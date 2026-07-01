КОРЕЛИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Корелин, Михаил Сергеевич (30.08[11.09].1855, с. Комлево, Московская губ. — 03[15].01.1899, Москва) — историк-медиевист, профессор (1892).

Выходец из крестьян, К. закончил гимназию и историко-филологический факультет Московского университета, пройдя исследовательскую школу в семинаре В. И. Герье . Там же был оставлен преподавать всеобщую историю, создал немало работ по этой тематике. Главной научной специальностью избрал историю культуры, идейной жизни, миросозерцания. Стажировка в Европе (1885—1887) позволила глубоко изучить литературу, собрать много материалов в архивах, написать около 20 трудов по истории ренессансного гуманизма. Главный из них — диссертация «Ранний итальянский гуманизм и его историография» (монография, 1892, 1176 с.) — получила премию митрополита Макария. Ряд статей были собраны в книгу (1896). Успела появиться на свет монография о миросозерцании Петрарки (1897). Одна из главных сторон творчества К. — историографическая и методологическая критичность. За 15 лет он повторил путь, который исследователи Запада проходили 150 лет; при этом ввел в научный оборот имена и труды 270 гуманистов. К. ставил задачу выявить историческое значение их творчества и системно выполнил ее в отношении Петрарки, Боккаччо и еще десятков гуманистов XIV — 1-й половины XV в.

Соч.: Западная легенда о докторе Фаусте. Опыт исторического исследования // Вестник Европы. 1882. № 11—12; Ранний итальянский гуманизм и его историография. Вып. 1—2. М., 1892; Ранний итальянский гуманизм и его историография. Критическое исследование. Т. 1—4. СПб., 1914; Очерки итальянского Возрождения. М., 1896 (1910); Падение античного миросозерцания. СПб., 1895 (1901).

Лит.: Девятайкина Н. И. М. С. Корелин: подходы и методы изучения Ренессанса и его историографии (на примере Петрарки) // Cursor mundi. Человек античности, средневековья, Возрождения. Иваново, 2017. С. 133—151; Сафронов Б. Д. Вопросы исторической теории в трудах М. С. Корелина. М., 1984; Тихомирова М. С. Корелин (1855—1899) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 3. Древний мир и средние века. М., 2004. С. 513—531.