морские порты (в т. ч. Сонбон, где действует нефтеперерабатывающий завод установленной мощностью 1 млн. т нефти в год), а также поступают по нефтепроводу из Китая (Дацин - Шэньян - Даньдун) в район Синыйджу, где функционирует НПЗ «Понхва» (мощность 2,5 млн. т в год). Во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов в страну на безвозмездной основе ежегодно поступало около 500 тыс. т нефтепродуктов из стран Ближнего Востока; в 2006-2008 годы нефть и нефтепродукты начали поступать из Республики Корея и Китая (в качестве компенсации за прекращение и сворачивание ядерной программы КНДР).
Сырьевой базой чёрной металлургии служат два крупных месторождения железной руды - Мусан (пров. Сев. Хамгён, к северо-западу от Чхонджина) и Ыллюль (Ыннрур; к юго-западу от Нампхо). На месторождении Мусан добыча руды ведётся открытым способом; действуют две обогатительные фабрики, с которых железорудный концентрат по конвейеропроводу (длиной 98 км) поступает на металлургические заводы Чхонджина, а также вывозится в Китай. Руда с месторождения Ыллюль (ежегодная добыча около 2,5 млн. т) поступает на металлургический завод «Хванхэ» в г. Сонним и на сталелитейный завод в Кансо (к северу от Нампхо). Объём выплавки стали сокращается (4,2 млн. т в 1990; 1,5 млн. т в 2002). Крупные предприятия чёрной металлургии действуют в городах Чхонджин, Кимчхэк, Сонним, Нампхо; завод по произ-ву ферросплавов в Пурёне (пров. Сев. Хамгён).
В КНДР добывают руды цветных металлов (цинка, свинца, меди, никеля, вольфрама и молибдена). В конце 1980-х годов ежегодно добывалось около 100-110 тыс. т цинковой и около 65 тыс. т свинцовой руды. Гл. центр добычи свинцово-цинковых руд – Комдок (свинцово-цинковый рудник; пров. Юж. Хамгён), руд меди - Хесан (пров. Янгандо; ок. 10 тыс. т концентрата в год, около 80% всей медной руды; 51% акций рудника выкуплено кит. стороной), никеля - Капсан, Унхын (пров. Янгандо), Мандок (пров. Юж. Хамгён); молибдена - Косан (пров. Канвондо). Добыча золота ведётся в районе Вонсана (пров. Канвондо), Унсане (пров. Сев. Пхёнан) и Хвечане (пров. Юж. Пхёнан). Осн. центры цветной металлургии - Нампхо, Мунчхон (пров. Канвондо; цинкоплавильный завод «Кымган»), Хэджу (плавильный завод цветных металлов), Мунпхён, Танчхон (к юго-западу от Кимчхэка; выплавка цинка и свинца).
Машиностроение в основном ориентировано на производство вооружений, военной техники и боеприпасов. Выпускаются различные виды артстрелкового вооружения (арт. и зенитные орудия, миномёты, пулемёты, автоматы и др.), а также танки, ракеты средней и малой дальности, воен. корабли, подводные лодки, военные автомобили и др. Центры ВПК главным образом расположены в небольших городах в горных и предгорных районах севера (Кусон, Хичхон, Канге, Самджиён и др.) и северо-востока (Ындык, Чхонджин и др.) страны, а также в районе Пхеньяна, Вонсана. Наряду с военной, машиностроит. предприятия выпускают продукцию гражд. назначения. Произ-во горнорудного оборудования в городах Нанам (к западу от Чхонджина; завод горнорудного оборудования «10 Мая»), Сукчхон, Анджу (ремонт оборудования), Хверён; энергооборудования, электротехнич. продукции 0 в Тэане, Хамхыне, Пхеньяне; электронных изделий - в Пхеньяне, Нампхо, Сонбоне; станков - в Пхеньяне, Хичхоне, Кусоне, Чхонджине, Хамхыне, Хверёне, Чончхоне. Производство дорожно-строительной техники в Синыйджу (завод «Ракон» - экскаваторы, краны, гидравлич. оборудование), сельско-хозяйственной техники - в городах Киян (трактора, бульдозеры), Чхунсон, Пхеньян, Хэджу (запчасти к тракторам), Саривон, Чхонджин; лесозаготовительной техники - в Хесане; текстильного оборудования - в Пхеньяне. Транспортное машиностроение представлено произ-вом электровозов (Пхеньян и Тэан), локомотивов (Вонсан), железно-дорожных вагонов (Вонсан, Хамхын, Чхонджин), судов (Чхонджин, Вонсан, Нампхо, Хыннам, Хэджу), автомобилей (завод грузовых автомобилей «Сынри» в г. Токчхон; автосборочный завод «Пхёнхва» в Нампхо - легковые автомобили, пикапы, небольшие грузовики; часть продукции идёт на экспорт; автосборочный завод в Пхёнсоне), троллейбусов (заводы в Пхеньяне, Чхонджине), автобусов (завод «Чипсам» в Чхонджине), велосипедов (заводы в городах Сончхон, Пхеньян).
Крупнейшие центры химической промышленности: Хыннам (производство синтетических волокон, минер. удобрений, синтетический смол, синтетическая каучука, каустической соды, красителей), Намхын (нефтехимический комбинат близ г. Анджу; этилен, полиэтилен, мочевина и др.), Саривон (пров. Сев. Хванхэ; калийные удобрения), Чхонджин (фосфорные удобрения, химич. волокна), Сунчхон (азотные удобрения), Хвасон (Мёнган), Танчхон (фосфорные удобрения), Аоджи (Енанский химический завод; аммиак), Чхонсу, Пхеньян, Хэджу (суперфосфат), Синыйджу (растит. волокно на основе камыша). Производство резинотехнич. продукции в Пхеньяне, автомобильных шин - в Манпхо (Амнокканский завод), Пхеньяне и Ынхва; фармацевтических изделий – в Хамхыне, Сунчхоне, Канге и Пхеньяне.
Произ-во цемента 4 млн. т (2002 год; 7,6 млн. т в 1990 году). Крупнейшие цементные заводы - в городах Сынхори и Санвон (к юго-востоку от Пхеньяна), Хэджу, Сунчхон, Токчхон, Комусан; кирпичные – в городах Анджу, Пхихён, Хамхын, Танчхон (в т. ч. огнеупоры). Ведущие предприятия стекольной промышленности в Нампхо, Хичхоне и Тэане; фарфоровой - в Кёнсоне; керамической - в Кэсоне, Хамхыне (Хынсанский завод).
Лесозаготовки (ок. 600 тыс. м3 в год) ведутся в основном в горных районах на севере страны (более половины сосредоточено в пров. Янгандо), откуда древесина поступает на перерабатывающие заводы в городах Канге, Хесан, Кильччу, Хамхын, Синыйджу, Пхеньян (произ-во пиломатериалов 200-300 тыс. м3 в год). Центры целлюлозно-бумажной промышленности - Хэджу, Кильччу, Хверён, Хесан.
Текстильная промышленнсть: шелкопрядильные и шелкоткацкие фабрики - в городах Анджу, Пакчхон, Пхеньян, Канге, Йонбён, Нампхо (в пригороде Тэсон), Синыйджу, Сончхон, Хичхон; производство шерстяных тканей - в Синыйджу и Хамхыне. Выпуск швейных и трикотажных изделий - в городах Пхеньян, Вонсан, Нанам, Пхёнвон, Пхёнсон, Синыйджу, Анджу, Канге, Ковон, Хамхын, Тэан; обуви – в Пхеньяне, Хэджу, Сунчхоне, Синыйджу, Хыннаме, Пхёнсоне, Саривоне, Хесане, Сакчу. Фабрики по производству национальных сувениров в Кэсоне и Пхёнсоне.
Пищевая промышленность представлена рисоочистительной (практически повсеместно), мукомольной (гл. центры - Пхеньян, Пукчхан, Хамхын), сахарной (б. ч. заводов вдоль северо-восточного побережья), рыбоперерабатывающей и рыбоконсервной (Вонсан, Синпхо, Чхонджин, Сонбон). Центры виноделия - Канге; пивоварения - Вонсан, Пхеньян; производства табачных изделий - Йонсон, Сунчхон, Сонбон.
Сельское хозяйство.
В начале XXI века обрабатывается около 14% территории страны (ок. 20% в начале 1990-х годов); основные массивы используемых земель - на равнинах западных и восточных побережий. В 1980-2000-е годы на засолённых и засушливых участках побережья Жёлтого м., а также в засушливых районах провинций Юж. Хванхэ, Юж. Пхёнан проводились интенсивные ирригационные работы. К началу 2000-х годов орошалось около 70% пахотных земель (длина ирригационных каналов около 40 тыс. км).
В 1960-1990-е годы преобладали крупные государственные и кооперативные хозяйства. Интенсивное использование минеральных удобрений (вносились на 97% площадей поливных рисовых полей) привело к деградации почв и загрязнению поверхностных вод. С середины 1990-х годов резко сократились использование сельско-хозяйственной техники и объёмы вносимых удобрений; к началу XXI века почти все сельско-хозяйственных работы велись вручную. С началом реформ в 2002 году вместо коллективных хозяйств начали создавать семейные и частные предприятия. Природные катаклизмы середины 1990-х - начала 2000-х годов (в т. ч. засухи 1995, 2000, 2001, 2006, 2008 годов; наводнение 2007 года) привели к острой нехватке продовольствия (пик пришёлся на 1996-1997 годы). Продовольственная помощь КНДР оказывали страны Западной Европы, США, Республика Корея и Япония; с 2006 года безвозмездная помощь поступает из Республики Корея и Китая (б. ч. направляется на снабжение армии).
Традиционно наиболее развито растениеводство, в основном производство зерновых. Главные культуры - рис (площадь рисовых полей 840 тыс. га; сбор риса 1,83 млн. т в 2007 году по южно-корейским данным) и кукуруза (1,6 млн. т в 2007 году). Общий сбор продовольственных культур 4,1 млн. т (2007 год; 5,7 млн. т в 2008 году, оценка ФАО; потребности оцениваются в 6,5 млн. т). Основной район земледелия - западные равнины (выращивают рис, кукурузу, пшеницу, ячмень, бобовые культуры, сою). В северной части страны выращивают овёс, рожь, просо, сорго, гаолян. На вост. побережье доминирует сельское хозяйство пригородного типа. Основные технические культуры - хлопчатник (основной район – пров. Южная Хванхэ), сахарная свёкла (долина р. Тэдонган, север пров. Сев. Хамгён), табак (провинции Юж. Пхёнан, Сев. Хванхэ, юг пров. Канвондо); из масличных наиболее распространены подсолнечник, кунжут, рапс. Картофель выращивают в сев. части страны (особенно в провинциях Сев. Хамгён и Янгандо), батат - в южной. Ежегодно собирают по 2-3 урожая капусты (в основных в провинциях Янгандо, Сев. Хамгён, Юж. Хамгён, Чагандо), томатов, огурцов, чеснока, тыквы, редьки.
На западных равнинах и в предгорьях выращивают яблони, груши, абрикосы, персики, сливу, вишню. Крупные плодоводч. хозяйства расположены в окрестностях городов Пхеньян, Сукчхон, Ончхон, Хванджу, Понсан. Шелковицу культивируют повсеместно (основные районы - Юж. Пхёнан, Чагандо). Традиц. сбор женьшеня (в районе г. Кэсон и на юго-востоке пров. Юж. Хванхэ), лекарственных трав (в горных районах на севере страны).
Поголовье (млн. голов, 2007 год, оценка): свиней 3,2, коз 2,7, крупного рогатого скота 0,57, овец 0,17, птицы около 21. Вблизи больших городов и крупных пром. предприятий действуют птицеводч. фабрики (крупнейшие – в районе Пхеньяна) и свинокомплексы. Произ-во мяса 300–400 тыс. т в год (ок. 75% - свинина). Крупный рогатый скот используется в осн. как тягловая сила для сельско-хозяйственных работ. На плато Кэма развито овцеводство. В 2000-е годы построены многочисл. мелкие козоводческие фермы (производят мясо, масло, сыр), а также комплексные животноводч. базы.
Леса занимают окоо 4,3 млн. га, из них недоступны для лесозаготовок ок. 3,7 млн. га. Во второй половине 1990-х годов осуществлялись массовые вырубки (в т. ч. для отопления домов); в начале 2000-х годов предпринимаются меры по лесовосстановлению, расширению лесопосадок.
Лов рыбы ведётся в Японском и Жёлтом морях (морской улов 268,7 тыс. т в 2007 году, в основном минтай, иваси, сайда, сардина, сельдь, тунец, макрель; 1,6 млн. т в 1984 году). Добыча морепродуктов (креветки, кальмары, осьминоги, устрицы, крабы, трепанги, морские водоросли и др.; 3,6 млн. т в 1986 году) осуществляется в основном в Жёлтом море. Рыболовецкий флот насчитывает ок. 40 тыс. небольших и средних судов. Развито прудовое хозяйство: разводят в основном карпа, канадскую форель (близ городов Пхеньян, Куджан, Нампхо и др.).
Сектор услуг.
Национальный банк КНДР - Центрльный банк Кореи «Чосон» (1946 год), обеспечивает денежными средствами текущие операции, составляет государственный бюджет; имеется 227 местных представительств во всех провинциях, городах и уездах. Торговый банк (1959 год) обслуживает внешнеторговые операции. Действуют также спец. банки, обеспечивающие междунар. сделки отд. компаний. К середине 2000-х годов созданы торгово-экономическая зона «Расон» (Раджин - Сонбон), специальные экономические зоны Кэсонская (1-я очередь Кэсонского промышленного парка сдана в декабре 2004 года; к 2008 году в нём действовали 72 южно-корейской фирмы, на предприятиях которых было занято около 30 тыс. северокорейцев) и Кымгансанская (туристическая), Нампхо.
Туризм не получил широкого развития; въезд иностранцев в КНДР ограничен. В 2002 году КНДР посетило около 400 тыс. человек (в основном из Республики Корея, Китая, России, Японии), доходы от туризма составили ок. 150 млн. долл. Специальные отели для иностранных туристов имеются в наиболее посещаемых городах: Пхеньяне (13 отелей), Вонсане, Нампхо, Кэсоне, Хамхыне, торгово-экономической зоне «Расон» (6 отелей), а также в горах Мёхян. В 1998 году по инициативе южно-корейской компании «Hyundai Asan» начал действовать межкорейский проект развития туризма в районе гор Кымгансан. В 2005-2008 годы создана новая туристская зона в районе вулкана Пэктусан (сооружается горнолыжный центр, открыт междунар. аэропорт Самджиён, куда выполняется прямой рейс из Сеула). Внутренний туризм представлен в основном «красным туризмом» (посещение мест революционной славы, связанных с деятельностью Ким Ир Сена и Ким Чен Ира) и лечебно-оздоровительным.
Транспорт.
Большая часть перевозок грузов и пассажиров осуществляется по железным дорогам. Протяжённость железных дорог 5,24 тыс. км (2006 год, оценка), из них электрифицировано 3,5 тыс. км (2000 год). Сеть железных дорог наиболее густа на западных равнинах, более разрежена на севере и крайнем юго-востоке. Крупнейшие железно-дорожные узлы: Пхеньян, Чхонджин; среди других - Хамхын, Вонсан, Саривон, Нампхо, Синыйджу.
Развитие автомобильного транспорта (около 12% грузоперевозок) сдерживается в т. ч. дефицитом топлива (в крупных городах широко распространён велосипедный транспорт, в т. ч. трёхколёсные грузовые велосипеды). По национальным данным, общая протяжённость автомобильных дорог (включая грунтовые) 75,5 тыс. км (по др. источникам, ок. 25,5 тыс. км, в т. ч. 1,7 тыс. км с усовершенствованным асфальтовым и бетонным покрытием; середина 2000-х годов). В 1970-2000-е годы построены скоростные автомагистрали (автострады; длина 653 км) к гл. объектам туризма (в т. ч. транскорейская автодорога в горах Кымгансан, 2003 год). В 2009 году вступил в силу запрет на эксплуатацию автомобилей японского производства (в 2007 году около 95% автопарка КНДР составляли японские автомобили).
Морским транспортом выполняется большая часть внешнеторговых перевозок, а также каботажные перевозки. Морской торговый флот включает (2007 год) 171 морское торговое судно (св. 1000 рег.бр.-т каждое), в т. ч. 131 грузовое, 14 нефтяных танкеров, 4 рефрижератора. Общая пропускная способность портов восточного побережья 18,7 млн. т, западного - 10,6 млн. т (доля в перевозках соответственно 58,4% и 41,6%). Грузооборот крупнейших портов (млн. т в год, оценка): Нампхо 7,5; Чхонджин 8; Хыннам 4; Наджин 3. Общая протяжённость судоходных речных путей 2253 км; небольшие суда курсируют по нижнему течению р. Тэдонган (от Нампхо до Пхеньяна), р. Чхончхонган, р. Амноккан и р. Туманган.
Имеется 77 аэропортов, в 36 из них взлётно-посадочная полоса с твёрдым покрытием (в Сунане и Самджиёне длиной св. 3 км). Главный международный аэропорт Сунан (обслуживает Пхеньян; регулярные рейсы выполняются нац. авиакомпанией «Air Koryo»). Внутренние воздушные линии действуют нерегулярно. Метрополитен в Пхеньяне.
Внешняя торговля.
Стоимость экспорта 1466 млн. долл., импорта 2979 млн. долл. (2006 год; по южно-корейским оценкам, соответственно 950 млн. долл. и 2050 млн. долл.). Основные статьи экспорта - антрацит, железорудный концентрат, сталь, цветные металлы (электролитные медь, свинец, цинк, вольфрам), золото, цемент, шёлк и шёлковые изделия, морепродукты; импорта - нефть и нефтепродукты, коксующийся уголь, древесина, продовольствие (главынм образом рис), продукция машиностроения (в т. ч. электронные изделия), минер. удобрения. Крупнейший торговый партнёр - Китай (ок. 70% объёма торговли в 2007 году); среди других - Республика Корея (поставляет рис, минер. удобрения и др.; многие южно-корейские товары попадают в КНДР через Китай), Россия.
Вооружённые силы
Вооруженные силы (ВС) КНДР (официальное название - Народные вооруженные силы) состоят из регулярных ВС [Корейская народная армия (КНА; св. 1,1 млн. чел., 2008 год), а также войска Мин-ва нар. безопасности и Министерства охраны государственной безопасности (всего 189 тыс. чел.)] и резервных компонентов (4,7 млн. чел., 2008 год). К резерву приписана Рабоче-крестьянская красная гвардия (ок. 3,5 млн. чел.) - военизированное формирование, организованное по территориальному принципу, некоторые её подразделения не имеют оружия. Войска министерств нар. безопасности и охраны государственной безопасности в мирное время подчинены соответствующим министрам, в военное - используются по планам ГШ КНА. Основу ВС составляет КНА, которая включает Сухопутные войска (СВ), ВВС и ПВО и ВМФ. Военной годовой бюджет 2,3 млрд. долл. (2006 год, оценка).
Верховным главнокомандующим КНА (фактически всеми ВС) является пред. Государственного комитета обороны (ГКО), координирующий и объединяющий все политические, экономические и военные меры в интересах обеспечения безопасности. Непосредственное руководство ВС осуществляет министр Народного ВС (обороны) через ГШ КНА (который также выполняет роль штаба СВ), штабы ВВС и ПВО и ВМФ.
СВ (950 тыс. чел.) являются основой ВС и организационно сведены в 20 корпусов (1 бронетанковый, 4 механизированных, 12 пехотных, 2 артиллерийских и 1 обороны столицы), в составе которых - 27 пехотных дивизий, 15 танковых, 14 механизированных бригад, бригада оперативно-тактических ракет, 21 арт. бригада, 9 бригад РСЗО, ракетный полк тактич. ракет. В СВ также входит командование войск спец. назначения (88 тыс. чел.): 14 бригад снайперов (в т. ч. 2 возд.-десантные и 2 амфибийные, на плавающих десантно-высадочных средствах), 9 лёгких пех. бригад, 17 разведыват. батальонов, 8 батальонов спец. назначения «бюро разведки». Резерв СВ (600 тыс. чел.): 40 пех. дивизий и 18 пех. бригад. На вооружении СВ находятся св. 3,5 тыс. основных и св. 560 лёгких танков, 2,5 тыс. БТР и др. брониров. машин, 10,4 тыс. арт. орудий (в т. ч. 4,4 тыс. орудий самоходной артиллерии), 2,5 тыс. РСЗО, 7,5 тыс. миномётов, 11 тыс. зенитных арт. установок, ок. 10 тыс. ПЗРК, ПУ ПТУР и др.
ВВС и ПВО (110 тыс. человек) сведены в командования (боевой авиации, ПВО и ПВО столицы), в составе которых - 4 авиационные дивизии, отдельные авиационные полки (истребительные, бомбардировочные, транспортные, вертолётные), 19 зенитных ракетных бригад. Вооружение: 590 боевых, 318 транспортных и 215 учебных самолётов; 306 вертолётов (в т. ч. 24 боевых и 202 поддержки); св. 3 тыс. ПЗРК; 350 ПУ ЗРК; несколько беспилотных ЛА. Основной военно-воздушной базы: Сунан, Вонсан, Кэчхон, Сунчхон, Хамхын, Хванджу, Ыйджу.
ВМФ КНДР (ок. 46 тыс. человек) организационно сведён в 2 флота, в составе которых - бригады, дивизионы кораблей и катеров, части береговых ракетно-арт. войск. Флот: ок. 75 ПЛ (в т. ч. 32 малых и св. 20 сверхмалых), 3 фрегата УРО, 5 малых противолодочных кораблей, 34 ракетных катера, св. 155 патрульных катеров, св. 130 десантных катеров на возд. подушке, 24 тральщика, 8 плавбаз сверхмалых ПЛ, 4 гидрографич. судна. Береговая оборона: 2 полка ПУ противокорабельных ракет, буксируемые 122- и 152-мм орудия, 130-мм орудия на стационарных позициях. Осн. воен.-мор. базы и пункты базирования: Нампхо, Тасадо, Чхахо, Тасари, Чедори, Наджин, Чхонджин.
Комплектование регулярных ВС осуществляется по призыву. Продолжительность срочной службы в СВ 5-12 лет, в ВВС - 3-4 года, в ВМФ - 5-10 лет, обязательные воен. сборы до 40 лет, затем служба в Рабоче-крестьянской красной гвардии до 60 лет. Офицерские кадры готовятся в осн. в национальных учебных заведениях.
Здравоохранение
В КНДР на 100 тыс. жителей приходится 410 врачей, 934 лица среднего медицинского персонала и акушерок, 40 стоматологов, 135 фармацевтов (2004 год); больничных коек - 13,6 на 10 тыс. жителей (2001 год). Расходы на здравоохранение составляют 3,5% ВВП (бюджетное финансирование - 85,6%, частный сектор - 14,4%) (2006 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией, законами о народном здравоохранении (1980 год), об охране детства и воспитании детей, об окружающей среде (1986 год), о социальной защите (1951, 1978, 2008 годы). Система здравоохранения ориентирована на медицинскую профилактику и укрепление всеобщей бесплатной медицинской помощи. Для всего населения действует система семейного врача. Административный контроль осуществляет Министерство здравоохранения. Медицинская помощь, включающую терапию, педиатрию, хирургию, акушерство и гинекологию, нар. корейскую медицину и стоматологию, оказывают 433 больницы, 7 тыс. поликлиник на центральном и провинциальном уровнях (в т. ч. специализированные клиники, центры материнства, детские больницы) (2004 год). В стране существуют санитарные инспекции, которые осуществляют контроль за инфекционными заболеваниями. Наиболее распространены диарейные, острые респираторные инфекции, малярия, туберкулёз, болезни недостаточности питания. Осн. причины смерти взрослого населения - сердечно-сосудистые заболевания, инфекции, злокачественные новообразования. Бальнеологические курорты Вэкымкан, Окходон, Чу-Уль и др.
Спорт
Олимпийский комитет создан в 1953 году, признан МОК в 1957 году. В 1964 году спортсмены КНДР впервые приняли участие в Олимпийских зимних играх в Инсбруке, там же конькобежка Пил Хва Хан стала первой спортсменкой в истории страны (и первой женщиной в Азии), удостоенной олимпийской награды (серебряная медаль на дистанции 3000 м).
На Олимпиадах 1964 года (Токио) и 1968 года (Мехико) спортсмены КНДР не выступали, протестуя против решения МОК о наименовании олимпийской команды «Северная Корея»; в Олимпиадах 1984 года (Лос-Анджелес) и 1988 года (Сеул) также не принимали участия.
Всего на Олимпийских играх (1972-2008 годы) спортсмены КНДР завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 19 бронзовых медалей; первую золотую медаль выиграл в стрельбе из малокалиберной винтовки Ли Хо Джун, установив в Мюнхене (1972 год) новый мировой рекорд (599 очков из 600). В Пекине (2008 год) две золотые медали завоевали женщины - Пак Хён Сук (тяжёлая атлетика, весовая категория 63 кг) и Хон Ун Джон (спортивная гимнастика, опорный прыжок). На Олимпийских зимних играх (1964-2006 годы) спортсмены КНДР завоевали одну серебряную и одну бронзовую награду.
Среди других известных спортсменов: Син Ким Дан - неоднократная рекордсменка мира в беге на 400 м и 800 м в конце 1950-х годов - начало 1960-х годов.
Наиболее популярные в стране виды спорта: командные - футбол, волейбол, баскетбол, гандбол; индивидуальные - бокс, борьба, велосипедный спорт, спортивная гимнастика, лёгкая и тяжёлая атлетика, стрельба из лука, фехтование, гребля на байдарках и каноэ, настольный теннис, стрельба пулевая.
В 1966 году сборная команда КНДР дебютировала на чемпионате мира по футболу в Великобритании и вошла в восьмёрку лучших команд, сыграв в групповом турнире вничью с командой Чили и выиграв у команды Италии (1:0). В 1/4 финала сборная КНДР вела со счётом 3:0 в матче с Португалией, но в итоге проиграла 3:5. Женская сборная КНДР по футболу - чемпион Азии 2001, 2003 и 2008 годы, участница чемпионатов мира 1999, 2003 и 2007 годы (лучший результат - 1/4 финала в 2007) и Олимпийских игр 2008 года.
К 1973 году в Пхеньяне построен многофункциональный Дворец спорта вместимостью св. 20 тыс. мест, где проводятся нац. и междунар. состязания. В начале 1980-х годов там же построены крупные стадионы: «Rungrado May Day Stadium» (150 тыс. мест) и «Kim Il-Sung Stadium» (70 тыс. мест).
Средства массовой информации
Издаются 11 ежедневных газет общим тиражом до 5 млн. экз. (2006 год). Большая часть периодической изданий является органами Трудовой партии Кореи (ТПК). Ведущие общенациональные газеты (все - в Пхеньяне; выходят ежедневно): «Минджу Чосон» («Демократическая Корея»; орган Верховного нар. собрания и Кабинета министров; выходит с 1946 года, тираж ок. 200 тыс. экз.), «Нодон синмун» («Рабочая газета»; орган ЦК ТПК; с 1945 года, ок. 1,5 млн. экз.), «Чосон инмингун» («Корейская народная армия»; орган Мин-ва нар. вооруж. сил КНДР; с 1948 года) , «Нодон чхоннен» («Трудовая молодёжь»; орган ЦК Союза социалистической трудовой молодёжи; с 1946 года, ок. 800 тыс. экз.). Для распространения за границей предназначена газета «Pyongyang Times» (с 1983, 2 раза в неделю; издаётся на иностранных языках). Среди ведущих журналов (все – в Пхеньяне): «Кыллоджа» («Трудящийся»; теоретич. орган ЦК ТПК; с 1946 года, ежемесячно; ок. 300 тыс. экз.), «Чхоллима» («Крылатый конь»; с 1959 года, ежемесячно). Вопросы литературы и искусства освещает журнал «Чосон есуль» («Корейское искусство»; Пхеньян). На иностр. языках издаются журналы (все - в Пхеньяне): «Korea» (с 1956 года, ежемесячно, на английском, китайском, русском, французском и испанском языках), «Korea Today» (ежемесячно, на корейском, русском, английском, французском, испанском и китайском языках). Радиовещание с 1945 года, ныне осуществляется Центральной радиостанцией КНДР и Пхеньянской радиостанцией. Телевидение с 1967 года, действует Центральное телевидение КНДР (с 1967 года) и Кэсонское телевидение (с 1971 года). Частных радио- и телевизионных компаний нет. Государственное информационное агентство – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК; Пхеньян; основано в 1946 году), предоставляет газетам, радио и телевидению сведения о внутренней и международной ситуации.
Образование. Учреждения наукии культуры
С 1975 года в стране действует всеобщее обязательное бесплатное 11-летнее обучение, включающее одногодичное дошкольное и 10-летнее школьное образование (4-летнее начальное и 6-летнее среднее), сочетающее общее среднее образование с профессионально-техническим. Дошкольным обучением охвачено 45% детей, начальным - 93%, средним - 69%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 99% (2008 год). С 1991 года осуществляется реформа системы высшего образования; основной регламентирующий документ - Проект реформы высшего образования (1995 год). В систему вузов входят университеты, учительские и технические иниверситеты, специализированные колледжи. Главыне научные учреждения, вузы, библиотеки и музеи находятся в Пхеньяне, в т. ч. АН (1952 год), Университет им. Ким Ир Сена (1946 год).
Литература
Литература КНДР после 1948 года обратилась к теме построения нового государства и пропаганде идей социализма (Сон Ён, Пак Се Ён). В Пхеньяне был образован Северо-корейский союз литературы и искусств (1946 год); его основыне деятели - литераторы, перешедшие с Юга на Север по политическим убеждениям (Ли Ги Ён, Хан Со Ря и др.). В первые годы существования КНДР появились поэтич. произведения, посвящённые доблести советских воинов (Пак Пхар Ян, Чо Ки Чхон). Литература периода Корейской войны 1950-1953 годов и первых послевоенных лет концентрировалась на проблемах последствий войны, восстановления хозяйства. Следуя опыту сов. лит-ры, писатели КНДР обратились к публицистике и очерковой литературе. Преобладали описания подвигов простых людей в тылу и на фронте (Пён Хи Гын, Ли Тон Джун); появились произведения, прославлявшие Ким Ир Сена как руководителя революц. борьбы (Ли Хи Чхан и др.). Поэзия также носила публицистич. характер (Пак А Джи, Ли Чон Гу, Ли Чон Суль). Литература второй половины XX века, рассматриваемая как средство партийной пропаганды, развивает идеи чучхе (Ли Пён Су, Ли Тон Джун, Пён Хи Гын), критикует капитализм в Республике Корея (Ом Хын Соп). Наиболее известные произведения - романы «Цветочница», «Море крови», созданные коллективом авторов и воплощающие образ рабочего класса на фоне революционной борьбы против японской агрессии.
Архитектура и изобразительное искусство
После окончания Корейской войны 1950-1953 годов развитие архитектуры в КНДР определялось задачей реконструкции и восстановления пострадавших от военных действий городов: в них создавались новые центр. районы с ансамблями административных и общественых зданий, а также строившиеся по типовым проектам жилые массивы и объекты инфраструктуры. В 1950-х - начале 1960-х годов были реконструированы города Хамхын, Вонсан, Саривон и др. В 1953 разработан генплан Пхеньяна (архитекторы Кан Чо Хван и др.), основанный на принципах зонирования. Согласно этому плану был создан новый ансамбль центральной части города, включающий в себя комплекс вокзала (1957 год), Большой театр (1960 год, архитекторы Ким Чон Хи и др.), гл. проспект с Центр. музеем революции (1960 год) и монументом Чхоллима (1961 год, скульптор Пак Чи Хон и др.), площадь Ким Ир Сена с административными зданиями, и др. Эти постройки, зачастую спроектированные при участии специалистов из социалистических стран, представляют собой вариант советского неоклассицизма, дополненный элементами традиционной корейской архитектуры.
Со второй половины 1960-х годов основной архитектурный стиль КНДР меняется: постройки отличают лаконичность и функциональность форм, практически исчезают декор и отсылки к историч. традиции, шире используются современные строительные технологии и материалы (железобетон): Университет им. Ким Ир Сена (1960-1970-е годы), Дворец спорта (1968-1973 годы; оба - в Пхеньяне). С начала 1980-х годов здания вновь демонстрируют декоративное оформление и более свободное композиционное решение, опирающиеся на национальные (Народный дворец учёбы, 1982 год) или классические традиции (Триумфальная арка в память национально-освободительной борьбы против японских захватчиков, 1982 год; оба в- Пхеньяне). Также появляются сооружения, спроектированные под влиянием современной западной архитектуры (парные небоскрёбы гостиницы «Корё», 1985 год; отель «Рюгён», с 1987 года; стадион им. 1-го Мая на о. Руннадо, 1989 год; все - в Пхеньяне).
Изобразительное искусство в годы войны 1950-1953 годов в основном было представлено агитационными формами: плакатами и листовками, зачастую выполненными в сатирическом ключе. В послевоенный период вновь возрождается находившаяся в упадке в период японского владычества корейская традиционная живопись тушью и водяными красками: как пейзаж и жанр «цветы - птицы» (художники Чха Дэ До, Ли Сок Хо), так и исторической и бытовой жанры (Ким Ён Чжун, Ли Пхаль Чхан). Произведения бытового жанра, а также полотна художников, работавших в технике масляной живописи (Ким Ин Квон, Чон Гван Чхоль), близки по духу социалистическому реализму. То же относится к графике (в основном к гравюре на дереве) и скульптуре: большинство работ в этих областях, как и в живописи маслом, почти не несут в себе следов влияния корейской художественной традиции, целиком опираясь на принципы реалистического европейского искусства.
Декоративно-прикладное искусство, в котором сохранившиеся с древности приёмы сочетаются с новым уровнем технического исполнения, представлено керамикой и фарфором, резьбой по кости и дереву, плетением из волокон бамбука и травы, а также изготовлением лаковых изделий.
Музыка
В первые годы существования государства музыкальная культура была представлена главным образом массовой песней, значительное внимание уделялось обработкам корейских народных песен. Ведущие жанры музыкального театра - чхангык (классическая музыкальная драма) и кагык (совр. опера, созданная на основе национальных традиций и опыта русского и европейского театра; композиторы Ли Мён Сан, Хван Хак Кын). Центр музыкальной жизни КНДР - Пхеньян. В 1945 году здесь основан Большой симфонический оркестр (ныне Государственный симфонический оркестр), репертуар которого традиционно включает национально-патриотические произведения. В 1948 году оперой «Сказание о девушке Чхунхян» Ли Мён Сана открыт Государственный художественный театр; среди первых постановок - «Сказание о девушке Сим Чхон» Ли Мён Сана (1949 год), «Ондаль» (1948 год), «Снегопад в горах» (1950 год) Хван Хак Кына, «Кармен» Ж. Бизе (1950 год). Во время Корейской войны 1950-1953 годов в подземном зале горы Моранбон (здание театра было разрушено при бомбардировке) поставлены советская опера «Молодая гвардия» Ю.С. Мейтуса (1952 год), патриотической корейской оперы «Моя высота» Ли Гон У, «Флотоводец Ли Сун Син» Пак Тон Силя (по пьесе Сон Ёна); при участии театрального оркестра исполнялись оратория «Река Ханган» Ли Гон У, кантата «К победе» Ли Джо Рока. В 1955 году открыто новое здание Государственного художественного театра, который продолжает оставаться ведущим музыкальным театром КНДР, среди его постановок - современной оперы и драмы чхангык (среди авторов - Ли Мён Сан, Хам Хон Гын, Ан Ги Ок, Син До Сон, Ким Чин Ен, Чо Сан Сон), а также рус. классич. оперы. В 1949 году созданы оратория «Река Амноккан» Ким Ок Сона, музыка к балету «Сказание о крепости Паняволь» Чхве Ок Сама. В 1949 году в Пхеньяне основана консерватория, в 1953 году - Союз композиторов КНДР. В 1955 году организована Государственная филармония, значительное место в музыкальной жизни страны заняли Ансамбль песни и пляски Корейской народной армии, Пхеньянский ансамбль песни и танца «Мансудэ», Ансамбль корейского народного инструментов. Патриотические песни и марши (сочетают традиционную мелодическую основу и стиль сов. массовых песен) сопровождают государственные празднества. Широко бытуют лирические песни в духе советской эстрады 1930-х годов, стала популярной гитара. Среди композиторов - авторов песен, опер, балетов, симфонической и камерной музыки: Ли Мён Сан, Син До Сон, Мун Гён Ок, Ким Ён Гю, Чо Гиль Сок. Среди исполнителей: певцы - Ким Ван У, Син Юн Гун, Ким Чин Гук (в западном стиле), Ан Хе Ён, Ким Чон Хва, Пак Пон Сок (в традиц. стиле); инструменталисты - пианист Пэк Ун Бок, скрипач Пэк Но Сан; в традиционном стиле играли Ан Ги Ок (12-струнная цитра каягым), Чха Хак Чхоль (поперечная флейта чоттэ), Ю Чжэ Бок (2-струнный смычковый хэгым), Ки Ман Су (6-струнная цитра комунго). Среди музыковедов - Пак Тон Силь, Ким Ги Гон, Юн Дон Су. Регулярно проводится традиционный Апрельский фестиваль искусств. В 1985 году в Пхеньяне прошёл фестиваль музыки корейского композитора Юн И Сана, в 1989 году - 13-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
В конце 1980-х годов в музыкальную культуру проникли элементы западной поп-музыки. В Пхеньяне гастролируют музыканты из Республики Корея, России и др. стран; в 2008 году состоялось первое в истории КНДР выступление симфонич. коллектива из США - Нью-Йоркского филармонич. оркестра.
Театр и танец
В 1947 году в Пхеньяне были созданы Государственый театр (позднее Государственный драматический театр) и училище при нём, в 1948 году - Пхеньянский городской театр, в 1949 году - Молодёжный театр, Рабочий театр и др. В конце 1940-х - начале 1950-х годов возник ряд театров, приписанных к министерствам и ведомствам (труппы Мин-ва транспорта, Министерства внутренних дел, Корейской народной армии, Крестьянский театр и т. п.). Театральные коллективы появились также во многих провинциях. Во время Корейской войны 1950-1953 годов создавались мобильные бригады, выступавшие в воинских частях. После войны в Пхеньяне построили театр «Моранбон», в 1960 году открылся Большой театр. Первый Государственный театр кукол был открыт в Пхеньяне в 1948 году. С 1953 года в большинстве провинций существуют небольшие стационарные театры кукол, призванные воспитывать детей в духе идей чучхе.
В 1946 году в Пхеньяне открылась танцевальная студия, с 1952 года - Государственная балетная студия под руководством Цой Сын Хи. В 1949 году появился первый монументальный балет на историчекую тему «Сказание о крепости Паняволь» Чхве Ок Сама (в основе сюжета события эпохи Силла). Среди постановок студии: «Сказание о крепости Садосон» Чхве Ок Сама (1953 год), «Под ясным небом» Чхве Ок Сама, Ли Сока, Ким Мун Сона (1956 год). В 1948 году в Пхеньяне образован Государственный художественный театр, где ставились балеты корейских композиторов (Хван Хак Кына, Ким Ён Гю, Им Гын Мёна и др.). Видным хореографом и педагогом, автором книг о классич. и нар. танце стала дочь Цой Сын Хи - Ан Сон Хи. Во многих провинциях созданы стационарные музыкально-хореографические коллективы, где ставятся балетные спектакли, сочетающие нац. и европ. традиции. Театрализованные танцевальные представления проходят в рамках многодневного праздника «Ариран». В Пхеньяне работают музыкальные и драматические театры: Художественный театр «Мансудэ», Восточно-пхеньянский Большой театр, Государственный драматический театр «Чхоллима», Худож. театр «Понхва» и др. Значит. вклад в театральное и танцевальное искусство внесли Ким Ван У, Ю Ын Ген, Ван Сен Хва, Цой Ен Ай, Тен Дек Вон, Ким Дях Ын, У Голь Сон и др.
В 1947 году в Пхеньяне основана киностудия (с 1948 года государственная; с 1958 года Корейская киностудия художественных и документальных фильмов). Первый снятый в КНДР полнометражный фильм - «Моя Родина» (1949 год, режиссер Кан Хон Сик). На протяжении 1950-х годов формировался специфический стиль северо-корейского кинематографа, сочетающий жанрово-тематические стереотипы социалистического реализма, мелодраматического интонации раннего кор. кино и традиционного поведенческие каноны, основанные на этике конфуцианства. В 1959 году осуществлена первая в КНДР экранизация - «Сказание о Чхунхян» (реж. Юн Ён Гю). Базовыми жанрами кино КНДР 1950-1960-х годах стали историко-революционный (картины об антияпонской партизанской борьбе, о Корейской войне 1950-1953 годов), производственный (фильмы о социалистическом строительстве), шпионский (фильмы о борьбе с лазутчиками и диверсантами). В 1970-х - начало 1980-х годов появились дидактической комедии, экранизации беллетристических сочинений Ким Ир Сена («Цветочница», режиссёры Чхве Ик Кю и Пак Хак), многосерийные киноэпопеи («Неизвестные герои», режиссёры Ю Хо Сон и Чхве Нам Сон, - о работе северо-корейских агентов в Сеуле, 20 серий, 1978-1981 годы), фильмы о разделённых семьях, демонстрирующие тяготы жизни соотечественников в Республике Корея и преимущества жизни в КНДР («Близнецы», режиссёры Пак Хак и Ам Гиль Сон). Идеологом и куратором отрасли стал Ким Чен Ир, сочинения которого («О киноискусстве», 1973 год, и др.) определяют ценностную шкалу северо-корейского кино. В основе большинства фильмов - сюжетные конструкции мелодрамы, но любовный конфликт нивелирован, его замещает идея неразрывности уз между индивидом и вождём, персонифицирующим патриотический идеал. Пропагандируются ценности коллективизма, самоотверженное служение нац. идее чучхе.
В 1980-х годах появились костюмные картины с элементами боевых искусств («Хон Гиль Дон», реж. Ким Гиль Ын, 1986 год), фильмы о спорте. Создавались совместные соверо-корейские ленты («Секунда на подвиг» Э. М. Уразбаева и Ом Гиль Сона, 1986 год, «Берег спасения», режиссёры Арья Жан Бато Ц. Дашиев и Рю Хо Сон, 1991 год). Были предприняты попытки модернизации сев.-кор. кинематографа. Значит. вклад в этот процесс внёс Син Сан Ок (режиссёр юж.-кор. кино, похищенный агентами спецслужб в 1978 году, насильственно удерживался в КНДР до 1986 года). Он создал костюмные фильмы («О моя любовь» по «Сказанию о Чхунхян», 1985 год), драмы («Соль», 1985 год, пр. Мкф в Москве) и первый в КНДР фильм в жанре сказочной фантастики («Пульгасари», 1985 год, спецэффекты осуществлены японскими специалистами). Крупнейшим проектом 1990-х годов стала 56-серийная эпопея «Нация и судьба».
Среди фильмов конца 1990-х - начала 2000-х годов: «Земля человеческой любви» (1999 год, реж. Ли Кван Ам), «На зелёном ковре стадиона» (2001 год, реж. Рим Чхан Бом), «Дневник школьницы» (2006 год, реж. Чан Ин Хак), анимационный фильм «Императрица Чун» (2005 год). Кинематографические кадры готовит Пхеньянский интитут театра и кино (основан в 1959 году). С 1987 года в Пхеньяне проводится Фестиваль кино неприсоединившихся и развивающихся стран.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)