КОРДОФАНСКИЕ НАРОДЫ
КОРДОФАНСКИЕ НАРОДЫ - группа народов в Судане.
(Вилайи Северный Кордофан и Южный Кордофан).
Общая численность свыше 1 млн. человек (2008 год, оценка).
Живут в горах Дар-Нуба. По языковому принципу выделяются группы: катла-тима (катла, или акалак, - 25 тыс. человек; тима, или ломорик, - 4 тыс. человек), хейбан (коалиб - 77 тыс. человек; ларо, или лару, - 40 тыс. человек; хейбан - 8 тыс. человек; швай, или ширумба, - 5,5 тыс. человек; моро - 57 тыс. человек; оторо, уторо, или кавама, - 12 тыс. человек; логол, или луха, - 10 тыс. человек; ко, кау, или фунгор, - 5 тыс. человек; варнанг, или верни, - 4 тыс. человек; тира, или тиро, - 24 тыс. человек), талоди (нгиле, или масакин, - 72 тыс. человек; дагик, или денгебу, - 48 тыс. человек; ломон, или лумун, - 90 тыс. человек; точо, или тачо, - 10 тыс. человек; талоди, джоманг, или дьоманг, - 2,5 тыс. человек; лафофа, или тегем, - 0,7 тыс. человек; элири, или ндинг, - 6,5 тыс. человек) и рашад (тегали, тоголе, или рашад, - 65 тыс. человек; тукам, или тагой, - 25 тыс. человек), говорящие на кордофанских языках; тумтум, или кадугли-кронго (кадугли и кача - 50 тыс. человек; кронго - 22 тыс. человек; канга - 8 тыс. человек; тулеши - 8 тыс. человек; тумтум - 7 тыс. человек; тумма - 6,5 тыс. человек; кейга -т6 тыс. человек; мири - 4 тыс. человек), языки которых составляют семью каду (тумтумскую) нило-сахарских языков; горные нубийцы (120 тыс. человек: даир, диллинг, карко, вали и др.), говорящие на горнонубийском языке; ньиман (ама, или афитти, - 77 тыс. человек; диник - 6 тыс. человек), говорящие на ньиманских языках; часть народов даджу (лагова - 70 тыс. человек; чанинг, или шатт, - 25 тыс. человек; лигури, или логорик, - 2 тыс. человек) и темейн (ронге, или темейн, - 15 тыс. человек; дони, или джирру, - 3 тыс. человек; десе -1,5 тыс. человек), говорящие на языках даджу и темейнской ветвей кир-аббайской семьи (см. Восточносуданские языки).
Распространён также арабские язык. Катла, тима, тегали, тагой, тингаль, талоди, ндинг, ломон, точо, лафофа - мусульмане-сунниты; ко, варнанг, тира, дагик, нгиле придерживаются традиц. культов; до 70% хейбан, ларо, оторо, моро, швай, 50% коалиб, 30% логоль - христиане.
Традиционная культура типична для народов Египетско-Суданской историко-этнографической области Сев. Африки. Занимаются подсечно-огневым или поливным земледелием на искусств. террасах (просо-дохна, ячмень, арахис, кунжут, кукуруза, на северо-востоке - финиковая пальма, из технических культур - хлопчатник), скотоводством (крупный и мелкий рогатый скот), сбором смолы гуммиарабика с дикорастущей акации. Скот пасут и доят мужчины.
Развиты гончарство, изготовление медных и серебряных украшений, обработка кожи, дерева, кости и рога. Поселения небольшие, компактные, жилище круглое глинобитное. Мужчины носят широкие белые штаны и туникообразную рубаху, женщины - тёмные платья.
Существуют деревенские и большесемейные общины, патрилинейная (у талоди и лафофа – матрилинейная) родовая организация. Брак в осн. вирилокальный. Распространены полигиния, обычаи отработки за невесту, наследование жены кузена, авункулат и пр.; кузенные браки повсеместно запрещены.
Системы терминов родства чаще всего генерационного типа (но сохраняются следы бифуркативных систем, обычно в поколении родителей). Деды и внуки (у тира и лафофа также брат матери и дети сестры) связаны взаимной терминологией. Сиблинги обозначаются общим термином без разграничения по полу и возрасту (у ко наименование сиблингов зависит от пола говорящего). Фольклор - сказки, песни и др.