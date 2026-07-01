КОРДЕЛЬЕРЫ

КОРДЕЛЬЕРЫ - в период Французской революции 18 века члены политического клуба «Общество друзей прав человека и гражданина ».

Клуб ос­нован в 1790 году, рас­по­ла­гал­ся в быв. мо­на­сты­ре фран­ци­скан­цев-кор­дель­е­ров, от­че­го и по­лу­чил не­офи­ци­аль­ное название «Клуб кор­дель­е­ров».

Кордельеры за­ни­ма­ли ра­дикаль­ные де­мо­кра­тич еские и рес­пуб­ли­кан­ские по­зи­ции. Сре­ди пер­вых ли­де­ров клу­ба - Ж.Ж. Дан­тон, К. Де­му­лен, Ж.П. Ма­рат.

Во вре­мя Ва­ренн­ско­го кри­зи­са 15 июля 1791 года Кордельеры при­ня­ли пе­ти­цию с тре­бо­ва­ни­ем низ­ло­жить ко­ро­ля, в августе 1792 года ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в свер­же­нии мо­нар­хии.

В пе­ри­од ра­бо­ты Кон­вен­та клуб стал оп­ло­том ле­во­го кры­ла ре­во­лю­цио­не­ров (эбер­ти­стов).

Кордельеры бо­ро­лись про­тив жи­рон­ди­стов, уча­ст­во­ва­ли в вос­ста­нии 31 мая - 2 июня 1793 года, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го к вла­сти при­шли яко­бин­цы.

Ли­де­ры Кордельеров - Ж.Р. Эбер и П.Г. Шо­метт иг­ра­ли ве­ду­щую роль в народном дви­же­нии в сентябре 1793 года и при про­ве­де­нии по­ли­ти­ки «дех­ри­стиа­ни­за­ции».

С конца 1793 года Кордельеры на­хо­ди­лись в оп­по­зи­ции М. Ро­бес­пь­е­ру, счи­тая его по­ли­ти­ку не­дос­та­точ­но ра­ди­каль­ной.

По­сле раз­гро­ма эбер­ти­стов клуб пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние (март 1794 года).

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