КОРЕНЬ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КОРЕНЬ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский гравёр.
В 1661 году приехал из Белоруссии в Центральную Россию, где стал одним из первых русских резчиков-гравёров по дереву.
С 1670-х годов в Москве, работал в слободе мастеров Печатного двора.
В 1692-1696 годы со знаменщиком Григорием создал цельногравированную иллюстриров. Библию - первую русскую лицевую ксилографическую книгу.
Продолжая традицию западных «Библий для бедных», Библия В.А. Кореня вместе с тем стала уникальным памятником народного иск-ва позднего русского Средневековья, одним из первых сохранившихся произведений русского деревянного лубка. Из-за наличия неканонических изображений Бога тираж Библии (около 1 тыс. экз.) почти полностью уничтожен.
Единственный частично уцелевший экземпляр, состоящий из 36 листов раскрашенных ксилографий с включённым в них текстом Книги Бытия и Апокалипсиса, находится в РНБ (Санкт-Петербург).
Перегравировки Библии В.А. Кореня (без Апокалипсиса и с изменениями в иконографии Творца) создавались до конца XIX века, повлияв на московский и мстёрский лубок, народную икону и росписи папертей русской церквей.