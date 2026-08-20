КОРЕЛЛИ ФРАНКО
КОРЕЛЛИ ФРАНКО - итальянский певец.
Систематическое музыкальное образования не получил, в конце 1950-х годов брал уроки у Дж. Лаури-Вольпи. В 1951 году дебютировал в Сполето (партия Хозе в опере «Кармен» Ж. Бизе), был солистом Римской оперы. С 1954 года солист миланского театра «Ла Скала» (дебютировал в партии Лициния в «Весталке» Г. Спонтини). Выступал на сцене «Арена-ди-Верона» (1955 год) и в др. театрах Италии, в лондонском «Ковент-Гарден» (с 1957 года), нью-йоркской «Метрополитен-опере» (с 1961 года; в 1971 году исполнил партию Вертера в одноименной опере Ж. Массне в специально сделанной для него постановке), Венской государственной опере и др. ведущих театрах мира.
Один из крупнейших теноров XX века, яркий представитель стиля бельканто; обладал голосом исключительной силы. Основа репертуара - лирической партии во многих итальянских операх, среди них: Каварадосси, Калаф («Тоска», «Турандот» Дж. Пуччини), Манрико («Трубадур» Дж. Верди), Туридду («Сельская честь» П. Масканьи).
Последнее выступление Ф. Корелли на оперной сцене состоялось в 1976 году в Торре-дель-Лаго (Рудольф в «Богеме» Пуччини), последнее публичное выступление - на концерте в честь Б. Нильсон в 1981 году в Стокгольме. Завершив карьеру, возглавлял жюри конкурса вокалистов в Анконе (носит его имя).
С участием Ф. Корелли осуществлено много аудио- и видеозаписей (в т. ч. кинозапись оперы «Сила судьбы» Дж. Верди из театра «Сан-Карло», Неаполь, 1958 год, с участием Р. Тебальди, Б. Христова), сняты фильмы-оперы («Паяцы» Р. Леонкавалло, 1954 год; «Тоска», 1955 и 1956 годы; «Кармен», 1956 год; «Турандот», 1958 год; «Андре Шенье» У. Джордано, 1973 год).