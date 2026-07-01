КОРДОВЕРО МОШЕ БЕН ЯАКОВ

КОРДОВЕРО МОШЕ БЕН ЯАКОВ (ак­ро­ним Ра­мак - Раб­би Мо­ше Кор­до­ве­ро) - один из крупнейших представителей цфатской каббалы .

Ве­ро­ят­но, его ро­ди­те­ли про­ис­хо­ди­ли из Ис­па­нии. В г. Цфат (Верх­няя Га­ли­лея) М.Б.Я. Кордоверо стал уче­ни­ком каб­ба­ли­стов И. Ка­ро и Ш. Ал­ка­бе­ца (М.Б.Я. Кордоверо - род­ст­вен­ник по­след­не­го), впо­след­ст­вии - гла­вой ие­ши­вы и чле­ном рав­вин­ско­го су­да, учи­те­лем И. Лу­рии, Э. де Ви­да­са и др.

Наи­бо­лее из­вест­ный, ран­ний труд М.Б.Я. Кордоверо - «Пар­дес Ри­мо­ним» («Гра­на­то­вый сад», 1554 год) - пред­став­ля­ет со­бой свое­об­раз­ный ком­мен­та­рий к важ­ней­ше­му каб­ба­ли­стическому сочинению «Зо­гар». В нём М.Б.Я. Кордоверо в по­ле­мической фор­ме пы­тал­ся со­еди­нить различные тен­ден­ции в евр ейской мис­ти­ке : как мис­ти­ки тео­соф­ско­го на­прав­ле­ния (каб­ба­лы «Зо­га­ра»), так и экс­та­ти­че­ской (про­ро­че­ской) каб­ба­лы А. Абу­ла­фии. В бо­лее зре­лом трак­та­те «Эли­ма ра­ба­ти» («Ве­ли­кий Элим», около 1559 год, изд. 1881 год) М.Б.Я. Кордоверо сис­те­ма­ти­че­ски из­ло­жил свои тео­ло­гические взгля­ды. Из­вест­ны так­же его ком­мен­та­рий к «Зо­га­ру» - «Ор якар» («Дра­го­цен­ный свет»), не­боль­шой трак­тат по каб­ба­ли­стической эти­ке «То­мер Дво­ра» («Паль­ма Де­бо­ры») и не­ко­то­рые другие со­чи­не­ния.

Уче­ние М.Б.Я. Кордоверо от­ли­ча­ет­ся ар­ти­ку­ли­ро­ван­ным мо­низ­мом и пред­став­ля­ет со­бой по­пыт­ку син­те­зи­ро­вать каб­ба­ли­стическая мысль и раз­ра­бо­тать ин­тег­ри­ро­ван­ную сис­те­му её раз­но­об­раз­ных на­прав­ле­ний. М.Б.Я. Кордоверо стре­мил­ся со­еди­нить пред­став­ле­ние о Бо­ге как о транс­цен­дент­ной сущ­но­сти с кон­цеп­ци­ей лич­но­го Бо­га, по­это­му цен­траль­ной про­бле­мой его тео­ло­гии ста­ло со­от­но­ше­ние ме­ж­ду эйн-соф (транс­цен­дент­ным Бо­гом) и сфи­рот (эма­на­ция­ми), ис­пус­кае­мы­ми Бо­гом. Со­глас­но М.Б.Я. Кордоверо, сфи­рот суть и Бо­же­ст­вен­ная суб­стан­ция (ац­мут) и «ин­ст­ру­мен­ты» или «со­су­ды» (ке­лим) Бо­га од­но­вре­мен­но. Сфи­рот яв­ля­ют­ся сущ­но­стя­ми, эма­ни­ро­ван­ны­ми из Бо­га во­вне, но Его суб­стан­ция им им­ма­нент­на. Бо­же­ст­вен­ная эма­на­ция не яв­ля­ет­ся не­об­хо­ди­мой, но по­ро­ж­де­на сво­бод­ным про­яв­ле­ни­ем Бо­же­ст­вен­ной во­ли. Эма­на­ция сфи­рот опи­сы­ва­ет­ся М.Б.Я. Кордоверо как диа­лек­тический про­цесс. Для то­го что­бы от­крыть­ся, Бог дол­жен со­крыть Са­мо­го Се­бя. Это со­кры­тие яв­ля­ет­ся про­цес­сом воз­ник­но­ве­ния сфи­рот, а че­рез сфи­рот Бог от­кры­ва­ет­ся, по­это­му «от­кры­тие есть при­чи­на со­кры­тия, а со­кры­тие - при­чи­на от­кры­тия».

В главном во­про­се эти­ки о до­б­ре и зле М.Б.Я. Кордоверо при­дер­жи­вал­ся мне­ния, что су­ще­ст­ву­ет толь­ко доб­ро, по­ни­мая зло лишь как от­сут­ст­вие по­след­не­го. Это пред­став­ле­ние яв­ля­лось ан­ти­те­тич­ным кон­цеп­ции Лу­рии.

Уче­ни­ка­ми М.Б.Я. Кордоверо бы­ли на­пи­са­ны два клас­сических со­чи­не­ния по каб­ба­ли­стической эти­ке: «Се­фер ха­ре­дим» («Кни­га пра­вед­ных») и «Ре­шит хох­ма» («На­ча­ло пре­муд­ро­сти»), по­ло­жив­шие на­ча­ло но­во­му жан­ру в еврейской литературе, по­лу­чив­ше­му рас­про­стра­не­ние в XVII-XVIII веках. Эти кни­ги оп­ре­де­ля­ли пра­ви­ла по­ве­де­ния в со­от­вет­ст­вии с идея­ми каб­ба­лы. Каб­ба­ла М.Б.Я. Кордоверо и его шко­лы бы­ла осо­бен­но по­пу­ляр­на в XVII веке; од­на­ко, су­ще­ст­вен­но от­ли­ча­ясь от до­ми­ни­ро­вав­шей впо­след­ст­вии лу­ри­ан­ской шко­лы, она со­хра­нила влия­ние и позд­нее, в ча­ст­но­сти в уче­нии ха­си­диз­ма.