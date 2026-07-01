КОРДЕЛЬЕРЫ
КОРДЕЛЬЕРЫ - в период Французской революции 18 века члены политического клуба «Общество друзей прав человека и гражданина».
Клуб основан в 1790 году, располагался в быв. монастыре францисканцев-кордельеров, отчего и получил неофициальное название «Клуб кордельеров».
Кордельеры занимали радикальные демократические и республиканские позиции. Среди первых лидеров клуба - Ж.Ж. Дантон, К. Демулен, Ж.П. Марат.
Во время Вареннского кризиса 15 июля 1791 года Кордельеры приняли петицию с требованием низложить короля, в августе 1792 года активно участвовали в свержении монархии.
В период работы Конвента клуб стал оплотом левого крыла революционеров (эбертистов).
Кордельеры боролись против жирондистов, участвовали в восстании 31 мая - 2 июня 1793 года, в результате которого к власти пришли якобинцы.
Лидеры Кордельеров - Ж.Р. Эбер и П.Г. Шометт играли ведущую роль в народном движении в сентябре 1793 года и при проведении политики «дехристианизации».
С конца 1793 года Кордельеры находились в оппозиции М. Робеспьеру, считая его политику недостаточно радикальной.
После разгрома эбертистов клуб прекратил своё существование (март 1794 года).