КОРЕНОВСКИЙ МУЗЕЙ

Кореновский историко-краеведческий музей является основным хранилищем материальной и духовной культуры Кореновского района.

Основная задача Кореновского музея - это выявление, собирание, изучение и презентация, комплектование и хранение музейных предметов и коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности.

В 1967 году по решению Совета ветеранов гражданской и Великой Отечественной войны была создана музейная комната Боевой и Трудовой Славы. Первоначально музей располагался в маленькой хатке на углу улиц Красной и Карла Маркса.

В 1971 году распахнул свои двери новый Дом культуры колхоза им. Ленина, в здании которого было выделено помещение под музей.

В 1997 году музею было передано здание по улице Ленина, 144. Здание постройки 1910 года до революции принадлежало купцу Арутюнову. В 30-х годах это здание было передано под типографию.

К 2000 году здание было отремонтировано, и к 55-летию Победы был открыт зал Воинской Славы со стационарной экспозицией. Общая площадь музея составляет 294 м2 , в том числе экспозиционно-выставочная 200 м 2 , площадь под фонды - 9 м 2

Фонд музея насчитывает 15642 тысяч единиц, в том числе основной фонд составляет 9980 единиц. Это коллекции этнографических предметов, нумизматика, документы, фотографии, предметы прикладного искусства , предметы техники. Ежегодно фонды музея пополняются.

Музей проводит большую работу по пропаганде историко-культурного наследия Кубани и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Результаты поисково-исследовательской и просветительской работы в форме экскурсий, лекций, тематических бесед, встреч, уроков мужества, музейных уроков, викторин, тематических уроков по кубановедению доводятся до посетителей - жителей города и района, учащихся учебных заведений.

Вся работа музея построена на развитии у молодежи любви к малой Родине , интереса к её историческому прошлому, на пропаганде достояний и достопримечательностей города, вызывающей чувство гордости за свою малую Родину.

Сегодня в музее работают: - зал Воинской славы (к 60-летию Победы в 2005 году была произведена реэкспозиция зала, были представлены новые материалы и экспонаты, собранные за 5 лет). В этом же зале была открыта экспозиция «Афганистан, Афганистан мне не забыть тебя» - зал кубанского быта, где представлены диорама «Заселение Кореновского куреня», предметы быта казаков, воссоздана «великая» хата казачьего дома. В 2010 году музеем была приобретена коллекция матрешек работы кубанского художника В.А.Бедрак. С июня 2010 года открыта выставка «Зачарованный мир» (коллекция матрешек и предметов декоративно-прикладного творчества). В настоящее время ведется работа по созданию зала природы Кореновского района, оформлены витрины с обитателями степных районов Кубани.

С 1992 года директором музея является Карлова Надежда Гургеновна. В 2008 году за большой вклад в развитие культурных и массовых коммуникаций директор награждена Почетной грамотой министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры.

Иллюстрации :

Кореновский историко-краеведческий музей.