КОРЕНЕВ ИОАННИКИЙ ТРОФИМОВИЧ

КОРЕНЕВ ИОАННИКИЙ (Ани­кий) ТРОФИМОВИЧ - русский музыкальный теоретик.

Диа­кон Сре­тен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля .

Ав­тор трак­та­та, из­вест­но­го под названием «Му­си­кия», от­ра­зив­ше­го со­вре­мен­ную ему прак­ти­ку пар­тес­но­го пе­ния. Трак­тат су­ще­ст­ву­ет в 3 ру­ко­пис­ных ре­дак­ци­ях (1671 год, «О пе­нии Бо­же­ст­вен­ном ...»; 1679 год, «Кни­га, гла­го­ле­мая Му­си­кия...»; 1681 год); 3-я редакция опуб­ли­ко­ва­на С.В. Смо­лен­ским в 1910 году в со­ста­ве «Му­си­кий­ской грам­ма­ти­ки» Н.П. Ди­лец­ко­го (ав­тор­ст­во И.Т. Коренева не упо­ми­на­ет­ся, но текст со­дер­жит ак­ро­стих с име­нем И.Т. Коренев).

В трак­та­те со­дер­жит­ся пер­вое в русской тео­ре­тической мыс­ли оп­ре­де­ле­ние му­зы­ки как ис­кус­ст­ва («ху­до­же­ст­ва»), ос­но­ван­но­го на со­че­та­нии зву­ков (т. е. уст­ро­ен­но­го по чис­то му­зы­каль­ным за­ко­нам), и, в свя­зи с этим, эс­те­ти­ко-тео­ре­тическое обос­но­ва­ние 4-го­лос­но­го го­мо­фон­но-гар­мо­ни­че­ско­го сти­ля (тер­ми­ном «пар­тес­ный» И.Т. Коренев не поль­зу­ет­ся).

По мыс­ли И.Т. Коренева, цер­ков­ное пе­ние су­ще­ст­ву­ет для то­го, что­бы луч­ше по­ни­мать Бо­же­ст­вен­ное сло­во; от­сю­да - по­ле­мическое на­прав­лен­ность трак­та­та про­тив за­тем­няю­щих смысл свя­щен­но­го тек­ста трое­стро­чия и де­ме­ст­вен­но­го пе­ния (с его вне­смы­сло­вы­ми встав­ка­ми – «ане­най­ка­ми» и «ха­бу­ва­ми»). И.Т. Коренев при­зна­вал не­об­хо­ди­мость нау­ки о му­зы­ке (музыкальной «грам­ма­ти­ки»), от­стаи­вал пра­ва свет­ской ин­ст­ру­мен­таль­ной и во­каль­ной му­зы­ки (на­рав­не с куль­то­вой), вы­сту­пал за вве­де­ние ли­ней­ной но­та­ции вза­мен крю­ков.