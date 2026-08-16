КОРЕНЬ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОРЕНЬ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский гравёр .

В 1661 году при­е­хал из Бе­ло­рус­сии в Центральную Рос­сию, где стал од­ним из пер­вых русских рез­чи­ков-гра­вёров по де­ре­ву.

С 1670-х годов в Мо­ск­ве, ра­бо­тал в сло­бо­де мас­те­ров Пе­чат­но­го дво­ра.

В 1692-1696 годы со зна­мен­щи­ком Гри­го­ри­ем соз­дал цель­но­гра­ви­ро­ван­ную ил­лю­ст­ри­ров. Биб­лию - пер­вую русскую ли­це­вую кси­ло­гра­фическую кни­гу.

Про­дол­жая тра­ди­цию за­пад­ных «Биб­лий для бед­ных», Биб­лия В.А. Кореня вме­сте с тем ста­ла уни­каль­ным па­мят­ни­ком народного иск-ва позд­не­го русского Сред­не­ве­ко­вья, од­ним из пер­вых со­хра­нив­ших­ся про­из­ве­де­ний русского де­ревянного луб­ка. Из-за на­ли­чия не­ка­но­нических изо­бра­же­ний Бо­га ти­раж Биб­лии (около 1 тыс. экз.) поч­ти пол­но­стью унич­то­жен.

Един­ст­вен­ный час­тич­но уце­лев­ший эк­зем­п­ляр, со­стоя­щий из 36 лис­тов рас­кра­шен­ных кси­ло­гра­фий с вклю­чён­ным в них тек­стом Кни­ги Бы­тия и Апо­ка­лип­си­са, на­хо­дит­ся в РНБ (Санкт-Пе­тер­бург).

Пе­ре­гра­ви­ров­ки Биб­лии В.А. Кореня (без Апо­ка­лип­си­са и с из­ме­не­ния­ми в ико­но­гра­фии Твор­ца) соз­да­ва­лись до конца XIX века, по­вли­яв на мо­с­ковский и мстёр­ский лу­бок, народную ико­ну и рос­пи­си па­пер­тей русской церк­вей.