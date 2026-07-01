КОРДЕБАЛЕТ
КОРДЕБАЛЕТ - коллектив танцовщиков, исполняющих групповые, массовые танцы и сцены.
Может использоваться как самостоятельно, в массовых танцах, так и в сочетании с ансамблем и солистами, в качестве эмоционального «аккомпанемента» их танцу. В каждом из этих случаев может либо изображать реальную толпу, либо исполнять композиции отвлечённого характера.
В XIX веке преимущественное значение имел женский кордебалет, чьи выразительные возможности в полной мере раскрылись в творчестве хореографов Ж. Коралли, Ж. Перро, М.И. Петипа, Л.И. Иванова (2-й акт «Жизели» и картина «Оживлённый сад» из «Корсара» А. Адана; картина «Тени» из «Баядерки» Л.Ф. Минкуса; «Лебединое озеро» П.И. Чайковского).
В XX веке с повышением роли мужского танца значительно возросла и образная выразительность мужского кордебалета, в частности в балетах М. Бежара, Ю.Н. Григоровича. Широкая разработка массовых сцен способствовала увеличению роли кордебалета в балетах А.А. Горского, В.И. Вайнонена, Р.В. Захарова, Л.М. Лавровского и др.
Роль кордебалета превратилась из аккомпанирующей в ведущую с утверждением жанра балета-симфонии (Л.Ф. Мясин, Дж. Баланчин), а также танца модерн и других направлений современного танца.