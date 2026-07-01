КОРЕЙЦЫ
КОРЕЙЦЫ - народ, основное население Республики Корея и КНДР.
Численность в Республике Корея 46,9 млн. человек, в КНДР 23,7 млн. человек. Живут также в других странах Восточной Азии: в Северо-Восточном Китае [кит. чаосяньцзу, 1,9 млн. человек, из них 854 тыс. человек в Яньбянь-Корейском автономном округе в пров. Гирин (Цзилинь) - 2000 год, перепись], Японии (ок. 700 тыс. человек) и др.; Центральой Азии: в Узбекистане (200-250 тыс. человек), Казахстане (99,7 тыс. человек - 1999 год, перепись) и др.; в России (148,6 тыс. человек - 2002, перепись), а также в США (1,5 млн. человек корейского происхождения - 2005 год, перепись), Канаде (146,6 тыс. человек) и др. Общая численность ок. 78 млн. человек (2008 год, оценка). Говорят на корейском языке. Верующие - христиане (протестанты и католики), буддисты, последователи корейских синкретических культов.
В сложении корейцев участвовали палеоазиатский, австронезийский и протоалтайский этнические компоненты. Корейцы имеют обширную диаспору (гёпо, донпо), в городах Азии, Австралии, Америки и Европы сформировались компактные кварталы с корейским населением («кореатауны»). С 1860-х годов они выезжали на северо-восток Китая и в российском Приморье.
Иммиграция в российское Приморье резко усилилась с конца XIX века (так, в 1897 году в России корецев насчитывалось 26 тыс., в 1926 году в СССР - 87 тыс., из них 84,9 тыс. человек - в Дальневосточном округе). Посьетский (ныне Хасанский) и Суйфунский (упразднён в 1930 году) районы Дальневосточного края, где они составляли соответственно 95 и 50% населения, преобразованы в корейские национальные районы; корейские сельсоветы создавались и в др. местах компактного проживания корейцев. Появлялись корейские библиотеки, клубы, школы и техникумы, в 1931-1937 годы во Владивостоке действовал Корейский педагогический институт, с 1932 года работал корейский театр; на корейском языке выпускалась пресса. В 1937-1938 годы св. 180 тыс. российских корейцев было выселено в Узбекистан (в долину р. Чирчик в Ташкентской обл. и низовья Амударьи в Каракалпакии) и на юг Казахстана (ныне Кзыл-Ординская обл. и окрестности г. Уштобе Алма-Атинской обл.).
По переписи 1939 года, в СССР насчитывалось 182,3 тыс. корейцев, из них 96,5 тыс. человек - Казахстане и 72,9 тыс. человек - в Узбекистане. Преподавание на корейском языке было прекращено. В Средней Азии корейцы занимались в основынм поливным рисоводством, сохранили традиционную одежду, кухню. В 1989 году корейским языком владели 92,7% корецев СССР, 49,4% из них называли его родным; рус. яз. называли родным 50,1%. Сформировалась корейская русскоязычная интеллигенция. В 1970-1980-х годах началась миграция среднеазиатских корецев на Северный Кавказ, в Ростовскую обл., Краснодарский и Ставропольский края, с конца 1980-х годов - в центрвльные районы России. В 1993 году принято постановление ВС РФ «О реабилитации российских корейцев».
Особую группу составляют сахалинские корейцы - потомки завезённых японцами в первой половине XX века рабочих; после Второй мировой войны б. ч. их осталась в СССР, но была лишена гражданства. Ныне многие из них уезжают в Республику Корея.
В Дальневосточном федеральном округе РФ, по переписи 2002 года, насчитывалось 61,9 тыс. корецев (из них в Сахалинской обл. 29,6 тыс. чел., в Приморском крае 17,9 тыс. человек, в Хабаровском крае 9,5 тыс. человек), в Южном федеральном округе - 39 тыс. корецев (из них в Ростовской обл. 11,7 тыс. человек), в Москве 8,6 тыс. корейцев. Свыше 80% российских корецев живут в городах. В Южно-Сахалинске, Алма-Ате издаются газеты на корейском языке, в Москве на русском языке - газета «Российские корейцы», в Алма-Ате работает корейский театр.
Традиционная культура типична для народов Восточной Азии. Основные занятие - пашенное замледелие, гл. обр. поливное рисоводство. Землю обрабатывали полозным плугом (чэньги) с плоским лемехом. Сеют также чумизу, сорго, бобовые, хлопок, коноплю, овощные и огородные культуры, в горных районах - суходольный рис, кукурузу; в районе г. Кэсон имеются плантации женьшеня. Разводят тягловый скот, свиней, а также овец и птицу. Развито шелководство, на побережье - рыболовство, добыча мор. животных (моллюски, каракатицы, крабы, креветки) и соли, сбор водорослей. Традиц. ремёсла - ткачество (из шёлка - в провинциях Северного Пхёнан, Южного Пхёнан, Северного Чолла и Юж. Чолла; из хлопка - в городах Хверён, Кёнсон, Хансан, Инчхон, Сосан), вышивка (в т. ч. панно-свитков), произ-во кирпича (в окрестностях Сеула и Пхеньяна), керамической посуды и черепицы, фарфора (с XI-XII веков - серо-голубого с вкраплениями белой и чёрной глины; с XIV века - белого с росписью кобальтом), лаковых изделий, бронзовой посуды (с XVIII века - в провинциях Кёнгидо, Канвондо, Сев. Чолла и Юж. Чолла), бумаги (в провинциях Кёнгидо и Сев. Чолла и Юж. Чолла), плетение (им занимались мужчины); центрами многих производств были буддийские монастыри, обработкой кожи занимались представители низшего сословия (пэкчхон).
Традиционная усадьба обнесена глинобитной или каменной оградой, в глубине ставится жилой каркасно-столбовой дом (чип) с плетёными, обмазанными глиной стенами на земляной, обложенной камнем платформе (высота до 50 см) с соломенной или черепичной 4-скатной крышей с приподнятыми краями. Жилище имеет кухню (пуок), нижнюю (арыппан) и верхнюю (уппан) жилые комнаты; иногда включает до 8 комнат, выходящих на наружную галерею (покто). Для семьи старшего сына часто строят отдельный дом. Традиционная система отопления типа гипокауста (ондоль, кудури) сохраняется и в многоэтажных городских постройках.
Одежда (ханбок, чосон-от) чаще белого цвета, у молодых женщин - яркой гладкой раскраски (обычно сочетаются два цвета). Одежда ранее не сшивалась, а склеивалась картофельным крахмалом. Ханбок состоит из штанов (пади, баджи), у мужчин заправленных в белые матерчатые носки (посон); правозапашной куртки (чогори) с невысоким воротником: у мужчин - расклешённой, у женщин - короткой, с бантом на груди, с широкой юбкой (чима, чхима), подвязываемой на груди широким поясом (был распространён обычай бинтования груди); зимой носили халат (дурумаги, турумаги). Плечевая одежда имеет туникообразный покрой. Обувь - плетённые из соломы или верёвок сандалии, в дождь – деревянная на высокой платформе. До вступления в брак юноши заплетали волосы в косу, после - мужчины собирали пучок на макушке, женщины - на затылке с длинной булавкой (бинё, пинё). Характерны мужские чёрные шляпы с полями (гат, кат). В придворной среде с XIV века распространилась одежда китайского покроя.
Основная пища - сваренный на пару рис (пап) с приправами (банчан, панчан); острые квашеные овощи (кимчи), соевые паста (чан) и соус (канджан), маринованная с приправами рыба (хве); едят свинину и мясо собак, традиционно почти не употребляют молока. Из фруктовых соков приготовляют прохладительный напиток ымчхонню; чая пьют мало; рисовую водку (сул) пьют подогретой. По праздникам готовят лапшу (куксу) с острым бульоном, хлеб из клейкого риса или проса (чхаллток), сласти из клейкого риса, фруктов, мёда, орехов.
В билатеральную родственную группу (чиньок) включаются представители 4 восходящих и 4 нисходящих поколений (чон) по мужской линии (чонгчин, или тангнэ, букв. «внутри дома») и 3 восходящих и 3 нисходящих поколений по женской линии (ойчин). Несколько чонгчин образуют патрилинидж (па), неск. патрилиниджей - роды (тонгйок), связанные с определённой местностью (пон - «корень»). Роды, носящие общее имя (сонг), образуют экзогамную фратрию (чоксок). В большой семье (кайок) господствовали патриархальные отношения. Имущество наследовал старший сын. Были распространены усыновление (обычно - старшего сына брата), примачество. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа. Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу. Термины обращения отличаются от терминов обозначения; термины родства не употребляются без показателей неотторжимой принадлежности; распространены текнонимия и обычай называния родственников по месту проживания.
Свадебный обряд включает поездку жениха (обязательно верхом) за невестой, его проживание в доме невесты в течение нескольких дней, свадебный поезд, сопровождающий невесту в дом жениха, состязания между роднёй жениха и невесты и т. п. Свадебная одежда - из яркого шёлка, богато расшитая, халат у жениха (дурумаги) обычно голубого цвета, у невесты (вонсам) - красного, с очень широкими рукавами; головной убор жениха - чёрная высокая шапка, сплетённая из конского волоса или тончайших пластин бамбука, с крыльями, невесты - с широкими лентами по бокам (джокдури, чогори).
На праздники (Новый год Соль; летний праздник Тано - 5-й день 5-го месяца; осенний праздник урожая Чусок) мужчины играют в кости (ютнори), женщины качаются на доске (нольттвиги) в сопровождении пения, дети пускают воздушных змеев; исполняются танцы в масках (Льва и др.), устраиваются состязания в борьбе (миндун и сирым), стрельбе из лука, игра с мячом (сонма кекку) и др. Распространены космогонические мифы, культы верховного небесного божества (Ханыним), духов гор (сансин; хозяином леса и гор считается Тигр - Хосин), рек, озёр, колодцев (мульквисин, представляемых в виде драконов ёнван), поселений (сонан), домашних духов (касин), культ родовых предков (представляемых в виде Медведя) и т. п. Почитаются первопредки - основатели кор. государств; особо отмечается День рождения Тангуна (3 октября) - государственный праздник в Республике Корея. В селениях почитались священные места (соттэ); существовали жрецы, слепые колдуны (пансу). Шаманами (мудан) могли быть мужчины и женщины; во время особо важных камланий (кутнори) шаман-мужчина мог надевать женское платье. Шаманские атрибуты - металлические гонг и барабан, жезл, сосновая ветка.
Устное творчество.
Народная музыка (согак) включает песни минё (героико-патриотические, лирические, шуточные и др.), инструментальную музыку, шаманскую музыку муак (инструментальное сопровождение шаманского ритуала кут: на юге Кореи - ансамбль духовых, на восточном побережье - барабан чанго). Наряду с сольным пением распространено хоровое многоголосное. Сольные инструментальные пьесы санджо исполняются на цитрах каягым или комунго либо на флейте в сопровождении барабана чанго. Инструментальная музыка нонъак («крестьянская музыка») исполняется почти исключительно крестьянскими духовыми оркестрами (обязательно наличие чанго) на сельских праздниках; в особенности популярны пьесы самуллори, основанные на крестьянских мелодиях, в исполнении 2 гонгов (кквэнгвари, чин) и 2 барабанов (чанго, пук).