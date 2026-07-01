КОРДОВА
КОРДОВА - ород в Аргентине.
Административный центр провинции Кордова. Население 1531,5 тыс. человек (2009 год), второй по численности населения город страны после Буэнос-Айреса. С соседними городами (Ла-Калера, Вилья-Альенде, Рио-Себальос, Ункильо и др.) образует агломерацию Большая Кордова с населением 1819,5 тыс. человек.
Расположен в пределах Пампы (ср. выс. 360-480 м), близ подножия хребта Пампинские сьерры; через город протекает р. Сукия с притоком Каньяда.
Железнодорожное сообщение с городами Буэнос-Айрес, Росарио и Тукуман. Строится (2009 год) скоростная железная дорога Буэнос-Айрес - Росарио - Кордова (макс. скорость движения до 350 км/ч). Автодорогами соединён с крупнейшими городами Пампы (Росарио, Буэнос-Айрес) и северо-запада страны (Сантьяго-дель-Эстеро, Тукуман, Сальта). Международный аэропорт «Инхеньеро Аэронаутико Амбросио Л.В. Таравелла» (на севере К.).
Основан в 1573 году испанским конкистадором Х.Л. де Кабрерой как Кордова-де-ла-Нуэва-Андалусия (Córdoba de la Nueva Andalucía; по названию испанского города). С 1599 года в Кордове действует коллегия иезуитов. В конце XVIII века развивается как центр крупного аграрного района.
Приток во второй половине XIX века итальянских, французских и английских иммигрантов, строительство железной дороги, соединившей Кордову с Росарио и Буэнос-Айресом (1863-1870 годы), становление банковского дела превратили Кордову в крупнейший после столицы торгово-транспортный центр страны. Развитие Кордовы как индустриального центра началось после создания авиационного завода «Fábrica Militar de Aviones» (1927 год); во второй половине XX века фирма «Aeronáutica Militar» (быв. «Fábrica Militar de Aviones») с привлечением иностранного (амер., европ.) капитала начала создавать крупные многопрофильные промышленные предприятия. В 1969 году Кордова - центр массовых антиправительственных выступлений (см. Кордобасо 1969).
Кордова - важный центр туризма. В плане город представляет почти правильную окружность. Прямоугольная планировка (особенно в центре города) осложнена многочисленными лучами расходящихся из центра авенид. В старой части Кордовы, на правобережье р. Сукия, сохранились постройки колониального периода, в т. ч. собор (заложен в 1573 году, строился в 1680-1758 годы, архитекторы Х. Гонсалес Мергельте, А. Бланки; барочные башни и купол - 1758 год, арх. В. Муньос), обширный комплекс иезуитской миссии и церковь Ла-Компанья-де-Хесус, увенчанная сферическим деревянным куполом (1640-1676 годы; инж.-арх. Ф. Лемер, капеллы и своды из гнутого кедра сооружены по схеме корабельного остова), монастырь кармелиток с церковью Св. Терезы (1717 год), также богатые дома в стиле барокко. Комплекс иезуитских построек (в т. ч. здание Национального университета Кордовы) включён в список Всемирного наследия. К историческому центру примыкают районы новой части Кордовы с деловыми кварталами (в т. ч. комплекс высотных зданий, где размещаются представительства банков, ИТ-компаний) и жилой застройкой.
Среди научных учреждений - Национальная АН (1869 год), Национальная академия права и социальных наук (1941 года). Среди крупнейших вузов - Национальный университет Кордовы (основан в 1613 году иезуитами, старейший вуз страны, включает университетскую б-ку Аргентины, 1614 год; при университете - астрономическая обсерватория, 1871 год; экспериментальный атомный реактор, а также Зоологический музей, 1869 год, Пинакотека, художественная галерея; университетский городок - комплекс из 23 зданий в историч. центре города); Католический университет (1956 год), Университет Блеза Паскаля (1990 год), Университет XXI века (1995 год); Институ аэронавтики (1947 год), отделение Национльного технологического университета.
Музеи: ботанический (1870 год), минералогии и геологии (1871 год), изящных искусств (1916 год), независимости (1916 год), естественной истории «Бартоломе Митре» (1919 год), исторический (1919 год; в барочном здании середины XVIII века, арх. А. Бланки) и др. Крупнейший городской парк - Сармьенто. Зоологический сад. Ботанический сад (1997 год).
В Кордове проходили матчи чемпионата мира (1978 год) и Кубка Америки (1987 год) по футболу, чемпионата мира по баскетболу среди мужчин (1990 год). Футбольный клуб «Тальерес» - обладатель Кубка КОНМЕБОЛ (Южно-американской футбольной конфедерации) (1999 год). Баскетбольный клуб «Атенас» - 8-кратный чемпион Аргентины (1987-2003 годы), победитель клубного чемпионата Южной Америки (1993, 1994, 1996 годы) и Южно-американской лиги (1997, 1998, 2004 годы).
Кордова - один из крупнейших экономических центров Аргентины; в пределах агломерации производится ок. 5% ВНП страны. Около 80% работающих занято в сфере услуг (в т. ч. банковское дело, логистика, торговля и ИT-технологии), около 15% - в промышленности, ок. 5% - в аграрном секторе (в пределах «зелёного пояса» агломерации). В Кордове расположены филиалы крупнейших аргентинских (Banco Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argentina и др.) и иностранных (Citibank, Scotiabank, Lloyds Bank, Société Générale и др.) банков. Благоприятные условия для ведения бизнеса (в т. ч. наличие квалифициров. кадров, высокий уровень развития инфраструктуры) способствуют расширению сектора деловых услуг: ведущие позиции в разработке специализир. программного обеспечения принадлежат филиалам амер. компаний «Electronic Data Systems Corp.» (EDS) и «Santeх Group» («Santex America S. A.»); действуют также филиалы корпораций «Intel», «Motorola» (услуги в области телекоммуникаций, мобильной связи и др.).
Кордова - один из крупнейших индустриальных центров страны. Главный центр национального авиастроения: в Кордове - завод аргентинской исследовательской и производственной организации DINFIA («Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeron ́auticas»), который первым в Латинской Америке начал выпускать реактивные самолёты (с 1947 года); с конца XX - начала XXI веков совместно и по лицензиям иностранных производителей авиатехники - германской «Dornier», американской «Douglas Aircraft Company»; бразильской «Embraer» - выпускает истребители, тренировочные и военно-транспортные самолёты; также осуществляется ремонт и модернизация авиатехники, установка и обслуживание современных навигационных систем.
Важнейшее значение имеет автостроение: в Кордове производится ок. 25% национальной продукции отрасли. Действуют аргентинские филиалы ведущих европейских автомобильных компаний: французской «Renault» (завод в Санта-Исабель в 10 км от Кордовы, мощность 148,5 тыс. автомобилей в год), итальянской FIAT (комплекс в пригороде К. Феррейра) и его подразделения по выпуску грузовой техники «Iveco» (завод мощностью 40 автомобилей в день; средние грузовики, запчасти для техники «Iveco», которая эксплуатируется в Латинской Америке), германской «Volkswagen» (т. н. Centro Industrial Córdoba; крупнейшее в Аргентине произ-во автомобильных мостов и коробок передач, а также дизельные двигатели, тормозные диски для ряда моделей автомобилей «Volkswagen», «Audi», «Seat», «Škoda»; часть продукции экспортируется). Предприятие «Materfer - Material Ferroviario S.A.» (в пригороде К. Феррейра) специализируется на выпуске различных видов железнодорожного подвижного состава - тепловозов и электровозов, железнодорожных вагонов (пассажирских и грузовых), пассажирских электропоездов для пригородного сообщения, а также вагонов для метрополитена; осуществляет ремонт и модернизацию подвижного состава. Завод «Cerro Motos» по выпуску мотоциклов (2007 год; компании «Automotores Cerro S.A.», мощность до 6 тыс. мотоциклов разл. моделей в месяц, в т. ч. квадроциклы и скутеры).
Машиностроительные предприятия выпускают также разнообразные виды станков (компания PROMECOR S. A.), оборудования для деревообрабатывающей и мебельной, пищевой промышленности; машины для очистки и шлифовки деталей и поверхностей разл. типа, пром. и лабораторные печи (тигельные, муфельные, камерные), детали и узлы для дизельных двигателей, с.-х. техники («Pellacani S. R. L.»), зубчатые механизмы для различного типа транспортёров и др.
Предприятия металлургии и металлообработки: трубопрокатный завод компании «C ́ordoba Metal S. R. L.» (в т. ч. произ-во металлоконструкций и др.), завод металлоизделий (металлич. узлы и детали пром. применения), завод по произодству изделий из высокотвёрдых сплавов (компания «Tantal Argentina S. R. L.» - изделия из кобальта, вольфрама и титана, в т. ч. для металлургии, нефтедобычи); среди др. продукции - металлические пресс-формы, арматура, балки, стержни и др.
Производство минеральных удобрений (предприятия американской компании «Stoller International Inc.» и др.), полимеров и эластомеров (полиэтилен, полиамиды, полиуретаны и др.). Предприятия пищевой (мукомольной, кондитерской, молочной, мясной; производство соков, пива, мясных и овощных консервов), текстильной, кожевенно-обувной, мебельной (в т. ч. офисная мебель) промышленности. Завод по обогащению урана компании «Dioxitek S. A.» (руда с месторождения Сан-Рафаэль, пров. Мендоса; продукция предназначена для АЭС «Atucha-1» и «Embalse»).
В 30 км от Кордовы, в Фальда-дель-Кармен, расположен научно-исследовательский Космический центр слежения «Теофило Табанера» (Centro Espacial «Teófilo Tabanera»; центр управления полётами, получение и обработка космических снимков и др. информации со спутников). В 100 км от Кордовы - АЭС «Embalse» (650 МВт). В окрестностях Кордовы ежегодно проводится «Ралли Аргентины» - этап чемпионата мира по ралли.