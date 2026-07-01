КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ - в РФ особые группы населения, проживающие на территориях традиционного расселения их предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы.

В Рос­сии од­ним из пер­вых за­ко­но­дательных ак­тов, на­прав­лен­ных на за­щи­ту прав коренных малочисленных народов, был Ус­тав об управ­ле­нии ино­род­цев 1822 года. В 1920-х годах в по­ста­нов­ле­ни­ях и дек­ре­тах советского пра­ви­тель­ст­ва (напр., в дек­ре­те ВЦИК и СНК от 25 октября 1926 года «Об ут­вер­жде­нии Вре­мен­но­го по­ло­же­ния об управ­ле­нии ту­зем­ны­ми на­род­но­стя­ми и пле­ме­на­ми се­вер­ных ок­ра­ин») сфор­ми­ро­ван за­кры­тый пе­ре­чень, пер­во­на­чаль­но вклю­чав­ший 24 эт­нические общ­но­сти.

Кон­сти­ту­ция РФ 1993 года (ст. 69) вве­ла по­ня­тие «коренные малочисленные народы ». В Российской Фе­де­ра­ции дей­ст­ву­ет Еди­ный пе­ре­чень ко­рен­ных ма­ло­чис­лен­ных на­ро­дов РФ (2000 год), а так­же Пе­ре­чень ко­рен­ных ма­ло­чис­лен­ных на­ро­дов Се­ве­ра, Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка РФ (2006 год). Еди­ный пе­ре­чень ны­не вклю­ча­ет 40 на­ро­дов Се­ве­ра, Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка (але­уты, алю­тор­цы, веп­сы, дол­га­ны, итель­ме­ны, кам­ча­да­лы, ке­ре­ки, ке­ты, ко­ря­ки, ку­ман­дин­цы, ман­си, на­найцы, нга­на­са­ны, не­ги­даль­цы, нен­цы, нив­хи, оро­ки, оро­чи, саа­мы, сель­ку­пы, сой­о­ты, та­зы, те­лен­ги­ты, те­ле­уты, то­фа­ла­ры, ту­ба­ла­ры, ту­вин­цы-тод­жин­цы, удэ­гей­цы, уль­чи, хан­ты, чел­кан­цы, чу­ван­цы, чук­чи, чу­лым­цы, шор­цы, эвен­ки, эве­ны, эн­цы, эс­ки­мо­сы, юка­ги­ры), а так­же аба­зин, бе­сер­мян, водь, ижор­цев, на­гай­ба­ков, шап­су­гов и 14 на­ро­дов Да­ге­ста­на.

Со­глас­но российскому за­ко­но­да­тель­ст­ву, для при­зна­ния на­ро­да ко­рен­ным ма­ло­чис­лен­ным он дол­жен: осоз­на­вать се­бя са­мо­стоя­тель­ной эт­нической общ­но­стью ( са­мо­иден­ти­фи­ци­ро­вать­ся ), со­хра­нять ис­кон­ную сре­ду оби­та­ния (тер­ри­то­рию), нац. про­мыс­лы, т. е. осо­бое эко­но­мич. про­стран­ст­во, са­мо­быт­ную куль­ту­ру, об­щий род­ной язык и иметь чис­лен­ность на тер­ри­то­рии Рос­сии ме­нее 50 тыс. человек. Отеческое за­ко­но­да­тель­ст­во о ста­ту­се и за­щи­те прав национальных мень­шинств ба­зи­ру­ет­ся на ме­ж­ду­народных нор­мах, меж­го­су­дарств. до­го­во­рах Рос­сии о пра­вах че­ло­ве­ка и за­щи­те прав нац. мень­шинств.

Коренные малочисленные народы вы­де­ля­ют­ся в отдельную груп­пу на­ро­дов в це­лях осо­бой за­щи­ты со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва, они на­де­ле­ны осо­бым ста­ту­сом, име­ют ряд за­ко­но­да­тель­но за­кре­п­лён­ных льгот (пре­иму­ще­ст­вен­ное поль­зо­ва­ние био­ре­сур­са­ми, бо­лее ран­ний вы­ход на пен­сию, за­ме­на во­ен. служ­бы аль­тер­на­тив­ной, в пе­ре­чень про­фес­сий ко­то­рой вклю­че­на па­сть­ба оле­ней; ос­во­бо­ж­де­ние от пла­ты за зем­лю и т. п.). Ком­плекс­но во­про­сы в сфе­ре за­щи­ты прав национальных мень­шинств уре­гу­ли­ро­ва­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О га­ран­ти­ях прав ко­рен­ных ма­ло­чис­лен­ных на­ро­дов РФ» (1999 год).

На фе­де­раль­ном уров­не дей­ст­ву­ют так­же фе­де­раль­ные за­ко­ны «Об об­щих прин­ци­пах ор­га­ни­за­ции об­щин ко­рен­ных ма­ло­чис­лен­ных на­ро­дов Се­ве­ра, Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка РФ» (2000 год), «О тер­ри­то­ри­ях тра­ди­ци­он­но­го при­ро­до­поль­зо­ва­ния ко­рен­ных ма­ло­чис­лен­ных на­ро­дов Се­ве­ра, Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка РФ» (2001 год); ут­верж­де­на Кон­цеп­ция фе­де­раль­ной це­ле­вой про­грам­мы «Эко­но­ми­чес­кое и со­ци­аль­ное раз­ви­тие ко­рен­ных ма­ло­чис­лен­ных на­ро­дов Се­ве­ра, Си­би­ри и Даль­не­го Во­сто­ка до 2015 го­да» (2007 год). Кро­ме то­го, субъ­ек­ты Фе­де­ра­ции са­мо­стоя­тель­но ре­ша­ют про­бле­мы нац. мень­шинств, про­жи­ваю­щих на их тер­ри­то­ри­ях.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)