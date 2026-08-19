КОРДОВСКИЙ ХАЛИФАТ (El Califato de Cordoba)

Ко́рдовский халифат (929-1031 гг.) – средневековое мусульманское государство на территории современной Испании и Португалией со столицей в г. Кордова.

К началу VIII века арабы завоевали почти всю территорию Пиренейского полуострова: до 750 г. мусульманская Испания (ал-Андалус) была частью Дамасского халифата. С захватом власти в Дамаске Аббасидами, представитель павшей династии Омейядов Абд ар-Рахман закрепился в ал-Андалусе и создал эмират со столицей в Кордове. Расцвет династии кордовских Омийядов связан с именем Абд ар-Рахмана III, который в 929 г. утвердил независимость арабской Испании и создание Кордовского халифата.

Кордовский халифат представлял собой централизованное государство, в котором вся полнота власти находилась в руках халифа. В его подчинение входили верховные сановники – хаджибы, однако фактическая власть зачастую сосредотачивалась в руках различных кятибов – секретарей. Провинциальное управление осуществлялось валиями, а в условиях постоянной борьбы с христианами особое значение приобрела должность правителя границ. Важное место в системе управления занимали судьи – кади. Главным был судья соборной мечети в Кордове. Судьи выполняли не только судейские функции, но и ведали вопросами религиозного характера, были попечителями сирот и неграмотных, записывали акты рождений, браков и смерти.

Важным элементом политической системы халифата была армия и флот. Войско формировалось на основе старого арабского племенного принципа. Каждый клан выставлял определенное количество солдат со своим командиром и знаменем. Флот выполнял как военные, так и торговые функции. Военная деятельность флота, главным образом, была направлена против Галисии и Астурии, остававшиеся христианскими. Основным торговым портом халифата являлась Альмерия.

В начальный период своего существования халифат пережил эпоху бурного экономического подъема. Доходы государства слагались из различных податей. Определенная десятина взималась с сельских продуктов, ремесленного производства и торговли. Основу сельского хозяйство составляло мелкое крестьянское хозяйство при отсутствии домена. Крестьяне арендовали участки у крупных землевладельцев, а также платили значительные налоги в казну. Общая сумма налогов, взимаемых в Кордовском халифате, при Абд ар-Рахмане III составляла 5 млн. 400 тыс. золотых динаров. Экономическому росту способствовали меры по расширению спектра производимой сельскохозяйственной продукции – были завезены сахарный тростник, рис, шелковица, гранат; усовершенствована система ирригации, приняты меры по развитию скотоводства. Важным становилось рудное дело, металлическое и текстильное производство. Халифат поддерживал интенсивные торговые связи со странами Западной Европы и Северной Африкой. Внутренняя торговля регулировалась посредством корпораций – цехов купцов и ремесленников.

Кордовский халифат интенсифицировал свои дипломатические связи: известны его посольства в Византию и Германию. Общий подъем халифата отразился в расцвете науки и культуры - здесь работали видные ученые; библиотека аль-Хакама насчитывала до 400 тыс. томов.

X век стал вершиной расцвета Кордовского халифата, однако халифы Омейядской династии не смогли удержать власть, и уже в 1031 году, во время гражданских войн и междоусобиц, на его месте возникли мелкие самостоятельные арабские княжества в Сарагосе, Толедо, Севилье, Гранаде, Валенсии и др.

Иллюстрация:

Большая мечеть в Кордове (вторая половина VIII- начало IX вв.)

Автор статьи: Фофанова А.Р.