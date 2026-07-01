КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ
КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ - в РФ особые группы населения, проживающие на территориях традиционного расселения их предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы.
В России одним из первых законодательных актов, направленных на защиту прав коренных малочисленных народов, был Устав об управлении инородцев 1822 года. В 1920-х годах в постановлениях и декретах советского правительства (напр., в декрете ВЦИК и СНК от 25 октября 1926 года «Об утверждении Временного положения об управлении туземными народностями и племенами северных окраин») сформирован закрытый перечень, первоначально включавший 24 этнические общности.
Конституция РФ 1993 года (ст. 69) ввела понятие «коренные малочисленные народы ». В Российской Федерации действует Единый перечень коренных малочисленных народов РФ (2000 год), а также Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2006 год). Единый перечень ныне включает 40 народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (алеуты, алюторцы, вепсы, долганы, ительмены, камчадалы, кереки, кеты, коряки, кумандинцы, манси, нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы, нивхи, ороки, орочи, саамы, селькупы, сойоты, тазы, теленгиты, телеуты, тофалары, тубалары, тувинцы-тоджинцы, удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, чукчи, чулымцы, шорцы, эвенки, эвены, энцы, эскимосы, юкагиры), а также абазин, бесермян, водь, ижорцев, нагайбаков, шапсугов и 14 народов Дагестана.
Согласно российскому законодательству, для признания народа коренным малочисленным он должен: осознавать себя самостоятельной этнической общностью (самоидентифицироваться), сохранять исконную среду обитания (территорию), нац. промыслы, т. е. особое экономич. пространство, самобытную культуру, общий родной язык и иметь численность на территории России менее 50 тыс. человек. Отеческое законодательство о статусе и защите прав национальных меньшинств базируется на международных нормах, межгосударств. договорах России о правах человека и защите прав нац. меньшинств.
Коренные малочисленные народы выделяются в отдельную группу народов в целях особой защиты со стороны государства, они наделены особым статусом, имеют ряд законодательно закреплённых льгот (преимущественное пользование биоресурсами, более ранний выход на пенсию, замена воен. службы альтернативной, в перечень профессий которой включена пастьба оленей; освобождение от платы за землю и т. п.). Комплексно вопросы в сфере защиты прав национальных меньшинств урегулированы Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» (1999 год).
На федеральном уровне действуют также федеральные законы «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» (2000 год), «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» (2001 год); утверждена Концепция федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2015 года» (2007 год). Кроме того, субъекты Федерации самостоятельно решают проблемы нац. меньшинств, проживающих на их территориях.