КОРДОБАСО 1969 ГОДА
КОРДОБАСО 1969 ГОДА - народное восстание в городе Кордова 29-30 мая против диктаторского режима Х.К. Онгании.
К. предшествовали массовые антиправительственные выступления в городах Тукуман, Корриентес, Росарио.
Имело форму всеобщей забастовки и актов гражданского неповиновения, участие в которых приняли св. 5 млн. человек.
Было организовано бывшими членами Генеральной конфедерации труда Аргентины во главе с А. Тоско, отказавшимися от сотрудничества с режимом Онгании и основавшими в 1968 году альтернативную профсоюзную организацию.
Кордобасо было подавлено властями, многие его лидеры арестованы.
Выступление жителей Кордовы способствовало некоторой либерализации политической жизни Аргентины, корректировке экономического курса правительства.
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