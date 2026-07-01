КОРДОВЕРО МОШЕ БЕН ЯАКОВ
КОРДОВЕРО МОШЕ БЕН ЯАКОВ (акроним Рамак - Рабби Моше Кордоверо) - один из крупнейших представителей цфатской каббалы.
Вероятно, его родители происходили из Испании. В г. Цфат (Верхняя Галилея) М.Б.Я. Кордоверо стал учеником каббалистов И. Каро и Ш. Алкабеца (М.Б.Я. Кордоверо - родственник последнего), впоследствии - главой иешивы и членом раввинского суда, учителем И. Лурии, Э. де Видаса и др.
Наиболее известный, ранний труд М.Б.Я. Кордоверо - «Пардес Римоним» («Гранатовый сад», 1554 год) - представляет собой своеобразный комментарий к важнейшему каббалистическому сочинению «Зогар». В нём М.Б.Я. Кордоверо в полемической форме пытался соединить различные тенденции в еврейской мистике: как мистики теософского направления (каббалы «Зогара»), так и экстатической (пророческой) каббалы А. Абулафии. В более зрелом трактате «Элима рабати» («Великий Элим», около 1559 год, изд. 1881 год) М.Б.Я. Кордоверо систематически изложил свои теологические взгляды. Известны также его комментарий к «Зогару» - «Ор якар» («Драгоценный свет»), небольшой трактат по каббалистической этике «Томер Двора» («Пальма Деборы») и некоторые другие сочинения.
Учение М.Б.Я. Кордоверо отличается артикулированным монизмом и представляет собой попытку синтезировать каббалистическая мысль и разработать интегрированную систему её разнообразных направлений. М.Б.Я. Кордоверо стремился соединить представление о Боге как о трансцендентной сущности с концепцией личного Бога, поэтому центральной проблемой его теологии стало соотношение между эйн-соф (трансцендентным Богом) и сфирот (эманациями), испускаемыми Богом. Согласно М.Б.Я. Кордоверо, сфирот суть и Божественная субстанция (ацмут) и «инструменты» или «сосуды» (келим) Бога одновременно. Сфирот являются сущностями, эманированными из Бога вовне, но Его субстанция им имманентна. Божественная эманация не является необходимой, но порождена свободным проявлением Божественной воли. Эманация сфирот описывается М.Б.Я. Кордоверо как диалектический процесс. Для того чтобы открыться, Бог должен сокрыть Самого Себя. Это сокрытие является процессом возникновения сфирот, а через сфирот Бог открывается, поэтому «открытие есть причина сокрытия, а сокрытие - причина открытия».
В главном вопросе этики о добре и зле М.Б.Я. Кордоверо придерживался мнения, что существует только добро, понимая зло лишь как отсутствие последнего. Это представление являлось антитетичным концепции Лурии.
Учениками М.Б.Я. Кордоверо были написаны два классических сочинения по каббалистической этике: «Сефер харедим» («Книга праведных») и «Решит хохма» («Начало премудрости»), положившие начало новому жанру в еврейской литературе, получившему распространение в XVII-XVIII веках. Эти книги определяли правила поведения в соответствии с идеями каббалы. Каббала М.Б.Я. Кордоверо и его школы была особенно популярна в XVII веке; однако, существенно отличаясь от доминировавшей впоследствии лурианской школы, она сохранила влияние и позднее, в частности в учении хасидизма.