КОРДОФАНСКИЕ НАРОДЫ

КОРДОФАНСКИЕ НАРОДЫ - группа народов в Судане.

(Вилайи Северный Кор­до­фан и Южный Кор­до­фан).

Об­щая чис­лен­ность свыше 1 млн. человек (2008 год, оцен­ка).

Жи­вут в го­рах Дар-Ну­ба. По язы­ко­во­му прин­ци­пу вы­де­ля­ют­ся груп­пы: кат­ла-ти­ма (кат­ла, или ака­лак, - 25 тыс. человек; ти­ма, или ло­мо­рик, - 4 тыс. человек), хей­бан (коа­либ - 77 тыс. человек; ла­ро, или ла­ру, - 40 тыс. человек; хей­бан - 8 тыс. человек; швай, или ши­рум­ба, - 5,5 тыс. человек; мо­ро - 57 тыс. человек; ото­ро, уто­ро, или ка­ва­ма, - 12 тыс. человек; ло­гол, или луха, - 10 тыс. человек; ко, кау, или фун­гор, - 5 тыс. человек; вар­нанг, или вер­ни, - 4 тыс. человек; ти­ра, или ти­ро, - 24 тыс. человек), та­ло­ди (нги­ле, или ма­са­кин, - 72 тыс. человек; да­гик, или ден­ге­бу, - 48 тыс. человек; ло­мон, или лу­мун, - 90 тыс. человек; то­чо, или та­чо, - 10 тыс. человек; та­ло­ди, джо­манг, или дьоманг, - 2,5 тыс. человек; ла­фо­фа, или те­гем, - 0,7 тыс. человек; эли­ри, или ндинг, - 6,5 тыс. человек) и ра­шад (те­га­ли, то­го­ле, или ра­шад, - 65 тыс. человек; ту­кам, или та­гой, - 25 тыс. человек), го­во­ря­щие на кор­до­фан­ских язы­ках; тум­тум, или ка­дуг­ли-крон­го (ка­дуг­ли и кача - 50 тыс. человек; крон­го - 22 тыс. человек; кан­га - 8 тыс. человек; ту­ле­ши - 8 тыс. человек; тум­тум - 7 тыс. человек; тум­ма - 6,5 тыс. человек; кей­га -т6 тыс. человек; ми­ри - 4 тыс. человек), язы­ки ко­то­рых со­став­ля­ют се­мью ка­ду (тум­тум­скую) ни­ло-са­хар­ских язы­ков; гор­ные ну­бий­цы (120 тыс. человек: да­ир, дил­линг, кар­ко, ва­ли и др.), го­во­ря­щие на гор­но­ну­бий­ском язы­ке; ньи­ман (ама, или афит­ти, - 77 тыс. человек; ди­ник - 6 тыс. человек), го­во­ря­щие на ньи­ман­ских язы­ках; часть на­ро­дов дад­жу (ла­го­ва - 70 тыс. человек; ча­нинг, или шатт, - 25 тыс. человек; ли­гу­ри, или ло­го­рик, - 2 тыс. человек) и те­мейн (рон­ге, или те­мейн, - 15 тыс. человек; до­ни, или джир­ру, - 3 тыс. человек; де­се -1,5 тыс. человек), го­во­ря­щие на язы­ках дад­жу и те­мейн­ской вет­вей кир-аб­бай­ской се­мьи (см. Во­сточ­но­су­дан­ские язы­ки).

Рас­про­стра­нён так­же арабские язык. Катла, тима, тегали, тагой, тингаль, та­ло­ди, ндинг, ломон, точо, лафофа - му­суль­ма­не-сун­ни­ты; ко, вар­нанг, ти­ра, да­гик, нги­ле при­дер­жи­ва­ют­ся тра­диц. куль­тов; до 70% хей­бан, ла­ро, ото­ро, мо­ро, швай, 50% коа­либ, 30% ло­голь - хри­стиа­не.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Еги­пет­ско-Су­дан­ской ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фической об­лас­ти Сев. Аф­ри­ки. За­ни­ма­ют­ся под­сеч­но-ог­не­вым или по­лив­ным зем­ле­де­ли­ем на ис­кусств. тер­ра­сах (про­со-дох­на, яч­мень, ара­хис, кун­жут, ку­ку­ру­за, на се­ве­ро-вос­то­ке - фи­ни­ко­вая паль­ма, из тех­нических куль­тур - хлоп­чат­ник), ско­то­вод­ст­вом (круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот), сбо­ром смо­лы гум­миа­ра­би­ка с ди­ко­рас­ту­щей ака­ции. Скот па­сут и до­ят муж­чи­ны.

Раз­ви­ты гон­чар­ст­во , из­го­тов­ле­ние мед­ных и се­реб­ря­ных ук­ра­ше­ний, об­ра­бот­ка ко­жи, де­ре­ва, кос­ти и ро­га. По­се­ле­ния не­боль­шие, ком­пакт­ные, жи­ли­ще круг­лое гли­но­бит­ное. Муж­чи­ны но­сят ши­ро­кие бе­лые шта­ны и ту­ни­ко­об­раз­ную ру­ба­ху, жен­щи­ны - тём­ные пла­тья.

Су­ще­ст­ву­ют деревенские и боль­ше­семейные общины, пат­ри­ли­ней­ная (у та­ло­ди и ла­фо­фа – мат­ри­ли­ней­ная) ро­до­вая ор­га­ни­за­ция. Брак в осн. ви­ри­локальный. Рас­про­ст­ра­не­ны по­ли­ги­ния, обы­чаи от­ра­бот­ки за не­ве­сту, на­сле­до­ва­ние же­ны ку­зе­на, авун­ку­лат и пр.; ку­зен­ные бра­ки пов­се­ме­ст­но за­пре­ще­ны.

Си­сте­мы тер­ми­нов род­ст­ва ча­ще все­го ге­не­рационного ти­па (но со­хра­ня­ют­ся сле­ды би­фур­ка­тив­ных си­стем, обыч­но в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей). Де­ды и вну­ки (у ти­ра и ла­фо­фа так­же брат ма­те­ри и де­ти се­ст­ры) свя­за­ны вза­им­ной тер­ми­но­ло­ги­ей. Сиб­лин­ги обо­зна­ча­ют­ся об­щим тер­ми­ном без раз­гра­ни­че­ния по по­лу и воз­ра­сту (у ко на­име­но­ва­ние сиб­лин­гов за­ви­сит от по­ла го­во­ря­ще­го). Фольк­лор - сказ­ки, пес­ни и др.

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