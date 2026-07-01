КОРДОВА

КОРДОВА - ород в Аргентине.

Административный центр провинции Кор­до­ва. Население 1531,5 тыс. человек (2009 год), вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Бу­энос-Ай­ре­са. С со­сед­ни­ми го­ро­да­ми (Ла-Ка­ле­ра, Ви­лья-Аль­ен­де, Рио-Се­баль­ос, Ун­ки­льо и др.) об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию Боль­шая Кор­до­ва с населением 1819,5 тыс. человек.

Распо­ло­жен в пре­де­лах Пам­пы (ср. выс. 360-480 м), близ под­но­жия хреб­та Пам­пин­ские сьер­ры; че­рез го­род про­те­ка­ет р. Су­кия с при­то­ком Кань­я­да.

Железнодорожное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Бу­энос-Ай­рес, Ро­са­рио и Ту­ку­ман. Стро­ит­ся (2009 год) ско­ро­ст­ная железная дорога Бу­энос-Ай­рес - Ро­са­рио - Кор­до­ва (макс. ско­рость дви­же­ния до 350 км/ч). Ав­то­до­ро­га­ми со­еди­нён с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми Пам­пы (Ро­са­рио, Бу­энос-Ай­рес) и се­ве­ро-за­па­да стра­ны (Сан­ть­я­го-дель-Эс­те­ро, Ту­ку­ман, Саль­та). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт «Ин­хень­е­ро Аэ­ро­нау­ти­ко Ам­бро­сио Л.В. Та­ра­вел­ла» (на се­ве­ре К.).

Ос­но­ван в 1573 году испанским кон­ки­ста­до­ром Х.Л. де Каб­ре­рой как Кор­до­ва-де-ла-Ну­эва-Ан­да­лу­сия (Córdoba de la Nueva An­da­lucía; по на­зва­нию испанского го­ро­да). С 1599 года в Кордове дей­ст­ву­ет кол­ле­гия ие­зуи­тов . В конце XVIII века раз­ви­ва­ет­ся как центр круп­но­го аг­рар­но­го рай­она.

При­ток во второй половине XIX века итальянских, французских и английских им­ми­гран­тов, строи­тель­ст­во же­лез­ной до­ро­ги, со­еди­нив­шей Кордову с Ро­са­рио и Бу­энос-Ай­ре­сом (1863-1870 годы), ста­нов­ле­ние бан­ков­ско­го де­ла пре­вра­ти­ли Кордову в круп­ней­ший по­сле сто­ли­цы тор­го­во-транс­порт­ный центр стра­ны. Раз­ви­тие Кордовы как ин­ду­ст­ри­аль­но­го цен­тра на­ча­лось по­сле соз­да­ния авиационного за­во­да «Fábrica Mi­litar de Aviones» (1927 год); во второй половине XX века фир­ма «Aeronáutica Militar» (быв. «Fáb­rica Militar de Aviones») с при­влече­ни­ем ино­стран­но­го (амер., ев­роп.) ка­пи­та­ла на­ча­ла соз­да­вать круп­ные мно­го­про­филь­ные промышленные пред­при­ятия. В 1969 году Кордова - центр мас­со­вых ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ных вы­сту­п­ле­ний (см. Кор­до­ба­со 1969).

Кордова - важ­ный центр ту­риз­ма. В пла­не го­род пред­став­ля­ет поч­ти пра­виль­ную ок­руж­ность. Пря­мо­уголь­ная пла­ни­ров­ка (осо­бен­но в цен­тре го­ро­да) ос­лож­не­на мно­го­численными лу­ча­ми рас­хо­дя­щих­ся из цен­тра аве­нид. В ста­рой час­ти Кордовы, на пра­во­бе­ре­жье р. Су­кия, со­хра­ни­лись по­строй­ки ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да, в т. ч. со­бор (за­ло­жен в 1573 году, стро­ил­ся в 1680-1758 годы, ар­хи­тек­то­ры Х. Гон­са­лес Мер­гель­те, А. Блан­ки; ба­роч­ные баш­ни и ку­пол - 1758 год, арх. В. Мунь­ос), об­шир­ный ком­плекс ие­зу­ит­ской мис­сии и церковь Ла-Ком­па­нья-де-Хе­сус, увен­чан­ная сфе­рическим де­ревянным ку­по­лом (1640-1676 годы; инж.-арх. Ф. Ле­мер, ка­пел­лы и сво­ды из гну­то­го кед­ра со­ору­же­ны по схе­ме ко­ра­бель­но­го ос­то­ва), мо­на­стырь кар­ме­ли­ток с церковью Св. Те­ре­зы (1717 год), так­же бо­га­тые до­ма в сти­ле ба­рок­ко. Ком­плекс ие­зу­ит­ских по­стро­ек (в т. ч. зда­ние Национального университета Кордовы) вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. К ис­то­рическому цен­тру при­мы­ка­ют рай­о­ны но­вой час­ти Кордовы с де­ло­вы­ми квар­та­ла­ми (в т. ч. ком­плекс вы­сот­ных зда­ний, где раз­ме­ща­ют­ся пред­ста­ви­тель­ст­ва бан­ков, ИТ-ком­па­ний) и жи­лой за­строй­кой.

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Национальная АН (1869 год), Национальная ака­де­мия пра­ва и со­ци­аль­ных на­ук (1941 года). Сре­ди круп­ней­ших ву­зов - Национальный университет Кордовы (ос­но­ван в 1613 году ие­зуи­та­ми, ста­рей­ший вуз стра­ны, вклю­ча­ет уни­вер­си­тет­скую б-ку Ар­ген­ти­ны, 1614 год; при университете - ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия, 1871 год; экс­пе­риментальный атом­ный ре­ак­тор, а так­же Зоо­ло­гический му­зей, 1869 год, Пи­на­ко­те­ка, ху­дожественная га­ле­рея; уни­вер­си­тет­ский го­ро­док - ком­плекс из 23 зда­ний в ис­то­рич. цен­тре го­ро­да); Ка­то­ли­че­ский университет (1956 год), Университет Бле­за Пас­ка­ля (1990 год), Университет XXI ве­ка (1995 год); Институ аэ­ро­нав­ти­ки (1947 год), от­де­ле­ние Национльного тех­но­ло­гического университета.

Му­зеи: бо­та­ни­че­ский (1870 год), ми­не­ра­ло­гии и гео­ло­гии (1871 год), изящ­ных ис­кусств (1916 год), не­за­ви­си­мо­сти (1916 год), ес­тественной ис­то­рии «Бар­то­ло­ме Мит­ре» (1919 год), ис­то­ри­че­ский (1919 год; в ба­роч­ном зда­нии середины XVIII века, арх. А. Блан­ки) и др. Круп­ней­ший городской парк - Сар­мь­ен­то. Зоо­ло­гический сад. Бо­та­нический сад (1997 год).

В Кордове про­хо­ди­ли мат­чи чем­пио­на­та ми­ра (1978 год) и Куб­ка Аме­ри­ки (1987 год) по фут­бо­лу, чем­пио­на­та ми­ра по бас­кет­бо­лу сре­ди муж­чин (1990 год). Фут­боль­ный клуб «Таль­е­рес» - об­ла­да­тель Куб­ка КОНМЕБОЛ (Южно-американской фут­боль­ной кон­фе­де­ра­ции) (1999 год). Бас­кет­боль­ный клуб «Ате­нас» - 8-крат­ный чем­пи­он Ар­ген­ти­ны (1987-2003 годы), по­бе­ди­тель клуб­но­го чем­пио­на­та Южной Аме­ри­ки (1993, 1994, 1996 годы) и Южно-американской ли­ги (1997, 1998, 2004 годы).

Кордова - один из круп­ней­ших эко­но­мических цен­тров Ар­ген­ти­ны; в пре­де­лах аг­ло­ме­ра­ции про­из­во­дит­ся ок. 5% ВНП стра­ны. Около 80% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг (в т. ч. бан­ков­ское де­ло, ло­ги­сти­ка, тор­гов­ля и ИT-тех­но­ло­гии), около 15% - в промышленности, ок. 5% - в аг­рар­ном сек­то­ре (в пре­де­лах «зе­лё­но­го поя­са» аг­ло­ме­ра­ции). В Кордове рас­по­ло­же­ны фи­лиа­лы круп­ней­ших ар­ген­тин­ских (Banco Central de la República Argentina, Ban­co de la Nación Argentina и др.) и ино­стран­ных (Citibank, Scotiabank, Lloyds Bank, Société Générale и др.) бан­ков. Бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для ве­де­ния биз­не­са (в т. ч. на­ли­чие ква­ли­фи­ци­ров. кад­ров, вы­со­кий уро­вень раз­ви­тия ин­фра­струк­ту­ры) спо­соб­ст­ву­ют рас­ши­ре­нию сек­то­ра де­ло­вых ус­луг: ве­ду­щие по­зи­ции в раз­ра­бот­ке спе­циа­ли­зир. про­грамм­но­го обес­пе­че­ния при­над­ле­жат фи­лиа­лам амер. ком­па­ний «Electronic Data Systems Corp.» (EDS) и «Santeх Group» («San­tex America S. A.»); дей­ст­ву­ют так­же фи­лиа­лы кор­по­ра­ций «Intel», «Mo­to­ro­la» (ус­лу­ги в об­лас­ти те­ле­ком­му­ни­ка­ций, мо­биль­ной свя­зи и др.).

Кордова - один из круп­ней­ших ин­ду­ст­ри­аль­ных цен­тров стра­ны. Главный центр национального авиа­строе­ния: в Кордове - за­вод ар­гентинской ис­сле­до­ва­тель­ской и про­из­вод­ст­вен­ной организации DINFIA («Dirección Nacional de Fab­ri­ca­ciones e Investigaciones Aero­n ́au­ti­cas»), ко­то­рый пер­вым в Латинской Аме­ри­ке на­чал вы­пус­кать ре­ак­тив­ные са­мо­лё­ты (с 1947 года); с конца XX - начала XXI веков со­вме­ст­но и по ли­цен­зи­ям иностранных про­из­во­ди­те­лей авиа­тех­ни­ки - германской «Dor­nier», американской «Do­ug­las Aircraft Company»; бразильской «Em­braer» - вы­пус­ка­ет ис­тре­би­те­ли, тре­ни­ро­воч­ные и во­ен­но-транс­порт­ные са­мо­лё­ты; так­же осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ре­монт и мо­дер­ни­за­ция авиа­тех­ни­ки, ус­та­нов­ка и об­слу­жи­ва­ние современных на­ви­га­ци­он­ных сис­тем.

Важ­ней­шее зна­че­ние име­ет ав­то­строе­ние: в Кордове про­из­во­дит­ся ок. 25% национальной про­дук­ции от­рас­ли. Дей­ст­ву­ют ар­гентинские фи­лиа­лы ве­ду­щих ев­ропейских ав­то­мо­биль­ных ком­па­ний: французской «Renault» (за­вод в Сан­та-Иса­бель в 10 км от Кордовы, мощ­ность 148,5 тыс. ав­то­мо­би­лей в год), итальянской FIAT (ком­плекс в при­го­ро­де К. Фер­рей­ра) и его под­раз­де­ле­ния по вы­пус­ку гру­зо­вой тех­ни­ки «Iveco» (за­вод мощ­но­стью 40 ав­то­мо­би­лей в день; сред­ние гру­зо­ви­ки, зап­ча­сти для тех­ни­ки «Iveco», ко­то­рая экс­плуа­ти­ру­ет­ся в Латинской Аме­ри­ке), германской «Volkswagen» (т. н. Centro Industrial Córdoba; круп­ней­шее в Ар­ген­ти­не про­из-во ав­то­мо­биль­ных мос­тов и ко­ро­бок пе­ре­дач, а так­же ди­зель­ные дви­га­те­ли, тор­моз­ные дис­ки для ря­да мо­де­лей ав­то­мо­би­лей «Volks­wagen», «Audi», «Seat», «Škoda»; часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся). Пред­при­ятие «Materfer - Material Ferro­via­rio S.A.» (в при­го­ро­де К. Фер­рей­ра) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке различных ви­дов железнодорожного под­виж­но­го со­ста­ва - те­п­ло­во­зов и элек­тро­во­зов, железнодорожных ва­го­нов (пас­са­жир­ских и гру­зо­вых), пас­са­жир­ских элек­тро­по­ез­дов для при­го­род­но­го со­об­ще­ния, а так­же ва­го­нов для мет­ро­по­ли­те­на; осу­ще­ст­в­ля­ет ре­монт и мо­дер­ни­за­цию под­виж­но­го со­ста­ва. За­вод «Cerro Mo­tos» по вы­пус­ку мо­то­цик­лов (2007 год; ком­па­нии «Automotores Cerro S.A.», мощ­ность до 6 тыс. мо­то­цик­лов разл. мо­де­лей в ме­сяц, в т. ч. квад­ро­цик­лы и ску­те­ры).

Ма­ши­но­стро­ительные пред­при­ятия вы­пус­ка­ют так­же раз­но­об­раз­ные ви­ды стан­ков (ком­па­ния PROMECOR S. A.), обо­ру­до­ва­ния для де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и ме­бель­ной, пи­ще­вой промышленности; ма­ши­ны для очи­ст­ки и шли­фов­ки де­та­лей и по­верх­но­стей разл. ти­па, пром. и ла­бо­ра­тор­ные пе­чи (ти­гель­ные, му­фель­ные, ка­мер­ные), де­та­ли и уз­лы для ди­зель­ных дви­га­те­лей, с.-х. тех­ни­ки («Pel­la­cani S. R. L.»), зуб­ча­тые ме­ха­низ­мы для различного ти­па транс­пор­тё­ров и др.

Пред­при­ятия ме­тал­лур­гии и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки: тру­бо­про­кат­ный за­вод ком­па­нии «C ́or­doba Metal S. R. L.» (в т. ч. про­из-во ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций и др.), за­вод ме­тал­ло­из­де­лий (ме­тал­лич. уз­лы и де­та­ли пром. при­ме­не­ния), за­вод по про­изодству из­де­лий из вы­со­ко­твёр­дых спла­вов (ком­па­ния «Tantal Argentina S. R. L.» - из­де­лия из ко­баль­та, вольф­ра­ма и ти­та­на, в т. ч. для ме­тал­лур­гии, неф­те­до­бы­чи); сре­ди др. про­дук­ции - ме­тал­лические пресс-фор­мы, ар­ма­ту­ра, бал­ки, стерж­ни и др.

Про­изводство ми­неральных удоб­ре­ний (пред­при­ятия американской ком­па­нии «Stoller Interna­tio­nal Inc.» и др.), по­ли­ме­ров и эла­сто­ме­ров (по­ли­эти­лен, по­ли­ами­ды, по­ли­уре­та­ны и др.). Пред­при­ятия пи­ще­вой (му­ко­моль­ной, кон­ди­тер­ской, мо­лоч­ной, мяс­ной; про­изводство со­ков, пи­ва, мяс­ных и овощ­ных кон­сер­вов), тек­стиль­ной, ко­же­вен­но-обув­ной, ме­бель­ной (в т. ч. офис­ная ме­бель) промышленности. За­вод по обо­га­ще­нию ура­на ком­па­нии «Dioxitek S. A.» (ру­да с ме­сто­ро­ж­де­ния Сан-Ра­фа­эль, пров. Мен­до­са; про­дук­ция пред­на­зна­че­на для АЭС «Atucha-1» и «Embalse»).

В 30 км от Кордовы, в Фаль­да-дель-Кар­мен, рас­по­ло­жен научно-исследовательский Кос­ми­че­ский центр сле­же­ния «Тео­фи­ло Та­ба­не­ра» (Centro Es­pacial «Teófilo Tabanera»; центр уп­рав­ле­ния по­лё­та­ми, по­лу­че­ние и об­ра­бот­ка кос­мических сним­ков и др. ин­фор­ма­ции со спут­ни­ков). В 100 км от Кордовы - АЭС «Em­bal­se» (650 МВт). В ок­ре­ст­но­стях Кордовы еже­год­но про­во­дит­ся «Рал­ли Ар­ген­ти­ны» - этап чем­пио­на­та ми­ра по рал­ли.

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