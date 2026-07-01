КОРДЕБАЛЕТ

КОРДЕБАЛЕТ - коллектив танцовщиков, исполняющих групповые, массовые танцы и сцены.

Мо­жет ис­поль­зо­вать­ся как са­мо­стоя­тель­но, в мас­со­вых тан­цах, так и в со­че­та­нии с ан­самб­лем и со­лис­та­ми, в ка­че­ст­ве эмо­цио­наль­но­го «ак­ком­па­не­мен­та» их тан­цу. В ка­ж­дом из этих слу­ча­ев мо­жет ли­бо изо­бра­жать ре­аль­ную тол­пу, ли­бо ис­пол­нять ком­по­зи­ции от­вле­чён­но­го ха­рак­те­ра.

В XIX веке пре­иму­щественное зна­че­ние имел жен­ский кордебалет, чьи вы­ра­зительные воз­мож­но­сти в пол­ной ме­ре рас­кры­лись в твор­че­ст­ве хо­рео­гра­фов Ж. Ко­рал­ли, Ж. Пер­ро, М.И. Пе­ти­па, Л.И. Ива­но­ва (2-й акт «Жи­зе­ли» и кар­ти­на «Ожив­лён­ный сад» из «Кор­са­ра» А. Ада­на; кар­ти­на «Те­ни» из «Бая­дер­ки» Л.Ф. Мин­ку­са; «Ле­бе­ди­ное озе­ро» П.И. Чай­ков­ско­го ).

В XX веке с по­вы­ше­ни­ем ро­ли муж­ско­го тан­ца зна­чи­тель­но воз­рос­ла и об­раз­ная вы­ра­зи­тель­ность муж­ско­го кордебалета, в ча­ст­но­сти в ба­ле­тах М. Бе­жа­ра, Ю.Н. Гри­го­ро­ви­ча. Ши­ро­кая раз­ра­бот­ка мас­со­вых сцен спо­соб­ст­во­ва­ла уве­ли­че­нию ро­ли кордебалета в ба­летах А.А. Гор­ско­го, В.И. Вай­но­не­на, Р.В. За­ха­ро­ва, Л.М. Лав­ров­ско­го и др.

Роль кордебалета пре­вра­ти­лась из ак­ком­па­ни­рую­щей в ве­ду­щую с ут­вер­жде­ни­ем жан­ра ба­ле­та-сим­фо­нии (Л.Ф. Мя­син, Дж. Ба­лан­чин), а так­же тан­ца мо­дерн и других на­прав­ле­ний современного тан­ца.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)