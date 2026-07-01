КОРДОБАСО 1969 ГОДА

КОРДОБАСО 1969 ГОДА - народное восстание в городе Кордова 29-30 мая против диктаторского режима Х.К. Онгании.

К. пред­ше­ст­во­ва­ли мас­со­вые ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ные вы­сту­п­ле­ния в го­ро­дах Ту­ку­ман, Кор­ри­ен­тес, Ро­са­рио.

Име­ло фор­му все­об­щей за­бас­тов­ки и ак­тов гражданского не­по­ви­но­ве­ния, уча­стие в ко­то­рых при­ня­ли св. 5 млн. человек.

Бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но бывшими чле­на­ми Ге­не­раль­ной кон­фе­де­ра­ции тру­да Ар­ген­ти­ны во гла­ве с А. Тос­ко, от­ка­зав­ши­ми­ся от со­труд­ни­че­ст­ва с ре­жи­мом Он­га­нии и ос­но­вав­ши­ми в 1968 году аль­тер­на­тив­ную проф­со­юз­ную ор­га­ни­за­цию .

Кордобасо бы­ло по­дав­ле­но вла­стя­ми, многие его ли­де­ры аре­сто­ва­ны.

Вы­сту­п­ле­ние жи­те­лей Кор­до­вы спо­соб­ст­во­ва­ло не­ко­то­рой ли­бе­ра­ли­за­ции по­ли­тической жиз­ни Ар­ген­ти­ны, кор­рек­ти­ров­ке эко­но­мического кур­са пра­ви­тель­ст­ва.

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