КОРДОВСКИЕ МУЧЕНИКИ

Кордовские мученики — христиане (мосарабы), казненные в г. Кордова за публичные оскорбления ислама и пророка Мухаммада .

Всего мученичество претерпели 48 христиан в 850—859. Большинство К. м. сознательно преступали законы Аль-Андалуса , отвергая ислам и проповедуя христианство, в стремлении принять смерть ради Христа, поэтому в историографии сложилось понятие «движение К. м.». Возникновению этого движения во многом способствовали рост исламизации населения Аль-Андалуса и усиление давления на христианскую общину в правление эмиров Абд-ар-Рахмана II и Мухаммада I. Сведения о движении К. м. сохранились в трудах одного из главных его вдохновителей — св. Евлогия Кордовского (ум. 859), а также биографа св. Евлогия, теолога и писателя Павла Альвара Кордовского (800—861). Культ К. м. сложился и существовал не только на землях Пиренейского п-ова, но и некоторое время (IX—X вв.) за его пределами — в королевстве франков, а также в Священной Римской империи , но до XVI в., когда произошло возрождение почитания К. м., они оставались местночтимыми святыми.

Лит.: Рыбина М. В. Когда погиб последний из кордовских мучеников? // Средние века. Вып. 70 (1—2). 2009. С. 156—173; Colbert E. P. The Martyrs of Córdoba (850—859): A Study of the Sources. Washington, D.C., 1962; Herrera Roldán P. Cultura y lengua latinas entre los mozárabes cordobeses del siglo IX. Córdoba, 1995; Simonet F. J. Historia de los mozárabes de España. 2 tomos. Madrid, 1897—1903; Wolf K. B. Christian Martyrs in Muslim Spain. Cambridge, 1988.