КОРЕЛЛИ АРКАНДЖЕЛО
КОРЕЛЛИ АРКАНДЖЕЛО - итальянский композитор и скрипач.
Один из крупнейших мастеров музыки итальянского барокко.
Музыкальное образование получил в Болонье, с 1670 года член Болонской филармонической академии. Около 675 года переехал в Рим, не позднее 1679 года стал камерным музыкантом королевы Швеции Кристины. Его покровителями были также кардиналы Дж.Б. Памфили и П. Оттобони. Длительное время был ведущей фигурой среди римских музыкантов.
Прославился как скрипач-виртуоз, руководил оркестром на многочисленных концертах, при исполнении ораторий в церквах и кардинальских палаццо, на оперных представлениях в римском «Театро Тординона». С 1706 году член академии «Аркадия». Был знаком с молодым Г.Ф. Генделем, принимал участие в исполнении его итальянских ораторий (1707-1708 годы).
А. Корелли - основатель итальянской скрипичной школы, традиции которой сохранялись до начала XIX века (среди учеников - скрипачи и композиторы Ф. Джеминиани, Дж.Б. Сомис и, возможно, П. Локателли). Был первым композитором, прославившимся благодаря исключительно инструментальным сочинениям. В его творчестве окончательно сформировались жанры кончерто гроссо, трио-сонаты, а также сонаты для скрипки с бассо континуо.
Сохранилось свыше 80 сочинений А. Корелли, авторство которых не подлежит сомнению (в основном для смычковых инструментов): 54 трио-сонаты, 3 сонаты для четырёх партий (в т. ч. с участием трубы), 12 скрипичных сонат, 12 кончерто гроссо для струнных, а также увертюра к оратории Дж. Лулье «Св. Беатрис д’Эсте».
Имя А. Кореллы в Европе прославили публикации трио- и сольных сонат (5 опусов по 12 сочинений), осуществлённые в Риме при жизни автора (1681-1700 годы), и их многочисленные переиздания в течение всего XVIII века 6-й опус (12 concerti grossi) вышел из печати посмертно (1714 год). Инструментальный стиль А. Корелли органично сочетает виртуозность с полифонической техникой при общей ясности фактуры.
Влияние А, Корелли испытали А. Вивальди, Т. Альбинони, Ф. Верачини, Г. Пёрселл, Г.Ф. Гендель, Г.Ф. Телеман, Ж.М. Леклер и др. На темы А. Кореллы создавали свои произведения И.С. Бах (Фуга для органа BWV 579), Дж. Тартини (вариации «Искусство смычка» для скрипки). Образ А. Кореллы, который уже в первой половине XVIII века считался классиком, воссоздан в музыке Ф. Куперена (трио-соната «Парнас, или Апофеоз Корелли»), Ж.Ф. Дандриё (пьеса «Корелли» для клавесина). Особая популярность выпала на долю «Фолии» А. Кореллы (ор. 5 № 12) - традиция сочинения вариаций на её тему сохранилась до XX века («Вариации на тему Корелли» С.В. Рахманинова).