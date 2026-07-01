КОРЕНЕВ ИОАННИКИЙ ТРОФИМОВИЧ
КОРЕНЕВ ИОАННИКИЙ (Аникий) ТРОФИМОВИЧ - русский музыкальный теоретик.
Диакон Сретенского собора Московского Кремля.
Автор трактата, известного под названием «Мусикия», отразившего современную ему практику партесного пения. Трактат существует в 3 рукописных редакциях (1671 год, «О пении Божественном...»; 1679 год, «Книга, глаголемая Мусикия...»; 1681 год); 3-я редакция опубликована С.В. Смоленским в 1910 году в составе «Мусикийской грамматики» Н.П. Дилецкого (авторство И.Т. Коренева не упоминается, но текст содержит акростих с именем И.Т. Коренев).
В трактате содержится первое в русской теоретической мысли определение музыки как искусства («художества»), основанного на сочетании звуков (т. е. устроенного по чисто музыкальным законам), и, в связи с этим, эстетико-теоретическое обоснование 4-голосного гомофонно-гармонического стиля (термином «партесный» И.Т. Коренев не пользуется).
По мысли И.Т. Коренева, церковное пение существует для того, чтобы лучше понимать Божественное слово; отсюда - полемическое направленность трактата против затемняющих смысл священного текста троестрочия и демественного пения (с его внесмысловыми вставками – «аненайками» и «хабувами»). И.Т. Коренев признавал необходимость науки о музыке (музыкальной «грамматики»), отстаивал права светской инструментальной и вокальной музыки (наравне с культовой), выступал за введение линейной нотации взамен крюков.